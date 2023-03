Grüner Energiespar-Irrsinn sorgt für Schimmel-Plage in Haus und Wohnung

Die mit fadenscheinigen Ausreden wie dem Ukraine-Krieg begründete „Notwendigkeit zum Verzicht” infolge explodierter Energiepreisen führte nicht nur zum sprichwörtlichen „Frieren für die Freiheit“ und einem notgedrungenen Energiespareifer.

Die von der Regierung empfohlenen Sparappelle beim Heizen zogen leider auch gesundheitliche Schäden nach sich – wegen erheblicher Schimmelbildung. Von AUF1-Redaktion

Die Bundesregierung mischt sich seit Beginn des Ukraine-Krieges bekanntlich immer unverschämter in die privateste Lebensführung der Bürger ein. Nicht nur die Duschzeit, sondern auch die Heiztemperatur soll so weit wie möglich reduziert werden, um Gas zu sparen.

Zwischenzeitlich war gar von der Festlegung einer gesetzlichen Höchsttemperatur für Wohnungen die Rede .

Deutliche Fallzunahme in der Schweiz

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann brüstete sich noch im November damit, nur einen einzigen Raum seines Hauses zu heizen .

Wohin dieser Irrsinn führt, zeigt sich nun in der Schweiz, wo die dortige Bundesregierung eine entsprechende Empfehlung zur Auflage gemacht und angeordnet hatte, Privatwohnungen nicht höher als 19 Grad zu beheizen .

Das erwartbare Resultat – das auch bei den auf freiwilliger Basis in Deutschland „heruntergekühlten“ Energiesparern blühen dürfte – ist nun ein massiver Anstieg des Schimmelbefalls in Häusern und Wohnungen. (Kostet uns die grüne Agenda eine Billion Euro?)

Laut dem Mieterverband Zürich und dessen Schimmeljägern wurden dort bis zu 50 Prozent mehr Fälle als gewöhnlich gemeldet. Der Malermeister Roger Suter berichtete von „bis zu vier Schimmelfällen pro Tag“.(Great Reset: Globalisten wollen Hausbesitzer enteignen)

Dämmung und Temperaturabsenkung idealer Nährboden für Schimmel

Über die Ursache musste nicht lange gerätselt werden: „Die Kampagne vom Bund hat Wirkung gezeigt. Nicht nur, dass die Temperatur niedriger ist, sondern auch, dass es in älteren Wohnungen mehr Schimmelbefall gibt“, kritisierte Walter Angst vom Mieterverband.

Auch Suter stellte klar, dass die Empfehlung des Bundesrats zum Absenken der Temperatur dazu geführt habe, dass die Menschen weniger lüften. Damit habe es auch weniger Durchzug und Austausch von Feuchtigkeit gegeben.

Das alles sei ein perfekter Nährboden für Schimmelbildung, vor allem hinter den Sockelleisten am Fußboden und in den Raumecken. Der Schimmel frisst sich dabei so schnell und tief in die Wände, dass die Tapete und oft sogar noch der Putz abgetragen und erneuert werden müssen.

Zur Vorbeugung empfiehlt Suter eindeutig: „Lüften, lüften, lüften!“, am besten zwei- bis dreimal täglich je fünf bis zehn Minuten pro Tag.

Auch in Deutschland nur eine Frage der Zeit

Auch in Deutschland werden solche Schimmelplagen garantiert nicht mehr lange auf sich warten lassen, wenn die Politik die Bürger zu immer kälteren Wohnungen und immer neuen Zusatzsanierungen auffordert. Experten warnen bereits vor einer solchen Entwicklung.

Zudem sollen völlig funktionsfähige Heizungen nach dem Willen von Robert Habeck wegen des Klimairrsinns ja bald nicht mehr benutzt werden dürfen oder müssen mit ruinös teuren Umrüstungen ausgestattet werden – ohne dass eine adäquate Versorgung mit elektronisch betriebenen Wärmepumpen überhaupt gesichert wäre.

Gefährlicher Unsinn

Im Zweifel herrschen also auch deshalb bald auf Jahre hinaus paradiesische Verhältnisse für Schimmelpilze.

Dazu beitragen dürfte auch die von Kretschmanns Landesregierung unter dem lächerlichen Motto „Cleverländ – Zusammen Energie sparen” inszenierte Kampagne, in der den Bürgern ebenfalls empfohlen wird, die Heizungen in Wohnzimmern maximal auf 19 Grad oder 20 Grad Celsius zu drehen – und das, obwohl die eigentliche und bauliche Empfehlung zwischen 20 und 22 Grad liegt, für Badezimmer sogar bei 23 Grad.

Abgesehen davon, dass zahllose Menschen die Zimmertemperaturen schon deshalb reduzieren müssen, weil sie sich die Heizkosten gar nicht mehr leisten können, kann der gefährliche Unsinn, den die Politik verbreitet, dazu führen, dass die Wohnungen wegen Schimmelbefalls teuer renoviert werden müssen, lange bevor Habecks Sanierungswahn überhaupt beginnt.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/auf1.info am 19.03.2023