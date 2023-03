Papst erklärt: „Pädophile haben einen besonderen Platz im Himmel“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Papst Franziskus hat Opfer sexuellen Missbrauchs empört, indem er erklärte, dass Pädophilie eine mysteriöse Krankheit sei und wir diejenigen, die darunter leiden, nicht verurteilen dürften.

Stattdessen, so der Papst, müssen wir akzeptieren, dass Gott Pädophile liebt, er sie aus einem bestimmten Grund erschaffen hat und ihnen einen besonderen Platz im Himmel vorbehalten hat.

Laut Franziskus müssen wir Pädophile akzeptieren, weil sie im Laufe der Geschichte in allen Kulturen und Gesellschaften existiert haben.

„Sexueller Missbrauch von Minderjährigen ist und war historisch gesehen ein weit verbreitetes Phänomen in allen Kulturen und Gesellschaften“, sagte er.

„Ich erinnere mich an die einst in bestimmten Kulturen weit verbreitete grausame religiöse Praxis, Menschen – häufig Kinder – in heidnischen Riten zu opfern.“

Die Äußerungen von Papst Franziskus haben Opfer von sexuellem Missbrauch durch Geistliche empört, und das ist verständlich. Aktivisten für Überlebende von sexuellem Missbrauch durch Geistliche haben wütend reagiert , nachdem Papst Franziskus sich geweigert hatte, pädophilen Priestern und Bischöfen, die ihre Verbrechen vertuschen, einen „Null-Toleranz“-Ansatz zu versprechen, als er einen Gipfel im Vatikan abschloss.

Aber sollten wir uns wirklich über die Position von Franziskus wundern?

Das ist schließlich der Papst, der jede Gelegenheit nutzt, um zu erklären, dass die Bibel falsch ist. Er startete sein Papsttum, indem er die Evolution und die Urknalltheorie für real erklärte. (Ratzingers Trauermesse und die Nummer 23 in der Illuminati-Synchronizität – der Tiefe Staat zwang Papst Benedikt zum Rücktritt)

Dies ist der Papst, der seine Herde darüber informierte, dass „Beziehungen zu Jesus gefährlich und schädlich sind“.

Papst Franziskus brach mit jahrhundertelanger christlicher Tradition und schürte Befürchtungen, er sei ein illegitimer Papst mit einer finsteren Agenda, als er einer Menge von 33.000 Pilgern auf dem Petersplatz in Rom sagte, dass „eine persönliche, direkte, unmittelbare Beziehung zu Jesus Christus“ um jeden Preis vermieden werden soll.

Und als ob das nicht beunruhigend genug wäre, folgte Francis mit der ebenso finsteren Proklamation, dass „Jesus Satan ist“.

Papst Franziskus ist ein voll bezahltes Mitglied der globalistischen Elite. Und vergiss nicht – für die Elite ist schlecht = gut.

Als Agenda Contributor beim Weltwirtschaftsforum spricht Papst Franziskus fließend Blasphemie und arbeitet aktiv daran, die Kirche und das Christentum im Allgemeinen zu untergraben.

Die umgekehrte Version des Christentums von Papst Franziskus ist für viele verwirrend, aber seine Agenda wird viel einfacher zu verstehen, wenn man erkennt, wem der Papst wirklich dient. Um die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen zu zitieren, ist Papst Franziskus eine „globalistische Bulldogge“ , die der Neuen Weltordnung treu ergeben ist.

Im Jahr 2017 forderte Papst Franziskus eine „Eine-Welt-Regierung“ und „politische Autorität“ und argumentierte, dass die Schaffung einer Eine-Welt-Regierung notwendig sei, um Probleme wie den „Klimawandel“ zu bekämpfen.

In einem Gespräch mit der ecuadorianischen Zeitung El Universo sagte der Papst, die Vereinten Nationen hätten nicht genug Macht und müssten „zum Wohle der Menschheit“ die volle staatliche Kontrolle erhalten .

Dazu gehören die Amerikaner, betonte er, die laut dem Papst „zu ihrem eigenen Wohl“ von einer Weltregierung regiert werden müssen.

Jetzt widersetzt sich Papst Franziskus aktiv der biblischen Schrift, indem er daran arbeitet, eine „Eine-Welt-Religion“ zu schaffen.

Im Jahr 2019 unterzeichnete Papst Franziskus einen historischen Bund mit Führern der wichtigsten Glaubensrichtungen der Welt, der uns einer Eine-Welt-Religion, einem der Hauptziele der Neuen Weltordnung, viel näher bringt.

Laut dem von Papst Franziskus erstellten und auf der offiziellen Website des Vatikans veröffentlichten Dokument müssen alle Religionen als gleich angesehen werden, und der Islam ist für Gott genauso annehmbar wie das Christentum.

Anschließend schockierte er die christliche Welt, indem er im Vatikan islamische Gebete und Koranrezitationen veranstaltete.

Christen auf der ganzen Welt sollten Moscheen besuchen und Allah preisen, so Papst Franziskus, der bei seinem Besuch in Istanbul mit gutem Beispiel voranging, indem er die Blaue Moschee betrat, seine Schuhe auszog, nach Mekka blickte und den muslimischen Gott lobte.

Als hätte er nicht bereits deutlich gemacht, dass er kein Mann Gottes ist, veranstaltete Franziskus daraufhin eine heidnische Zeremonie mit dreister Götzenanbetung auf dem Gelände des Vatikans.

Nur die Zeit wird zeigen, ob die verdorbene und korrupte Zukunftsvision von Papst Franziskus von Katholiken auf der ganzen Welt akzeptiert wird, aber eines ist sicher: Traditionelle konservative Christen werden nicht kampflos untergehen.

Und das sollten sie auch nicht.

Die globalistische Elite hat eine Reihe erschreckender Warnungen an die Völker der Welt gerichtet: Geben Sie Ihre Souveränität ab und akzeptieren Sie die Neue Weltordnung dann stehen Sie vor dem sicheren Tod.

Sie behaupten, dass wir nur hoffen können, die sich am Horizont abzeichnenden Katastrophen zu vermeiden, wenn wir unsere Freiheit und Autonomie an die Elite übergeben.

Diese machthungrige Kabale von Milliardären und Politikern hat lange geplant, die Massen zu versklaven, und jetzt denken sie, dass sie alle ihre Opfer in einer Reihe haben, um ihren Zug zu machen.

Aber immer mehr Menschen weigern sich, sich den tyrannischen Forderungen der globalen Elite zu beugen. Tapfere Männer und Frauen erheben sich, um sich gegen die Elite zu wehren, entschlossen, ihre Souveränität um jeden Preis zu verteidigen, entschlossen, ihre Familien und vor allem ihre Kinder vor den gefräßigen Wölfen zu schützen.

Wirst du dich ihnen im Kampf für die Freiheit anschließen oder dich vor Angst ducken und dich den Forderungen der globalen Elite beugen? Es ist deine Entscheidung.

Aber was auch immer Sie tun, unterschätzen Sie nicht die Folgen Ihrer Entscheidungen.

