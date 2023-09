DIE SYMBOLIK UNSERER EULE: Wir müssen doch Illuminaten sein?!

Leider werden wir immer und immer wieder auf unser Logo mit der „Eule der Minerva“ angesprochen. Wenn man dieses Symbol benutzt, muss man doch zwangsläufig zu dem Kreis der Illuminaten gehören und zwangsläufig der „AUTORITÄT“ und dem „SYSTEM“ dienen.

„Schließlich hat dies „Q“ behauptet und somit ist das die einzig wahre Wahrheit“, meinen die Q-Sekten-Anhänger. Wir haben uns diesbezüglich schon mehrfach in Artikeln und Büchern dazu geäußert, jedoch sind scheinbar sehr viele auf diesem Erdenreich lebende Wesen nicht mehr in der Lage, dies zum einen zu finden und zum anderen die wahren Hintergründe zu verstehen, da deren Gott sich „Q“ nennt und dieser darf nicht angezweifelt werden, heißt es immer wieder.

Das diese Q-Fanatiker in einer Traumblase leben, können diese einfach nicht verstehen. Und genau aus diesem Grund schreiben wir absolut letztmalig ein paar Worte dazu, obwohl wir die Zeit lieber für echte Aufklärung nutzen würden, was uns auch wesentlich sinnvoller erscheint.

Dieser Beitrag ist für die letzten naiven Traumdeuter und im „Gute-Laune-Stil-Aufgewachten“ gedacht, um die wahre Bedeutung unseres Erkennungszeichens (Logo) zu verstehen.

Ein kurzer Kommentar und in eigener Sache von Mara-Josefine von Roden & Alfred-Walter von Staufen

In den vergangenen 4 Jahren, wurde unsere kleine Redaktion immer wieder angeschrieben oder in Chats angesprochen, warum wir das Symbol der Illuminaten benutzen oder ob wir sogar auf deren Gehaltsliste stehen würden.

Nein, ganz bestimmt stehen wir nicht auf deren „Gehaltsliste“. (Botschaft an Alle: ÖFFNET ENDLICH DIE AUGEN!!! )

Unser kleines Team betreibt seit 4 Jahren kostenlose Aufklärungsarbeit, in Form von sehr aufwendig recherchierten Artikeln. Dies ist auch der Grund, warum wir nicht täglich neue Beiträge posten, sondern in der Regel nur zwei Reportagen pro Monat. Wie gesagt sind alle unsere Artikel kostenlos für die Leser. Wir betteln nicht um „Zuwendungen“.

Wir schreiben nicht unter jeden Fremdbeitrag unser Paypal-Konto (wir nutzen Paypal noch nicht einmal!). Wir blenden auch nicht unter jeden Beitrag Werbung von angeblich so vertrauenswürdigen Produkten, welche wiederum letztendlich Erzeugnisse des „Tiefen Staates“ oder nennen wir sie die „Khasarische Mafia“ sind.

Was uns von den gesteuerten Kanälen „Wahrheitsverbreitern“ lediglich unterscheidet, ist die Tatsache, dass wir auf unsere Bücher hinweisen, wo wir zu bestimmten Themen in die Tiefe gehen, was in Artikeln, aufgrund des Umfangs, kaum möglich ist.

Das wir nicht darauf geeicht sind, unsere potenziellen Leser finanziell zu überlasten oder „abzuzocken“, erkennt man ganz einfach am nachfolgendem Beispiel:

Um unsere Enthüllungsbücher einer breiten Leserschaft anzubieten, haben wir uns für den geringstmöglichen Verkaufspreis entschieden, wie Sie, geehrte Leser, an der obenstehenden Tabelle ersehen können.

Den Erlös stecken wir zum einen in neue Recherchen, welche oftmals sehr kostenintensiv sind und zum anderen sehen wir es wegen totalem Staatsversagen als unsere Aufgabe an, ältere Bewohnern, in Alten- und Pflegeheimen, welche leider über keine Familie verfügen, ihr Taschengeldkonto aufzufüllen.

Dadurch ermöglichen wir es ihnen, diesen betagten und teils gebrechlichen Wesen, sich einmal in der Woche eine Tasse Kaffee, eine Dose Fisch, ein Glas Wein oder eine Schachtel Zigarillos zu gönnen, wozu sie, dank dieser beschämenden und fremdgesteuerten Sozialpolitik dieses Landes, sonst nicht in der Lage wären.

Jedem Gefängnisinsassen ergeht es besser, als diesen armen Seelen, welche gefangen sind, im allerletzten Abschnitt ihres irdischen Lebens, vor ihrem Ausflug in die Unendlichkeit!

Liebe Leser, Sie können sich kaum vorstellen, wie es ist, wenn die großen Augen von sehr reifen Seelen, welche alle Auf und Abs in ihrem Leben erlebten, Tränen des Glückes in denselben stehen haben.

Bild 1: Ein glücklich erfüllter Mann, der in Erinnerung an seine verstorbene Frau und deren gemeinsame Zeit schwelgt.

Erst vor wenigen Wochen haben wir einem 89-jährigem Mann, dessen Frau im vergangenem Jahr nach mehr als 60 Ehejahren und langer Krankheit verstarb, seinen größten Wunsch erfüllt. Trotz seiner Erblindung wollte er noch einmal zu dem Ort zurückkehren, wo er mit seiner Frau die glücklichste Zeit seines Lebens verbrachte.

Am Ziel angekommen setzte er sich auf eine Bank, legte die wärmende Decke auf seinen Unterkörper, welche seine Frau immer benutzte und verharrte stundenlang und regungslos.

Er umarmte und dankte uns, dass wir ihm diesen Wunsch erfüllten. Später erzählte er, dass die Luft noch immer so „wie damals“ riecht, aber es ist viel lauter und hektischer geworden.

Unser Dank dieser Seelen ist der umfangreiche Wissensschatz, den sie mit uns teilen und ihre Lebenserfahrungen weitergeben. Immer wieder hört man von diesen erfahrenen Wesen, dass kaum noch Jüngere sie nach ihrem Rat fragen, was früher die Regel war.

Stattdessen werden diese Mitmenschen ausgelacht, als Hindernis in der Fußgängerzone betrachtet oder als Platzhalter in einem Straßenkaffee betitelt, welche stundenlang den Tisch mit nur einem Kaffee blockieren würden.

Wir finden es sehr beschämend für unsere Gesellschaft, dass nicht viel mehr Mitmenschen ähnliche Aktionen starten!

An dieser Stelle möchten wir noch hinzufügen, dass wir bereits nach unserem ersten Enthüllungsbuch „Der geheime Pakt der Freimaurer, Khasaren und Jesuiten“ ein Angebot eines großen alternativen Verlages (wir nennen keine Namen) erhielten, welche unser nachfolgendes Buch mit einer weitaus höheren Auflage auf den Markt bringen wollten, was für uns somit einen mehrfachen Erlös bedeuten würde.

Jedoch stellte man Bedingungen an den Inhalt, dass bestimmte Themen, Institutionen und Familienlinien tabu wären oder wir diese als „alternative Wahrheiten“ in Worte fassen sollten.

Wir schätzen aus diesem Grund die wertvolle Zusammenarbeit mit Nikolas Pravda und seinem Verlag PRAVDA-TV, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen und aufrichtig miteinander kommunizieren.

Da wir uns jedoch der absoluten und wahrheitsgetreuen Aufklärung verschrieben haben, sind wir diesen „Pakt mit dem Teufel“ nicht eingegangen. Wir schreiben nicht um in der „Bestenliste“ zu erscheinen, um Geld mit Halbwahrheiten zu schöpfen (was schon ausreichend andere machen 😉) oder um als „großer Aufklärer“ im Rampenlicht zu stehen. Wir bieten nicht einmal signierte Bücher mit einem Aufpreis von 5 Euro an!

Wir sind einzig und allein der Aufklärung unserer Geschichte und Zukunft, sowie der Offenlegung von Machenschaften der im Hintergrund agierenden Familien verpflichtet!

Nicht mehr und nicht weniger!

Punkt, Aus und Ende der Diskussion!

Doch nun zu unserem Logo:

Zur Erklärung möchten wir folgendes aus unserem neuen Buch: „Die Autorität: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen“ zitieren:

Die Eule ist ein Hochgrad-Freimaurersymbol. Sie hat die Bedeutung, dass sie das Tier ist, welche in die Seele schaut. Somit ist die Eule auch ein Symbol für Psychologen und Psychiater.

Bild 2: v.l.n.r.: Eule mit Auge und Pyramide, die „Eule der Minerva“ der „Bohemian Grove“, Illuminati-Ring und rechts noch einmal die Eule der Minerva

Da fällt mir sofort der Name: Sigmund Freud ein, welcher eine falsche Alice von Battenberg, die angebliche Mutter von Prinz Phillip, bei den gefakten Rothschild´schen Windsors einschleuste und die wahre Alice von Battenberg „verschwinden“ ließ! Dieses Thema werde ich in meinem kommendem Buch „Die geheimen Erben der Blutlinien“ ausführlich beschreiben, welch ein Verrat damals stattfand.

ABER man sollte es tunlichst vermeiden, in allen Symbolen oder Logos ständig „Zeichen einer Bruderschaft“ oder ähnliches zu sehen. Es gibt zahlreiche Quereinsteiger oder Berufsfremde, die für ihre neu gegründete Firma aus Kostengründen selbst ein Logo entwerfen und dabei nicht wissentlich ein Symbol der Illuminaten, Jesuiten oder Freimaurer benutzen oder einfließen lassen.

Ebenso verhält es sich mit Gesten und Mimik auf Fotos oder in Filmen. Viele Handzeichen, z.B. Victoryzeichen, das Satanszeichen oder die Null für Okay (= 666), macht man unbewusst und ohne Hintergrund. Ähnlich sieht es bei Promis aus, wo sehr oft die Fotografen zu bestimmten Handzeichen animieren. Bitte nicht alles überbewerten!

Als wir zum Beispiel vor vielen Jahren spontan unsere Homepage „Freunde der Erkenntnis“ ins Leben riefen, um unsere zukünftigen Artikel zu veröffentlichen, haben wir nach einem Logo mit Wiedererkennungswert gesucht. Wir entschieden uns für die „Eule der Erkenntnis“, da wir dieses Lebewesen als Klug und Vorausschauend hielten und noch heute halten. Außerdem ist es das Lieblingswesen meiner Frau. Zu dieser Zeit beschäftigten wir uns noch nicht so sehr mit den Zeichen und Symbolen, waren daher noch ahnungslos um deren Bedeutung in der Freimaurerei und bei den Illuminaten.

Sehr oft wurden wir, wegen genau diesem Logo, von Trollen, Möchtegernwissende und unnützen Antifanten angegriffen und immer wieder diffamiert. Unzählige Male wurde auch schon unsere Homepage von „denen“ zum Absturz gebracht oder unsere Mail-Postfächer geflutet.

Fakt ist: Wir stehen zu diesem Logo und deren Entstehungsgeschichte und werden den Teufel tun dies zu ändern!

Bild 3: Logo unserer Redaktion auf: https://www.freunde-der-erkenntnis.net

Noch einmal einen gut gemeinten Rat an meine lieben Leser: Bitte nicht jedes Zeichen, Logo oder Gestik als das „Mal von Satan“ abstempeln, sondern bitte erst den Verstand einschalten! Es gibt auch echte Zufälle von (wie erwähnt) Unwissenden, welche wir alle einmal waren! Herzlichen Dank!!!

Ebenfalls sollte man bedenken, dass nicht die Symbole oder deren Zeichen „böse“ sind, sondern die dahinterstehende Ideologie und deren benutzenden Idioten! Die Menschen, welche an diese Symbole glauben, stellen die Gefahr für unsere Zukunft dar. Schluss, Aus und Ende der Diskussion.“[6].

Ende des Auszugs aus unserem neuen Buch: „Die Autorität: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen“.

