Schockierende Enthüllungen einer Militäroperation: Die große Täuschung

Waren die Covid-Maßnahmen und Impfstoffe eine medizinische Angelegenheit, an der nur Wissenschaftler, Ärzte und die Pharmaindustrie beteiligt waren?

Aus Regierungsdokumenten geht hervor, dass das US-Verteidigungsministerium (DoD) Eigentümer des Covid-19-Impfprogramms war. Von Ella Ster

„Es war (und ist immer noch) eine Militäroperation, die vollständig von der DARPA und dem US-Verteidigungsministerium geleitet und kontrolliert wurde“, sagte Whistleblowerin Carine Knapen.

The Armed Forces Press ist die wichtigste investigative Zeitung des US-Militärs. Am 5. Januar 2023 veröffentlichten sie einen schockierenden Artikel über die starke Beteiligung des Verteidigungsministeriums (DoD) am Covid-19-Impfstoffprogramm.

Der Artikel wurde inzwischen von der Website entfernt und eine Weiterleitung zu zuvor archivierten Artikeln auf Wayback Machine hinzugefügt, sodass die Originalveröffentlichung nicht mehr angezeigt wird. Der Text aus dem Artikel kann jedoch weiterhin auf der Substack-Seite der Ärztin Ana Maria Mihalcea, MD, PhD, gelesen werden.

Der Impfstoffzulassungsprozess war ein Kinderspiel

Regierungsdokumenten geht hervor, dass das Verteidigungsministerium das Covid-19-Impfprogramm als „Gegenmaßnahme“ gegen ausländische Angriffe besaß, umsetzte und überwachte. Während die Öffentlichkeit mit einer orchestrierten Angstkampagne bombardiert wurde, betrachtete die US-Regierung die Covid-Reaktion als Bedrohung für die nationale Sicherheit.

Die Recherchen und Dokumente wurden im Rahmen des Freedom of Information Act ( FOIA , die US-Variante von WOO, Open Government Law) von Sasha Latypova, einer ehemaligen Führungskraft der Pharma Contract Research Organisation (CRO), und der Rechtsforscherin Katherine Watt eingeholt. (Corona-Impfkampagne verursachte 338-fachen Anstieg von Krebserkrankungen und AIDS)

Neue Dokumente zeigen, dass das Verteidigungsministerium (DoD) das Covid-19-Programm von Anfang an kontrolliert hat. Der Impfstoffzulassungsprozess der FDA (U.S. Food and Drug Administration ) war ein Kinderspiel. (Warum mit COVID-19 geimpfte junge Menschen an Grippe sterben und wie ihr Tod genutzt wird, um neue mRNA-Influenza-Impfstoffe voranzutreiben)

Die verdeckte Operation wurde mithilfe von drei entscheidenden juristischen Manövern orchestriert:

Dies schützte Pharmakonzerne, Behörden und medizinische Akteure, die unregulierte Impfstoffe lieferten, vor Haftung.

Das US-Verteidigungsministerium koordinierte alle Covid-Maßnahmen

Operation Warp Speed ​​​​war eine öffentlich-private Partnerschaft, die von der US-Regierung gegründet wurde, um die Entwicklung, Produktion und Verteilung von Covid-19-Impfstoffen zu beschleunigen.

Dies geschah in Zusammenarbeit mit dem Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR) des US-Gesundheitsministeriums ( Department of Health & Human Services , HHS ), das sich auf eine Reihe von Programmen zur Abwehr von Gesundheitsbedrohungen konzentriert.

Den Berichten der Operation Warp Speed ​​​​und ASPR zufolge hat das Verteidigungsministerium (DoD) die Entwicklung, Produktion und Verteilung von Covid-Maßnahmen in Auftrag gegeben, überwacht und engmaschig verwaltet, wobei es in erster Linie das zuvor etablierte Netzwerk von Militärauftragnehmern und Konsortien des Verteidigungsministeriums nutzte.

Umgehung von Vorschriften und Produktkontrolle

Das Verteidigungsministerium, die BARDA ( Biomedical Advanced Research and Development Authority ) und das HHS ordneten alle Covid-Maßnahmen, einschließlich „Impfstoffe“, als groß angelegte Demonstrationsprototypen für die Produktion an und umgingen damit die Vorschriften und Transparenz der Other Transaction Authority (OTA).

Als Prototypen, die im privaten Sektor im Rahmen der „Emergency Use Authorization“ (EUA) verwendet werden, sind die Covid-Maßnahmen, einschließlich „Impfstoffe“, nicht verpflichtet, den US-amerikanischen Fertigungsqualitäts-, Sicherheits- und Kennzeichnungsgesetzen zu entsprechen.

„Die Implikation ist, dass die US-Regierung die Verwendung von nicht konformem biologischem Material bei Amerikanern erlaubt und finanziert hat, ohne seinen rechtlichen Status als ‚Prototyp‘ klarzustellen, wodurch das Material nicht mehr der normalen behördlichen Aufsicht unterliegt und gleichzeitig eine betrügerische Pseudo-Behörde geschaffen wird.“

„Die Präsentation gegenüber der Öffentlichkeit wurde beibehalten.“ sagte Sasha Latypova, die den Fall mit Katherine Watts anpfiff.

„Das Unglaublichste ist die Tatsache, dass die aktuellen, vom US-Kongress verabschiedeten Gesetze diese Vertuschungen offenbar legalisieren.“

Keine Haftung für Hersteller

Dem amerikanischen Volk wurde vorgegaukelt, dass die FDA, die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und Galionsfiguren wie Anthony Fauci das Covid-19-Impfprogramm beaufsichtigten. Ihre Beteiligung war eine orchestrierte Geheimdienstoperation.

Alle Entscheidungen im Zusammenhang mit der Forschung, Beschaffung, Verteilung und Informationsweitergabe von Covid-19-Impfstoffen wurden vom US-Verteidigungsministerium (DoD) streng kontrolliert.

Hunderte Verträge über Covid-Maßnahmen wurden aufgedeckt und ihre Prüfung zeigt ein hohes Maß an Kontrolle durch die US-Regierung (DoD/BARDA). Es legt den Umfang der zu liefernden Produkte nur in Form von „Demonstrationen“ und „Prototypen“ fest und schließt klinische Studien und Qualitätskontrollen der Produktion aus.

Um sicherzustellen, dass das Pharmaunternehmen klinische Scheinversuche ohne finanzielles Risiko durchführen kann, wird in den Verträgen jegliche Haftung für Hersteller und alle Auftragnehmer in der Liefer- und Vertriebskette gemäß dem PREP Act von 2005 und den damit verbundenen Bundesgesetzen aufgehoben.

Hetzkampagne gegen Ärzte und Wirkstoffe

Als Covid-19 ausbrach, wurde eine große Informationsoperation eingerichtet. Die US-Regierung, Geheimdienste, Medien und große Technologieunternehmen arbeiteten zusammen, um eine intensive Lobbykampagne ins Leben zu rufen und durchzuführen, um die rechtliche Kennzeichnung des Impfstoffs gemäß dem Emergency Use Authorization Act sicherzustellen, während Andersdenkende, Kritiker und praktikable alternative Behandlungsmethoden verunglimpft wurden .

Diese Klassifizierung ermöglichte eine schnelle Produktion ohne Rücksicht auf standardmäßige Sicherheits- und Gesundheitsprotokolle.

„Damit ein Impfstoff unter die EUA fällt, dürfen keine alternativen Behandlungen oder Heilmittel bekannt sein. Infolgedessen wurden viele bewährte Behandlungen wie Ivermectin und Hydroxychloroquin von den Medien als „Pferdewurmmittel“ auf die schwarze Liste gesetzt, obwohl diese billigen und leicht verfügbaren Medikamente einst für ihre Wirksamkeit bekannt waren“, schreibt die Ärztin Ana Maria Mihalcea . MD, PhD über ihren Substack.

Auch die Belgierin Carine Knapen vertiefte sich in diese Dokumente und schrieb auf ihrem Twitter/X-Konto: „Es war (und ist immer noch) eine Militäroperation, die vollständig von der DARPA und dem US-Verteidigungsministerium geleitet und kontrolliert wird.“

DARPA steht für Defence Advanced Research Projects Agency und ist Teil des Verteidigungsministeriums und für die Entwicklung militärischer Technologie zuständig .

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der relevantesten Verträge, die unter dem Stichwort Covid-19 platziert wurden. Achten Sie besonders auf das Datum. Sie können jeden zitierten Vertrag unter dem Link https://keionline.org/covid-contracts einsehen.

Ähnlichkeiten reichen bis ins Jahr 2016 zurück

Einige Verträge stammen aus dem April 2016, beispielsweise das Abkommen „zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika, im Folgenden als Regierung bezeichnet, vertreten durch das US Army Contracting Command in New Jersey, und dem Medical CBRN Defense Consortium (MCDC)“.

Obwohl in diesen frühen Verträgen „Covid“ oder „Sars-Cov-2“ noch nicht erwähnt wird, scheinen bereits Vorbereitungen für das getroffen zu sein, was vier Jahre später weltweite Realität wurde.

Bei den Vereinbarungen von 2016 ging es um „die Entwicklung von Plattformen für die Impfstoffproduktion im Frühstadium, die Flexibilität und Vielfalt bieten und dabei fundierte Kenntnisse der Proteinexpression in einem biologischen System nutzen, das reproduzierbar und skalierbar ist.“

Ein Vertrag mit Janssen Research & Development vom August 2017 umfasst „biologische Medikamente und Impfstoffe gegen eine Vielzahl bedrohlicher Stoffe“.

Ein Vertrag mit Merck vom Mai 2017 ist fast völlig schwarz lackiert. Ebenso wie ein Vertrag vom Juni 2018 für ein „Cue Health Monitoring System“ unter anderem für das „Multiplex Respiratory Pathogen Pattern (RSV, Coronavirus)“.

Ein weiterer Vertrag vom September 2019 betrifft die Lieferung von Infrarot-Stirnthermometern, als ob man wüsste (oder anordnete), dass sechs Monate später weltweit eine große Nachfrage bestehen würde.

Waren diese Verträge dazu gedacht, gut auf die Pandemie vorbereitet zu sein oder sich auf die Plandemie vorzubereiten?

Bemerkenswert ist jedenfalls, dass die Verträge mit dem Verteidigungsministerium geschlossen wurden, was den Eindruck erweckt, dass der Einsatz medizinischer, diagnostischer und pharmazeutischer Ressourcen, etwa Impfstoffe, Teil einer militärischen Operation gewesen sei.

Präsident Donald Trump muss von diesen DoD-Verträgen und dem DARPA-Programm gewusst haben. Carine Knapen schreibt: „Ja, das war er. Während seiner Amtszeit genehmigte er jedes Jahr den detaillierten Haushaltsplan von Verteidigung und DARPA.“

In einem anderen Tweet schreibt sie: „Darüber hinaus hat das Verteidigungsministerium eine versteckte Agenda, die nicht ans Tageslicht kommt und in einer separaten Abteilung, nämlich der DARPA, gekapselt ist, die ebenfalls ein separates Budget vom Präsidenten erhält und tatsächlich vollständig von diesem abhängt.“

