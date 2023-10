Hollywood-Agenda: Die absolute Heuchelei des Films „Barbie“

Teile die Wahrheit!

„Barbie“ wurde von den Massenmedien weithin für seine „stärkenden“ Botschaften gelobt. In Wirklichkeit ist der gesamte Film von Heuchelei durchdrungen, da er tatsächlich Hass, Spaltung und Manipulation anderer fördert.

Hier ist ein Blick auf die heimtückischen Botschaften, die in diesem vermeintlich familienfreundlichen Film eingebettet sind.

Als Barbie herauskam, war es ein kulturelles Phänomen. Mütter, Töchter, Schwestern und Freundinnen trugen rosa Kleidung und kamen fröhlich ins örtliche Kino, um zu sehen, wie ihre Barbie-Puppe endlich zum Leben erwachte.

Dann war da noch ich, ein Typ. Ich trug ein schwarzes Hemd. Der Film war offensichtlich nicht für mich gedacht, aber ich musste aus mehreren Gründen dabei sein. Also saß ich da und beobachtete, wie Hollywood im Jahr 2023 Barbie interpretieren würde und welche Botschaften es den Millionen kleiner Mädchen vermitteln würde, die damit in Berührung kommen würden.

Um es gelinde auszudrücken: Es war nicht das, was man erwarten würde. Im Film geht es nicht darum, dass Barbie und Ken ein lustiges Abenteuer erleben, sondern um das Patriarchat und einen Machtkampf zwischen den Geschlechtern.

Während es in dem Film im Wesentlichen um „Frauenpower“ geht, zeigt die Darstellung von Barbieland tatsächlich, wie fehlerhaft (und sogar aus den Fugen) der moderne Feminismus sein kann, wenn er bis zu seinem logischen Ende umgesetzt wird. Es gibt Elemente der Satire, die eher witzig und interessant sind.

Allerdings werden die meisten Zuschauer Kinder sein. Und diese Witze zweiten Grades werden sie nicht verstehen. Sie werden die ganze Sache für bare Münze nehmen, und dann wird es ziemlich beunruhigend. Denn auf den ersten Blick gibt es im gesamten Film ein starkes Anti-Männlichkeits-Thema. (Hollywood ist tot: Darum kümmert es niemanden – Dieser Artikel ist genau richtig)

Schauen Sie sich zum Beispiel einfach das Filmplakat oben in diesem Artikel an. Ken sitzt auf dem Rücksitz des Autos. Das liegt daran, dass Barbie ihm im Film nicht erlaubt, auf dem Beifahrersitz zu sitzen (vergessen Sie, überhaupt daran zu denken, dieses Auto zu fahren).

Dieses Bild ist ein ziemliches Symbol dafür, was sich im weiteren Verlauf von Barbie abspielen würde .

Bedrückendes Barbieland

300x250

Der Erzähler sagt:

„Dank Barbie wurden alle Probleme des Feminismus und der Gleichberechtigung gelöst.“

Als uns der Film Barbieland präsentiert, wird uns schnell klar, dass es an diesem Ort absolut keine Gleichberechtigung gibt. Ganz im Gegenteil, Barbieland ist eigentlich ein repressives Regime, in dem Kens Bürger zweiter Klasse sind, denen offen alle Machtpositionen verbannt sind.

300x250 boxone

Später im Film sagt Barbie:

„Frauen bekleiden alle wichtigen Machtpositionen und kontrollieren das gesamte Geld. Im Grunde tun Frauen in unserer Welt alles, was Männer in Ihrer Welt tun.“

Nachdem dies gesagt ist, werfen wir einen Blick auf den eigentlichen Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten.(Hollywood: Illuminati programmiert vorausschauend einen bevorstehenden Krieg zwischen Mensch und KI im Film „The Creator“)

Ist Barbielands Unterdrückungsregime also das Ergebnis von Barbies fehlerhafter Interpretation der realen Welt? Sagt der Film tatsächlich, dass es sich um dumme Puppen handelt, die sich mitreißen lassen? Oder normalisiert der Film tatsächlich eine Gesellschaft, in der Männlichkeit gemieden wird?

Apropos Männer: Im Barbieland werden sie schwer misshandelt. Bei mehreren Gelegenheiten wird ihnen unverhohlen gesagt, sie sollen den Mund halten. Außerdem sind sie körperlich und geistig stark entmannt.

Obwohl Barbieland ein offen sexistischer Ort ist, wird es als guter Ort dargestellt. Zu Beginn des Films hören wir sogar, wie Lizzo Barbieland lobt. Ja, diese Lizzo.

Während die Männer im Barbieland Bürger zweiter Klasse sind, wird einer von ihnen von den Barbies voll und ganz akzeptiert: Derjenige, der vorgibt, eine Frau zu sein.

Transgender-Barbie

Zu den vielen Heucheleien im Film gehört die Tatsache, dass ein leiblicher Mann im gesamten Film als echte Frau betrachtet wird. Anscheinend muss ein Mann im Barbieland nur ein Kleid tragen, um der Unterdrückung zu entgehen.

Die Transgender-Barbie wird von Hari Nef gespielt, einer Industriepflanze, die auch in der degenerierten Serie The Idol mitspielte . Jetzt spielt er in einem Kinderfilm mit und nimmt an allen möglichen seltsamen Szenarien teil..(Hollywood-Code 2: H. G. Wells, Steven Spielberg und die Alien-Agenda)

Beispielsweise sagt Barbie einmal zu Ken, dass er nicht zu ihr nach Hause kommen kann, weil es „Mädelsabend“ ist. Dann zoomt die Kamera auf das Haus.

Harif Nef steht nicht nur im Film da. Bei mehreren Gelegenheiten kommt er den Kens ganz nah und persönlich, was alle möglichen Fragen aufwirft.

Waren diese Szenen in einem Film für Kinder notwendig? Oder war es eine Hollywood-Anforderung, die Agenda der Geschlechterverwischung voranzutreiben?

Erbärmlicher Ken

Bevor der Film herauskam, kannte die Welt Barbie und Ken als glückliches, immer lächelndes Paar. Klar, Barbie bekam die meiste Aufmerksamkeit, aber Ken fand das cool. Er war einfach glücklich, gut auszusehen, während er ihre rosa Autos fuhr.

Allerdings gibt es im Film kein glückliches Paar. Überhaupt. Ken ist ein anhänglicher, eifersüchtiger, besitzergreifender und unsicherer Idiot, der nur lebt, um Barbie zu beeindrucken.

Im Gegenzug spricht Barbie mit Ken, als wäre er ein geistig behindertes Kind. Der Film kann keine einzige glückliche Beziehung darstellen, denn das würde seiner Erzählung widersprechen. In Barbie lieben oder ergänzen sich Männer und Frauen nicht – sie befinden sich in einem ständigen Kampf um die Macht.

Als Ken fragt, ob er vorne sitzen darf, antwortet Barbie unverblümt mit „Nein“. ** Stichwort Publikumslachen **

Aber diese Antwort ist symbolisch. Erstens bricht es mit dem ikonischen Bild von Ken und Barbie, die als glückliches Paar zusammen herumfahren. Darüber hinaus zwingen repressive Regime wie die Taliban Frauen tatsächlich dazu, auf dem Rücksitz zu sitzen. Das passiert in Amerika nicht, aber die Macher von Barbie glauben offenbar, dass die Taliban etwas auf der Spur sind.

Die Worte „blonde Zerbrechlichkeit“ sind kein Zufall. Sie sind ein ziemlich offensichtlicher Hinweis auf das umstrittene Buch White Fragility.

In Barbie sind die Bösewichte im Allgemeinen Männer. Nicht nur ein Mann oder eine Gruppe von Männern. Nur Männer.

Kampf gegen das Patriarchat

Als wir zum ersten Mal vom Barbie- Film hörten, stellten sich die meisten von uns wahrscheinlich ein lustiges Abenteuer mit Barbie und Ken vor. Aber das ist überhaupt nicht passiert.

In der Haupthandlung des Films geht es buchstäblich um den Kampf gegen das Patriarchat. Dieses stark aufgeladene Wort wird im Film ständig verwendet, bis es seine Bedeutung verliert. Die offizielle Definition des Patriarchats lautet:

„Soziale Organisation, die durch die Vormachtstellung des Vaters im Clan oder in der Familie, die rechtliche Abhängigkeit von Ehefrauen und Kindern und die Abstammungs- und Erbschaftsabrechnung in der männlichen Linie gekennzeichnet ist.“

– Merriam-Webster

Ist Amerika ein echtes Patriarchat? Das ist höchst umstritten. Dieser Begriff kann wahrscheinlich nicht einmal in einer Gesellschaft gelten, die so breit und vielfältig ist wie die der Vereinigten Staaten.

Als Barbie und Ken in der realen Welt ankommen (genauer gesagt in Los Angeles), entdecken sie ein umfassendes Patriarchat ohne jegliche Nuancen. Ken fühlt sich sofort zu Hause, während Barbie sagt, dass Männer sie „mit einem Unterton von Gewalt“ ansehen.

Der Film präsentiert die reale Welt als einen Ort, an dem es unmöglich ist, eine Frau zu sein. An einer Stelle hält America Ferrera eine lange Rede, in der sie tatsächlich sagt, dass es „im wahrsten Sinne des Wortes unmöglich ist, eine Frau zu sein“.

An einer Stelle sagt Amerika:

„Man muss einen Weg finden, die Annäherungsversuche der Männer abzulehnen, ohne ihrem Ego zu schaden. Denn wenn du zu ihnen Ja sagst, bist du ein Landstreicher. Aber wenn du nein sagst, bist du prüde.“

Mussten sie diesen seltsamen Teil wirklich in einen Film für Kinder einbauen?

Später gibt es im Film einen „Abrechnungsmoment“, als ein Schulmädchen Barbie für ihre „beschämende“ Vergangenheit beschämt.

Das Mädchen wirft Barbie des „sexualisierten Kapitalismus“ und der „Tötung des Planeten durch die Verherrlichung des grassierenden Konsumismus“ vor. Sie nennt sie auch eine Faschistin.

Kritiker der Massenmedien lobten diesen Monolog, in dem die Schlagworte „Kapitalismus“, „Konsumismus“ und „den Planeten töten“ verwendet wurden, um uns wissen zu lassen, dass Barbie jetzt aufgewacht ist.

Aber etwa 3 Minuten später passiert dies.

Mit anderen Worten: Der Film verherrlicht den „zügellosen Konsumismus“ und beklagt ihn zugleich.

Unterdessen erfährt Ken etwas über das Patriarchat und ist sehr glücklich darüber.

Hier ist der Dialog zwischen den beiden. Ken sagt:

– Ich nehme bitte einen hochrangigen, gut bezahlten Job mit Einfluss an. – Sie benötigen mindestens einen MBA und viele unserer Mitarbeiter haben einen Doktortitel. – Ist es nicht genug, ein Mann zu sein? – Eigentlich ist es im Moment eher das Gegenteil. – Ihr macht das Patriarchat offensichtlich nicht besonders gut. – Nein, wir machen es gut. Wir verstecken es jetzt einfach besser.

Hinweis: Noch nie haben zwei Männer darüber gesprochen, „Patriarchat zu praktizieren“. Immer. Allerdings ist Ken eine dumme Puppe. Und Barbie verletzte seine Gefühle, also importierte er seine Version des Patriarchats nach Barbieland.

Die letzte Phase des Plans der Barbies, die Macht zurückzugewinnen, ist einfach … gemein.

Die Barbies sagen:

„Geben Sie ihnen die Verwirklichung ihres Traums. Und auf dem Höhepunkt ihres Glücks, wenn sie denken, dass dir dieses Lied wirklich am Herzen liegt … nimmst du ihnen alles weg.“

Lehrt diese Szene kleine Mädchen dazu, heuchlerisch, bösartig und manipulativ zu sein, um zu bekommen, was sie wollen?

Am Ende funktioniert der Plan und das Barbie-Unterdrückungssystem wird wiederhergestellt. Yay. Irgendwann sagt ein Ken:

– Frau Präsidentin. Könnten die Kens bitte einen Richter am Obersten Gerichtshof haben? – Das kann ich nicht.

Ja, das „Happy End“ des Films besteht darin, dass Frau Präsidentin den Männern sagt, dass sie immer noch keinen einzigen Richter am Obersten Gerichtshof haben können.

Am Ende des Films steigt Barbie zu einer Art Gottheit auf.

Was ist mit Ken? Er weinte viel und blieb im Barbieland.

Machen Sie den Abspann mit dem Lied Barbie World von Nicki Minaj mit Ice Spice bekannt. Eine Zeile aus dem Lied:

Diese Muschi ist so kalt, dass wir einfach nur chillen.

Abschließend

Barbie ist ein feministischer Film, der auch den Feminismus kritisiert. Barbieland ist das Ergebnis von Plastikpuppen, die den modernen Feminismus zu seinem logischen Abschluss bringen. Und es ist ziemlich absurd. Andererseits funktioniert es tatsächlich.

Und das ist es, was die meisten Kinder aus dem Film mitnehmen werden. In gewisser Weise spiegelt Barbieland die Art von Gesellschaft wider, die die Elite der Welt aufzuzwingen versucht. Sie wollen schwache, unsichere und entmannte Männer. S

ie wollen uns glauben machen, dass es absolut keinen Unterschied zwischen einer echten Frau und einer Transgender-Frau gibt. Sie wollen ein System, in dem es gesellschaftlich akzeptabel ist, Menschen aufgrund ihrer Identität auszuschließen. Sie wollen eine Gesellschaft, in der es keine starke, liebevolle Kernfamilie gibt – sondern nur eine Ansammlung zutiefst verwirrter Individuen.

Barbie weiß nicht wirklich, was sie will oder wer sie ist, während Ken in einem Zustand völliger Qual ist, weil er sich nicht gehört oder geliebt fühlt. Während einige Barbie als Kritik an der heutigen Gesellschaft interpretieren, werden die meisten jungen Zuschauer einfach die „Werte“ von Barbieland in sich aufnehmen.

Darin liegt die hinterhältige und heuchlerische Botschaft, die man bei Barbie findet .

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 06.10.2023