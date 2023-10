Scholz, die Journalisten und der angebliche Alarm am Flughafen in Israel – Spiegel zeigt ungewollt ein Bild von israelischen Kriegsverbrechen (Video)

Teile die Wahrheit!

Als Bundeskanzler Scholz aus Israel abfliegen sollte, gab es auf dem Flugplatz einen Alarm, über den die deutschen Medien breit berichten. Die Aktion war aber offenbar nur eine Propaganda-Aktion, wie die Bilder zeigen. Von Thomas Röper

Die Medien berichten, dass Bundeskanzler Scholz unmittelbar vor dem geplanten Abflug aus Israel wegen eines Luftalarms aus dem Flugzeug evakuiert und in einem Auto weggefahren wurde und dass auch die Journalisten das Flugzeug verlassen und sich auf dem Rollfeld auf den Boden legen mussten, um notdürftig Deckung vor einem angeblichen Raketenangriff zu suchen.

Dann habe es einen Knall gegeben, der wahrscheinlich daher rührte, dass die israelische Luftabwehr die anfliegende Rakete in der Luft zerstört habe.

Diese Geschichte halte ich für eine von den Israelis organisierte Propaganda-Show, damit deutsche Journalisten die wahllosen Angriffe der Hamas am eigenen Leib spüren, um entsprechend zu berichten. Ich werfe den Journalisten ausdrücklich nicht vor, das gewusst zu haben.

Es gibt mehrere Gründe, warum ich der Meinung bin, dass es am Flughafen keinen echten Luftalarm gegeben hat.

Der wichtigste ist, dass ich selbst oft genug im Kriegsgebiet im Donbass war und eine der ersten Regeln, die einem die Soldaten bei den Sicherheitsinstruktionen beibringen, ist, dass man sich bei Beschuss niemals in die Nähe eines Autos legen sollte, weil das im Falle eines Treffers sehr viele Splitter „produziert“.

Bei Beschuss soll man sich von Autos möglichst fern halten, sie sind keine Deckung, sondern eine potenzielle Gefahr. (Israel-Hamas-Psy-Op-Datums-Numerologie entschlüsselt (Video))

Auf den Fotos und Videos der Journalisten ist jedoch zu sehen, wie die Journalisten sich auch rund um ein Auto hinlegen, was die Sicherheitskräfte kaum zugelassen hätten, wenn sie einen echten Angriff erwartet hätten.

Hinzu kommt, dass auf den Fotos auch zu sehen ist, dass die Journalisten sich sehr nahe an dem Flugzeug und auch noch fast unter seinen Flügeln hingelegt haben. Das Flugzeug stand jedoch zum Abflug bereit und war daher vollgetankt.

Die Tanks solcher Flugzeuge befinden sich in den Flügeln, weshalb die Sicherheitskräfte die Journalisten sicher nicht ausgerechnet dorthin geschickt hätten, wenn sie echten Raketenbeschuss befürchtet hätten.

Allerdings wären die Fotos, die nun in den Medien gezeigt werden, ohne die gut sichtbare deutsche Regierungsmaschine nicht so eindrucksvoll gewesen.

Dass auf einigen Fotos im Hintergrund außerdem zu sehen ist, wie andere Leute zu dem Zeitpunkt anscheinend in Ruhe ihre Flugzeuge bestiegen haben, lässt die Aktion ebenfalls als Fake erscheinen.

Auch der Knall, über den die Journalisten berichtet haben, ist leicht erklärlich, denn ich war im Donbass überrascht, wie laut Luftabwehr ist.

Sie klingt beim Abschuss wie Artillerie und ist so laut, dass ich einige Zeit brauchte, um den feinen Unterschied herauszuhören, den es zwischen dem Abschussgeräusch von Artillerie und Luftabwehr gibt.

Dass die Luftabwehr gefeuert hat, um die Show überzeugender zu machen, ist daher eine wahrscheinliche Erklärung. Menschen, die nie in einem Krieg waren, was für die Journalisten gelten dürfte, können die Geräusche nicht auseinanderhalten. Und sie sind, das weiß ich aus eigener Erfahrung, beim ersten Mal sehr beängstigend.

Der Trick, angereiste Gäste mit einem Luftalarm zu „unterhalten“, wird in Kiew oft angewendet. Die Bilder von Bundespräsident Steinmeier, der in Kiew angeblich vor einem Luftalarm in einen Bunker fliehen musste, wo er sich dann vor den Kameras ein medienwirksames Gespräch mit „zufälligen“ Bürgern Kiew geführt hat, sind vielen wohl noch in Erinnerung.

Fast alle westlichen Politiker, die Kiew besucht haben, mussten wegen Luftalarm schon mal einen Bunker aufsuchen, auch US-Präsident Biden brüstet sich mit dem Erlebnis gerne.

Allerdings wurde in keinem der Fälle gemeldet, dass es auch Einschläge der angeblich anfliegenden russischen Raketen und Bomben gegeben hätte.

Ich unterstelle den Journalisten, die Scholz begleitet haben, nicht, dass sie wussten, dass es sich dabei aller Wahrscheinlichkeit um eine Show gehandelt hat. Aber aus den oben genannten Gründen spricht alles dafür, dass es eine Show war.

Oder es war ein echter Alarm und die israelischen Sicherheitskräfte haben das Leben der deutschen Journalisten absichtlich gefährdet, in dem sie sie aufgefordert haben, sich regelrecht unter die Flügel, also den Tank, des Flugzeuges zu legen.

Spiegel zeigt ungewollt ein Bild von israelischen Kriegsverbrechen

Der Einsatz von Brandbomben aus weißem Phosphor ist verboten, erst recht, wenn das gegen Zivilisten eingesetzt wird. Israel tut genau das, was die westlichen Medien aber nicht erwähnen. Nun hat der Spiegel – wahrscheinlich ungewollt – einen Artikel mit einem Bild vom Einsatz dieser verbotenen Waffe versehen.

Ich habe vor einigen Tagen darüber berichtet, dass Israel Brandbomben aus weißem Phosphor gegen Ziele im Gazastreifen einsetzt und dass die westlichen Medien das verschweigen, obwohl sogar Human Rights Watch das bestätigt hat.

Die westlichen Medien verschweigen das nicht nur, im Spiegel ist am 15. Oktober sogar ein Artikel von Christian Stöcker, einem der aktivsten Desinformatoren des Spiegel, erschienen, der die Überschrift „Krieg und Terror auf Social Media – Wie umgehen mit den Bildern des Grauens?“ trug. Über Videos, die den Einsatz von weißem Phosphor durch die israelische Armee zeigen, schreibt Stöcker:

„Das Video eines angeblichen Angriffs mit Phosphor auf Gaza ist in Wahrheit ein älterer Clip, der von Factcheckern mit einem Brandbombenangriff auf die Ukraine in Zusammenhang gebracht wird.“

Was von den selbsternannten Faktencheckern zu halten, ist, habe ich oft genug aufgezeigt, darum soll es hier nicht gehen. Interessant ist, dass der Spiegel seinen Lesern den Einsatz von weißem Phosphor durch die israelische Armee immer noch verschweigt und Herr Stöcker in seinem Artikel sogar den Eindruck erweckt, der Vorwurf sei unwahr.

Das Schöne ist, dass beim Spiegel offensichtlich Dilettanten arbeiten, denn am 16. Oktober, also nur einen Tag später, hat der Spiegel einen Artikel mit der Überschrift „Eskalation zwischen Israel und Hamas – Uno-Chef sieht Nahen Osten am »Rande des Abgrunds«“ über die Ereignisse der vergangenen Nacht veröffentlicht, dessen Titelbild mit dem Beschreibung „Israelischer Beschuss an der Südgrenze des Libanon (am 15. Oktober)“ versehen war. Und dieses Bild zeigt den Einsatz von weißem Phosphor.

Schön, dass im Spiegel derartig inkompetente Menschen arbeiten, dass sie selbst die Belege für israelische Kriegsverbrechen, die der Spiegel ansonsten verschweigt, veröffentlichen. Wer auch immer das Bild ausgesucht hat, hat offenbar keine Ahnung von Waffen oder Krieg, dann passiert so ein Fehler schon mal.

Dass es ein Fehler ist, ist offensichtlich, denn ansonsten hätte der Spiegel angesichts dieses eindeutigen Beweises einen Artikel über den Einsatz verbotener Waffen durch die israelische Armee veröffentlichen müssen.

Was ist weißer Phosphor?

Phosphorbomben enthalten ein Gemisch aus weißem Phosphor und Kautschuk und werden als Brandbomben eingesetzt. Weißer Phosphor entzündet sich bei Kontakt mit Luftsauerstoff selbst und brennt dann mit einer 1.300 Grad heißen Flamme unter starker Entwicklung von weißem Rauch, der gesundheitsschädlich ist.

Brennender weißer Phosphor ist durch Wasser löschbar, entzündet sich aber nach der Trocknung von neuem. Daher sollte man brennenden Phosphor mit Sand löschen. Neben der Brandwirkung sind auch seine Dämpfe hochgiftig. Für einen Erwachsenen sind bei direkter Aufnahme schon 50 Milligramm tödlich, wobei der Tod erst nach fünf bis zehn Tagen eintritt.

Wer mit weißem Phosphor in Kontakt kommt, versucht natürlich, die brennenden Stellen auszuschlagen. Da Phosphor in Brandbomben mit einer Kautschukgelatine versetzt wird, bleibt die zähflüssige Masse dabei an der bis dahin noch nicht brennenden Hand haften und wird so weiter verteilt. Weißer Phosphor erzeugt in der Regel schwere Verbrennungen, die zum Teil bis auf den Knochen gehen.

Da diese meist großflächig sind, sterben die Opfer langsam und qualvoll an ihren Verbrennungen, sofern sie nicht vorher an den giftigen Dämpfe oder Verbrennungen der Atemwege sterben.

Und diese Bomben hat Israel im Gazastreifen eingesetzt, aber in deutschen Medien sind mal wieder der Meinung, dass ihre Leser ja nicht alles erfahren müssen, wie der Spiegel gerade eindrucksvoll bestätigt hat.

