Worum es im Ukraine-Krieg wirklich geht: BlackRock-Eliten und Petrodollar stehen vor dem Aus (Video)

Der Krieg in der Ukraine hält die Welt weiter in Atem. Kaum ein Tag, an dem nicht an der Eskalationsschraube gedreht wird. Mit der Zusage der USA, der Ukraine international geächteter Streumunition zu liefern, wurde eine weitere rote Linie überschritten.

Was wird als nächstes passieren, wie ist die Welt vom Einsatz atomarer Waffen entfernt und warum blockiert der Westen Friedensverhandlungen? Von Frank Schwede

Die jüngste Ankündigung der USA, der Ukraine Artillerie-Streumunition zu liefern, hat für Empörung gesorgt. Zu Recht. Der Einsatz von Streumunition ist international geächtet.

Die Lieferung ist besorgniserregend. Eine rote Linie wurde von den USA überschritten, was zwangsläufig zu der Frage führt, wie lange es noch dauern wird, bis Präsident Joe Biden grünes Licht für den Einsatz von Atomwaffen gibt.

Am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius sicherte auch die Bundesregierung der Ukraine ein weiteres Waffenpaket mit einem Volumen von knapp 700 Millionen Euro zu. Es umfasst 40 Schützenpanzer und 25 Kampfpanzer.

Hinzu kommen 20.000 Schuss Artilleriemunition und 5.000 Schuss Nebelmunition sowie Aufklärungsdrohnen und Mittel zur Drohnenabwehr. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagte:

„Ich freue mich sehr, dass wir heute hier in Vilnius ein weiteres Paket zur Unterstützung der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen den russischen Angriff schnüren konnten.“

Die Wahrheit ist, der Krieg ist außer Kontrolle, es gibt keine rote Linie mehr, das ist schon eine ganze Weile bekannt. Der Westen, vor allem Washington, steht mit dem Rücken zur Wand und weiß nicht mehr, wie er aus dieser Nummer wieder rauskommen soll.

Das ist der Grund, weshalb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Biden schon vor Monaten um Streumunition bat. Selenskyj war schon im Frühjahr, als die Offensive starten sollte, bewusst, dass er diesen Krieg nicht gewinnen kann. (Die ukrainische Offensive ist gescheitert – russisches Militär eliminiert Söldner aus Europa, die für die Ukraine kämpften)

Und dieses Wissen ist längst auch im Pentagon und im Weißen Haus angekommen. Doch wie immer wird die Wahrheit ignoriert. Der US Politikwissenschaftler und Militärtheoretiker Douglas Macgregor spricht in einem Gespräch mit Russia Today Tacheles und sagt, was die Spatzen schon seit langem von den Dächern pfeifen:

„Wir haben einen sehr schweren Krieg, der sich regional oder sogar global ausweiten könnte. Und niemand im Weißen Haus scheint das wirklich zu begreifen. Aber wir verlieren! Die Globalisten verlieren.“

Es begann 2014 mit einem Staatsstreich

Der Krieg in der Ukraine wurde von den USA 2014 mit einem Staatsstreich vom Zaun gebrochen. Das gibt auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu.

Die Ukraine ist ein finanzielles Grab. Nach Aussage des US amerikanischen Investigativjournalist Seymour Hersh haben die USA bisher 140 Milliarden US Dollar in den Ukraine-Krieg investiert.(Nach NATO-Gipfel: Ukraine-Einfrieren funktioniert nicht, denn Russland greift nun an)

Und in einer spektakulären Rede vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nation klärte US-Journalist Max Blumenthal auf, dass dem Steuerzahler bisher 325 Millionen US Dollar in Rechnung gestellt wurden, um das in der Ukraine zerstörte Militärmaterial durch neues zu ersetzten. Blumenthal sagt:

„Es ist ein internationales Schneeballsystem, das es westlichen Eliten ermöglicht, hart verdientes Vermögen aus den Händen durchschnittlicher US Bürger zu reißen und in die Kassen einer ausländischen Regierung zu leiten. Die amerikanische Öffentlichkeit hat keine Ahnung, wohin ihre Steuergelder fließen.“

Unter vielen bizarren Zahlungen fanden wir eine Zahlung in Höhe von 4,5 Millionen US Dollar von der US amerikanischen Sozialversicherungsbehörde an die Regierung von Kiew.

Wir fanden Zahlungen der US amerikanischen Agentur für internationale Entwicklung im Wert von 4.5 Milliarden US Dollar zur Tilgung der Staatsschulden der Ukraine. Vieles davon gehört der Investmentfirma BlackRock.

Das entspricht 30 US Dollar, die jedem US Bürger abgenommen werden. Wir fanden heraus, dass für die Ukraine vorgesehene Steuergelder die Budgets eines Fernsehsenders in Toronto und eine NATO-freundliche Denkfabrik in Polen auffüllten.“

In einer spektakulären Rede vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen klärt der US-Journalist Max Blumenthal auf, wie und warum die US-Regierung einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine führt. Grund sind die finanziellen Interessen vieler US-Regierungsmitglieder. Deutsche… pic.twitter.com/7Cx708uv0C — Gordian Hense (@gordianhense) July 5, 2023

Nicht die gesamte humanitäre und militärische Hilfe kommt in der Ukraine an. Vor allem Waffen und Munition landen auf dem Schwarzmarkt und stellen mittlerweile eine globale Gefahr für die Sicherheit da.(Putin: Seit Beginn der ukrainischen Offensive bereits 259 Panzer zerstört – realistische Simulationen hätten die enormen Verluste Kiews vorhersagen können)

Blumenthal sagt:

„Tatsächlich ist ein Großteil der militärischen und humanitären Hilfe, die an die Ukraine geliefert wurde, einfach verschwunden. Nur 30 Prozent der Hilfe kommt an der Front an. Die Veruntreuung von Hilfsgütern und Geldern ist ebenso besorgniserregend wie der illegale Transfer und Verkauf von Militärwaffen.“

Bereits im vergangenen Juni warnte Interpol, dass ein Großteil der an die Ukraine gelieferten Waffen auf dem Schwarzmarkt landet. Auch der europäischen Polizeibehörde Europol liegen Hinweise auf organisierten Waffenschmuggel aus der Ukraine vor. In einem Schreiben von Europol an den Rat der Europäischen Union, das dem SWR vorliegt, heißt es:

„Die EU-Mitgliedstaaten und die operativen Partner haben über Fälle berichtet, in denen kriminelle Netzwerke in der Region aktiv sind und den Schmuggel erheblicher Mengen von Schusswaffen und Munition, einschließlich militärischer Waffen treiben oder planen.“

Der Waffenschmuggel floriert

Ein nicht näher genannter NATO-Offizier erklärte gegenüber der britischen Financial Times, dass niemand eine Ahnung habe, wohin die Waffen gehen, wo sie verwendet werden oder ob sie überhaupt im Land bleiben:

„All diese Waffen landen in Südpolen, werden an die Grenzen verschifft und dann einfach in Fahrzeuge aufgeteilt, die die Grenze überqueren.“

Die Wahrheit wird von den Massenmedien verschwiegen, obwohl die Hintergründe des Krieges auch in den Redaktionsstuben der ÖR-Medien weitgehend bekannt sein dürften. Douglas Macgregor sagt:

„Die Globalisten, die die Fäden in der Hand halten, also die globalistische neokonservative Elite, sowohl im Kongress als auch im Weißen Haus und die Eliten in Europa, insbesondere in Paris, Berlin und London, sie wollen alle, dass BlackRock die Ukraine unter seine Kontrolle bringt, zum einen, damit sie systematisch ihrer Ressourcen beraubt und in einen unterworfenen Staat verwandelt werden kann, der den größeren globalistischen Eliten gehört.“

Das Ziel des Westens stand bereits vor dem Staatsstreich in der Ukraine fest. Es geht um die komplette Zerschlagung Russland. Das bestätigt auch Douglas Magregor gegenüber Russia Today:

„Genau das wollen sie mit Russland erreichen, weshalb es in diesem Krieg nie um die Ukraine ging. Es ging immer darum, wie man Russland zerschlagen kann.

Biden sagte selbst: Unser Ziel ist ein Regime Change. Unser Ziel ist es, Putin loszuwerden, und unser Ziel ist es letztendlich, Russland in Einzelteile zu zerstückeln, die dann ausgebeutet werden.

Alle seine Unterstützer und Mitarbeiter, jeder im globalistischen Lager weiß, dass das die Wahrheit ist. Auch die sogenannten Oligarchen, Kolomoisky, Soros und alle anderen, sind Teil davon. Das ist doch alles nichts Neues.

Man erinnere sich an die Aussage von McCain: „Oh Russland ist wie Spanien mit einer Tankstelle.“ All diese arroganten Zurschaustellungen amerikanischer Selbstüberschätzung. Die Russland als ein Dritte-Welt-Land mit einem völlig unterlegenen Militär betrachtet haben.“

Russland hat diesen Krieg nie gewollt. Das bestätigt Douglas Macgregor. Eine Tatsache, die in ÖR-Redaktionen als russische Kriegspropaganda gilt, damit in der Ukraine weiter die Waffen sprechen können. Macgregor:

„Tja, wir werden gerade eines Besseres belehrt. Wir haben den Russen keine Beachtung geschenkt, die berechtigte Sorgen darüber hatten, was wir in der Ostukraine trieben.

Wir bauten dort eine Armee auf, um sie anzugreifen. Wir haben 2014 eine feindliche Regierung in diesem Land installiert, und wir haben ihnen immer wieder gesagt, dass es uns egal ist, was sie darüber denken oder worüber sie besorgt sind.

Sie erklärten: Wir wollen die NATO nicht an unseren Grenzen haben. Niemand hat ihnen zugehört. Präsident Trump hat versucht, zuzuhören, aber er war von Leuten umgeben, die ihn unterwandert haben.

Leute, die dem Präsidenten gegenüber nicht loyal waren, die einen Gehorsameid auf die Befehle des Präsidenten geschworen haben und diese dann ignoriert haben. Und wohin hat das geführt?“

Kommt bald das Ende des Petrodallars?

Die militärische Auseinandersetzung ist für die USA das kleinere Problem. Ein viel Größeres ist die Zukunft des Petrodollar. Wenn der wegbricht, wäre es für die USA nicht mehr möglich, Schulden zu machen und weiter über die Verhältnisse zu leben.

Tatsache ist, dass sich der Westen im wahrsten Sinne des Wortes ins eigene Knie geschossen hat. Vor allem was die Sanktionen gegen Russland betrifft, die der Westen nutzt, um Russland finanziell auszubluten. Macgregor sagt:

„Ich glaube, wir erleben, dass der Krieg nicht nur militärisch, sondern auch finanziell ausgetragen wird. Und die Globalisten wissen, dass sie diesen Krieg verlieren werden. Was dabei herauskommt, ist, dass die BRICS – Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika – um 81 weitere Mitglieder erweitert werden.

Und all diese Länder werden zu einer Währung übergehen, die durch Gold gedeckt ist. Wenn sie erst einmal zu dieser goldgedeckten Währung übergegangen sind – ob es nun eine Währung oder ein Währungskorb ist, ist egal – ja, dann stecken wir in großen Schwierigkeiten. Die Globalisten wissen das, und deshalb handeln sie sie zurzeit so verzweifelt.“

Es liegt nun am Westen, vor allem aber an Washington, diesen völlig sinnlosen Krieg endlich zu beenden. Längst überfällige Friedensverhandlungen sind also die Ultima Ratio, das sieht auch Douglas Macgregor:

„Putin hat sich enorm zurückgehalten, er hat enorme Geduld bewiesen. Er will keinen Krieg mit dem Westen. Wenn er das gewollt hätte, dann hätten wir ihn längst. Doch sollten wir in der Westukraine intervenieren, ist es vorbei. Wir würden in einen großen Krieg hineingezogen.

Putin hat in den letzten 20 Jahren in zahlreichen Reden immer wieder gesagt: „Rückt nicht auf die Grenzen Russlands vor. Versucht nicht, die Ukraine in einen feindlichen Akteur zu verwandeln, einen Akteur mit feindlichen Absichten gegenüber Russland.

Was in der Ukraine geschieht, ist für uns von existenziellem strategischem Interesse. So wie theoretisch auch das, was in Mexiko geschieht, für uns von existenziellem strategischem Interesse ist.

Russland wollte, dass seine Bevölkerung in der Ostukraine, die russisch ist, gleichberechtigt vor dem Gesetz ist. Putin wollte die Unterdrückung der dort lebenden Russen beenden.“

Das Blutvergießen in der Ukraine geht unvermittelt weiter. Täglich werden sinnlos Menschen auf dem Schlachtfeld geopfert. Alte und Junge, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Macgregor zieht Bilanz:.

„Jetzt haben sie 300.000 bis 350.000 tote ukrainische Soldaten, weitere 300.000 bis 400.000 Verwundete. Inzwischen zwingen sie alte Männer und Junge dazu, in ihren Uniformen zu kämpfen. Sie sind völlig verzweifelt und greifen nach allem, was sie kriegen können.

Diese Regierung in Kiew vertritt eben nicht die Interessen des ukrainischen Volkes. Sie vertritt die Interessen dieser globalistischen Elite, die an den Ressourcen interessiert ist, um diese auszubeuten, um Profit zu machen.

Es ist alles in Gefahr. Unsere Wirtschaft ist in Gefahr. Der Reservestatus des Dollars ist in Gefahr. Wir sehen schrecklichen Zeiten entgegen. Die Dinge werden nicht besser werden, solange wir nicht endlich diesen metastasenbildenden Krebs aus Washington D.C. entfernen. Und ich spreche nicht nur von einer Präsidentenwahl. Wir müssen gründlich ausmisten.“

Senator Lindsay Graham hat eine düstere und treffende Begründung für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine gefunden. Bei einem Besuch des ukrainischen Präsidente Wolodymyr Selenskyj sagte Graham:

„Die Russen sterben, es ist das beste Geld, das wir je ausgegeben haben.“

Weiter sagte Graham, dass die Amerikaner bereit seien, diesen Krieg bis zum letzten Ukrainer zu führen. Es sieht also nach einer Vernichtung der gesamten ukrainischen Bevölkerung aus.

Die Gewinner sind Leute wie US Außenminister Antony Blinken, der eine Beratungsfirma namens „Westexec Advisors“ gründete, um sich lukrative Aufträge für Geheimdienstfirmen und die Rüstungsindustrie zu sichern. Antony Blinkens gibt es viele, die für Kapital über Leichen gehen.

Die Erde wird vor unsere aller Augen verramscht. Nachdem Investoren und Firmen wie BlackRock erkannt haben, dass Krisen und Kriege eine wahre Goldgrube sind, dürfen die künftig nicht mehr enden.

Koste es, was es wolle – und wenn´s Leben der halben Weltbevölkerung ist. Lang lebe der Krieg und die Krise.

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 16.07.2023