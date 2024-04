Päpste und der Neunte Zirkel des satanischen Kults im Vatikan aufgedeckt: Sekte mit in Käfigen missbrauchten Babys verhaftet und wieder freigelassen (Video)

Willkommen im Neunten-Kreis-Kult! Hier stehen wir vor der quälenden Frage: Gibt es wirklich eine geheime Ansammlung „globaler Eliten“ , die im Schatten privater europäischer Wälder lauert und im Namen Satans abscheuliche Taten der Kinderjagd, Vergewaltigung und Opferung verübt?

Könnte der Papst selbst als ihr Anführer involviert sein? Vertrauen Sie Ihnen die Beantwortung dieser beiden entscheidenden Fragen an!

Während wir durch die labyrinthischen Überlieferungen des Neunten Kreises navigieren, wagen wir es auch, ein Licht auf die dunklen Kapitel der Geschichte der katholischen Kirche zu werfen, insbesondere auf ihre beunruhigende Verbindung mit Pädophilie. Von amg-news.com

Laut einer Pressemitteilung des ITCCS vom 15. Mai 2017 wurden alle neunzehn Mitglieder der Kinderopfersekte des Neunten Kreises, die festgenommen wurden, weil sie acht schwer misshandelte Kinder festgehalten hatten, von denen man annahm, dass sie für Menschenopfer vorgesehen sind, freigelassen, ohne dass sie befragt, ihre Fingerabdrücke abgenommen oder angeklagt wurden. (Schatten über dem Vatikan: Schwarzer Adel, weißer Papst, grauer Papst, schwarzer Papst und ihre Geheimbünde)

Es wurde angenommen, dass die Mitglieder der globalen Elite des Neunten Zirkels, der weltweit regelmäßig Kinderopferriten abhalten sollte, vom Vatikan geleitet wurden, während das ITCCS unter der Leitung von sechs Richtern des Internationalen Gerichtshofs für Common Law in Brüssel arbeitete.

Die traumatisierten Kinder und Babys wurden in kleinen, mit Vorhängeschlössern verschlossenen Käfigen zwischen gefrorenen Körperteilen früherer Opfer gefunden und waren sexuell missbraucht, geschlagen und ausgehungert worden.

Es wurde angenommen, dass Mitglieder des Neunten Zirkels der globalen Elite am 30. April Menschenopferriten in katholischen Einrichtungen in Rom, Montreal, London, Paris, Brüssel, Genf, Frankfurt, Tara, Irland und Washington (DC) geplant hatten.

Die geretteten Babys kamen aus einem katholischen Waisenhaus in Amsterdam, wo alleinerziehende Mütter aufgefordert wurden, ihre Babys abzugeben, was es schwierig machte, das Kind aufzuspüren. (Vatikan-Insider: Er deckte die Freimaurer-Kabale auf – vier Päpste, der Great Reset und ein Todesfall)

Ein von seiner Familie entführtes Kind wurde zurückgebracht, während drei weitere von rumänischen Einwanderern entführte Kinder gerade mit ihren Eltern zusammengeführt wurden.

Die übrigen Kinder, von denen einige mutmaßlich von Mitgliedern des Neunten Zirkels erzogen wurden, blieben in medizinischer und psychologischer Betreuung, bis geeignete dauerhafte Unterbringungsmöglichkeiten gefunden werden konnten.

Offensichtlich ist der politische Einfluss des Neunten Kreises des Vatikans enorm. Mehrere Polizisten, die die Einsatzeinheiten des ITCCS bei der Rettung der Kinder unterstützten, wurden versetzt, während zwei niederländische Polizisten suspendiert wurden, nachdem der königliche Palast ihre Disziplinierung beantragt hatte.

Ein Retter blieb vermisst, nachdem er festgenommen worden war, weil er gegen die Entführung und Tötung einheimischer Kinder und entlaufener Teenager durch den Vancouver Club protestiert hatte.

Vancouver war auch das Zentrum der chinesischen Mafia des Neunten Kreises, die angeblich stark in den Organhandel verwickelt war. Globale Eliten entführen, ermorden einheimische Kinder und entsorgen ihre Körper im Meer.

„Der Neunte Kreis hat über seine Verbündeten im Vatikan, in der Justiz und in der Regierung schnell Gegenangriffe unternommen, um unseren Durchbruch einzudämmen und zu untergraben“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Unseren Quellen zufolge haben die Regierungen Frankreichs, Hollands, Belgiens und der Schweiz eine inoffizielle Mediensperre zu diesem Thema verhängt. Das verbietet jedem Politiker oder Polizisten, die Aktionen gegen den Neunten Kreis oder die Sekte selbst anzuerkennen oder zu kommentieren.“

„Der offensichtliche Hinterkanalbote einer Fraktion im Vatikan, der um ein Treffen mit unserem Direktorat gebeten hatte, ist verstummt. Entweder wurde er abgewiesen, oder der Vatikan verhängt im Rahmen seiner Schadensbegrenzung jetzt eine generelle Sperrung des gesamten Themas.“

Es ist gut dokumentiert, dass der Vatikan den Neunten-Kreis-Kult leitet. Berichten zufolge waren Kardinal Gerald Lacroix aus Quebec und der frühere Papst Joseph Ratzinger zusammen mit Papst Franziskus, Jorge Bergoglio und anderen aktiven Teilnehmern an der rituellen Tötung eines kleinen Jungen durch den Neunten Kreis am 22. Februar 2014 in der Jesuitenkirche San Lorenzo in Rom Denis Lebel, ein Bundeskabinettsminister in der kanadischen Regierung des ehemaligen Premierministers Stephen Harper. Opfer sagten auch, Lacroix sei bei einem Menschenopfer im März 2014 in Rom dabei gewesen.

„In der Schweiz, in Frankreich und in Holland, wo wir die Kultrituale erfolgreich gestoppt haben, werden Polizeibeamte nun politisch unter Druck gesetzt, in ihren Dienststellen eine „Hexenjagd“ durchzuführen , um die Beamten, die uns unterstützt haben, ausfindig zu machen und zu disziplinieren.

Dieser Druck wird durch von der katholischen Kirche finanzierte inländische Politiker wie den Franzosen Francois Fillon und diejenigen ausgeübt, die selbst persönlich mit dem Neunten Kreis verbunden sind, wie den ehemaligen belgischen Premierminister Elio Di Rupo.

„In Frankreich ist der päpstliche Nuntius, Kardinal Luigi Ventura, direkt an der Führung dieser Hexenjagd und der Säuberung der Polizei beteiligt. Kardinal Ventura selbst ist persönlich mit den Verbrechen des Neunten Zirkels in Kanada verbunden, da er die Morde an indischen Wohnheimen und den mit Satanismus in Verbindung stehenden Kinderhandel in Cornwall, Ontario, vertuscht.

Dies geschah, nachdem er 2001 vom verurteilten Kriminellen und Anführer des Neunten Kreises, Papst Benedikt, Joseph Ratzinger, zum päpstlichen Nuntius in Kanada ernannt worden war.

„Als Teil dieses Gegenangriffs hat der Spionagedienst „Heilige Allianz“ des Vatikans eine breite öffentliche Desinformationskampagne gestartet , um unsere Aktionen zu diskreditieren und falsch darzustellen und gleichzeitig nach der Identität unserer Aktionseinheitsmitglieder und derjenigen zu suchen, die sie unterstützen.

„Die Standardmethode der Allianz, die Mitglieder unserer Aktionseinheit zu entlarven und dann zu eliminieren, besteht darin, ITCCS-Mitarbeiter unter Druck zu setzen, ihre Identität preiszugeben und andere vertrauliche Informationen preiszugeben, indem man einen künstlichen „öffentlichen Druck“ ausübt und „Beweise“ für die Wahrheit der ITCCS-Berichte verlangt.

Besorgte Internet- und Medienermittler werden dadurch zu unwissenden Werkzeugen der Todesschwadronen des Vatikans, indem sie das ITCCS unter Druck setzen, Beweise vorzeitig offenzulegen.“

„Ein Zeuge behauptete, er habe gesehen, wie die ehemaligen Päpste Joseph Ratzinger und Johannes Paul II. an satanischen Kultritualen im Vatikan teilnahmen, die als Neunter Kreis bekannt sind und bei denen Kinder gefoltert und ermordet werden“, gab George Dufort von einem internationalen Gerichtshof in Brüssel gestern bekannt.

„Laut einer Aussage, die letzte Woche von einem ehemaligen Mitglied des Neunten Zirkels vor Gericht eingereicht wurde, praktiziert der Kult in katholischen Kathedralen und in einem Waldhain in Frankreich.“

„Das sind drei Augenzeugen, die sagen, der ehemalige Papst Joseph Ratzinger sei bei ritueller Folter und Ermordung von Kindern im Rahmen einer Sekte namens Neunter Kreis anwesend gewesen“, bestätigte Kevin Annett vom ITCCS heute in unserem Telefoninterview. „Mordrituale fanden offenbar in den Jahren 1987 und 2002 an Orten in Frankreich und Holland statt.“

Letzte Woche erhielt das Brüsseler Gericht Dokumente des Vatikans vom 25. Dezember 1967, in denen es heißt, dass jeder neue Papst vor seinem Amtsantritt zwingend an den Riten des Neunten Kreises teilnehmen muss.

Die Dokumente bezogen sich auf die zeremonielle Ermordung neugeborener Kinder und den Verzehr ihres Blutes in Ritualen, die als „Magisterprivileg“ bezeichnet werden.

Vor drei Tagen sagte Francesco Zanardi von der ITCCS-Tochtergesellschaft Rete L’Abuso in Savona, Italien:

„Ratzinger behält die Macht im Vatikan. Von mehreren Kardinälen wissen wir, dass Papst Franziskus ein Aushängeschild des Hausmeisters ist, der eigentlich nicht der Papst ist. Es war alles eine große Täuschung.

Franziskus trägt den päpstlichen Ring nicht und lebt in einem Kloster in Rom, nicht im Vatikan. Er erhält keine offizielle Sicherheit und wandert wie ein Privatmann umher.

Er gibt Grundsatzerklärungen ab, die die Kardinalskurie dann dementiert, mit der Begründung, dass Franziskus nicht die kirchliche Lehre widerspiegele. Bei den Top-Positionen handelt es sich um Deutsche oder solche, die mit Ratzinger in Verbindung stehen, der weiterhin mit Reportern redet, als wäre er immer noch der Papst.“

Laut Zeugenaussagen im internationalen Gerichtsprozess ist der ehemalige Papst Ratzinger seit mindestens 1962 Mitglied des Neunten Kreises, auch bekannt als Corona Novem oder Crown.

„Ich habe gesehen, wie der emeritierte Papst Joseph Ratzinger ein kleines Mädchen ermordet hat“, erklärte ein anderer Zeuge am 28. Oktober 2013. „Es geschah im Herbst 1987 in einem französischen Schloss. Es war hässlich, schrecklich und geschah nicht nur einmal.“

Zu den prominenteren Teilnehmern zählten unter anderem Ratzinger, der niederländische Kardinal Alfrink und Prinz Bernhard.“

Die Anschuldigungen bestätigten, was der niederländische Therapeut und Zeuge Toos Nijenhuis Annett einige Monate zuvor gesagt hatte. Toos behauptete, dass sie als Kind auch Zeuge von Kindermorden wurde, an denen Ratzinger, Alfrink und Bernhard beteiligt waren.

Zwei Überlebende von Kindesmissbrauch gaben an, in den Katakomben unter dem Vatikan an Kindermordritualen teilgenommen zu haben. Im zarten Alter von 12 Jahren sagte „Svali“ aus San Diego County, sie sei in die Katakomben unter dem Vatikan gebracht worden, um der Opferung eines drei- bis vierjährigen Jungen unter Drogen beizuwohnen.

In diesem Video antwortete ihr Interviewer, dass eine „Maria“ vor 24 Jahren auch behauptete, Zeuge eines satanischen Mordrituals in den Katakomben des Vatikans gewesen zu sein.

Wenn das internationale Gericht die Päpste und den Vatikan der Kindesausbeutung für schuldig befunden hat, könnte das erklären, warum der Vatikan solche Anstrengungen unternommen hat, um Kindesmissbrauch durch katholische Priester und Nonnen zu vertuschen.

Mit Stand vom 12. November 2023 gab es weltweit dokumentierte 10.077.574 Überlebende katholischer Misshandlungen , wobei schätzungsweise 10 Prozent der Opfer Anzeige erstatteten .

Da die katholischen Behörden sich weigerten, bei den Ermittlungen zu kooperieren und einige Fälle außergerichtlich beizulegen, haben nur eine Handvoll Täter der katholischen Kirche das Innere einer Gefängniszelle gesehen.

„Es ist tragisch, dass Kinder von denen missbraucht werden, denen sie vertrauen sollten. „Missbrauch ist solch ein Verrat“, sagte Tim Lennon vom US-amerikanischen Survivors Network of Those Abused by Priests (SNAP).

„Die hohen und mächtigen Missbräuche durch ihr Leugnen, Verzögerungstaktiken, Ignoranz und schuldhafte Vertuschungen von Straftaten.“ Wir können unsere Stimme erheben und Leserbriefe schreiben, Kommentare zu Nachrichten schreiben und Überlebende unterstützen, die sich zu Wort melden.“

Die neuen Beweise für das Brüsseler Gericht wurden aus dem Lateinischen übersetzt und in die Fallakten der Bürgerstaatsanwaltschaft aufgenommen.

ITCCS macht in Zwolle Dutroux-ähnliche Entdeckungen, aber die Medien schweigen

Das ITCCS (Internationales Tribunal für Kirchen- und Staatsverbrechen) hat kürzlich bei einer Razzia auf einem Grundstück der Sekte „Neunter Zirkel“ Entdeckungen gemacht, die dem Fall Marc Dutroux stark ähneln.

In Käfigen eingesperrte Kinder und sterbliche Überreste von Opfern, die in Kühleinheiten und geheimen Kellerräumen versteckt sind. Anderswo in Europa führte das ITCCS in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei eine ähnliche Razzia durch, bei der insgesamt 19 Personen festgenommen und 8 Kinder freigelassen wurden.

Auslöser der Razzia war eine Ankündigung des ITCCS, dass am 30. April 2017 an zahlreichen Orten satanische Rituale abgehalten würden, bei denen Kinder zu Opfern würden. In Dijon (Frankreich), Luzern (Schweiz) und Zwolle wurden Kinder freigelassen und Sektenmitglieder verhaftet.

Die meisten Beweise wurden in Zwolle gefunden. Ella Ster sprach mit Kevin Annett über diese jüngsten Entwicklungen und warum die Medien diesen Fall lieber geheim halten.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 23.04.2024