Vertrauliches EU-Dokument prophezeit Absturz der deutschen Wirtschaft

Teile die Wahrheit!

Laut einem vertraulichen EU-Kommissionsdokument, das der „Bild“ vorliegt, sind die Auswirkungen der Energiekrise in Europa besonders schwerwiegend für die Industrie im Vergleich zu Konkurrenten in den USA und China (Bild: 07.03.23).

Analysten beschreiben, dass aufgrund der Preisentwicklung rund 40 Prozent der Unternehmen gezwungen sind, Investitionen in die grüne Transformation zurückzustellen.

Dies führt dazu, dass die Wirtschaft der Zukunft derzeit sogar pessimistischer betrachtet wird als zu Beginn der Coronapandemie.

Unternehmen in Deutschland: Investitionen in grüne und digitale Transformation gefährdet, Auslandsverlagerung im Blick

Laut einer Umfrage des „European Roundtable for Industry“ sind aufgrund der Preisentwicklung rund 40 Prozent der deutschen Mittelstandsunternehmen gezwungen, Investitionen in die grüne und digitale Transformation zurückzustellen.

Zusätzlich erwägt fast jedes vierte Unternehmen, Anteile, Produktion oder Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. Im Vergleich dazu planen Geschäftsführer und Vorstandsbosse von EU-Unternehmen 34 Prozent der anvisierten Investitionen vorübergehend zu pausieren, während 15 weitere Prozent dies dauerhaft tun wollen.

Im Vergleich zu den USA ist die Staatsförderung deutlich geringer und gegenüber China fehlt es an günstiger Energie.

Energieintensive Branchen in Deutschland drohen Investitions- und Produktionsprobleme – Großunternehmen investieren im Ausland

Insbesondere energieintensive Branchen wie die Chemie, das Baugewerbe oder die Metall-, Stahl-, Papier- oder Elektronikindustrie haben Probleme aufgrund der aktuellen Lage. (Deindustrialisierung: Soll aus Deutschland wieder ein rückständiger Agrarstaat gemacht werden?)

Stahlwerke in Bremen und Hamburg haben bereits die Produktion gedrosselt und Aluminiumhütten schließen ihre Produktion. Auch große Unternehmen wie BASF, BMW oder Volkswagen planen, Standorte zu verlagern oder in China oder den USA zu investieren (Blackout-News: 28.02.23).

Es ist klar, dass nationale Subventionen das Problem nicht lösen können und eine Lösung auf EU-Ebene erforderlich ist. Obwohl sinkende Energiepreise enorm helfen würden, ist nicht damit zu rechnen.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von McKinsey zeigt, dass Deutschland für das Jahr 2025 eine Versorgungslücke von vier Gigawatt droht.

Bundeskanzler Scholz: Deutschland kann wieder Wachstum wie im „Wirtschaftswunder“ erreichen

Trotz dieser Einschätzung von Wirtschaftsexperten und täglichen Meldungen von Werksschließungen ist Bundeskanzler Olaf Scholz optimistisch und glaubt an ein Wachstum wie zu Zeiten des „Wirtschaftswunders“ (ntv: 09.03.23).

Er sagte, dass Deutschland aufgrund hoher Investitionen in den Klimaschutz für einige Zeit Wachstumsraten wie in den 1950er und 1960er Jahren erzielen könne. Allerdings müsse schneller geplant, entschieden und genehmigt werden, um dies zu erreichen.

Dabei ignoriert Scholz vollständig, dass die großen Windradhersteller wie Vestas und Nordex (Blackout-News. 21.02.22) ihre Produktionsanlagen in Deutschland längst geschlossen und ins Ausland verlegt haben.

Beim Ausbau der Solaranlagen kommen die Solarmodule jetzt schon aus China. Woher Scholz diesen Optimismus nimmt, bleibt sein Geheimnis. Einen Plan, wie er die Wirtschaft wieder ankurbeln will, hat er dazu nicht vorgelegt.

So bleibt sein Statement reiner Zweckoptimismus und klingt eher wie das Pfeifen im Walde.

Ältestes Unternehmen in Sachsen aufgrund hoher Energiekosten insolvent

Die Eisenwerk Erla GmbH in Schwarzenberg, das älteste Unternehmen in Sachsen, hat Insolvenz angemeldet und das zuständige Amtsgericht Chemnitz hat das Insolvenzverfahren eröffnet. Unter Eigenverwaltung wird nun das amtierende Management zusammen mit einem gerichtlich eingesetzten Sachverwalter versuchen, das Unternehmen zu sanieren (Saechsische: 10.03.23).

Gläubiger-Treffen bei traditionsreichem Eisenwerk Erla im Erzgebirge

Laut Gerichtsbeschluss werden die Gläubiger des Eisenwerks Erla Ende Mai zusammenkommen, darunter Vertreter der Agentur für Arbeit, der Stadtwerke Schwarzenberg, der Breitenbrunner Schmiederei Jungnickel, des Kreditversicherers Euler-Hermes und des Betriebsrats.

Das Unternehmen hat seinen Ursprung in einem der ältesten Hammerwerke im oberen Erzgebirge, dem Hammer in der Erl, der erstmals 1380 urkundlich erwähnt wurde. In der DDR produzierte der VEB Eisenwerk Erla unter anderem Zylinder für Kraftfahrzeugmotoren. 1994 übernahm das Familienunternehmen Schubert & Salzer das Eisenwerk, bevor es 2011 die indische Dynamatic-Gruppe übernahm.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 300 Mitarbeiter und bezeichnet sich selbst auf seiner Webseite als eine der leistungsfähigsten und modernsten Kundengießereien Deutschlands.

Eisenwerk Erla in Schwierigkeiten: Umsatz sinkt um 4 Millionen Euro, Verlust im Millionenbereich

Im zuletzt veröffentlichten Geschäftsbericht für das Jahr 2020/21 war der Umsatz des Eisenwerks um mehr als vier Millionen Euro auf 51,3 Millionen Euro gesunken. Der Verlust betrug zwei Millionen Euro, im Vorjahr waren es sogar 3,6 Millionen Euro.

Das Unternehmen, das hauptsächlich Kunden aus der Automobilindustrie hat, befand sich bereits vor der Insolvenzeröffnung in einem Schutzschirmverfahren. Betriebsratschef Harry Rosen betrachtete das Verfahren als Chance für einen Schuldenschnitt, während Geschäftsführer Enrico Fischer eine solide Ausgangsbasis und gute Aussichten auf Erfolg sah.

Der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 wird bei etwa 50 Millionen Euro liegen, aber das Ergebnis wird negativ sein.

Energiekosten treiben Eisenwerk Erla in die Insolvenz: Hintergründe und Folgen

Die hohen Rohstoff- und Energiekosten sind offenbar der Grund für die finanziellen Schwierigkeiten des Eisenwerks Erla. Es wird von einem jährlichen Strom- und Gasverbrauch von 40 Millionen Kilowattstunden gesprochen.

Aufgrund der aus Sicht der Industriegewerkschaft Metall kaum mehr finanzierbaren Industriestrompreise hatten etwa 400 Stahlbearbeiter aus sechs Betrieben in Riesa demonstriert, darunter aus dem Elbe-Feralpi-Stahlwerk in Riesa und der Walzengießerei Coswig.

Die Gusswerke in Leipzig haben am Freitagmorgen mit den Abrissarbeiten begonnen, nachdem nach der Insolvenz im Jahr 2019 kein neuer Arbeitgeber für die einst 400 Beschäftigten gefunden worden war. Eine 130-jährige Firmengeschichte ging damit in Sachsen zu Ende.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/blackout-news.de am 16.03.2023