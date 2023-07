US-Regierung ist „der weltweit größte Konsument von gehandelten Kindern“ – Polizei befreite Kinder aus Hundekäfigen (Video)

Laut Tim Ballard von Sound of Freedom besteht die US-Regierung von Joe Biden aus Pädophilen und Perversen, die zum weltweit führenden Konsumenten von „Kindersexmaterial“ geworden sind.

Laut Ballard sabbern Pädophile über Bidens Politik, insbesondere über die Politik der offenen Grenzen, die einen beispiellosen Strom unbegleiteter Minderjähriger in die USA ermöglicht, woraufhin diese im „Bauch des Tieres verschwinden“ .

„Sagen Sie die ganze Wahrheit darüber, wozu das führt. Wenn Sie Pädophile glücklich machen und sie über Ihre Richtlinien zum Lachen bringen, ist es meiner Meinung nach an der Zeit, innezuhalten und Ihre Richtlinien zu überdenken“, fügte er hinzu.

„Es ist im wahrsten Sinne des Wortes schwieriger, eine Katze außerhalb des Tierheims zu adoptieren, als für einen Sponsor, der auftaucht, eines dieser Kinder untersucht und es in den Bauch der Vereinigten Staaten bringt“, beschrieb er diesen Bauch – die USA Regierung – als „weltweit größter Konsument von Kindersexmaterial“.

„Zehntausende Kinder – unbegleitete, kleine Kinder – verschwinden im Bauch der Bestie , und sie müssen wissen, dass das passiert, aber sie kümmern sich mehr um ihre Pläne“, sagte er und erklärte während des Interviews „ Nein Hintergrundüberprüfungen wurden von den Sponsoren durchgeführt, die kamen, um sie abzuholen.“

Das pädophilenfreundliche Establishment nutze die Medien, um das Ausmaß des Problems des Kinderhandels herunterzuspielen, sagte Ballard während eines Interviews mit Breitbart auf der Turning Point Action Conference in West Palm Beach, Florida.

Ballard stellte fest, dass etablierte Medien – Rolling Stone , MSNBC, CBS, CNN und andere – „glühende“ Geschichten über eine Operation vom 11. Oktober 2014 veröffentlichten. (Pädo-Netzwerke: Augenzeugin packt aus – Postdienst versendet Kinder an Elite-Pflegeeinrichtungen zum Verzehr)

„Sie haben applaudiert. Sie sagten, dass wir gute Jungs seien. Sie sagten: „Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Kinder gerettet.“ Acht Jahre später tun dieselben Medien so, als sei das nicht geschehen. … Sie lügen darüber. Sie ändern ihre Geschichte. Sie wollen so tun, als ob es nicht passiert“, sagte er.

Laut Ballard wollen die etablierten Medien keine breitere Diskussion darüber führen, was mit Kindern geschieht und welche „Konsequenzen ihre Pläne und ihre Politik für Kinder haben“.

Auf die Frage, ob diese Anti-Kinder-Agenda mit dem zusammenhängt, was in den Schulen vorangetrieben wird, antwortete Ballard, dass dies „absolut“ der Fall sei, und fügte hinzu, dass es sich dabei um einen heiklen Abhang handele.

Wenn Kinder einer vollständigen „Veränderung“ ihres Geschlechts zustimmen können , befürchtet Ballard, dass dies die Tür für noch ungeheuerlichere Versuche öffnen könnte, abscheuliche Handlungen wie Pädophilie zu normalisieren.

„Sie wissen, dass dies Licht auf ihre gesamte Agenda werfen wird, an der sie gearbeitet haben. … Deshalb tun sie lieber so, als ob nichts davon passiert. Und es ist einfacher zu sagen: „Vielleicht ist Sex mit Kindern gar keine so große Sache. Ich meine, dorthin gehen sie jetzt“, sagte er und verwies auf einen von den Vereinten Nationen unterstützten Bericht, der vor Monaten veröffentlicht wurde und in dem es heißt: „Es ist Zeit, über die Entkriminalisierung von Sex mit Kindern nachzudenken.“

„Gott sei Dank wehren sich viele in der LGBT-Gemeinschaft und sagen: ‚Nein, nein, nein … du bist nicht Teil dieser Gemeinschaft‘“, sagte er und verwies auf Gruppen wie Gays Against Groomers.

„Aber das ist der umfassendere Kampf, den wir führen“, fügte er hinzu.

Auf die Frage, was getan werden müsse, um diese Probleme zu bekämpfen, sagte Ballard, es sei von entscheidender Bedeutung, „die Grenze durchzusetzen“ und hielt dies für die „einzig mitfühlende Politik“. Das, sagte er, würde den Schleppern den Wind aus den Segeln nehmen.(„Adrenochromierung“ unserer Kinder: Es wird keine Gnade für die Elite-Pädophilen-Herrscher unserer Welt geben (Video))

Beunruhigendes Video zeigt, wie die Polizei sechs misshandelte Kinder aus Hundekäfigen in einem Hotelzimmer in Las Vegas rettet

Die Polizei von Las Vegas hat sechs Kinder gerettet, die in Hundekäfigen eingesperrt und in einem Hotelzimmer sexuell missbraucht worden waren.

Die Metropolizei von Las Vegas verhaftete am 11. Juni die 33-jährige Amanda Stamper und den 31-jährigen Travis Doss, nachdem sie von einem Walgreens-Laden in der Nähe ihres Wohnsitzes in einem Hotel für Langzeitaufenthalte aus den Notruf 911 angerufen hatten.

In Gerichtsakten hieß es, Stamper habe der Polizei erzählt, Doss habe ihr gesagt, er habe einem der Kinder in den Kopf getreten und er glaube, das Kind sei tot. Angeblich habe er ihr gesagt, dass er das Kind in einen Leichensack stecken werde.

The Blaze-berichtet : Auf einem Körperkameravideo war zu sehen, wie die Polizei die Einheit betrat und die Kinder aufforderte, die Tür zu öffnen. Als sie sich weigerten, ließ die Polizei einen Wartungsmitarbeiter sie überzeugen, die Beamten hereinzulassen.

Das Video zeigt, wie die Polizei die Einheit betritt und zwei Kinder in scheinbar Hundehütten vorfindet. Vier weitere Kinder waren in der Einheit. Alle wiesen Anzeichen sexuellen Kindesmissbrauchs auf und alle waren 11 Jahre oder jünger.

Die beiden eingesperrten Kinder waren 9 und 11 Jahre alt, hatten jedoch nach ihrer Freilassung Schwierigkeiten beim Gehen, so die Polizei.

Eines der Kinder hatte angeblich „zwei zugeschwollene schwarze Augen, zahlreiche Flecken und Blutergüsse am ganzen Körper und war abgemagert“. Dieser Junge sagte der Polizei, er habe seit Tagen nichts gegessen und sein Vater würde ihn mit Schnüren und Gürteln schlagen.

Die Polizei sagte, das Kind wäre wahrscheinlich gestorben, wenn sie es nicht ins Krankenhaus gebracht hätten.

Gerichtsdokumente besagten, dass alle Kinder „Flecken vom Hals abwärts“ aufwiesen.

Eine große Jury klagte Doss wegen Kindesmissbrauchs in 38 Fällen und Stamper wegen Kindesmissbrauchs in sieben Fällen an. Doss wurde außerdem wegen Entführung ersten Grades, Sexhandels und des Lebensunterhalts vom Einkommen einer Prostituierten angeklagt.

Stamper erzählte KLAS-TV später, dass sie Opfer von Misshandlungen durch Doss geworden sei und dass er sie zur Prostitution gezwungen habe. Sie behauptete, sie habe keine Kontrolle über Doss und er würde zur Strafe das Essen zurückhalten.

Stamper sagte, dass sie ein leibliches Kind hatte, ein zweijähriges Kind, aber dass sie die Stiefmutter der sechs Kinder von Doss war.

„Ich wollte nur, dass sie am Ende in Sicherheit sind, und ich wollte, dass alle da rauskommen. Ich wollte nur, dass er eingesperrt wird. Ich wusste nur, dass alle in Sicherheit wären, wenn er eingesperrt würde“, sagte sie.

Stamper sagte auch, dass es neben den sechs in den Fall verwickelten Kindern noch zwei weitere Kinder gab und dass sie mit einem weiteren Kind schwanger sei.

Die Polizei von Vegas sagte, es handele sich um einen der schlimmsten Missbrauchsfälle, die sie je gesehen habe.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 28.07.2023