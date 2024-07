Das verborgene Weltgeheimnis: Warum nehmen wir die Erdrotation nicht wahr?

Unser Sonnensystem soll sich aus einer Wolke von kollabierenden Staubpartikeln geformt haben, die irgendwann die Form einer flachen Scheibe angenommen haben und sich dann in der Mitte verdichtet hat, weshalb Planeten nach ihrer Formung den Drehimpuls beibehalten haben sollen.

Das Problem ist, dass niemals die Entstehung eines Planeten aus einer Staubwolke und aus Gasen beobachtet worden ist. Wir wissen im Grunde sehr wenig über die Entstehung von Sternen und Planeten.

Einige Monde und Planeten unseres Sonnensystems drehen sich jedoch in die Gegenrichtung. Warum das so ist, ist ebenfalls mysteriös, und es existieren wieder eine Reihe von Theorien darüber.

Die Venus oder der Uranus drehen sich zum Beispiel im Uhrzeigersinn, während die anderen Planeten sich gegen den Uhrzeigersinn drehen. Zum einen besteht der Verdacht, dass gewaltige Zusammenstöße mit anderen Himmelskörpern diese Drehrichtung verursacht haben. Eine andere Erklärung wären Gezeitenkräfte.

Starke Einflüsse der Sonne hätten in diesem Fall die Rotation der Venus gebremst und schließlich umgekehrt. Warum das aber nicht bei anderen Planeten im inneren Sonnensystem der Fall ist, bleibt unerklärlich.

Die Anziehung der Sonne bewirkt nämlich, dass die eine Seite eines Planeten stärker angezogen wird, als die andere und das sorgt für eine Abnahme der Rotationsgeschwindigkeit. Astronomen kennen aber auch Planeten, die überhaupt nicht rotieren, es sind Himmelskörper, die der gebundenen Rotation unterworfen sind.

Das ist ein faszinierendes Phänomen im Gebiet der Astronomie. Immer wenn eine Beobachtung nicht in die Vorhersagen der Modelle passt, kommt es zum Auftreten von Anomalien oder eben faszinierenden Phänomenen im All.

Unser Mond ist zum Beispiel ein Fall einer gebundenen Rotation, denn er ist an die Erde gebunden, und zwar durch die Interaktion der beiden Himmelskörper des sonderbaren Erde-Mond-Systems.

Das Resultat davon ist, dass wir von der Erdoberfläche aus niemals die Rückseite des Mondes sehen können. Andere Monde im Sonnensystem, wie die Monde von Jupiter oder Saturn, sind ebenfalls gebunden.

Gravitation hält uns somit auf der Erdoberfläche fest und muss demnach viel stärker sein als die Fliehkräfte, die uns von der Oberfläche wegschleudern würden. Gravitation soll um mindestens den Faktor 1.000 stärker sein als der Einfluss der Drehbewegung, die uns vom Planeten wegschleudern sollte. Dennoch können wir ganz einfach unsere Arme heben und mühelos gehen oder laufen.

Das Problem hierbei ist, dass die Theorie der Gravitation der Wissenschaft weiterhin Probleme bereitet und das schon seit Jahrhunderten. Viele Gelehrte denken nämlich, dass die Vorstellung von Gravitation eine Illusion ist. Während ein anderer Teil von Forschen annimmt, dass es sich um eine reale Kraft handelt, welche die Bewegungen von Objekten mit Masse beeinflusst.

Somit besteht das System aus auf sich selbst aufbauenden Theorien, die nichts weiter als Illusionen sein können. Gravitation ist jedoch die Voraussetzung für die Beschreibungen in der Allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein.

Einstein konnte nicht wissen, dass spätere Beobachtungen zeigen würden, dass Gravitation nicht gleichmäßig in einem galaktischen Maßstab existiert. Diese und viele andere Unstimmigkeiten gefährden seit langer Zeit die Gültigkeit der Allgemeinen Relativitätstheorie, aber aus Mangel an anderen Erklärungen für die Entstehung des Universums halten die meisten Wissenschaftler nach wie vor daran fest.

In Lehrbüchern sind deshalb veraltete oder längst ungültige Beschreibungen und Aussagen enthalten, die diese Theorien bestätigen, obwohl längst neue Daten vorliegen. Daher lernen Schüler und Studenten routinemäßig falsche Inhalte. Warum dreht sich der Mond immer noch um die Erde? Wenn die Theorie der Gravitation stimmten würde, dann wäre die Anziehung der Sonne auf den Mond viel stärker als diejenige der Erde.

Daher sollte sich der Mond um die Sonne drehen und nicht um die Erde. Wenn wir jedoch zum Nachthimmel aufblicken, sehen wir, dass der Mond sich weiterhin um die Erde dreht. Somit stimmt etwas mit den Inhalten dieser Modelle nicht.

Reale Beobachtungen weichen stark von den Modellen der Physiker ab. Auch ist manchmal zu lesen, dass sich der Mond um seine eigene Achse dreht, obwohl immer eine Seite erdabgewandt ist. Diese und viele weitere Behauptungen sind einfach absurd.

Wenn die Theorie der Gravitation korrekt wäre, dann würde die Erde ständigen Einschlägen von Asteroiden, Meteoriten, Kometen oder Weltraummüll ausgesetzt sein. Auch die regelmäßigen Umlaufbahnen der Planeten sollten mit der Zeit in Unordnung geraten, aber wir können im Wesentlichen nur Ordnung im Universum vorfinden.

Die Theorie der Gravitation, die im 17. Jahrhundert von Sir Isaac Newton formuliert wurde, sorgte übrigens dafür, dass das geozentrische Modell des Universums fortan abgelehnt wurde. Newton fand eine Erklärung dafür, warum sich Planeten und auch die Erde um die Sonne bewegen, nämlich durch die Kraft der Gravitation.

Bis heute ist Gravitation eine unbeweisbare Theorie geblieben, denn ihr Ursprung kann nicht erklärt werden. Auch gab es viele Versuche, diese Kraft durch Dinge wie Gravitonen oder Schwerkraft-Wellen zu belegen, doch so etwas konnte in der Realität niemals beobachtet werden. Es wurden dazu einige Facharbeiten publiziert, die danach aber eiligst zurückgezogen worden sind. So kann Gravitation zum Beispiel nicht erklären, warum der Saturn Ringe hat und der Jupiter nicht.

Vor diesen neuen Vorstellungen über die Rotation von Planeten war seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte das geozentrische Modell des Universums gültig. Denn unsere Ahnen kannten die wahre Natur des Kosmos. Sie wussten, dass sich alle Sterne, die Sonne und auch der Mond über die Erde hinweg bewegen. Und sie wussten, dass sich die Erde nicht bewegt. Sie ist demnach stationär und die Himmel bewegen sich über uns. Das ist auch der wahre Grund, warum wir die Rotation nicht fühlen können.

Erst im Zuge der Behauptungen von Kopernikus oder Galilei wurde das geozentrische Modell verworfen und das heliozentrische bzw. Sonnen-zentrierte Modell in den Vordergrund gestellt. Physiker stellen heutzutage fest, dass wir die Drehgeschwindigkeit und die anderen Kräfte nicht spüren sollen, weil sich alles in einer konstanten Geschwindigkeit um die Sonne bewegt, während wir Passagiere auf dem Planeten Erde sind. Das hört sich alles ganz nett an, aber wo sind die Beweise?

Leben wir in einem meta­phy­si­schen Mul­ti­versum? — Ob Sie es glauben oder nicht, wir bewohnen das absolut unge­wöhn­lichste Son­nen­system, das in unserer Galaxis und ver­mutlich im ganzen Uni­versum bekannt ist.

Nicht nur das Saturn-System ist extrem fas­zi­nierend, sondern auch das mys­te­riöse Erde-Mond-System. Es sind so viele Abwei­chungen zu anderen Stern­sys­temen erkennbar, dass Astro­nomen ins­geheim annehmen, dass wir im gesamten Weltall eine ein­zig­artige Stellung ein­nehmen. Es besteht die Mög­lichkeit, dass sowohl der Planet Erde als auch sein Mond von unbe­kannten Intel­li­genzen ter­ra­for­miert worden sind.

Unsere Welt und die Menschheit sind somit ein Produkt über­ge­ord­neter Intel­li­genzen. Neueste astro­no­mische Beob­ach­tungen bezeugen darüber hinaus, dass unser Uni­versum einen Teil eines viel grö­ßeren Mul­ti­versums reprä­sen­tiert, das wir nicht wahr­nehmen können. Die Folgen für das wis­sen­schaft­liche Stan­dard­modell der Kos­mo­logie sind noch nicht absehbar. Ein Urknall hat offenbar niemals statt­ge­funden!

Und unser Planet dreht sich nicht um die Sonne!Das geo­zen­trische Modell des Uni­versums konnte selbst aus der Per­spektive der Main­stream-Wis­sen­schaft niemals zwei­felsfrei durch objektive Expe­ri­mente widerlegt werden. Die Theorie der flachen Erde enthält einige wichtige Punkte des erd­zen­trierten Modells, wird jedoch öffent­lich­keits­wirksam als Ver­schwö­rungs­theorie ein­ge­setzt, um die tiefere Wahrheit darin zu ver­bergen.

Deutsche Pio­niere der Quan­ten­physik ent­wi­ckelten ihre Vor­stel­lungen aus den Lehren der alt­in­di­schen Veden, einem Jahr­tau­sende alten Wis­sens­system der vedischen Zivi­li­sation.

In diesen uralten Lehren finden wir nicht nur Erläu­te­rungen über außer­ir­dische Lebens­formen und Besuche von Göttern, welche Hoch­tech­no­logie und Raum­schiffe wie Vimanas besaßen, sondern auch Erklä­rungen über den Ursprung des Kosmos und den ulti­ma­tiven Zweck der mensch­lichen Existenz.

