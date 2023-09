„Blau, um das Energiewaffen zu blockieren“: Artikel über Prominente, die Häuser auf Maui blau streichen, geht viral (Videos)

Der jüngste Brand auf Maui ähnelt stark dem Brand in Paradise, der sich 2008 in Kalifornien ereignete.

Bei beiden Bränden beobachten wir ein ähnliches Muster, bei dem Autos bei Temperaturen schmelzen, die Waldbrände normalerweise nicht erreichen können.

Die umliegenden Bäume blieben intakt, während Häuser und Autos das Hauptziel dieses verheerenden Feuers zu sein scheinen.(Enthüllt! Energiewaffen der US-Luftwaffe/Raumfahrtstreitkräfte auf Maui stationiert (Ort der verheerenden Brände))

Offensichtliche Fahrlässigkeit der Schutzbehörden. . Alle Brände ereignen sich an Orten, die für die satanischen Eliten von Interesse sind.

Eine interessante Beobachtung bei Maui-Feuer ist, dass Dinge einer bestimmten blauen Farbe vom DEW-Angriff (wahrscheinlich von HAARP) verschont zu bleiben scheinen.

Einige blaue Regenschirme und das blaue Auto blieben auf mysteriöse Weise unberührt. Einige satanische Berühmtheiten streichen ihr Dach auch blau, wie zum Beispiel Ophra. (Das Maui-Experiment! Wie Sie Lahaina zerstört haben, um eine Smart City Welt einzuführen (Video))

DEW-Laser (Direct Energy Weapons), die auf unterschiedliche Wellenlängen programmiert sind, brennen möglicherweise nicht blau. Laser brennt nicht blau

Mal sehen, ob sich dieses Muster bei den nächsten geplanten Bränden wiederholt. Wenn das stimmt, könnte das eine lebensrettende Information sein.

PART 1: Things That Make ABSOLUTELY NO SENSE At First.. But Then MAKE SO MUCH SENSE Once The Pieces Come Together

DEWs (Direct Energy Weapons) Lasers Programmed At Different Wavelengths To NOT BURN BLUE

The Maui, Lahaina, Hawaii Fires Were A Planned Attack!! #Hawaii #Maui… pic.twitter.com/sTA7gz2P1w

300x250

— Wall Street Apes (@WallStreetApes) August 21, 2023