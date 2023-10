Numerologie: Die Übung zum Notfallwarnsystem 2023 entschlüsselt

Teile die Wahrheit!

Und los geht’s. Eine weitere Angsttaktik der „Elite“, angeheizt durch Hinterlist und alternative Medien im „Verschwörungsbereich“. In der letzten Woche haben mir mehrere Leute geschrieben, die sich Sorgen gemacht und Fragen zu 5G und Graphen gestellt haben. Von Joachim Bartoll

Dies ist bei denen üblich, die sich langsam der Realität bewusst werden, da die „Angstprogrammierung“ und die Konditionierung, nach Autoritäten zu suchen und sich führen zu lassen, immer noch stark sind, so dass sie sich leicht von Handlangern und kontrollierter Opposition beeinflussen lassen – indem sie einfach glauben, dass die Mainstream-Medien und die Regierung ist die einzige Betrügerin, während sie in Wirklichkeit beide Seiten gleichermaßen hart in Schach hält .

Also… Wie immer stellte sich heraus, dass es nur ein weiterer großer Nichts-Burger war.

Niemand starb, niemand weinte und niemand verwandelte sich in einen gedankengesteuerten Graphen-Zombie. Nun ja, vielleicht weinten ein paar Q’tards, als sie wieder einmal für eine weitere große Sache aufgehetzt wurden, die sich nur als eine weitere Täuschung in einer langen Parade von Lügen herausstellte.

Allerdings sollten sie sich inzwischen daran gewöhnt haben, da nichts passiert ist, seit die CIA vor sechs Jahren mit ihrer Q-Operation begonnen hat , mit der sie Baby-Truthers beruhigt und ihnen kontinuierlich eine fluoridartige Zufuhr von lächerlichen und unsinnigen Q-Tropfen verabreicht hat.

Und das bringt uns zu dem, was die meisten Baby-Truther vergessen zu haben scheinen, nämlich dass diese „Notfallalarm“-Psy-Operation mit der Marionette Donald Trump im Jahr 2018 begann.

Am 3. Oktober 2018, einem weiteren Mittwoch, um 14:18 Uhr , hat die FEMA die erste Notfalltestnachricht des National Wireless Emergency Alert System als „Presidential Alert“ gesendet. Es folgte ein EAS-Test um 2:20, eine weitere wichtige Zahl, zu der wir gleich kommen werden.

Und rate was? Der Notfallalarmtest, der an diesem Mittwoch, dem 4. Oktober 2023, verschickt wurde, war für 14:20 Uhr geplant, wurde aber tatsächlich zwei Minuten früher, um 14:18 Uhr, gesendet , genau zur gleichen Zeit wie bei Trumps Übung im Jahr 2018. (Numerologie und Opferritual: Künstliches Erdbeben in Marokko)

Wenn Sie mit ihren Drehbüchern vertraut sind, könnte diese Verbindung zurück zu Trump eine weitere Bestätigung dafür sein, dass er als Präsident wiedergewählt wird, bevor er vorgetäuscht ermordet wird und Obama zurückkehrt, um ihre Nachstellung der Offenbarung zu erfüllen , wie bei der Rückkehr des Antichristen an die Herrschaft.

In 1. Johannes 2:18 warnt uns Johannes vor mehreren Antichristen, die kommen werden und bereits hier sind; Wir befinden uns beispielsweise in der „letzten Stunde“, nähern uns der Endzeit und dem letzten Antichristen, der in der Offenbarung erwähnt wird. Und in der Offenbarung sind die „Posaunen“ die Warnung…

Wenn Sie Ihre Geschichte kennen, wurde auch gesagt, dass das Heilige Römische Reich am 6. August 1806, dem 218. Tag des Jahres, endete. Natürlich ist in der wichtigsten Chiffre der Gematria, der umgekehrten Ordnungszahl, „Heiliges Römisches Reich“ gleich 218 .

300x250

Und Sie sollten auch wissen, dass es nie endete, sondern nur als römisch-katholische Kirche und Jesuitenorden weiterlebte, der Sitz der Macht, der von den alten Elitefamilien kontrolliert wurde.(Numerologie: Am Geburtstag des Jesuitenordens wurden in Großbritannien Gräber von Tempelrittern gefunden)

Heiliges Römisches Reich = 218

Da 218 wichtig ist, ist auch „ 220 “ wichtig, wie in 2:20 , dem Zeitpunkt, zu dem sie sagten, dass die Warnung an die Öffentlichkeit gehen würde. Wie Sie vielleicht wissen, ist „ 220 “ die Nummer von „Donald John Trump“, in derselben umgekehrten Ordinalziffer.

Und das hängt auch mit ihrem „Graphenoxid“-5G-Psy-Op zusammen, ein weiterer Ausdruck, der 220 entspricht , als Trump die Impfstoffe mit seiner „ Operation Warp Speed “ beschleunigte, was natürlich auch „ 220 “ entspricht. Und während 218 die Zahl des Heiligen Römischen Reiches ist, ist es auch 220 .

300x250 boxone

Nun behaupte ich nicht, dass die Covid-Impfungen kein Graphenoxid enthalten, wie ich in der Vergangenheit darüber geschrieben habe, und es könnte die Ursache für Herzversagen und Todesfälle sein, aber der Zusammenhang mit der 5G-Aktivierung ist eine dumme Psy-Operation.

Außerdem war diese Übung Teil von IPAWS, dem „ Integrated Public Alert and Warning System “, was natürlich auch 220 entspricht .

Donald John Trump = 220

Graphenoxid = 220

Operation Warp-Geschwindigkeit = 220

Das Heilige Römische Reich = 220

Integriertes öffentliches Alarm- und Warnsystem = 220, 220

Es ist fast so, als wäre alles in einem Skript geschrieben worden. Oh, warte, das ist es.

Und denken Sie daran, der Alarm kam zwei Minuten zu früh.

Zwei Minuten zu früh = 220

2:18 ist auch 2+1+8, wie in 11, die erste Hauptzahl innerhalb der Numerologie und Freimaurerei, und 2:20, wie in „22“, ist die zweite Hauptzahl.

Natürlich war der 4. Oktober der Tag, an dem das Jahr noch genau 88 Tage übrig blieb, eine weitere Zahl, die eng mit Donald Trump und auch dem Heiligen Römischen Reich verbunden ist.

Trump = 88

Heiliges Römisches Reich = 88, 88

Freimaurerritual = 88, 88

Tatsächlich wurde die Warnung um 2:18 Uhr an dem Tag gesendet, an dem noch 88 Tage im Jahr verbleiben, also 88 und 218.

TRUMP = 88, 218

Denken Sie auch daran, dass dieser Alarm und der im Jahr 2018 an einem Mittwoch, dem nach ihm benannten Tag, verschickt wurden und mit den alten Göttern verbunden sind, die mit Merkur in Verbindung gebracht werden.

Merkur braucht 88 Tage, um die Sonne zu umkreisen. Und in der römischen Mythologie ist Merkur der Bote der Götter (diese Warnung war eine verschlüsselte Nachricht).

Und unter den „Eliten“ ist Merkur ein Symbol für die gestaltwandelnden interdimensionalen „Götter“ (Draco/Orion) der Göttermatrix und ist mit Kommunikation verbunden, da er mit einem Fuß im Physischen und einem Fuß im Spirituellen steht und die Seelen im Jenseits führt.

Allerdings wird Quecksilber auch zur Gedankenkontrolle eingesetzt(das den Geist spaltet) und es hemmt das Wachstum von Bakterien und Pilzen, unseren natürlichen Müllmännern, die uns bei der Heilung, Reparatur und Entgiftung helfen, und deshalb wird Impfstoffen Quecksilber zugesetzt – um mehr Schaden anzurichten und unsere Entgiftung und Heilung zu verlangsamen Prozess und macht uns auch empfänglicher für Konditionierung und Gedankenkontrolle.

Mit anderen Worten: Der Mittwoch knüpft wie bei Merkur an 88 an, wie bei Trump und dem 4. Oktober, und an die Impfstoffe, wie bei der Operation Warp Speed ​​und dem Graphen-Schwindel. Alles clever geskriptet und codiert.

Auch dieses Jahr fand die Notfallübung am 4. Oktober statt, genau 112 Tage nach Donald Trumps Geburtstag am 14. Juni, einer weiteren Zahl, die mit Donald und seiner Präsidentschaft verbunden ist.

Donald = 112

Präsident Donald Trump = 112

Drahtlose Notfallwarnungen = 112

Und das Datum des 4. Oktober, wie in 10/4, kann als 104 geschrieben werden , was genau wie die vorherigen Zahlen zufällig zu Donald Trump, dem Heiligen Römischen Reich und ihrer Wiedergeburt als römisch-katholische Kirche passt.

Präsident Donald Trump = 104

Das Heilige Römische Reich = 104

Römisch-katholische Kirche = 104

Natürlich entspricht in der elisabethanischen Chiffre der umgekehrten Reduktion der wirkliche Name von Jorge Mario Bergoglio, dem unseres derzeitigen Papstes Franziskus, 104. Und als weiterer Zufall lag der 4. Oktober genau 10 Wochen und 4 Tage, wie in 104, vor Papst Geburtstag von Franziskus am 17. Dezember.

Jorge Mario Bergoglio = 104

Außerdem ist 10/4, wie in 10-4, eine Art zu sagen „Ich habe dich gehört“, wie in „Nachricht erhalten“, in der Funkkommunikation (aus der Mitte der 70er Jahre und Trucker, die CB-Funkgeräte verwendeten). Verbinden des Bohrers mit Kommunikation und entschlüsselten Nachrichten.

Und zusätzlich zu 104 wurde dieses öffentliche Notfallwarnsystem auch in Russland genau um 10:40 Uhr getestet, wie in 104, am 4.10.

Natürlich sind sowohl „Russisch“ als auch „Wladimir“ gleich „88“, genau wie bei Trump. Wieder einmal eine weitere Bestätigung dafür, dass sie alle Marionetten sind, alle synchronisiert und gemeinsam an der Sache beteiligt sind.

Und zurück zu Papst Franziskus, dem ersten Jesuitenpapst: Der 4. Oktober war genau 50 Tage nach dem Jahrestag der Gründung des Jesuitenordens am 15. August.

Und dieses Alarmierungsritual drehte sich ganz um Donald Trump und konzentrierte sich auf Amerika.

Donald = 50

Amerika = 50

Ich könnte weitermachen, aber mir läuft die Zeit davon. Es ist jedoch äußerst offensichtlich, dass diese Übung von den Zahlen vorgegeben wurde und mit ihrem Szenario von Donald Trump verknüpft war.

Es hing auch mit den Impfstoffen und dem Graphen-Schwindel zusammen, Menschen mit dem albernen 5G in Zombies zu verwandeln oder sie zu töten, da sie immer beide Seiten der Medaille spielen und sowohl die schlafenden Massen durch die Mainstream-Medien als auch die Baby-Wahrheitsredner durch alternative Medien kontrollieren Opposition und falsche Truther-Gänsehaut…

…

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 06.10.2023