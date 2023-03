Regierungsbericht: Mögliches außerirdisches Mutterschiff in unserem Sonnensystem (Video)

Es besteht die Möglichkeit, dass außerirdische Mutterschiffe Planeten in unserem Sonnensystem besuchen, schreibt der Leiter des Pentagon’s Unidentified Aerial Phenomena Research Office in einem Bericht der Military Times.

Aus einem solchen interstellaren Objekt könnten beim Vorbeiflug an einem Planeten viele kleine Sonden auftauchen, schreibt Sean Kirkpatrick in dem Bericht, der auch von Harvard-Professor Abraham Loeb mitverfasst wurde.

Kirkpatrick war zuvor Chefwissenschaftler des US-Militärgeheimdienstes DIA. Die Forschungsagentur wurde im Juli 2022 gegründet, um unidentifizierte Objekte in der Umgebung von Militäreinrichtungen zu untersuchen, heißt es in einer Presseerklärung des Pentagon.

Loeb machte weltweit Schlagzeilen, als er im Oktober 2017 sagte, dass Außerirdische unser Sonnensystem besucht haben. Im selben Jahr kam ein rätselhafter interstellarer Besucher kurz in die Reichweite unserer Teleskope, der erste, der jemals beobachtet wurde.

Das Objekt wurde Oumuamua genannt, was „Entdecker“ bedeutet. Es handelte sich um eine Art Zigarre oder Pfannkuchen mit einer Länge von etwa 100 Metern, die nicht wie bekannte Asteroiden oder Kometen aussah.

Oumuamua könnte ein Mutterschiff mit Sonden sein, schreiben Loeb und Kirkpatrick. Die kleinen Sonden könnten die Erde oder andere Planeten in unserem Sonnensystem erkunden, während das Schiff an den Planeten vorbeifliegt, so wie es Oumuamua tat.

Astronomen könnten die Mini-Sonden nicht beobachten, da sie nicht genug Sonnenlicht reflektieren, um von Teleskopen erfasst zu werden. (Alien Fake Invasion – Kommt sie jetzt?)

Veteranen sagen aus, wie mysteriöse Objekte Atomraketen deaktivieren

Das Pentagon geht Berichten über mysteriöse Objekte nach, die Atomraketen ausgeschaltet haben. Die britische Daily Mail sprach mit zwei Veteranen, die diesen Monat aussagten, wie diese UFOs die US-Raketen vom Himmel schossen.

Einer von ihnen, der ehemalige Abschussoffizier Robert Salas, sah 1967 auf dem Luftwaffenstützpunkt Malmstrom eine orangefarbene Scheibe am Himmel, die auf unerklärliche Weise zehn Atomraketen ausschaltete.

Ein anderer ehemaliger Offizier, Robert Jacobs, machte Aufnahmen von einer fliegenden Untertasse, die 1964 eine Testrakete vom Himmel schoss.

Das Pentagon hat mit neun weiteren Zeugen gesprochen, die Ähnliches erlebt haben, so der Autor Robert Hastings, der selbst 167 Veteranen über „mehr als 100 UFO-Sichtungen in Atomanlagen“ befragt hat.

Der 82-jährige Salas sagte der Daily Mail, er sei überrascht, dass man sich an ihn gewandt habe, nachdem er jahrzehntelang von der Regierung ignoriert worden sei. „Ich wollte meine Geschichte schon seit mehr als 50 Jahren einer Regierungsbehörde erzählen. Es war eine große Erleichterung.“

Der angebliche chinesische Spionageballon, der von einem US-Kampfflugzeug abgeschossen wurde, flog auch in der Nähe von Malmstrom und anderen Nuklearanlagen, was die Alarmglocken schrillen ließ.

Die Armee leitete eine Untersuchung ein, konnte aber nicht herausfinden, wie die Raketen ausgeschaltet worden waren. Damals wurden Salas und seine Kollegen von Agenten des Air Force Office befragt und mussten eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen. Im Jahr 1996 beschloss er, das Schweigen zu brechen.

Jacobs filmte, wie eine Scheibe auf eine Testrakete zuflog, eine Reihe von „Jets“ darauf abfeuerte und dann davonflog, woraufhin die Rakete vom Himmel fiel. Sein Chef sagte ihm, er solle über das Filmmaterial schweigen, nachdem er es mit zwei CIA-Agenten gesehen hatte.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/uncutnews.ch am 15.03.2023