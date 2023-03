Trump entfesselt epischen Schlachtruf: Verspricht den Tiefen Staat zu zerstören und die „Schattenmächte zu feuern“ (Videos)

In einer feurigen Rede, die am Montagabend vor einer großen Menschenmenge in Iowa gehalten wurde, versprach Präsident Trump, „den tiefen Staat vollständig auszulöschen“ und nannte seine Bewerbung um eine zweite Amtszeit „den letzten Kampf“.

„Machen Sie keinen Fehler, unsere Feinde wollen uns unbedingt aufhalten, weil sie wissen, dass wir die Einzigen sind, die sie aufhalten können“, sagte Trump der jubelnden Menge.

„Ich werde die nicht gewählten Bürokraten feuern, die unser Justizsystem bewaffnet haben“, fuhr der Präsident fort. „Ich werde das Justizministerium anweisen, marxistische Staatsanwälte zu verfolgen, damit sie für ihre illegale rassenbasierte Durchsetzung des Gesetzes bezahlen. Viele Rassisten sind da.“

„Wenn Sie mich zurück ins Weiße Haus bringen, ist die Herrschaft des korrupten Washingtoner Establishments vorbei, das garantiere ich Ihnen“, fügte Trump hinzu.

Der Präsident sprach auch über die Auflösung des Bildungsministeriums und sagte, dass dies zu einer „massiven Verschwendung von Steuergeldern“ geworden sei und Amerikas Kinder im Stich lasse.

Während einige Anwesende von Trumps starken Worten begeistert waren, waren andere eher skeptisch und stellten fest, dass ähnliche Versprechungen bereits zuvor gemacht worden waren.

„Trump hat in der Vergangenheit über ein großes Spiel geredet, aber es bleibt abzuwarten, ob er diese Versprechen einhalten kann“, sagte ein Teilnehmer, der anonym bleiben wollte.

Trotzdem traf Trumps Botschaft bei vielen Anwesenden Anklang, die glauben, dass der Präsident der einzige ist, der Amerika aus den Klauen des tiefen Staates und seiner marxistischen Verbündeten retten kann. (Trump: „Wir werden Joe Biden aus dem Weißen Haus vertreiben“)

tagesereignis.de liefert eine komplette Übersetzung der Rede, hier ein Auszug:

„Ich hatte ein wunderschönes Leben, bevor ich dies tat, ich lebte im Luxus, ich hatte alles, die Leute sagten: ‚Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen, Sir?‘ Ich sagte, das wird so wunderbar sein. (Gelächter) In was zum Teufel haben Sie mich da reingezogen?“

„Ich kannte das Wort „Vorladung“ nicht, ich kannte das Wort „Grand Jury“ nicht. Ich wusste nicht, dass man Sie lynchen will, obwohl Sie nichts verbrochen haben. Ich wusste nicht, dass man Sie einsperren will, weil Ihre Umfragewerte so gut sind wie seit Jahren nicht mehr. Und dann heißt es, es sei eine Desinformationskampagne, denn wir liegen in den Umfragen bei allen Republikanern haushoch vorn.

Und was noch wichtiger ist: Wir führen vor Biden mit großem Vorsprung. Jedes Mal, wenn die Umfragewerte steigen, werden die Staatsanwälte verrückter und verrückter. Wir müssen diese Leute aufhalten. Wir müssen Trump jetzt stoppen. Wir müssen Trump stoppen, denn Sie können ihn nicht an der Wahlurne stoppen. Wie ist das gelaufen? Gut?“

„Wir haben 2020 viel besser abgeschnitten als 2016.“

„Aber wir haben keine andere Wahl, als noch einmal antreten zu müssen. Die Menschen haben genug von den RINOs und den Globalisten. Sie wissen es, Sie wissen es, jeder weiß es. Entweder sie gewinnen oder wir gewinnen. Und wenn sie gewinnen, dann ist unser Land verloren.“ […]

Er würde für sie, die Amerikaner, alle Schikanen ertragen, die täglichen Anfeindungen, die Vorladungen, die ständigen Versuche, ihn zu Fall zu bringen. Er habe das sieben Jahre lang durchgestanden:

„Ich tue es für Sie, deshalb tue ich es ja. Ich tue es für Sie.„(Beifall)

„Vielen Dank. Und wenn Sie mich wieder ins Weiße Haus wählen, wird ihre Herrschaft zu Ende sein.“

„Und das wissen sie. Amerika wird wieder eine freie Nation sein. Im Moment sind wir keine freie Nation, wir haben weder eine freie Presse noch irgendetwas anderes. Im Jahr 2016 habe ich erklärt, dass ich Ihre Stimme bin. Heute füge ich hinzu: ‚Ich bin Ihr Kämpfer, ich bin Ihre Gerechtigkeit. Und für diejenigen, denen Unrecht geschehen ist und die betrogen wurden, bin ich Ihre Vergeltung. Ich bin Ihre Vergeltung.‘ (Beifall)

Ich werde den tiefen Staat vollständig auslöschen.“ (Beifall)

„Ich werde die nicht gewählten Bürokraten und Schattenmächte feuern, die unser Justizsystem zu einer Waffe gemacht haben, wie es noch nie zuvor geschehen ist. Das sind kranke Menschen.

Ich werde den Menschen wieder die Verantwortung für dieses Land übertragen. Das Volk wird wieder das Sagen in unserem Land haben.

Die Biden-Regierung ist die korrupteste Regierung in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Hunter Biden ist ein Krimineller, und ihm ist nichts passiert. Nichts. Joe Biden ist ein Krimineller, und ihm scheint nie etwas zu passieren.

Sie können sagen, was Sie wollen, aber die Demokraten ticken nicht richtig. Sie haben keinen Mitt Romney und solche Typen. Sie halten zusammen. Wie geht es Mitt Romney? Nicht besonders gut. (Gelächter) Sie halten zusammen. Ob Sie sie nun mögen oder nicht, und einige von uns mögen sie nicht, aber vielleicht kommen wir eines Tages zusammen.

Sie sagten, das Land kommt zusammen, glauben Sie, dass das echt ist? Und ich sagte mir, es ist echt. Es ist erstaunlich. Ich erhielt Anrufe von linksradikalen Leuten. Die nettesten Anrufe, denn wir hatten die besten Beschäftigungszahlen in der Geschichte.

Die besten Wirtschaftszahlen in der Geschichte. Wir waren dabei, China zu überholen. China sollte die größte Volkswirtschaft der Welt werden, wir überholten es in einem Ausmaß, das man nicht für möglich gehalten hätte, uns ging es großartig. ..

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

🚨President Trump Speaking in Davenport IA: „I will totally obliterate the DEEP STATE.“ 👏👏🇺🇸pic.twitter.com/izP4ifLZ96 — TkMel 💜🇺🇸💜 (@TkMelly) March 14, 2023

President Trump in Davenport, Iowa: „2024 is the final battle.“ pic.twitter.com/9m5kayOYsC — MAGA War Room (@MAGAIncWarRoom) March 14, 2023

Quellen: PublicDomain/newspunch.com am 17.03.2023