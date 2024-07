Künstliche Intelligenz ist digitale Kontrolle, Sie wurden gewarnt: Es ist buchstäblich, als wäre sie von einem Dämon besessen

Catherine Austin Fitts (CAF), Herausgeberin des Solari Report, Finanzexpertin und ehemalige stellvertretende Ministerin für Wohnungsbau (Regierung Bush) schlägt Alarm wegen künstlicher Intelligenz (KI) und wie sie unsere Welt sehr negativ beeinflussen wird.

All das steht in einem neuen Bericht mit dem Titel „Die KI-Revolution: Der letzte Staatsstreich“.

CAF erklärt: „Dies ist ein sehr ernsthafter Blick auf künstliche Intelligenz und wie sie zur Durchsetzung von Kontrolle eingesetzt werden wird. … Letzte Woche gab es diese große offene Vorstandssitzung bei OpenAI.

Es wurden Vorstandsmitglieder dorthin berufen, um sicherzustellen, dass OpenAI und seine Produkte im Einklang mit den Interessen der Menschheit stehen. Einige von ihnen wurden rausgeschmissen. (WEF-Gründer an zukünftige Weltführer: „Und vergessen Sie nicht, dass Ihr Avatar weiterlebt“ – Milliarden nutzloser Menschen werden getötet und durch Algorithmen ersetzt“)

Jetzt sehen wir, wie der ehemalige Chef der NSA (National Security Agency) in den Vorstand berufen wird. Das ist mir erst heute aufgefallen, und vorher war es mir nicht klar. Edward Snowden hat gerade getwittert, dass man diese Produkte, darunter auch ChatGBT, niemals verwenden sollte. Snowden sagte auch: „Sie müssen verstehen, worauf das hinausläuft. Sie wurden gewarnt.“

„Die KI-Revolution“ warnt auch davor, dass KI „… die Aussichten auf eine freie Gesellschaft, ja sogar den freien Willen verändern wird … und … der Versuch, die Vorstellung zu säen, dass ausschließlich menschliche Entscheidungen getroffen werden, zu einer Seltenheit werden und mit der Zeit aufhören wird.“ (WEF-Berater: „Wenn die Flut kommt“, wird die Elite „eine Arche bauen“ und „den Rest ertrinken lassen“ (Video))

Denken Sie nicht, dass hoch entwickelte KI eine Idee ist, die noch weit in der Zukunft liegt. KI ist bereits da, und CAF weist darauf hin: „Ich sehe einfach immer mehr Unternehmen, die diese Art von Technologie verwenden, um Finanzbetrug zu begehen und mit ihrer Preisgestaltung Geld aus Finanzbetrug zu machen. …

Außerdem gibt es Tausende von Unternehmen, die Sie zu ihrem Vorteil verfolgen. … Sie versuchen, Daten über Sie zu entlocken, um ihr Ziel zu erreichen. … Sie sind wie ein Schwarm unsichtbarer Heuschrecken, die alle versuchen, Sie zu überwachen und aufzuspüren, und keiner von ihnen versucht, Ihr Leben zu optimieren und Ihnen ein freies und inspiriertes Leben zu ermöglichen. Sie versuchen nur, ihren Teil zu bekommen.“

KI wird auch dazu verwendet, alle Gesetze zu ignorieren und zu brechen. Schließlich ist sie ein Roboter und kann nicht zur Verantwortung gezogen werden. CAF sagt:

„Durch die Beseitigung moralischer Verpflichtungen und des gesetzlichen und gehorsamen Respekts gegenüber Gesetzen ist die Geschwindigkeit, mit der man Böses tun kann, außergewöhnlich. …

Eine meiner Sorgen, und das sage ich schon seit vielen Jahren, ist, dass diese Art von Technologie es interdimensionaler Intelligenz ermöglicht, als materielle Realität zu agieren, sodass dämonische Intelligenz buchstäblich viel mehr Einfluss und Wirkung auf unsere Welt haben kann.

300x250

Sie arbeitet mit so hoher Geschwindigkeit, und wenn man das dann mit den Zahlungssystemen im Finanzsystem kombiniert … die Dinge, die schiefgehen können, sind phänomenal. Eines der Hauptprobleme, die wir im vergangenen Jahr gesehen haben, ist, dass künstliche Intelligenz von selbst loslegt und auf eine Weise zu funktionieren beginnt, die keinen Sinn ergibt … und sie lügt einfach. Sie erfindet einfach Dinge und lügt. Es ist buchstäblich, als wäre sie von einem Dämon besessen.“

CAF sagt, egal was passiert: „KI kann Gott nicht besiegen.“

Und anstatt Jehova und Jesus anzubeten (wie Sie es sollten), wollen die Schöpfer der KI, dass Sie alles glauben, was diese Technologie Ihnen sagt. CAF sagt: „Sie wollen eine KI-Religionsrevolution.“ Glauben Sie diesen Blödsinn nicht, denn KI ist eine Katastrophe für die Menschheit und Ihre Freiheit.

300x250 boxone

CAF glaubt, dass die Demokraten im November gezwungen sein werden, Joe Biden zu ersetzen, und sie erklärt, warum.

Mehr denn je hält CAF physisches Gold und Silber für gute Investitionen. Sie ermutigt die Menschen, mehr Bargeld zu verwenden. CAF glaubt, dass zwei der besten Waffen gegen diese Art von künstlicher Intelligenz, die zur Kontrolle und Tyrannei eingesetzt wird, darin bestehen, die US-Verfassung durchzusetzen und vor allem den Glauben an Gott, den Vater, und Jesus Christus nicht zu verlieren.

Der Widerstand gegen Tyrannei und Kontrolle nimmt im Jahr 2024 zu

CAF sagt, die Top-Story (von 20 Top-Storys) des Jahres 2023 sei ein massiver, dokumentierter Widerstand gegen die Tyrannei und Kontrolle durch die bösen Globalisten des tiefen Staates gewesen.

CAF erklärt: „Unsere Top-Story des Jahres 2023 ist ‚Das Jahr des Widerstands‘. Sie war so lang und so umfangreich, dass wir eine spezielle Seite erstellen und die anderen 19 Top-Storys in einen ganz anderen Abschnitt auf einer anderen Seite verschieben mussten.“

Laut CAF sind dies nur einige der Geschichten aus dem Jahr 2023, die diesen massiven Widerstand dokumentieren:

„Geschichten über den Schutz der Verfassung, verschiedene Rechtsstreitigkeiten zum Ersten und Zweiten Verfassungszusatz, und wir haben eine über Informationssouveränität und Infrastruktur. Wir haben Geschichten über den ganzen Widerstand gegen die Medien, einschließlich Rechtsstreitigkeiten, um Menschen zur Rechenschaft zu ziehen und Notstandsbefugnisse zu stoppen.

Wir haben Kulturkriege darüber, Nein zu internationalen Organisationen zu sagen. Kapitalkontrollen und ESG (Environmental, Social and Governance Investing) sind erledigt. Die Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten sind gegen ESG und Larry Fink (CEO von BlackRock) vorgegangen, und er musste öffentlich einen Rückzieher machen. Sie überrollen ihn.

Wir hatten eine weitere Geschichte darüber, wie wir auf die Straße gegangen sind, und haben einen ganzen Abschnitt über ‚Pushback Heroes‘. … Im Jahr 2023 begannen die Leute zu begreifen, dass es heißt: töten oder getötet werden.

Wir müssen zurückschlagen, denn damit kommen wir nicht weiter. Sie versuchen, uns umzubringen, das ist Nummer eins.“ Dann versuchen sie, uns all unsere Sachen wegzunehmen, und das können wir nicht zulassen.

CAF spricht auch über das, was sie „massiven Sicherheitenbetrug“ nennt. CAF führt weiter aus: „Der Sicherheitenbetrug ist enorm, und wir haben über das Geld (Billionen von Dollar) gesprochen, das der Bundesregierung seit Jahren ‚verschwunden‘ ist.

Das ist es, was in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt seit Jahren passiert. Man gibt Schulden aus, bekommt eine ganze Menge Geld, und dann verschwindet das Geld … Es gibt also ein außerordentlich betrügerisches System rund um die Schuldenmärkte. Die Realität ist, dass man, wenn man eine solche Blase betreiben will, eine sehr strenge Kontrolle der Sicherheiten braucht.

Darum geht es bei ‚The Great Taking‘ . 2024 ist das Jahr, in dem uns der Gegenschlag zum Erfolg verhelfen kann.“

CAF hält Gold für eine unverzichtbare Investition für die kommenden Jahre.

Der US-Dollar wird zwar schwächer, ist aber immer noch „dominant und gefährlich“.

Abschließend sagt CAF: „Ich denke, wir werden auf der ganzen Welt zunehmend Zusammenstöße auf spiritueller, rechtlicher, finanzieller und physischer Ebene erleben. Dies ist ein echter Krieg, und wir befinden uns jetzt im dritten Weltkrieg.“

About aikos2309 See all posts by aikos2309