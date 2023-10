Anfrage zu Cum-Ex: „Kanzler Scholz lügt und erfindet Kalendereintrag“ – Bundesregierung schweigt

Die Fraktion hakte im August 2023, und somit vier Jahre später, erneut nach, auf welcher Grundlage der Hamburger Senat damals solche Treffen verneint habe.

Denn dem früheren Bundestagsabgeordneten Fabio De Masi war aufgefallen, dass der Hamburger Senat laut eigenen Aussagen seit dem Amtswechsel von Scholz, der im März 2018 Bundesfinanzminister wurde, gar nicht mehr auf Scholz‘ Kalender zugreifen konnte.

Die Antwort des Senats im Behördendeutsch: „Zur Erfüllung seiner verfassungsrechtlichen Auskunftspflicht nach Artikel 25 der Verfassung holt der Senat sämtliche zur Beantwortung von Schriftlichen Kleinen Anfragen erforderlichen Informationen von den inhaltlich betroffenen Fachbehörden, Senatsämtern oder sonstigen der Auskunftspflicht unterfallenden Trägern öffentlicher Aufgaben ein.“

Zusammengefasst: Alles, was nötig und möglich ist, um die Frage zu beantworten.

Scholz‘ Ministerium antwortete also einfach nicht wie aus der Antwort des Hamburger Senats hervorgeht, wusste, dass der Hamburger Senat nicht in den Kalender schauen konnte und erweckte dann trotzdem mit dem Schlusssatz im Pressestatement den irreführenden Eindruck, Scholz hätte mit der Nicht-Offenlegung der Treffen nichts zu tun gehabt:

Der zweite Satz des obigen Pressestatements ist auch unwahr, konkret der Teil, in dem es heißt, dass das Treffen von Olearius und Scholz am 10. November 2017 „aus dem Kalender des Ersten Bürgermeisters“ hervorgehe.

Doch der besagte Termin am 10. November 2017 war offensichtlich nicht dabei. Die Büroleiterin, so berichtete es der Stern, schrieb in der Mail den Satz: „Zu diesem Termin finden sich keine Einträge im Ministerkalender des Bundesministeriums der Finanzen .“

Ein möglicher Grund für den fehlenden Eintrag: Als Scholz vom Amt des Ersten Bürgermeisters in Finanzministerium wechselte, soll es zu einem technischen Problem beim Überspielen des Dienstkalenders im März 2018 gekommen sein.

So seien nach der Synchronisierung ab Mitte Oktober 2017 „ausschließlich Termine meines Amtsvorgängers“, Ex-Bundesminister Altmaier, zu finden, das sagte Scholz selbst im Hamburger Untersuchungsausschuss.

Es gab also zum Zeitpunkt des Pressestatements keinen Kalendereintrag zu dem Termin. Scholz lässt hier also eine Unwahrheit mitteilen. Und: Wenn es einen solchen Kalendereintrag nie gab, kann er sich darauf in der Beantwortung der Fragen der Linkspartei nicht stützen. Er muss also eine eigene Erinnerung an den Termin haben, was er bis zuletzt immer bestritt.

„Kanzler Scholz lügt über Erinnerungslücken und erfindet einen Kalendereintrag“, sagt Cum-Ex-Experte Fabio De Masi, der lange Zeit für die Linken im Bundestag saß und zuletzt Anzeige gegen Scholz wegen einer Falschaussage erstattet hatte.

„Damit ist auch die Erinnerungslücke widerlegt, denn ich kann einen Termin nur dann ohne eine Aufzeichnung bestätigen, wenn ich mich erinnere.“