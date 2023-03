Wir befinden uns im Erwachenszyklus! Es ist wichtig sich radikal von luziferisch-satanischem Spirit abzugrenzen! (Video)

Wir befinden uns im Erwachenszyklus 2013-2025, im 11. Fraktaljahr des Blauen Spektralen Affen CHUEN 11 (31.10.22 – 25.10.23). Dieses Jahr steht im Zeichen der Bereinigung des inneren Kindes und der Geburt des göttlichen Kindes. Von Martin Strübin (blaubeerwald.de)

Gleichzeitig befinden wir uns im Magier-Zyklus 2019-2032, im 4. Selbstbestehenden MOND-Jahr vom 26.7.22 – 25.7.23. Wir befinden uns nun in der 9. Mond-Spirituelle-Zündung (7.3. – 3.4.23), was bedeutet, dass wir uns im Endspurt befinden und nochmals alles geben sollten.

Der Rote Resonante Himmelswanderer BEN 7 steht für den spirituellen Verbundenheits-Zyklus bis 2052, der durch den Eintritt von Saturn in Fische (bis 13.2.26) verstärkt wird.

In den kommenden Wochen durchlaufen wir die Blaue Hand-Welle MANIK (1. – 13.3.23) mit den Tönen CIB 10 & CAUAC 13, gefolgt von der Gelben Sonnen-Welle AHAU (14. – 26.3.23) mit den Tönen MULUC 10 & EB 13. Am 23.3. tritt Pluto in Wassermann ein (Muluc 10) und wird bis 2044 Licht ins Dunkel bringen, Revolution, Freiheit, Gerechtigkeit, aber auch KI, Atomkraft, Unterdrückung, Tyrannei, Erdbeben, Stürme und Nerven verstärken.

Dies bedeutet eine Verstärkung der Luftepoche! Schließlich durchlaufen wir die Rote Himmelswanderer-Welle BEN (27.3. – 8.4.23) mit den Tönen IK 10 & CHICCHAN 13. Doch nun zu unserem Thema: Was macht uns wirklich frei?

Zunächst einmal basiert alles auf unserem freien Willen und unserer freien Wahl als Mensch. Das Göttliche wird sich immer durchsetzen, und die Dunkelheit hat keine Macht, sondern ernährt sich von unserer Energieabgabe und Macht. Wir sollten uns vor fremden Weltentheatern in Acht nehmen, da diese uns magnetisch anziehen können.

Satanisten, Narzissten und Psychopathen benötigen unsere Aufmerksamkeit und Seelenenergie. Es ist wichtig, sich radikal von luziferisch-satanischem Spirit abzugrenzen. Wir sollten uns weigern, an globalen Organisationen wie UNO, WEF, EU, BRD, NGOs, Big-Pharma, Big-Tech und Big-Bank teilzunehmen.

Wir sollten auf KI, SMART-Tech, 5G/4G, WLAN, Bluetooth, TV und Nano-Tech (Impfungen) verzichten und uns von Chemie, GenTec, Medikamenten, Lebensmittelzusätzen und Schwermetallen fernhalten.

..

Neben den intensiven Transformationsenergien des Mayakalenders Tzolkin und des 13-Monde-Kalenders, die wir ja allmonatlich in unseren Zeitqualitäten-Sendungen erläutern, sowie den vielen spannenden astrologischen Konstellationen dieser Jahre gibt es auch aus dem astrophysikalischen Raum massive bewusstseinserweiternde Unterstützung:

Unser Sonnensystem verändert auf seiner 26.000-jährigen Reise durch den Orion-Spiralarm seine grundlegende galaktische Positionierung. So tauchen wir gerade aus dem unteren südlichen Bereich der Galaxie auf in die obere nördliche Zone, was in den Mysterien als multidimensionale Durchlichtung und Erhöhung unserer Realität beschrieben wird. Bei diesem neuralen Ereignis, welches ca. alle 13.000 Jahre stattfindet, durchwandern wir für ungefähr 300 Jahre den hochenergetischen galaktischen Äquator.

Dabei werden wir immer stärker von MASER-Strahlen (kohärente Mikrowellen-Laser) durchdrungen, die direkt aus dem galaktischen Zentrum stammen und nicht-lokale quantenphysikalische Einflüsse auf uns und das gesamte Sonnensystem ausüben. So findet gerade in der jetzigen Zeit, in der wir den Mittelpunkt dieses kosmischen Übergangs erreichen, eine immer intensivere Informationsübertragung aus dem Herzen unserer Galaxie statt, und dies u.a. auch in dem Frequenzbereich von 150 MHz, was der Eigenresonanz unserer DNS entspricht.

Dadurch wird eine Transmutation aller Lebewesen auf der Erde verursacht, was auch mit einem Quantensprung unseres Bewusstseins einhergeht. Aktivierungen von neuen genetischen Programmen und unserer heiligen Drüsen wie der Zirbeldrüse u.a., sowie hochfrequente Downloads in unser Chakren-Systems bewirken dementsprechende körperliche, emotionale, mentale und spirituelle Erweiterungen unseres Lebens und unserer Wirklichkeit.

Das Verhalten unserer Sonne am gegenwärtigen Höhepunkt des 25. Zyklus ist überaus ungewöhnlich. Die Intensität der solaren Strahlung wie auch die Frequenz ihres Lichtspektrums nimmt zwar seit einigen Jahrzehnten aufgrund der hochgeladenen Plasmaenergie im interstellaren Raum des galaktischen Äquators extrem zu, was auch zum – nicht nur auf der Erde – beobachtbaren Klimawandel auf allen Planeten führt und ein Ansteigen aller energetischen wie elektromagnetischen Eigenschaften verursacht.

Doch die aktuelle Sonnenfleckenaktivität ist auf der erdzugewandten Seite eigentlich viel zu schwach, dafür beobachten wir seit Jahren regelrechte Feuerwerke auf ihrer Rückseite.

Kann es sein, dass sich hinter der Sonne, für uns Erdlinge unsichtbar, ein massenreiches Objekt befindet, von dem wir offiziell noch nichts wissen? Nähert sich vielleicht der ominöse 12. Planet X bzw. Nibiru in großen Schritten dem inneren Bereich unseres Sonnensystems, oder gibt es gar eine 2. Sonne, wie es immer wieder mal auf merkwürdigen Bildern im Weltnetz zu sehen ist?

Es steht allerdings fest, dass sich das Zentralgestirn dieses solaren Weltenkörpers gerade auf eine Mikronova, ein sog. Mega-Flare zubewegt, wie es sich bereits in unserem direkten Nachbarsystem Proxima Centauri exakt zur Wintersonnenwende 2012 ereignet hat. Dies ist ein weiteres wichtiges Ereignis unseres bevorstehenden, alles verändernden Quantensprunges, der von keiner irdischen wie außerirdischen Macht verhindert werden kann und sich in den nächsten Jahren bis spätestens 2032 ereignen soll.

In synchronisierter Korrelation mit diesen galaktischen und solaren Entwicklungen schwächt sich auch das Erdmagnetfeld immer mehr ab, wird dabei auch immer chaotischer und die Schumann-Frequenzen spielen immer verrückter.

Der magnetische Nordpol nähert sich in großen Schritten dem geografischen Punkt, an dem der Prozess des Pol-Flips in Gang gesetzt wird, was bedeutet, dass es von einem Di-Pol über einen Quadro- und Oktapol in einen Multi-Pol springt, bevor es ganz zusammenbricht und sich wieder als umgekehrter Di-Pol neu aufbauen wird. Dieses bewusstseinsverändernde und insbesondere befreiende Ereignis wird von beobachtenden Experten bereits in wenigen Monaten erwartet.

Wir können inzwischen die vielschichtigen Veränderungen in unseren Naturgesetzen, in den Realitätsstrukturen unserer Welt und vor allem auch im individuellen wie kollektiven Verhalten der Menschheit deutlich beobachten. (Zeitqualitäten #46 – Transhuman oder erleuchtet ins neue Zeitalter? (Video))

Und dass sich die in den uralten Mysterien seit Jahrtausenden prophezeiten Ereignisse eines evolutiven Quantensprungs in der heutigen Zeitphase tatsächlich verwirklichen, wobei es vollkommen natürlich ist, dass sich das alte Zeitalter und seine finsteren Machthaber mit großem Getöse und viel Lärm verabschieden, wie wir es in den letzten Jahren ja bereits erleben durften.

In spiritueller Resonanz zu diesem epochalen Weltenwandel wurden auf Mutter Erde in den letzten 100 Jahren zahlreiche monumentale Christus-Statuen aufgestellt, die das kommende Christus-Zeitalter der Menschheit eindrucksvoll ankündigen:

Die bereits 1931 eingeweihte und weltberühmte segnende Statue „Cristo Redentor„ (Christus der Erlöser) in Rio de Janeiro auf dem Berg Corcovado mit ihren 30m Der 1954 vollendete Christus König von Belalcázar in Kolumbien mit 26m Höhe Die Christus-König-Statue in Almada, Portugal, die mit ihren 28m im Jahre 1959 eingeweiht wurde Der „Cristo Resucitado“ (der auferstandene Christus) in Mexiko mit 33m Höhe, 1981 eingeweiht Der Christus von Vung Tau im Süden Vietnams wurde 1993 mit 32m Höhe vollendet Der „Cristo de la Concordia“ (Christus der Eintracht) in Bolivien, die mit ihren 34m Höhe im Jahre 1994 fertig gestellt wurde Der segnende Christus in Manado, Indonesien, mit seinen 30m, der auch der fliegende Christus genannt wird, weil die Statue sich 20° nach vorne neigt, und 2007 vollendet wurde Die 2010 im ostpreußischen Swiebodzin erbaute „Christus-König-Statue“ mit ihren 36m Höhe und einer goldenen Krone Die 2015 erbaute Statue „Sacred Heart of Jesus Shrine“ auf den Philippinen mit 31m Die jüngste, erst 2022 fertiggestellte und mit 37,5m weltgrößte Christus-Statue „Cristo Protetor“ (Christus der Beschützer) im Süden Brasiliens mit einem offenen Herzen als Aussichtsplattform

… und viele weitere gigantische Christus-Statuen, die über 20m hoch sind!

Betrachten wir nun die vielen lichtvollen Indizien, die uns aufzeigen, dass wir eigentlich bereits durch die gröbste Zeit der Geburtswehen in ein neues Zeitalter hindurch sind. Und auch wenn es an der Oberfläche noch zu einigen Wildwasserfahrten kommen mag, das Kind der neuen Zeit streckt bereits seinen Kopf aus der kosmischen Gebärmutter heraus und wird sich in den nächsten Jahren mit jeder neuen Wehe mehr und mehr in uns und in unserer Welt manifestieren.

Das C-Märchen verabschiedet sich gerade endgültig, die schwachsinnigen und schädlichen Maßnahmen sowie die Impfpflicht sind in allen Bereichen endgültig vom Tisch. Man fühlt sich sogar genötigt, nun die gewöhnliche Grippe zu dämonisieren, da gerade nichts anderes mehr zur Verfügung steht.

Doch jetzt nimmt die Aufarbeitung der C-Ereignisse, die in der Aufklärungsszene ja schon länger stattfindet, sogar im Mainstream immer mehr an Fahrt auf und es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass auch die Jünger Coronas erkennen, wie sie seit März 2020 verarscht und belogen wurden. Gerade die Aufklärung über den wahren Hintergrund und die schädliche Wirkung des C-Piks wird dabei sehr viele Gemüter erhitzen.

Die internationalen Firmenverträge der Länder liefen im September nach 99 Jahren aus, und nun wird die Weltordnung neugestaltet. Früher wurde dies begleitet von inszenierten Großkriegen und Wirtschaftszusammenbrüchen, auch aufgrund des notwendigen Ausgleiches sämtlicher Buchungen, Guthaben und Schulden.

Doch diesmal scheint es nicht mehr nach den üblichen Illuminaten-Agenden zu laufen, auch wenn sie mit dem C-Theater, dem UKR-Einsatz und den künstlichen Versorgungsengpässen ihr Bestes versuchen. Bleiben wir positiv ausgerichtet, dass sich die neue Ordnung auf harmonische und sanfte Weise verwirklicht…

Wir dürfen nun unsere (Zeit)Geist-Programme von all den künstlichen Begrenzungen des Kali Yugas befreien, und endlich wieder in die Fülle unseres magischen Seelenseins zurückkehren. Denn wir wurden in den letzten Jahrtausenden immer mehr mit falschem Wissen gefüttert und mit materialistischen Weltbildern belogen.

Zudem wurden wir immer mehr traumatisiert, sowohl emotional wie auch körperlich, so dass wir auch in diesen Lebensbereichen immer mehr behindert wurden. Dies führte dazu, dass wir überhaupt nicht mehr wissen und fühlen, wer wir wirklich sind, und uns nur noch mit unseren irdischen Egos identifiziert haben, die in einer gefährlichen Welt des Krieges und des Mangels um unser Überleben kämpfen müssen.

Jetzt ist die Zeit, in der wir uns aus dieser multidimensionalen Hypnose und seelischen Traumatisierung befreien sollen, und die zugrundeliegenden luziferischen Lügen transformieren und die satanischen Grausamkeiten heilen können. Unser Unterbewusstsein und seine (Un)Wahrheiten, sowohl auf individueller wie auf kollektiver Ebene, dürfen sich nun wieder klären und wandeln in die universellen Wirklichkeiten der Multidimensionalität und unseres göttlichen Schöpferseins.

Durch diese tiefe Wandlung bis in unsere Zellen und Genetik hinein befreit sich Körper, Geist und Seele von der Illusion des Bösen, und wir dürfen uns wieder als göttliche Kinder erleben, die mit unseren magischen Schöpferkräften diese Welt spielerisch in Freude und Leichtigkeit zum Wohle aller erleben.

Wir sind nun reif für den multidimensionalen Quantensprung, raus aus unseren traumatisierten, begrenzten Inneren Kindern im Keller der Schöpfung, hinein in die unzähligen magischen Spielplätze der göttlichen Kinder!!!

Falls Du ausführliche Informationen über die spirituelle Berufung von Christine und Martin Strübin und ihre zahlreichen erleuchtenden und heilsamen Angebote möchtest, hast Du hier die Möglichkeiten dafür:

Blaubeerwald-Institut, D-92439 Altenschwand, Tel: (+49) 09434 3029

Erleuchtende BIOPHOTONEN:

https://shop.blaubeerwald.de/de/shop/overview/Biophotonen-Laser

Spirituelle SEMINARE und WEBINARE:

https://shop.blaubeerwald.de/de/shop/overview/seminare

Video:

Quellen: PublicDomain/blaubeerwald.de am 19.03.2023