Derzeit wird in der EU wieder gestritten, ob man das Vetorecht abschaffen sollte, weil Ungarn sich bei der Ukraine-Unterstützung querstellt. Die Abschaffung des Vetorechts könnte die EU aber auch zerbrechen lassen.

Bei den meisten Themen ist das Vetorecht in der EU bereits abgeschafft worden, lediglich bei Fragen der Steuer-, Außen- und Sicherheitspolitik gilt es noch. In allen anderen Fragen haben die Mitgliedsstaaten der EU ihre Souveränität bereits an Brüssel abgegeben. Von Thomas Röper

Da Ungarn sich derzeit bei Fragen zur Ukraine querstellt und Hilfsmaßnahmen der EU blockiert, ist die generelle Abschaffung des Vetorechts wieder auf der Tagesordnung gelandet, wobei übrigens der deutsche Kanzler Scholz eine der treibenden Kräfte ist.

In der russischen Nachrichtenagentur TASS ist ein Artikel erschienen, der sich mit dem Thema genauer befasst, und den ich daher übersetzt habe. Dabei kommt der Autor zu einer interessanten Frage: Könnte die EU auseinanderbrechen, wenn das Vetorecht abgeschafft wird? Die Frage ist nicht unrealistisch, denn es könnte Staaten in der EU geben, die nicht bereit sind, ihre volle Souveränität an den Beamtenapparat in Brüssel abzugeben, und in dem Fall lieber die EU verlassen könnten.

Beginn der Übersetzung:

„Ein Schritt, der die EU zerstören könnte“: Wie die Union Gefahr läuft, das Konsensprinzip aufzugeben

Die Widersprüche in außenpolitischen Fragen innerhalb der EU nehmen zu. Ungarn blockiert die nächste Militärhilfe für die Ukraine und die Einführung eines neuen Pakets von Sanktionen gegen Russland. Vor diesem Hintergrund wird in der EU diskutiert, ob das Prinzip der Konsensfindung in der Außenpolitik aufgegeben werden soll.

Die EU streitet, die Ukraine wartet

Die Europäische Union ist in der Frage der Unterstützung für die Ukraine einmal mehr mit internen Widersprüchen konfrontiert. Die Verteidigungsminister konnten sich Ende Mai nicht auf eine neue Tranche von 500 Millionen Euro Militärhilfe für Kiew einigen. Budapest hat die Zuweisung dieser Summe aus dem Europäischen Friedensfonds, der 2021 eingerichtet wurde, um Militärausgaben „zur Konfliktverhütung“ zu finanzieren, blockiert.

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto erklärte, die Zuweisung werde erst erfolgen, wenn die Ukraine die Sanktionen gegen die größte Geschäftsbank des Landes, die OTP-Bank, aufhebt. Anfang Mai hatte die ukrainische Nationale Agentur für Korruptionsprävention (NAPC) die Bank auf die Liste der „internationalen Kriegessponsoren“ gesetzt, weil sie weiterhin in Russland tätig ist.

Gleichzeitig versprach der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, „dieses Problem zu lösen“, da die EU „die Hilfe für die Ukraine nicht blockieren kann“. Ihm zufolge hat die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten eine Erhöhung der Finanzierung für die Europäische Friedensfazilität um 3,5 Milliarden Euro beschlossen, von denen etwa die Hälfte in Waffen für Kiew fließen wird. (Das russische Fernsehen über das „unterwürfige“ Deutschland)

Wie die Zeitung Politico unter Berufung auf Quellen in diplomatischen Kreisen berichtet, war die Haltung Budapests zur OTP der Grund für einen Streit zwischen Szijjarto und der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock bei dem Treffen der EU-Außenminister am 22. Mai in Brüssel. Medienberichten zufolge reagierte Baerbock „scharf“ auf Szijjarto, als dieser die Notwendigkeit wiederholte, OTP von der ukrainischen Liste zu streichen. Sie beschuldigte die Bank, internationales Recht zu verletzen, während der ungarische Außenminister die Vorwürfe zurückwies.

Die Einführung des 11. Sanktionspakets gegen Russland ist für die EU nach wie vor ein strittiges Thema. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sagte, es widerspräche der Vernunft, da die zehn vorherigen Pakete nicht die gewünschte Wirkung gezeigt hätten und die EU-Sanktionspolitik seiner Meinung nach generell gescheitert sei.

Ungarn ist mit dieser Ansicht nicht allein. Borrel räumte ein, dass das 11. Sanktionspaket bei einer Reihe anderer Länder auf Widerspruch stößt. Dazu gehört laut Politico auch Griechenland. Der Zeitung zufolge fordern beide Länder, dass Kiew ihre Unternehmen von der Sanktionsliste gegen die Ukraine streicht, weil sie angeblich Russland unterstützen.

Konsens ist unbequem geworden

Die EU kann sich wegen des Einstimmigkeitsprinzips nicht auf die nächste Tranche der Militärhilfe für die Ukraine einigen. Demnach muss ein Vorschlag von allen an der Abstimmung beteiligten Parteien gebilligt werden, um in Kraft zu treten. Gemäß den Bestimmungen des Vertrags von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft trifft die EU Entscheidungen in Steuer-, Außen- und Sicherheitsfragen im Konsens. In allen anderen Bereichen können Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit gefasst werden.

Seit Jahren wird innerhalb der EU die Frage aufgeworfen, ob es notwendig ist, vom Konsensprinzip abzuweichen. Die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat sich im vergangenen Juni dazu geäußert. Ihrer Meinung nach ist es notwendig, dass die EU schneller auf geopolitische Ereignisse reagiert.

Anfang Mai brachten neun EU-Länder, darunter Deutschland, Italien und Frankreich, das Thema auf die Tagesordnung. In einem Schreiben an die EU-Institutionen forderten sie diese auf, das Konsensprinzip aufzugeben und vorzuschlagen, dass außenpolitische Entscheidungen durch Mehrheitsentscheidungen getroffen werden sollten.

Diese Idee wird auch von Josep Borrell unterstützt: „Die europäischen Länder sind zu klein, um in einer Welt der großen Staaten zu überleben. China ist ein Staat, die USA sind ein Staat, Indien ist ein Staat, aber wir sind kein Staat, wir sind ein Club von Staaten. Wir brauchen also Regeln, die es uns ermöglichen, schneller zu handeln“, sagte er.

Die Auflösung der Widersprüche, mit denen sich die EU konfrontiert sieht, ist jedoch unwahrscheinlich, wenn man den Konsens ablehnt. In diesem Fall ist das Problem nicht das Prinzip der Entscheidungsfindung selbst, sondern die Tatsache, dass Ungarn direkt Widerspruch eingelegt hat, was nicht auf ein schlechtes Entscheidungsverfahren, sondern auf interne Unstimmigkeiten hindeutet, erklärt Antonina Levashenko, Leiterin des russischen Zentrums für Kompetenz und Analyse der OECD-Standards an der Russischen Akademie für Volkswirtschaft und öffentliche Verwaltung.

„Es liegt auf der Hand, dass die Abkehr vom Konsens in diesem Fall das Problem nicht grundlegend lösen wird, und jede nachfolgende Entscheidung, die mit einfacher Mehrheit getroffen wird, könnte leicht als ‚illegitim‘ angefochten werden, weil nicht alle zustimmen. Die europäischen Reforminitiatoren sollten diese Risiken beachten“, sagte sie gegenüber TASS.

Gleichzeitig entfernt sich die EU immer weiter von Konsensentscheidungen, und das Vetorecht ist bereits ziemlich begrenzt, sagte Timofej Bordatschow, Programmdirektor des Valdai-Clubs.

„Vor etwa 15 Jahren gelang es den großen europäischen Ländern, das so genannte Verfahren der qualifizierten Mehrheit durchzusetzen, bei dem zwei Drittel der Länder mit einer Gesamtbevölkerung von mindestens 63 Prozent Entscheidungen zu einer Vielzahl von Themen ohne Konsens treffen können. Sie setzen diesen Weg fort, aber gerade in der Außenpolitik wird die EU das Konsensprinzip nicht aufgeben“, so der Experte gegenüber TASS.

Vorbereitungen für die Erweiterung?

Die EU hat derzeit 27 Mitgliedsstaaten und eine Gesamtbevölkerung von 446,8 Millionen Menschen (Stand: Juli letzten Jahres). In der EU wird zunehmend von Erweiterungsbestrebungen gesprochen. Nach Ansicht des polnischen Premierministers Mateusz Morawiecki bietet der aktuelle Konflikt in der Ukraine Europa eine „historische Chance“, und die EU sollte sich darum bemühen, dass ihre Grenzen „mit den geografischen Grenzen Europas übereinstimmen“.

Laut Ursula von der Leyen hat die Europäische Kommission einen Plan für eine beschleunigte europäische Integration der Balkanländer im Kontext der Destabilisierung in der Region vorbereitet. Dazu gehöre auch eine Erhöhung der Finanzhilfen für diese Länder und die Forderung nach einer Beschleunigung der Reformen.

Darüber hinaus hat der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, bereits zugesagt, dass der EU-Gipfel im Dezember die Frage der Aufnahme von Verhandlungen über den Beitritt der Republik Moldawien und der Ukraine zur EU prüfen wird.

Die Behauptungen über eine mögliche Erweiterung kommen inmitten interner EU-Diskussionen, die darauf hindeuten, dass die Entscheidungsfindung im Konsens immer schwieriger wird.

„Man kann sich vorstellen, was passieren würde, wenn sich die EU plötzlich erweitern würde. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass das in naher Zukunft geschieht, aber dennoch wird ständig von einer Erweiterung gesprochen.

Da die Erweiterung offiziell auf der Tagesordnung steht und diskutiert wird, wird sie offensichtlich genutzt, um interne Reformen im Sinne der Aufgabe des Vetorechts in außenpolitischen Fragen voranzutreiben“, sagte Dmitrij Suslow, stellvertretender Direktor des Zentrums für umfassende europäische und internationale Studien (CCEIS) an der Higher School of Economics, gegenüber TASS.

Einer der aktivsten Befürworter der Abschaffung des Konsensprinzips, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, sagte im vergangenen Oktober, die schrittweise Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips sei notwendig, um die EU auf die Aufnahme neuer Mitglieder vorzubereiten. Seiner Ansicht nach ist es „ein Sieg“, Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip zu treffen.

„Eine einheitliche Europäische Union von 27, 30, 36 Staaten mit mehr als 500 Millionen freien und gleichen Bürgern kann ihr Gewicht in dieser Welt weiter erhöhen“, betonte Scholz.

Der Weg zur Föderalisierung

Das Problem der Ablehnung des Konsensprinzips hat sich für die EU als Teufelskreis erwiesen. Wie Borrell betonte, ist genau diese einstimmige Beschlussfassung notwendig, um die einstimmige Beschlussfassung abzuschaffen. Hier sieht sich die EU mit Einwänden aus Ungarn konfrontiert. Laut Peter Szijjarto stellt jemand, der die außenpolitische Entscheidungsfindung im Konsens ändern will, „den Geist der EU und die Absichten ihrer Gründer in Frage“.

Er sagte, die Gegner der Initiative würden nicht tatenlos zusehen und hätten bereits ein Treffen von Botschaftern abgehalten, die ihre Aktionen eng koordinieren würden, um Änderungen an den EU-Verordnungen zu verhindern.

Wie Szijjarto warnte, würde diese Initiative nur dazu führen, dass „große Staaten die Entscheidungen treffen, die sie wollen, und die Meinung der kleinen Länder wird nicht berücksichtigt“.

„Diejenigen, die den Superstaat Vereinigte Staaten von Europa schaffen wollen, in dem die überwältigende Mehrheit der Befugnisse nach Brüssel verlagert wird und alle Länder geschwächt werden, spielen sie gegeneinander aus“, sagte der Minister.

Das Veto in außen- und sicherheitspolitischen Fragen sei das einzige Instrument, das den EU-Mitgliedsstaaten zur Ausübung ihrer Souveränität bleibe, sagte Dimitrij Suslow.

„Ein Verzicht auf das Vetorecht würde symbolisieren, dass die EU-Mitgliedstaaten ihre Souveränität in allen Bereichen endgültig verloren haben. Wenn das geschieht, werden sie zu Untertanen einer Konföderation oder eines Bundes, aber nicht zu souveränen Staaten. Dies würde den Grundprinzipien des EU-Vertrags zuwiderlaufen, da der Vertrag von Lissabon festlegt, dass die EU eine Union souveräner Staaten ist“, so der Experte.

Seiner Meinung nach sind weder die Bevölkerung der EU-Länder noch die Eliten der meisten EU-Länder bereit, sich in die „Vereinigten Staaten von Europa“ zu verwandeln und bloße föderale Subjekte zu werden.

Könnten die Reihen der EU dünner werden?

Von Zeit zu Zeit geben verschiedene EU-Länder Erklärungen über einen möglichen Austritt aus der Union ab, die unterschiedliche Gründe haben. Hatte man früher erwartet, dass Ungarn und Polen die EU verlassen würden, weil ihre Politik nicht mit den Grundprinzipien der europäischen Demokratie übereinstimmte, so geriet nun auch Budapest wegen seiner Haltung gegenüber Russland unter Beschuss.

Der tschechische Europaminister Mikuláš Bek erklärte im September gegenüber Český rozhlas Plus, dass Ungarn „einen langen Weg bis an den Rand eines Abgrunds zurückgelegt hat und nun entscheiden muss, ob es zurückgehen oder ein Risiko eingehen und springen soll“. Mit „Sprung“ meinte er den theoretischen Austritt des Landes aus der EU.

Im Januar wies die ungarische Regierung jedoch Behauptungen der politischen Opposition zurück, wonach Ministerpräsident Viktor Orban angeblich einen Austritt aus der EU anstrebe.

Ein Austritt aus der EU sei überhaupt keine sinnvolle Maßnahme, sagte Antonina Levasсhenko. Sie erinnerte daran, dass selbst der Brexit fast vier Jahre gedauert hat. „Dafür braucht man überzeugendere Gründe als Meinungsverschiedenheiten über Entscheidungsverfahren“, so die Expertin.

Gleichzeitig sei nicht auszuschließen, dass eine Reihe von Ländern die EU verlasse, wenn die Politik der Konsensverweigerung fortgesetzt werde, so Dmitrij Suslow.

„Wenn sie mit allen Mitteln versuchen, den Konsens zu verweigern, wird das die euroskeptische Stimmung in einer Reihe von EU-Ländern deutlich verstärken. Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird.

Die Diskussionen werden weitergehen, es wird Druck ausgeübt werden, aber es ist unwahrscheinlich, dass es dazu kommt. Aber wenn es plötzlich passiert, bedeutet das erstens einen scharfen Schritt der EU in Richtung Föderalisierung, und zweitens werden die Länder, die mit einem solchen Modell nicht einverstanden sind, für ihre Souveränität kämpfen, darüber reden und vielleicht sogar die EU verlassen. Das ist ein Schritt, der die EU zerstören könnte“, so der Experte.

Ende der Übersetzung

…

