Russische Forscher: Sensationelle Entdeckung zensiert – unsere DNA kann verändert werden (Video)

Russische Wissenschaftler fanden heraus, dass die menschliche DNA nicht nur eine Ansammlung von Nukleinsäuren ist, sondern dass sie eine stabile Wellenform der Information besitzt.

Das Wissen darüber eröffnet einerseits völlig neue ungeahnte Heilmöglichkeiten, andererseits öffnet es Geheimdiensten und Regierungen die Türen zur subtilen Bewusstseinskontrolle der breiten Bevölkerung, weshalb die Forschung auf militärischer Ebene vorangetrieben wird. Von Frank Schwede

Während Schulwissenschaftler behauptet, dass nur rund zehn Prozent der menschlichen DNA zum Aufbau von Proteinen benötigt wird und die restlichen neunzig Prozent Junk-DNA sind, sind die russischen Molekularbiologen Petrovich Gariaev und Vladimir Poponin schon einen Schritt weiter und davon überzeugt, dass alles in der Natur perfekt ist – auch die menschliche DNA.

Petrovich Gariaev war einer der Begründer der linguistischen Wellengenetik und der Gründer des Instituts für Quantengenetik. Am 20. Oktober 2020 wurde Gariaev für den Nobelpreis für Medizin nominiert.

Kaum einen Monat später, am 17. November, kam der Biologe auf recht fragwürdige Weise ums Leben. Fand der Forscher etwas heraus, was er besser für sich hätte behalten sollen, weil das Wissen die komplette medizinische Forschung revolutioniert?

Gariaev war sich sicher, dass mittels Wellengenetik jede Krankheit geheilt und das Leben auf unbestimmte Zeit verlängert werden kann. Die Linguistik der Wellengenetik ist eine Technologie der Biosynthese, die unter anderem auch Lebensmittel wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen kann. Gariaev hat einmal gesagt:

„Wir brauchen einen völlig neuen genetischen und virologischen Ansatz – vor allem für die Genetik der Sprachwellen, die wir seit 1984 entwickeln, obwohl die offizielle Wissenschaft unsere Arbeit mit allen Mitteln blockiert.“

Petrovich Gariaev Forschungsergebnisse beweisen, dass die menschliche DNA wie ein biologisches Internet funktioniert und der künstlichen Intelligenz weit überlegen ist. Das heißt, dass die menschliche DNA nicht nur für den Aufbau unseres Körpers verantwortlich ist, sondern dass sie auch der Datenspeicherung und Kommunikation dient.

Gariaev und sein Team haben im Rahmen ihrer Forschung herausgefunden, dass in der menschlichen DNA die Erklärung für Phänomene wie Hellsehen, Intuition, Spontanheilung, Fernheilung, Selbstheilung und sogar der Einfluss unseres Bewusstseins auf viele Dinge unseres Alltags, wie etwa das Wetter, zu finden ist. (Gesundheit: Kolloidales Gold – was ist das eigentlich?)

Über Gruppenbewusstsein Flüsse reinigen

Zwar kann keine einzelne Person das Wetter beeinflussen, eine Gruppe mit dem nötigen Bewusstsein schon. Beispielsweise ist es einer Gruppe von Menschen gelungen, mit positiven Worten der Liebe verschmutztes Wasser erfolgreich zu säubern.

Sogar einen Fluss konnte auf diese Weise gereinigt werden, wenn die Zahl der Menschen entsprechend erhöht wurde. Das Ergebnis untermauert die Forschung und Arbeit des japanischen Parawissenschaftlers Masaru Emoto.(Gesundheit: Germanium – Altes Wissen für Ihre Gesundheit)

Emoto fand heraus, dass Wasser die Einflüsse von Gedanken und Gefühlen aufnehmen und speichern kann. Zu diesem Ergebnis gelangte Emoto im Rahmen eines Experimentes mit Wasser in Flaschen, die er entweder mit positiven Botschaften wie „Danke“ oder einer negativen wie „Krieg“ beschriftete und anschließend gefror, fotografierte und anhand von ästhetisch-morphologischen Kriterien den entstehenden Eiskristallen nach beurteilte.

Der Forscher stellte eine Kohärenz zwischen dem Aussehen der Eiskristalle und dem Zustand des Wassers her. Seiner Hypothese zufolge formt mit positiven Botschaften beschriftetes Wasser vollkommene Eiskristalle, während Wasser mit negativen Botschaften unvollkommene Kristallformen annimmt.

Petrovich Gariaev und sein Forscherteam machte sogar noch eine weitere interessante Entdeckung. Sie fanden heraus, dass die angenommenen neunzig Prozent Junk-DNA denselben Regeln folgen wie alle menschlichen Sprachen. Das heißt, dass der genetische Code denselben grammatikalischen Regeln entspricht wie alle Sprachen dieser Welt.

Außerdem stellten die Forscher fest, dass sogar die Strukturen der Basenpaare der DNA den Regeln von Grammatik und Syntax folgen, ähnlich wie bei der Sprache. Das lässt nach Meinung der Biologen den Schluss zu, dass sämtliche Sprachen nur eine Verbalisierung der menschlichen DNA sind.

Mittlerweile sind einige Forscher sogar davon überzeugt, dass unsere Sprache nicht durch Zufall entstanden ist, sondern dass sie möglicherwiese ein Spiegelbild unserer DNA ist.

Und die Forscher entdeckten noch etwas weiteres völlig Unerwartetes: die menschliche DNA speichert Daten auf dieselbe Weise wie ein Computerspeicher. Gariev und sein Team fügten bestimmte Frequenzmuster in einen Laser ein, wodurch sie die Frequenz der DNA und damit ihre genetische Information beeinflussen konnten.

Sogar die DNA-Substanz in lebendem Gewebe reagiert auf die Frequenzschwingung der Sprache, weil jedes Wort und jeder Satz eine Schwingungsfrequenz aussendet.

Es spielt hierbei keine Rolle, welche Sprache wir verwenden und es ist auch keine Entschlüsselung erforderlich, weil die Grundstruktur der Basenpaare der DNA und der Sprache identisch sind.

DNA reagiert auf Sprache

„Somit ist es völlig normal, dass die menschliche DNA auf Sprache reagiert“, so die Forscher in ihrem Resümee. Das Team um Petrovich Gariaev entwickelte ein Gerät, das mit modulierten Hochfrequenzen und Licht arbeitet, das dazu in der Lage ist, den Zellstoffwechsel zu beeinflussen und genetische Defekte zu reparierten.

Zweifellos ist die Verwendung von Tonfrequenzen und Sprache eine Revolution in der Welt der Genetik, gleichzeitig lässt sie viele Verfahren, etwa invasive medizinische Eingriffe wie Operationen hinfällig werden.

Die russischen Forscher haben auch bewiesen, dass es durch Röntgenstrahlen möglich ist, geschädigte Chromosomen zu reparieren, einschließlich der Erfassung von Informationsmustern aus einer bestimmten DNA und deren Übertragung auf eine andere. Mit diesem Verfahren können etwa die Zellen eines anderen Genoms neu programmiert werden.

In einem Experimente verwandelte die Forschergruppe Froschembryos erfolgreich in Salamanderembryos, indem sie einfach die Muster der DNA-Informationen von dem einen Embryo auf den anderen übertrugen.

Gariaevs Team entdeckte auch, dass die menschliche DNA in einem Vakuum magnetisierte Wurmlöcher erzeugen kann, die vermutlich das mikroskopische Äquivalent zu schwarzen Löchern sind, durch die wir beispielsweise Informationen aus Raum und Zeit empfangen können, was wir hinlänglich als Intuition oder Vorahnung bezeichnet.

Allerdings können Stress und Sorgen die DNA-Kommunikation behindern, sodass wir in diesem Zustand die Informationen nur verzerrt empfangen können, was möglicherweise unbrauchbar macht.

Vielfach wird behauptet, dass die Menschen in der Antike über ein größeres Gruppenbewusstsein verfügt haben als es heute der Fall ist und wie es bei Tieren üblich ist. Das berichten unter anderem auch die Autoren Grazyna Fosar und Franz Bludorf in ihrem Buch Vernetzte Intelligenz – Die Natur geht online.

Wäre so Gruppenbewusstsein auch heute wieder möglich? Auf diese Weise könnten Menschen Fernheilung, Telepathie und Fernerkundung umfänglich nutzen. Forscher sind sich sogar sicher, dass die Menschheit, wenn sie wieder ein gemeinsames Gruppenbewusstsein erlangt, dazu in der Lage wäre, Dinge zu erschaffen und zu verändern – die Menschen könnten in der Tat ihre Umwelt auf machtvolle Weise beeinflussen.

Allerdings bleibt am Ende da die Frage übrig, in welche Richtung das geschehen würde – ob im positiven oder negativen Sinne.

Militär setzt Forschung fort

Schamanen und spirituelle Meister wissen schon seit Urzeiten, welch großes Potential in jedem einzelnen Menschen steckt. Und sie wissen auch, dass Körper und Geist durch Sprache, Worte und Gedanken programmiert werden kann.

Das kann unter bestimmten Umständen auch von außen erfolgen, um etwa einzelne Menschen oder ganze Gruppen zu manipulieren. Deshalb sollte jedem klar sein, der sich der Manipulation bewusst ist, dass er sie jederzeit stoppen kann, um die Kontrolle über einen Körper und Geist vollständig wiederzuerlangen.

Anders kann die DNA über Worte und Frequenzen auch auf positive Weise umprogrammiert werden, um etwa den Körper vollständig in ein neues Gleichgewicht zu bringen – somit wären Medikamente nicht mehr erforderlich. Möglicherweise ist das der Grund, warum der bahnbrechenden Forschung so viele Hindernisse in den Weg gelegt werden.

Nicht nur menschliche DNA-Moleküle sind kleine Antennen, sondern auch Proteine, weil sie Metallatome enthalten, räumlich orientierte Antennen, die gerichtete sind, um kosmische Informationen zu empfangen.

Die Theorie der Wellengenetik besagt, dass unser Genetik den Organismus mit elektromagnetischen und akustischen Wellen unterschiedlicher Länge aufbaut, wobei der menschliche Organismus diese Wellen nicht nur von außen empfängt, sondern auch selbst erzeugt.

Zum ersten Mal in der Geschichte konnte die Wissenschaft auch beweisen, dass die DNA wie ein Laser funktionieren kann und Frequenzen sendet. Die menschliche Genetik und auch die anderer Lebewesen stellt eine Struktur dar, die Licht ausstrahlt, das in einem anderen Wellenspektrum liegt.

Laut Informationen des Investigativ-Journalisten Oleg Vakulovsky wird die Theorie der Sprachenwellengenetik auf militärischer Ebene hinter verschlossenen Türen weiter erforscht, um diese Technologie möglicherweise gegen die Menschheit einzusetzen. Deshalb darf sich auch niemand darüber wundern, dass die Manipulation der Bevölkerung in letzten Jahren enorm zugenommen hat.

Es ist also umso wichtiger zu wissen, dass jeder nicht nur dazu in der Lage ist, der Manipulation zu entgehen, sondern dass es ihm auch möglich ist, in einem tiefen Zustand der Entspannung eine Kommunikation mit seiner DNA herzustellen.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 30.04.2023