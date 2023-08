In letzter Zeit sind die Streitkräfte der Ukraine von ihren westlichen Militärpartnern dafür kritisiert worden, dass sie Operationen zur Unterstützung der laufenden Gegenoffensive auf eine Weise durchführen, die von der operativen Theorie der kombinierten Waffenkriegsführung abweicht.

Die kombinierte Waffenkriegsführung integriert die Fähigkeiten einzelner Kampfwaffen (Infanterie, Artillerie, Panzerung, Luft, elektronische Kriegsführung usw.) in eine einzige, einander ergänzende Anstrengung und erhöht dadurch die Tödlichkeit und Effizienz der Operationen.

Die Theorie der kombinierten Waffenkriegsführung, die als Grundlage für die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte durch die NATO im Vorfeld der aktuellen Gegenoffensive diente, basiert auf der heutigen Doktrin der USA und der NATO, die grundlegende Prinzipien und Taktiken, Techniken und Verfahren hervorhebt, die, wenn richtig umgesetzt werden, darauf ausgelegt sind, das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Den Medienaussagen zufolge, die US- und NATO-Militäroffizieren zugeschrieben werden, die an der Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte beteiligt waren, hat die ukrainische Armee es versäumt, die Taktiken umzusetzen, die ihr instruiert worden waren und die einen kombinierten Waffenansatz betonten, bei dem Feuerkraft zur Unterdrückung russischer Streitkräfte eingesetzt wurde während gepanzerte Einheiten aggressiv vorrückten und versuchten, „Schock und Masse“ zu kombinieren, um vorbereitete Verteidigungsstellungen zu durchbrechen. (Bereiten die Regierungen die Menschen auf einen Atomangriff vor?)

Diesen westlichen Offizieren zufolge haben sich die Ukrainer als „unfallscheu“ erwiesen und zugelassen, dass ihre Angriffe angesichts des russischen Widerstands durch den Verlust von Arbeitskräften und Ausrüstung abgebrochen wurden, was die Gegenoffensive zum Scheitern verurteilte.

Die Ukrainer hingegen behaupten, dass die Ausbildung in kombinierten Waffen, die sie erhielten, auf doktrinären Grundsätzen wie der Notwendigkeit einer angemessenen Luftunterstützung beruhte, die die Ukraine nie umsetzen konnte, was die Gegenoffensive von Anfang an zum Scheitern verurteilte und die Ukraine muss sich an die Realitäten des Schlachtfelds anpassen, indem sie den Ansatz der kombinierten Waffen zugunsten einer auf die Infanterie konzentrierten Schlacht aufgibt.

Die Tatsache, dass diese neuen Taktiken zu einer enormen Zahl ukrainischer Opfer geführt haben, widerspricht der Vorstellung, dass die Ukraine opferscheu sei. (Was die USA wussten: Die Ukraine hat keine Chance, gegen Russland zu gewinnen – droht „nukleare Vergeltung“?)

Die tragische Realität ist, dass keiner der beiden Ansätze zur Kriegsführung es der Ukraine ermöglicht hat, die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, die sie sich mit Beginn der Gegenoffensive gesetzt hatte, nämlich die Durchbrechung der russischen Verteidigungsanlagen und damit die Abtrennung der Landbrücke, die die Krim mit Russland verbindet.

Obwohl die Ukraine mit der Unterstützung ihrer NATO-Verbündeten seit Beginn der Gegenoffensive Anfang Juni ausreichende militärische Kapazitäten aufgebaut hat, um konzertierte Militäroperationen gegen Russland durchzuführen, ist diese Anstrengung in Wirklichkeit nicht nachhaltig.

Kurz gesagt: Die Ukraine ist am Ende ihrer Kräfte angelangt. Während die taktische Situation entlang der Kontaktlinie mit Russland täglich schwankt und die Ukraine in bestimmten Bereichen begrenzte Erfolge erzielen konnte.

Die schweren Verluste der Ukraine und das Scheitern der Gegenoffensive, auch nur die erste Linie der vorbereiteten russischen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen, haben die ukrainische Armee dazu veranlasst, ihre strategische Reserve in den Kampf einzusetzen.

Diese Reserve, bestehend aus einigen der am besten ausgebildeten und ausgerüsteten Streitkräfte, die den Ukrainern zur Verfügung standen, sollte die Fortschritte der ersten Offensivoperationen ausnutzen.

Die Tatsache, dass die strategische Reserve darauf ausgerichtet war, Ziele zu erreichen, die alle vorangegangenen angreifenden Einheiten nicht erreichen konnten, unterstreicht nur die Sinnlosigkeit der ukrainischen Bemühungen und die Unvermeidlichkeit ihrer endgültigen Niederlage.

Der Zusammenbruch des ukrainischen militärischen Zusammenhalts entlang der Kontaktlinie mit Russland vollzieht sich, während auf den Feldern von Saporoschje die letzten Überreste der ukrainischen Gegenoffensive ausbluten.

Saporoschje-Behörden dementieren ukrainischen Durchbruch durch erste russische Verteidigungslinie

Das russische Militär hat Rabotino nicht verloren, teilte der kommissarische Chef des Gebiets Saporoschje, Jewgeni Balizki, mit. Er widersprach auch den US-Schlussfolgerungen, dass sich die Ukraine in die erste russische Verteidigungslinie eingeklinkt habe.

Die ukrainische Armee habe die erste Verteidigungslinie der russischen Truppen nicht durchbrochen und das Dorf Rabotino nicht eingenommen, sagte der kommissarische Chef des Gebiets Saporoschje, Jewgeni Balizki, in einer Stellungnahme zu den Veröffentlichungen ausländischer Medien im Fernsehsender Rossija 24. Er erklärte:

„Was die westlichen Strippenzieher in den Medien heute auch behaupten, dass die erste Linie aufgebrochen wurde und dergleichen mehr: Aufgebrochen wurde die erste Linie nicht. Und wer dort in Stellung ist oder wenigstens in der Nähe, der versteht, dass die erste Linie nicht überwunden wurde. Sie haben sich gerade einmal der ersten Linie nähern können, unserer Hauptdefensivlinie. Mehr noch: Auch Rabotino haben sie nicht eingenommen. Im Süden von Rabotino haben sich unsere Jungs gut befestigt.“

Allein in der Nacht auf den 30. August seien bei den Kämpfen um Rabotino etwa 200 Soldaten aufseiten der Ukraine gefallen, fügte Balizki hinzu. Die Lage bleibe jedenfalls angespannt:

„Der Gegner macht Druck. Und für jene, die noch innerhalb der ersten Minuten dieser sogenannten Stürme fallen, werden jedes Mal neue herangekarrt, die im Rahmen der Mobilmachung frisch eingezogen wurden.“

Ende letzter Woche hatte CNN gemeldet, dass sich die Anzeichen verdichten, dass die ukrainischen Streitkräfte die erste russische Verteidigungslinie überwunden haben, was später auch von General Mark Milley, dem Vorsitzenden der US-Generalstabschefs, bestätigt wurde. In einem Interview mit dem jordanischen Fernsehsender Al-Mamlaka TV behauptete er:

„Sie haben die erste Hauptverteidigungslinie durchbrochen. Das ist eine Verteidigungslinie, die die Russen monatelang vorbereitet haben.“

Die Einnahme von Rabotino wurde vom ukrainischen Verteidigungsministerium am 28. August bekannt gegeben. Das russische Verteidigungsministerium meldete an diesem Tag die Abwehr von sieben Angriffen in der Nähe von Rabotino und Werbowoje.

Das Dorf Rabotino liegt im Bezirk Pologi des Gebiets Saporoschje, südlich der Stadt Orechow und nordöstlich der Stadt Tokmak.

Zuvor hatte Balizki über die vollständige Zerstörung dieses Dorfes berichtet. Er erzählte:

„Rabotino existiert im Prinzip nicht mehr. Es ist nur eine kartierte Siedlung, und in Wirklichkeit gibt es keine solche Siedlung mehr.“

In dem Dorf stehen nur noch Häuserruinen und zerstörte Gebäude, so Balizki.

Russlands Präsident Wladimir Putin besteht darauf, dass die Offensive der Ukraine gescheitert ist. Kiew räumte ein, dass die Lage „sehr schwierig“ sei. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij sagte:

„Wir rücken in mehrere Richtungen vor, es ist sehr schwierig für uns. Dichte Verminung, Tausende von Minen. Das Wichtigste ist der Trend. Der Trend, den mir das Militär täglich meldet, ist, dass wir ständig und immer weiter vorrücken.“

Aufgrund der Verluste auf dem Schlachtfeld, die die Ukraine in den Monaten vor Beginn der Juni-Gegenoffensive erlitten hatte (hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, in der Schlacht um Artemovsk), waren die ukrainischen Streitkräfte überlastet, da Einheiten entlang der Front neu gemischt wurden, um die bereits erlittenen Verluste zu ersetzen, wurden bereits im Kampf zuvor erschöpft.

Als die Gegenoffensive scheiterte, wurden militärische Ressourcen aus anderen Frontabschnitten abgezogen, um die Verluste auszugleichen.

Diese Ausdünnung der ukrainischen Linien bot den russischen Streitkräften Chancen und führte zu großen Vorstößen in der Nähe von Kupjansk. Da die ukrainischen Verluste anhalten, wird diese Ausdünnung nur noch schlimmer werden und Lücken in der ukrainischen Verteidigung schaffen, die von einem russischen Militär ausgenutzt werden können, das über mehr als 200.000 gut ausgebildete und gut ausgerüstete Reserven verfügt, die noch nicht in den Kampf eingesetzt wurden.

Diese Ursache-Wirkungs-Beziehung wird bestehen bleiben, da die Ukraine nicht mehr über Reserven verfügt, um die Verluste auf dem Schlachtfeld auszugleichen, die entlang der gesamten Kontaktlinie weiterhin ansteigen werden.

Irgendwann wird die Haltung der Ukrainer nicht mehr haltbar sein,

Das Schicksal der Ukraine war besiegelt, lange bevor ihre Gegenoffensive von der russischen Verteidigung niedergeschlagen wurde.

Die Wurzeln des militärischen Debakels der Ukraine liegen auf dem NATO-Übungsgelände, wo ukrainische Soldaten in der Annahme getäuscht wurden, dass ihnen die Ausbildung, die sie erhielten, NATO-ähnliche Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld verleihen würde.

Aber das Lexikon der kombinierten Waffenkriegsführung ist, sofern es nicht an doktrinell fundierte Prinzipien, Taktiken, Techniken und Verfahren gebunden ist, nur eine Ansammlung von Wörtern ohne Bedeutung und Substanz.

Der Grundgedanke des kombinierten Waffenkriegs besteht darin, dass man von jeder einzelnen Kampfwaffe mehr verlangen kann, weil die vorhandenen inhärenten Schwächen durch die komplementären Fähigkeiten der anderen abgeschirmt werden, die, wenn sie gemeinsam agieren, dort, wo das Kollektiv ist, als Gesamtkraftmultiplikator dienen, größer ist als die Summe aller Einzelkomponenten.

Wenn jedoch der Schutzschild aufgrund einer unzureichenden Anwendung doktrinärer Grundlagen fehlt (z. B. wenn man ohne Luftschutz vorgeht), dann ist der Effekt einfach derselbe, als würde man rohes Fleisch in einen Fleischwolf geben.

Die NATO wusste schon vor der ukrainischen Gegenoffensive, dass die Ausbildung der Aufgabe nicht genügte, und doch schwiegen die Ausbildungsoffiziere nicht nur, als die von ihnen unterrichteten Ukrainer auf den Weg ihres unvermeidlichen Untergangs geführt wurden, sondern während die Sondermilitäroperation ihre letzte Phase erreicht hat, die durch den Zusammenbruch des ukrainischen Militärs gekennzeichnet ist, das im Kampf erschöpft ist und nicht in der Lage ist, sich angemessen zu verstärken, muss man darüber nachdenken, wie sich die Situation für eine Nation, die Ukraine, bis zu diesem Punkt verschlechtert hat , die mit Hilfe in Milliardenhöhe gesegnet war.

Während die Entschlossenheit und das Können des russischen Militärs eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der gegenwärtigen Ereignisse auf dem Schlachtfeld spielten, spielte die Tatsache, dass die Ukrainer in eine Schlacht geworfen wurden, für deren Führung sie weder organisiert noch ausgebildet waren, eine große Rolle bei Umfang und Ausmaß der Schlacht der Fleischwolf, der sie verzehrt hat.

Und dafür kann die Ukraine die NATO verantwortlich machen – und Russland dankt ihr dafür.

Quellen: PublicDomain/sputnikglobe.com/de.rt.com am 30.08.2023