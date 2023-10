Krisenvorsorge: Neue Schnäppchen im Oktober – bis zu Euro 500 sparen

Teile die Wahrheit!

Hyundai-Stromgenerator HY2000Si D

Tragbares Notstromaggregat zur Stromversorgung bei Stromausfällen

Ihre besonderen Vorteile:

sehr effiziente Stromerzeugung

nur 20 kg leicht und sehr mobil

kompaktes und robustes Gehäuse

leise

einfach in der Bedienung

sparsam durch ECO-Modus

geschützt gegen Überlastung

geschützt gegen Öl-Niedrigstand

Der Hyundai-Stromgenerator HY2000Si D ist ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hyundai-Inverter-Technologie. Der hochwertige Strom ohne Spannungs- und Frequenzschwankungen kann ohne Bedenken zum Betreiben von sensibler Elektronik wie TV, Hi-Fi oder Notebook eingesetzt werden. Auch elektrische Geräte wie Leuchten, Mikrowelle, Kühlschrank oder Kochherd können problemlos damit betrieben werden.

Dank der leichten Bauweise wiegt der Generator trotz großer Leistung nur 20 Kilogramm. Durch seine kompakte Bauweise kann er sehr einfach transportiert werden. Der Motor des Hyundai-Inverters hat ein schallisoliertes Gehäuse. Er ist deutlich laufruhiger und leiser als vergleichbare offene Generatoren.

Der Hyundai-Stromgenerator ist sehr einfach in der Bedienung. Der kraftvolle, luftgekühlte Motor lässt sich sehr leicht starten. Das Notstromaggregat ist mit zwei 230-Volt-Steckdosen und einem 12-Volt-Ausgang zum Laden von Autobatterien ausgestattet. Der digitale Überlastschutz sowie die Niedrig-Öl-Abschaltung schützen den Hyundai-Inverter-Generator vor Fehlbedienung und Beschädigung.

Das sparsame Hyundai-Aggregat ist mit einem ECO-Modus ausgestattet. Die erzeugte Leistung passt sich der Leistung des Verbrauchers an, wodurch der Generator noch sparsamer und leiser wird.

Auch in der Krisenvorsorge hat sich dieses Notstromaggregat bereits hervorragend bewährt. In der Praxis hat sich gezeigt, dass es auch bei einem höheren Stromverbrauch oft sinnvoller ist, mit mehreren dieser kleinen und flexiblen Aggregate zu arbeiten, als mit einem großen.

Mit dem Hyundai-Stromgenerator HY2000Si D haben Sie einen zuverlässigen Begleiter, der Ihnen günstigen Strom genau dorthin liefert, wo Sie ihn gerade brauchen.

Das Gerät ist für den Dauerbetrieb geeignet.

Um das Einatmen von Abgasen zu vermeiden, darf das Gerät nur draußen verwendet werden.

Technische Daten:



300x250

Max. Leistung (10 Sekunden): 2,0 kW

2,0 kW Nennleistung: 1,6 kW

1,6 kW AC-Ausgang: 2 × 230 V, 50 Hz

2 × 230 V, 50 Hz DC-Ausgang: 1 × 12 V /5 A (zum Aufladen von Fahrzeugbatterien)

1 × 12 V /5 A (zum Aufladen von Fahrzeugbatterien) Betriebsdauer: 5-8 Std. mit einer Tankfüllung

5-8 Std. mit einer Tankfüllung Schalldruckpegel LpA: 54-59 dB/7m

54-59 dB/7m Schallleistungspegel LWA: 90 dB

90 dB Tankinhalt: 3,8 l (bleifreies Benzin 95-Oktan)

3,8 l (bleifreies Benzin 95-Oktan) Ölfüllmenge: 0,41 l (Motoröl SAE 15W40 oder 10W40)

0,41 l (Motoröl SAE 15W40 oder 10W40) Maße: 510 × 286 × 450 mm

510 × 286 × 450 mm Gewicht: 20 kg

Hyundai-Stromgenerator HY4500SEi D

Mobiles Notstromaggregat zur Stromversorgung bei Stromausfällen

Ihre besonderen Vorteile:

300x250 boxone

sehr effiziente Stromerzeugung

kompaktes und robustes Gehäuse – sehr mobil

leise

einfach in der Bedienung

sparsam durch ECO-Modus

geschützt gegen Überlastung

geschützt gegen Öl-Niedrigstand

Der Hyundai-Stromgenerator HY4500SEi D ist ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hyundai-Inverter-Technologie. Der hochwertige Strom ohne Spannungs- und Frequenzschwankungen kann ohne Bedenken zum Betreiben von sensibler Elektronik wie TV, Hi-Fi oder Notebook eingesetzt werden. Auch elektrische Geräte wie Leuchten, Mikrowellen, Kühlschränke oder Kochherde können problemlos damit betrieben werden.

Der Generator steht auf zwei Rädern und kann am integrierten Griff sehr einfach gezogen werden. Trotz seiner 50 Kilogramm bleibt das Aggregat sehr mobil. Durch seine kompakte Bauweise kann es noch gut in einem Kofferraum, Campingwagen oder Boot verstaut und transportiert werden. Der Motor hat ein schallisoliertes Gehäuse. Er ist deutlich laufruhiger und leiser als vergleichbare offene Generatoren.

Der Hyundai-Stromgenerator ist sehr einfach in der Bedienung. Der kraftvolle, luftgekühlte 223cc-Motor kann entweder per Knopfdruck elektrisch, durch eine mitgelieferte Funkfernbedienung oder per Seilzug gestartet werden.

An der integrierten LED-Anzeige können Spannung, Frequenz sowie Betriebszeit abgelesen werden. Das Notstromaggregat ist mit zwei 230-Volt-(16 Ampere)-Steckdosen und einem 12-Volt-Ausgang zum Laden von Autobatterien ausgestattet. Der digitale Überlastschutz sowie die Niedrig-Öl-Abschaltung schützen den Hyundai-Stromgenerator vor Fehlbedienung und Beschädigung.

Das sparsame Hyundai-Aggregat ist mit einem »ECO«-Modus ausgestattet. Die gelieferte Leistung passt sich der Leistung des Verbrauchers an, wodurch der Generator noch sparsamer und leiser wird.

Mit Hyundai-Stromgenerator HY4500SEi D haben Sie einen zuverlässigen Begleiter, der Ihnen günstigen Strom dorthin liefert, wo er gerade gebraucht wird.



Das Gerät ist für den Dauerbetrieb geeignet.

Technische Daten:

Max. Leistung: 4,0 kW

Nennleistung: 3,8 kW

AC-Ausgang: 2 × 230 V, 50 Hz

DC-Ausgang: 1 × 12 V/5 A (zum Aufladen von Fahrzeugbatterien)

Betriebsdauer: ca. 7 Std. mit einer Tankfüllung

Schalldruckpegel LpA: 74 dB/7 m

Tankinhalt: 9 l (bleifreies Benzin 95-Oktan)

Ölfüllmenge: 0,6 l (Motoröl SAE 15W-30)

Maße (L × B × H): 630 × 476 × 530 mm

Gewicht: 50 kg

Bitte beachten: Der Hyundai-Stromgenerator HY4500SEi D darf nur nach Deutschland und Österreich versendet werden. Dieser Artikel wird Ihnen auf einer kleinen Einweg-Palette per Spedition frei Bordsteinkante geliefert.

Hyundai-Stromgenerator HY6500SEi D

Mobiles Notstromaggregat zur Stromversorgung bei Stromausfällen

Ihre besonderen Vorteile:

sehr effiziente Stromerzeugung

kompaktes und robustes Gehäuse – sehr mobil

leise

einfach in der Bedienung

sparsam durch ECO-Modus

geschützt gegen Überlastung

geschützt gegen Öl-Niedrigstand

Der Hyundai-Stromgenerator HY6500SEi D ist ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hyundai-Inverter-Technologie. Der hochwertige Strom ohne Spannungs- und Frequenzschwankungen kann ohne Bedenken zum Betreiben von sensibler Elektronik wie TV, Hi-Fi oder Notebook eingesetzt werden. Auch elektrische Geräte wie Leuchten, Mikrowellen, Kühlschränke oder Kochherde können problemlos damit betrieben werden.

Der Generator steht auf vier Rädern und kann am integrierten Griff sehr einfach gezogen werden. Trotz seiner 98 Kilogramm bleibt das Aggregat sehr mobil. Der Motor hat ein schallisoliertes Gehäuse. Es ist deutlich laufruhiger und leiser als vergleichbare offene Generatoren.

Der Hyundai-Stromgenerator ist sehr einfach in der Bedienung. Der kraftvolle, luftgekühlte 389cc-Motor kann entweder per Knopfdruck elektrisch oder durch eine mitgelieferte Funkfernbedienung gestartet werden.

An der integrierten LED-Anzeige können Spannung, Frequenz sowie Betriebszeit abgelesen werden. Das Notstromaggregat ist mit 2 x 230V (16A) Steckdosen, 1 x IEC 60309 dreipoliger Anschlussdose (6h blau, 200-250V) und 1 x 12V- Gleichstromausgang für die Autobatterie und 2 x USB – Anschlüssen ausgestattet. Der digitale Überlastschutz sowie die Niedrig-Öl-Abschaltung schützen den Generator vor Fehlbedienung und Beschädigung.

Das sparsame Hyundai-Aggregat ist mit einem »ECO«-Modus ausgestattet. Die gelieferte Leistung passt sich der Leistung des Verbrauchers an, wodurch der Generator noch sparsamer und leiser wird.

Mit dem Hyundai-Stromgenerator HY6500SEi D haben Sie einen zuverlässigen Begleiter, der Ihnen günstigen Strom dorthin liefert, wo er gerade gebraucht wird.



Das Gerät ist für den Dauerbetrieb geeignet.

Technische Daten:

Max. Leistung: 6,5 kW

Nennleistung: 6 kW

AC-Ausgang: 230 V, 50 Hz

DC-Ausgang: 12 V/5 A (zum Aufladen von Fahrzeugbatterien)

Betriebsdauer: ca. 5-7 Std. mit einer Tankfüllung

Schalldruckpegel LpA: 74 dB/7m

Tankinhalt: 18,5 l (bleifreies Benzin 95-Oktan)

Ölfüllmenge: 0,92 l (Motoröl SAE 15W-30)

Maße (L × B × H): 750 × 537 × 630 mm

Gewicht: 98 kg

Bitte beachten: Der Hyundai-Stromgenerator HY6500SEi D darf nur nach Deutschland und Österreich versendet werden. Dieser Artikel wird Ihnen auf einer kleinen Einweg-Palette per Spedition frei Bordsteinkante geliefert.

3-in-1 Solar-Powerbank 20.000 mAh / USB / USB C/ QI wireless charging

Powerbank mit 20.000 mAh

Geeignet für Smartphone, Tablet oder Digitalkamera

Spritzwassergeschütztes Gehäuse für Outdooreinsätze

Integriertes Solarpanel

Taschenlampe

Geeignete Geräte kabellos aufladen

Micro-USB-Kabel enthalten

Diese Powerbank bietet Ihnen mit einer Kapazität von 20.000 mAh netzunabhängige Energie – egal, wo Sie sich gerade befinden. Ein Smartphone kann bis zu fünf Mal geladen werden. Die zusätzliche Funktion Qi »wireless charging« ermöglicht über Induktion ein kabelloses Laden von geeigneten Geräten. Das robuste und spritzwassergeschützte Gehäuse schützt die Powerbank vor Schäden.

Die Anschlüsse sind durch Silikonkappen geschützt. Das Gerät kann via Micro-USB oder über das integrierte Solarpanel aufgeladen werden. Zusätzlich ist auf der Rückseite eine leuchtstarke LED-Flächenleuchte mit 500 Lumen verbaut, die Leuchtdauer bis zu 15 Stunden beträgt. Die Schlaufe am Gehäuse und der mitgelieferte Karabiner ermöglicht es, die Powerbank im Zelt aufzuhängen.

Mit diesen ist es auch möglich, die Powerbank tagsüber am Rucksack zu fixieren, damit der Akku während des Wanderns geladen werden kann. Die Energie wird in einem hochwertigen Lithium-Polymer-Akku mit langer Lebensdauer gespeichert.

Ausgänge: 3 Standard-USB mit 1 × 3 Ampere und 2 × 1 Ampere; 1 USB-C mit 3 Ampere; 1 x kabellos (Qi charging) mit 1 Ampere

Eingänge: 1 × Micro-USB mit 2 Ampere; 1 USB-C mit 3 Ampere

Ladezeiten: Zur schnellen Ladung ist ein Schnellladegerät zu verwenden, das mindestens 30 Watt Leistung und 3 Ampere Stromstärke (3000 mA) zur Verfügung stellt. Außerdem muss das beigefügte weiße Kabel zur Aufladung genutzt werden.

Die Aufladung über das Solarpanel funktioniert bei direkter Sonneneinstrahlung am besten, unter Wolken oder hinter einem Fenster wird das Sonnenlicht so stark abgeschirmt, dass eine Aufladung kaum möglich ist.

Technische Daten:

Maße: 170 × 90 × 30 mm (B × H × T)

Gewicht: 472 g

Kapazität: 20.000 mAh/74 Wh

Spritzwassergeschütztes Gehäuse IP54

LED-Licht: 6000 K, 30 LEDs

Lieferumfang: Powerbank, deutsche Bedienungsanleitung. Micro-USB-Kabel und Karabinerhaken befinden sich in einem kleinen Karton am Boden des Umkartons

Selbstverteidigungsschirm iX-brella

Selbstverteidigungsschirm: Die hocheffektive Defensivwaffe gegen Angriffe

Mit diesem extrem stabilen und multifunktionalen Selbstverteidigungsschirm erhalten Sie ein Spezialprodukt, das Sie im Notfall auch als hochwirksames Verteidigungshilfsmittel einsetzen können.

Der Multifunktionsschirm steigert Ihr Sicherheitsgefühl und gewährleistet einen unverdächtigen, aber effektiven Selbstschutz. Er ist eine äußerst wirkungsvolle Defensivwaffe, wenn es darauf ankommt. Anders als bei anderen Verteidigungswaffen können Sie diesen Schirm jederzeit mit sich führen. Er unterliegt keinerlei Vorschriften und ist eine legale Alternative, da es sich um einen gewöhnlichen Alltagsgegenstand handelt. Mit seinem angenehm großen Dach schützt er Sie natürlich auch vor Regen, Schnee und Wind.

Dieser Selbstverteidigungsschirm ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, stabil und nahezu unverwüstlich. Garantiert! Und nicht zu vergleichen mit den im Handel erhältlichen Nachahmungen.

Der Stab des Schirms besteht aus einem speziellen, extrem widerstandsfähigen Glasfaserverbundstoff, der in einer Stahlspitze endet. Die Speichen sind aus Fiberglas und der Knauf aus massivem Hartholz (Schwarz-Esche) gefertigt. Der Schirm ist nahezu unzerbrechlich. Während der Entwicklung wurde er härtesten Tests unterzogen. Er hält sogar das Gewicht eines Menschen aus und der Holzknauf steckt selbst kraftvolle Schläge gegen eine Betonwand klaglos weg, ohne zu splittern oder zu brechen.

Automatischer Öffnungsmechanismus

Hält höchsten Belastungen stand

Unauffälliger Selbstschutzartikel

Das Schirmdach ist teflonbeschichtet

Der Stab besteht aus einem extrem widerstandsfähigen Glasfaserverbundstoff

Die Speichen sind aus Fiberglas

Der Knauf besteht aus massivem Hartholz (Schwarz-Esche)

Stahlspitze

Produktinformationen:

Produktart: Stockschirm mit Automatik

Farbe: schwarz

Länge: 91 cm

Durchmesser geöffnet: 110 cm

Gewicht: 743 g

Lieferumfang: Schirm inkl. Tragetasche mit Schultergurt

Wachsfackeln mit Handschutz

Ein echter Hingucker: Schaffen Sie besonders stimmungsvolle Momente im Freien!

10er-Set Wachsfackeln inkl. Handschutz, bis zu 90 Min. Brenndauer

Diese Wachsfackeln eignen sich perfekt für eine lange Nachtwanderung, einen gemütlichen Abend im Garten, eine Geburtstagsfeier oder ein Firmenevent. Kurz – für jedes Ereignis, bei dem Sie das stimmungsvolle Licht von Fackeln benötigen.

Als Hand- sowie Bodenfackel einsetzbar

Lange Brenndauer: bis zu 90 Minuten

Mit stabilem und langem Holzgriff

Inklusive Handschutz gegen herabtropfendes Wachs

Maße: 73 × 3 × 3 cm

Gewicht: ca. 160 g



Ein voller Erfolg für viele Veranstaltungen:

Gartenparty

Firmenevents

Nachtwanderungen

Schneewanderungen

Fackelumzüge

Fackelwanderungen

Silvesterfeier

Walpurgisnacht

Sonnenwendfeier

Fackelfeuer

Lagerfeuer

Martinstag

Outdoor-Kocher/-Ofen Edelstahl

Der kraftvolle Allesbrenner

Der praktische Allesbrenner für alle Outdoor-Aktivitäten und für Notfälle

Mit dem klappbaren Topfständer ist der Outdoor-Kocher ein funktioneller Miniofen, der im Extremfall nicht nur als Kochstelle, sondern auch als gute Wärmequelle in der Wildnis dient. Er wurde speziell für Festbrennstoffe entwickelt, wie zum Beispiel Esbit, Kohle oder auch Zweige, Laub, Tannenzapfen und Totholz, das man überall in der Natur finden kann.

Effizient, praktisch und langlebig

Durch ein ausgeklügeltes Belüftungssystem in der Brennkammer erzeugt der Outdoor-Kocher durch eine Sekundärverbrennung maximale Effizienz. Der hilfreiche Nebeneffekt: Es wird bei der Verbrennung kaum Rauch erzeugt!

Der Ofen ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und lässt sich deshalb auch schnell und einfach reinigen. Man kann ihn rasch und bequem in seine Einzelteile zerlegen und dann kompakt in dem im Lieferumfang enthaltenen Transportbeutel verstauen. So findet er problemlos in jedem Rucksack seinen Platz.

Packmaß:

Höhe: ca. 8 cm

Breite: ca. 14 cm

Gewicht (inklusive Transportbeutel): 540 g

Maße in aufgebautem Zustand:

Höhe: ca. 20,5 cm

Breite: ca. 13,5 cm

Gewicht: 516,6 g

Material: 100 % Edelstahl

Leistung: Je nach Brennstoff bis zu 2000 Watt

Weitere reduzierte Artikel finden Sie hier.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 19.10.2023