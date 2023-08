Die „Zombiepandemie“ der letzten 7 Jahre und der Antichrist

Nach dem Phoenix-Moment befinden wir uns in den letzten 7 Jahren, in denen die Welt von 4 großen Machtblöcken und einem Führer regiert wird. Dieser große Führer wird wahrscheinlich Donald Trump sein. Nicht, weil wir Trump hier verherrlichen, sondern weil dies so geplant zu sein scheint. Donald Trump muss die Rolle des Antichristen spielen. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Ich erwarte sogar, dass er von den Toten auferstehen wird. Nicht buchstäblich, aber sein Tod wird inszeniert sein, ebenso wie seine Auferstehung. Trumps Verfolgung sollte ihn nun in die Rolle des Christus drängen, gefolgt von einem Angriff (der Kreuzigung) und dann der Auferstehung.

Daher wird Trump in diesen letzten 7 Jahren des 200-Jahres-Zyklus göttlichen Status erlangen, weil er als derjenige auftauchen wird, der nach dem Plasma-Ereignis der kreisenden Scheiben und der Nordlichter sowie den totalen Stromausfällen nach dem Phönix-Phänomen den Tiefen Staat gesäubert haben wird.

Jemand, der von den Toten aufersteht und dann den Tiefen Staat säubert, nachdem die Weltbevölkerung in einen totalen Schockzustand verfallen ist (weil es so aussehen wird, als ob eine außerirdische Invasion im Gange ist, nach der der Himmel wegen des Phönix-Phänomens in Flammen zu stehen scheint); eine solche Person muss eine Gottheit sein.

Ja, Sie haben vielleicht immer noch gedacht, dass Gottesanbetung etwas mit Mythologie oder vagen Religionen zu tun hat. Die Götterverehrung hat einen Grund.

Alle 200 Jahre tritt dieser Effekt auf, und nach jedem Reset wird die Bevölkerung rematerialisiert, und die mythologischen und religiösen Schriften sind die kryptischen Beschreibungen davon. Auch in unserer Zeit werden wir Zeuge eines solchen Apollo, Zeus, Thor und Cäsar. Wir werden die Wiederauferstehung von Donald Trump als Gottheit erleben. (Drehbuch-Update des Tiefen Staates: Trumps Verhaftung am Montag?)

Und wenn Donald Trump Gott ist, dann wird uns auch der Sohn Gottes als Erlöser präsentiert werden. In den letzten 3,5 Jahren des Drehbuchs werden wir die Erlösung durch das Blut des Sohnes Gottes erfahren.

Zu diesem Zweck wird die schlimmste Pandemie aller Zeiten vorgetäuscht. Diese Pandemie wird möglich, weil jeder, der nach dem Phoenix-Moment unter dem neuen Super-Dome lebt (auf der viel größeren Erdoberfläche, die über 176 Mal größer ist als die heutige), geimpft wird.

Nur sie können unter dem dann aktuellen XX/XY-Betriebssystem leben. Durch das injizierte Codierungssystem kann dann das Zombie-Virusprogramm aktiviert werden.

Das Zombie-Virus-Programm erzeugt die Illusion, dass sich jeder in einen Zombie verwandeln kann und die Infektion um sich greift. Technisch gesehen handelt es sich dabei um die Umprogrammierung von Zellen, die den Körper in kürzester Zeit umwandelt (wie in diesem Artikel erklärt).

Dann wird es eine Person geben, die sich als unfähig erweisen wird, von dem Virus infiziert zu werden (wegen der Virus-Illusion durch das aktivierte Programm aus dem Netz).

Diese Person ist (wie in der Bibel) der Sohn Gottes. Und wer ist an diesem Punkt Gott? Wer ist zu diesem Zeitpunkt bereits in den Status eines Gottes erhoben worden? Richtig: Donald Trump. Der Sohn Gottes wird dann also der Sohn von Donald Trump sein.

Diese Rolle wird also von Barron Trump ausgefüllt werden. Barron Trumps Blut wird sich als rein erweisen, und dadurch wird Barron Trumps Blut dann in der Lage sein, ein Gegenmittel gegen den Zombie-Virus zu verabreichen.

Dann befinden wir uns also in der Wiederholung der Geschichte, und selbst dann gilt: „Niemand kommt zum Vater als nur durch mich„. Niemand kann unter Donald Trumps Reich leben, ohne durch das Blut seines Sohnes gerettet zu werden. Kennen Sie das von irgendwoher?

Das obige war die Zusammenfassung eines Abschnitts aus meinem Buch The Phoenix Will Rise Soon. Wisse, was kommen wird, und lies es, bevor der Phönix-Moment kommt.

Donald Trump ist der moderne Horus (der griechische Apollo) und Osiris (der griechische Hades)

Das Penthouse an der Spitze des Trump Tower enthält die erforderliche Apollo-Symbolik. Ich dachte, es wäre nützlich, kurz zu zeigen, dass die gesamte Mythologie durch die zyklische Zeit erklärt werden kann, die ich in meinen Büchern beschreibe Die Simulationskuppel erklärt alles und in Der Phönix wird sich bald erheben.

In der Tat tauchen immer wieder dieselben Figuren unter einem anderen Namen, aber mit ähnlichen Merkmalen auf. Um dies zu verstehen, müssen wir die Mainstream-Übersetzung dieser Mythologie durchdringen. Das ist ziemlich schwierig, denn die Historiker hatten das Modell des Lebenskreises (zyklische Zeit) noch nicht begriffen.

Wenn Sie den unten stehenden Text aus der ägyptischen Mythologie lesen, ersetzen Sie den Namen Set durch Joe Biden und entdecken Sie, dass Horus auch der Antichrist Donald Trump ist; der Antichrist (Horus/Apollo), der nach den letzten 7 Jahren (am Ende des 200-Jahres-Zyklus) als Christus (Osiris/Hades) wiedergeboren wird.

Wenn man das Modell der zyklischen Zeit versteht, wie es in den Büchern erklärt wird, und versteht, dass der Phönix-Moment die Selbstbefruchtung zwischen Isis und Osiris (Lilith und Satan) anzeigt, was eigentlich die Wiedervereinigung der Systeme Lilith und Satan während des Phönix-Moments symbolisiert, dann versteht man auch, dass Horus und Osiris eigentlich den Antichristen und den Christus darstellen, aber auch den griechischen Apollo und Hades und dass es sich eigentlich um dieselben Personen in einer anderen Phase des Drehbuchs handelt.

Jedenfalls frage ich mich, ob Osiris aus der Ausgangssprache richtig übersetzt ist und ob Osiris nicht „Oder Isis“ (frei übersetzt: die andere Hälfte von Isis) hätte heißen müssen, denn in der Theorie der luziferischen Selbstbefruchtung sind Lilith und Satan die (jeweilige) Eva und Adam, die einst eine Einheit bildeten, nur um sich aufzuspalten, um das Anziehungsfeld zu schaffen.

Diese Spaltung ist ein Versuch Luzifers, die hermaphroditische (Maria) Selbstbefruchtung während des Kreuzigungsmoments (des X-Moments) während des Phönix-Phänomens zu realisieren. Dieser Phönix kommt in der ägyptischen Mythologie als Benoe-Vogel vor, der wiederum mit Osiris verbunden ist.

Ich verstehe, dass meine Beschreibungen für viele auf den ersten Blick weit hergeholt klingen mögen, aber bedenken Sie, dass die Historiker bisher mit schwammigen Erzählungen aufwarten, die überhaupt nichts erhellen und auch keineswegs so klingen, als könnten die Mythen tatsächlich stattgefunden haben.

Ich berichte Ihnen, dass alle mythologischen Geschichten keine Mythen sind, sondern allesamt wahre Berichte aus früheren Simulationszyklen sind. Außerdem berichte ich Ihnen, dass wir immer das gleiche Drehbuch mit ähnlichen Figuren erleben. In diesem Zusammenhang sollten wir auch beachten, dass die Historiker nicht dazu da sind, Sie aufzuwecken, sondern eher dazu, Sie im Nebel zu halten.

Wenn Sie beide Bücher und den nachstehenden Bericht gelesen haben, was halten Sie davon? Ich zitiere einen Auszug aus der Website worldhistory.org:

Als Set den König tötete, stürzte das Land ins Chaos, und die Ordnung wurde erst durch den Sieg von Horus über Set wiederhergestellt. Die ägyptischen Könige identifizierten sich zu Lebzeiten mit Horus (sie hatten jeweils einen persönlichen Namen und einen „Horus-Namen“, den sie zu Beginn ihrer Herrschaft annahmen) und im Tod mit Osiris. Da Isis die Mutter von Horus war, galt sie als Mutter eines jeden Königs, der König war ihr Sohn, und Osiris war sowohl ihr Vater als auch ihr höherer Aspekt und ihre Hoffnung auf Erlösung nach dem Tod.

Ja, Osiris und Horus sind ein und dieselbe Person und Osiris ist auch derjenige, der von den Historikern mit dem Phönix-Äquivalent des Benoe-Vogels in Verbindung gebracht wird. Kurz gesagt, wir haben hier die Beschreibung des Zyklus und des Antichristen, der zuerst sterben und dann nach dem Phönix-Moment (nach dem Benoe) wieder auferstehen wird, wo er das ungeborene Christuskind (Horus/Apollo, der Antichrist) repräsentiert; der Christus (Osiris/Hades) im Schoß von Maria oder der Christus im Phönix-Ei. Isis ist nicht die Mutter, sondern die andere Hälfte von Osiris und erscheint daher auch in der Geschichte immer wieder (falsch übersetzt) als „Mutter“.

Ein weiteres Zitat von derselben Website:

Darstellungen von Osiris als lebendem Gott zeigen ihn als stattlichen Mann in königlicher Kleidung, der die Krone Oberägyptens als gefiederten Kopfschmuck, den so genannten Atef, und die Kette und den Dreschflegel, Symbole des Königtums, trägt. Er wird mit dem mythischen Vogel Bennu (Inspiration für den griechischen Phönix) in Verbindung gebracht, der aus der Asche zum Leben erwacht.

Wer ist der gutaussehende Mann, der die Pharaonenkrone des heutigen Ägyptens (Israel) erhielt? Richtig: Donald Trump. Am 10. Juli 2023 wurde Donald Trump von einer jüdischen Organisation zum König von Israel gekrönt, die seine Blutlinie als Mashiach ben David (Messias der Blutlinie Davids) anerkennt. Wir erleben die Reinkarnation (Rematerialisierung) derselben Person immer wieder in der neuen Runde der Simulationen.

Schauen Sie sich das untenstehende Bild an und entdecken Sie dann, dass die Symbolik uns überall deutlich vor Augen geführt wird. Denken Sie dann daran, dass X für die Verschmelzung der Systeme Lilith und Satan (Isis und Osiris, das XX- und das XY-Plasmakuppelsystem) steht und dass Trump das Verbrecherfoto(Verbrecherfoto im Sinne von Ejakulation/Selbstbefruchtung?) genau 77 Jahre und 73 Tage nach seinem Geburtsdatum aufgenommen hat. (Agenda der Elite: Twitter wird zum „X“ – totale digitale Versklavung)











Denken Sie daran, dass Trump als das Mondkind angesehen wird, das während des Rituals von Aleister Crowley „gezeugt“ wurde, wie im folgenden Videobericht zu sehen ist.

Und Apollo (auch bekannt als Apollyon) steht wiederum für „der Zerstörer“, was sich auf den Moment der Zerstörung im Original bezieht, der jedes Mal am Ende des 200-Jahres-Zyklus den Plasmabildschirm schwarz werden lässt (das Kind des Antichristen, der Apollo, der Horus, geht durch den Gebärmutterhals und wird als Christus, der Osiris/Hades, wiedergeboren).

Horus und Apollo sind ein und dieselbe Person, ebenso wie der Antichrist und der Christus.

Sehen Sie sich den Clip unten ab der 6. Minute an, um die Apollo-Symbolik in Trumps Penthouse zu erkennen.

Ich kann mir vorstellen, dass viele, die dies lesen, mit Kritik und Kommentaren wie „Das stimmt aber nicht, denn die offizielle Lesart lautet anders“ über mich herfallen werden.

Solche Leute sind in der offiziellen Geschichtsschreibung gefangen und haben sich noch nicht die Mühe gemacht, sich mit der zyklischen Zeitillusion zu befassen. Wenn man diese logische Grundlage einmal verstanden hat, beginnt man auch die offizielle Geschichtsschreibung in einem anderen Licht zu sehen.

…

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 30.08.2023