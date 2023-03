Warum Barack Obama nie auf dem Mars war und die Elite noch immer die Hoheit über die Wahrheit hat

Die Whistleblower Andrew D. Basiago und William Stillings behaupten, dass der frühere US Präsident Barack Obama in den 1980er Jahren für ein geheimes Weltraumprogramm der CIA auf dem Mars war. Das Weißen Haus dementiert und die Geschichte sieht nach gezielter Desinformation aus. Lesen Sie hier, wie die Öffentlichkeit durch Pseudowissenschaft seit Jahrzehnten manipuliert wird. Von Frank Schwede

Andrew D. Basiago und William Stillings sind keine Unbekannten. Ihre Namen tauchten in der Vergangenheit öfter auf in Berichten über Zeitreisen und Weltraumprogramme.

Die Whistleblower geben an, dass sie von der DARPA als Chrononauten durch Raum und Zeit geschickt wurden, um ferne Planeten wie den Mars zu erforschen. Ein weiteres prominentestes Mitglied im Team soll der frühere US Präsidenten Barack Obama gewesen sein.

Basiago und Stillings behaupten auch, dass Obama bis heute nicht seine wahre Identität preisgegeben habe und über seinen Wehrdienst bei der US Army und über seine Teilnahme in einem intergalaktischen CIA-Programm, das 1980 an einem kalifornischen Community College veranstaltet wurde, noch immer den Mantel des Schweigens halte.

Das Weiße Haus dementiert, doch Basiago und Stillings schwören, dass Obama als neunzehnjähriger unter dem Pseudonym Barry Soetero einer von insgesamt zehn Jugendlichen war, der ausgewählt wurden, um den Mars zu besuchen. Auch Regina Dugan, die Direktorin der DARPA soll unter den Teilnehmern gewesen sein.

Zwischen den Jahren 1981 und 1983 soll Obama durch den Jump Room, das ist eine Teleportationskammer, zweimal auf den Mars besucht haben. Basiago sagte dazu gegenüber der Website Exopolitics, dass er gesehen habe, wie der Ex-Präsident von der anderen Seite des Mars zur Kammer ging. „We´re here“, soll er mit erhobener Hand gesagt haben.

Bis heute ist nicht bekannt, welche Aufgabe der Ex-Präsident auf dem roten Planeten zu erfüllen hatte. Stillings und Basiago verraten aber, dass die Mission sehr gefährlich gewesen sei.

Ziel der US Regierung soll es gewesen sein, auf dem Mars ein Verteidigungssystem zu errichten, um die Erde vor einer außerirdischen Bedrohung zu schützen, dazu soll eine territoriale souveräne Zone auf dem Mars einrichtet worden sein.

Soweit die Geschichte in Kürze, die unter anderem auch von der Huffington Post publiziert wurde. Dass sie aber tatsächlich der Wahrheit entspricht, davon gehe ich nicht aus. (Sind die Marspyramiden und das Marsgesicht am Ende doch echt?)

Mit Gedankenprogrammierung zum Supersoldat

Ähnliche Geschichten wurden in der jüngsten Vergangenheit mehrfach erzählt – unter anderem von einem gewissen Randy Cramer, der behauptet, dass er für das United State Marine Corps in geheimer Mission auf dem Mars war.

Ich habe Cramer mehrfach kontaktiert und um ein schriftliches Interview gebeten, doch bis heute habe ich von im keine Antwort erhalten. Das ist zwar noch kein Beweis dafür, dass Cramers Geschichte erfunden ist, jedoch vermute ich, dass viele seiner Schilderungen nicht wirklich der Wahrheit entsprechen.

Cramer war angeblich drei Jahre alt, als er in das Programm namens „Projekt Mannequin“ aufgenommen wurde. Er behauptet, dass eines Nachts Regierungsagenten kamen, um ihn holen.

Weiter sagt Cramer, dass er durch Gedankenprogrammierung zu einem Supersoldat ausgebildet wurde und dass für das Training bewusst Kinder ausgewählt wurden, weil Kinder sich aufgrund ihres Alters schnell jeder Situation anpassen können.

Weiter behauptet der Whistleblower, dass er mit insgesamt dreihundert Kinderrekruten im „Projekt Moon Shadow“, ein Ableger von „Projekt MKULTRA“ die für seine Mission notwendige Programmierung erhalten habe.

Die Ausbildung sei auf dem Mond erfolgt, so Cramer weiter. Auch in diesem Fall sei die Reise über Zeitreisetechnologie erfolgt, weshalb sämtliche Erinnerungen gelöscht werden konnten.

Im Alter von siebzehn Jahren war für Cramer das Training beendet und er wurde der „Mars Defence Force“ des „US Secret Space Programms“ zugeteilt, die seinen Worten nach in fünf Kolonien auf dem Mars für den Schutz der Erde sorgen sollte.

Cramer sagt außerdem, dass der Mars ein sicherer Rückzugsort für die Eliten sei, wenn es auf der Erde zu einer unvorhersehbaren Katastrophe oder zu einem atomaren Schlagabtausch kommen sollte.

Die Wahrheit über Weltraumprogramme zu ergründen, ist ein schwieriges Unterfangen, weil sie der Geheimhaltung unterliegen und das sicherlich nicht nur in den USA.

Die Programme per se in Frage zu stellen, halte ich für voreingenommen und falsch, auch wenn die Geschichten darüber oft mehr als abenteuerlich klingen, was offenbar auch so sein soll, um bei Lesern Zweifel bezüglich der Existenz der Projekte aufkommen zu lassen.

Cramer behauptet, dass die ersten Weltraumprogramme bereits in den 1960er Jahren gemeinsam mit den Ländern China und Russland aufgebaut wurden und dass die Mondlandung lediglich ein Ablenkungsmanöver war, um die Weltöffentlichkeit von den eigentlichen Zielen der Raumfahrt abzulenken, unter anderem auch von der Besiedlung anderer Planeten.(Mars-Hubschrauber »Ingenuity« nimmt rätselhaftes »Ding« auf (Video))

Märchen gegen die Wahrheit

Zumindest in einem Punkt mag Cramer recht haben, dass die Mondlandung Show war, die in einem Fernsehstudio produziert wurde, um von dem tatsächlich Stand der Technologie der Raumfahrt abzulenken.

Ganz sicher kann es kein Zufall sein, dass ab den 1950er Jahren vermehrt teller- und glockenförmige Flugobjekte auf nahezu jedem Kontinent der Erde am Himmel beobachtet wurden, weil bereits in den 1950er Jahren das Zeitalter der Antigravitations-Technologie angebrochen war.

Das heißt freilich nicht, dass es bereits möglich war, mit diesen Flugmaschinen den Mond oder den Mars zu besuchen, aber immerhin war es wohl möglich, für Aufsehen zu sorgen.

Um ja nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, dass es sich hierbei um eine einzigartige neue Technologie handelt, mussten absurde und abenteuerliche Geschichten her, mit denen es möglich war, diese Objekte zum Schmerzartikel zu erklären.

Entsprechende Strategiepläne für eine gezielte Desinformationskampagne wurden nicht nur bei der CIA, sondern auch im Pentagon erarbeitet, wo man weder Mühe noch Kosten scheute, um die Wahrheit vor den Augen und Ohren der Öffentlichkeit geheim zu halten.

Im Rahmen dieser Kampagne holte man nicht nur sämtliche regionale und überregionale Medien ins Boot, sondern man engagierte auch clevere Schriftsteller und Wissenschaftler, später auch sogenannte Whistleblower, die dazu in der Lage waren, abenteuerliche Geschichte zu erzählen und zu Papier zu bringen – natürlich für ein sattes staatlich subventioniertes Honorar.

Und wie wir wissen, hat sich an dieser Strategie bis heute nichts geändert. Allein für den Krieg in der Ukraine beschäftigt das Pentagon aktuell mehr zweihundert sogenannte Informationskrieger, die den Mainstream mit Propaganda versorgen, frei nach dem Motto, geht nicht, gibt´s nicht, wozu hat man schließlich Phantasie – und wie wir alle wissen, sind der Welt der Phantasie keine Grenzen gesetzt – das bedeutet, in dieser Blase ist alles möglich – und mit der nötigen Überzeugungskraft der Medien, kann sogar ein harmloser Schnupfen zur absolut tödlichen Erkrankung werden.

Interessant wird es, wenn sich Whistleblower widersprechen. So behauptet Randy Cramer einerseits, dass seine Reisen per Teleportation erfolgt seien, in einer anderen Erzählung berichtet er von einem Spezial-Shuttle. Über seinen Aufenthalt auf dem Mars schreibt Cramer:

„Wir sind bei Aries Prime, dem Hauptquartier der Mars Colony Corporation und der Mars Defence Force gelandet. Zu meiner Überraschung gingen wir den Steg hinunter in die Marsluft. Die Luft war dünn und kühl, aber die Sonne brannte, man konnte sie fühlen.

Obwohl die Sonne dort schwächer ist, kann sie, wenn man ihr direkt ausgesetzt ist, sehr heiß und hell sein. Wir gingen in einer Reihe zum Wachpersonal mit Scannern, das unser Transferticket scannte und uns zum Shuttle führte, das uns zu unserem Einsatzort brachte.“

Das Geheimnis der Pseudowissenschaft

Dass die offiziellen Informationen über den Mars der Wahrheit entsprechen, wird inzwischen vielfach in Frage gestellt. Es wird sogar behauptet, dass die Aufnahmen des Marsrovers Perseverance nicht vom Mars stammen, sondern von der Erde, weil auf den Bildern oft Gegenstände zu erkennen waren, die es auf dem Mars eigentlich nicht geben dürfte.

Forscher gehen indes von der Theorie aus, dass der Mars vor rund drei Milliarden Jahren ein ähnliches warmes Klima hatte wie die Erde, mit viel Wasser auf der Oberfläche. Irgendwann kühlte unser Nachbarplanet um durchschnittlich zehn Grad ab, das Wasser verschwand und der Mars entwickelte sich zu einem roten Wüstenplaneten.

Zahlreiche ausgetrocknete Flussbetten, Fließspuren um Krater und Küstenlinien eines ausgedehnten Ozeans lassen vermuten, dass auf dem Mars einmal ein ebenso lebensfreundliches Klima herrschte wie auf Erde, woraus einige Forscher schließen, dass es auch auf dem Mars einmal Leben gab.

Bis heute rätseln Wissenschaftler, welche Ursache hinter der Klimaveränderung steckt. Einige Forscher glauben, dass ein dramatischer Rückgang des Treibhausgases Kohlendioxid dafür verantwortlich ist – sollte sich diese Theorie bestätigen, ist die CO2-Klimahysterie mehr als nur absurd, weil der Erde bei einem weiteren Kohlendioxidabbau ein ähnliches Schicksal drohen würde.

Ob UFOs, Corona oder Klima, möglich werden die Lügen um all diese großen Themen erst durch die Schaffung einer Pseudowissenschaft, deren Aufgabe darin besteht, über bestimmte Themenbereiche aus Medizin, Technologie und Natur und Umwelt bewusst Falschinformationen zu verbreiten, um bestimmte großangelegte Agenden, etwa zum Umbau der Gesellschaft, zu ermöglichen.

Verantwortlich dafür sind in erster Linie einflussreiche Persönlichkeiten aus der Wirtschaft sowie eine Handvoll Milliardäre, die es geschafft haben, über die Gründung von Nichtregierungsorganisationen Einfluss auf die Weltpolitik zu nehmen. Jüngstes Beispiel ist die Weltgesundheitsorganisation WHO, weil sie genau wissen, dass mit Krankheit und Tod immer etwas geht – auch wenn es nur Drohungen sind, die Angst als Waffe zieht beim Bürger immer.

Werfen wir doch mal einen Blick auf die Personen, die die Kontrolle über die UFO-Offenlegung haben. Das ist an vorderster Front James Podesta, der Sohn von Lawrence Rockefeller – und damit wissen wir nun auch, dass es hier nicht wirklich um eine umfassende Offenlegung geht, sondern vielmehr um eine kontrollierte, dass die Öffentlichkeit nur so viel erfährt, wie sie erfahren soll.

Die Weitergabe der Macht

Das Ganze ist also nicht anderes als eine organisierte Farce, die zu keinem Ergebnis führen wird, denn solange Köpfe wie der Rockefeller-Clan ihre Finger im Spiel haben, kann niemand auf die Wahrheit hoffen.

Das heißt auch, dass die meisten namhaften Forscher und Autoren auf der Gehaltsliste bestimmter Leute stehen werden, und es sollte mich wundern, wenn da auch prominente Name wie Michael Salla auftauchen, der nämlich hat sich in den letzten Jahren vom anfänglichen Underdog zum Bestsellerautor entwickelt, dem man mittlerweile jede Story glaubt, auch das von der Galaktischen Föderation, dass eher in das Genre moderne Märchen passt.

Warum hat bisher niemand die Frage geäußert, warum Autoren wie Michael Salla niemals ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Die Antwort ist einfach. Weil nur die Forscher und Autoren um ihre Reputation fürchten müssen, die der Wahrheit hautnahe sind. Dann wird es gefährlich für sie.

Somit stehen vermutlich auch Andrew D. Basiago, William Stillings, Corey Goode, David Wilcock und noch eine ganze Reihe anderer prominenter Whistleblower auf der Gehaltsliste einflussreicher Persönlichkeiten, die nicht wollen, dass die Öffentlichkeit die Wahrheit über die Geschichte der Erde, des Universums und anderer Planeten erfährt.

An der alten CIA-Strategie von vor mehr als siebzig Jahren hat sich also nichts geändert, weil sich die Macht noch immer in den Händen derselben Leute befindet. Sie wird von Generation zu Generation weitervererbt.

Geschichten wie die über Obama auf dem Mars dienen lediglich dem Zweck der Unterhaltung und um Themen wie UFOs und Außerirdische weiter als Scherzartikel handeln zu können, weil jeder, der so eine Geschichte im Freundeskreis herumreicht, wird sofort für einen Idioten gehalten.

Solange NGOs die Hand auf der Wahrheit halten, wird eine umfassende Offenlegung nicht möglich sein und niemand kann diese in nächster Zeit erwarten, weil sie erst dann möglich sein wird, wenn diese Organisationen und die Leute dahinter ihre Macht verloren haben.

Das betrifft keinesfalls nur das Thema UFOs und Außerirdische, nein, das zieht sich quer durch alle Bereiche, bis hin zur überlebensentscheidenden Frage Krieg oder Frieden, weil auch der Weltfrieden vom Wohlwollen dieser Personen abhängig ist.

Dass diese Worte keine Verschwörungstheorie sind, zeigen uns die immer deutlich werdenden Risse im Narrativ. Beispielsweise in der Coronapolitik und im Ukrainekrieg, wo sich die Elite gerade um Kopf und Kragen redet, weil viele Medienvertreter und auch Politiker einen Fehler nach dem anderen begehen, weil sie entweder kalte Füße kriegen und versuchen noch rechtzeitig abzuspringen, oder weil sie bereits die Kontrolle über das Spiel verloren haben.

Die Wahrheit ist mit dem Stempel Verschwörungstheorie jedenfalls nicht mehr aufzuhalten, wie das bis vor ein paar Jahren noch möglich war. Die falschen Pharisäer können wir daran erkennen, dass sie weder von den Massenmedien noch von Politikern in irgendeiner Form angegriffen werden, dass geschieht nur mit denen, die die Wahrheit aussprechen.

Hören Sie ruhig deutlich hin: Die Stimme der Wahrheit wird immer lauter, auch wenn sie von der Politik und den Medien gejagt wird – deshalb gilt auch weiter die Regel: Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Geschichte der unterirdischen Anlagen, Tunnel und Städte: von Amerika nach Ägypten über Österreich bis nach Asien“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 150,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 05.03.2023