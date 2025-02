Klaus Schwab ist entzückt: Eine Million neue Bioterminals in ganz Russland installiert

Der Vorstandsvorsitzende der Sberbank und Davos-Evangelist, Herman Gref, träumt von einem glücklichen Russland, das von den Fesseln des Bargelds und der Debitkarten befreit ist; einem sicheren, bequemen Russland, in dem der Handel mit einem strahlenden Lächeln abgewickelt wird. (Vgl. Unlimited Hangout)

Das ist ein fantastischer Traum – wer könnte sich ein so angenehmes und bequemes Russland vorstellen? Aber (und lassen Sie mich hier ausreden) … könnte Grefs Traum eines Tages Wirklichkeit werden?

Das ist er bereits. Langsam. Bequemlichkeits-Befürworter könnten sagen, zu langsam. Ja, leider gibt es in Russland immer noch viele Bequemlichkeits-Hasser, die sich für das biometrische Paradies, das auf sie wartet, nur suboptimal begeistern können.

Schauen wir uns das mal an.

Im Juni meldete Sber, dass es landesweit 600.000 „Pay with a Smile“-Bioterminals installiert hatte. (Vgl. Edward Slavsquat) Sechs Monate später veröffentlichte Russlands größte Bank (die allerdings nicht nur eine Bank ist; Sber ist „ein ganzes Universum von Dienstleistungen für Menschen und Unternehmen“) einige Bio-Statistiken zum Jahresende: (Vgl. cnews)

Die Sberbank hat berechnet, wie oft und wo die Russen im Jahr 2024 mit einem Lächeln bezahlt haben. Seit Anfang des Jahres ist die Zahl der monatlichen Transaktionen um das 14-fache gestiegen: von fast 500 Tausend im Januar 2024 auf mehr als 6 Millionen im Dezember 2024 … Seit Anfang 2024 haben mehr als 2 Millionen Russen den Service genutzt.

Es wird erwartet, dass bis Ende dieses Jahres rund 2 Millionen Bio-Terminals in Betrieb sein werden. (Neue Meldestellen im Vormarsch: Steht Deutschland vor einem Überwachungsstaat?)

Sber hat außerdem im Dezember das „Interbank-Bioakquiring“ (wörtlich „биоэквайринг“ auf Russisch) eingeführt, das es „allen russischen Bürgern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, ermöglichen wird, Einkäufe mit biometrischen Daten zu bezahlen, unabhängig davon, bei welcher Bank sie Kunde sind“: (Vgl. cnews)

Sie brauchen kein Bargeld, keine Bankkarten und kein Telefon mehr mit sich zu führen – die Transaktion kann in wenigen Sekunden abgeschlossen werden. Wählen Sie einfach „Zahlung mit einem Lächeln“ („Pay with a Smile“) auf dem Bildschirm des Terminals, schauen Sie in die Kamera – die Zahlung wird sofort ausgeführt, egal ob Sie Kunde der Sberbank sind oder die Dienste eines anderen Finanzinstituts nutzen.

Der integrative Charakter von „Pay with a Smile“ ist ein großer Gewinn für die Bequemlichkeit und könnte dazu beitragen, dass die Biometrie zur Zahlungsmethode Nr. 1 in Russland wird!

„Die Zukunft gehört den Technologien, sie arbeiten für die Menschen und machen ihr Leben einfacher und bequemer. Bioacquiring ist ein sehr wichtiger Schritt in diese Richtung.

Wenn sich die Biometrie in den nächsten Jahren im gleichen Tempo weiterentwickelt, kann sie zur Zahlungsmethode erster Wahl werden.

Schon heute ist sie das sicherste Instrument für bargeldlose Zahlungen. Die Algorithmen des Dienstes werden keine Zahlungen per Foto, Bild auf einem Smartphone oder mit einer Maske zulassen“, erklärte Dmitry Sukhoverkhov, Geschäftsführer von Sber, im Dezember gegenüber den Medien. (Vgl. pin-pskov.ru)

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden plant Sber außerdem, „Pay with a Smile“ in ein ID-System umzuwandeln, das es Russen ab 18 Jahren ermöglicht, erwachsene Dinge wie den Kauf von Zigaretten und Schnaps zu tätigen: (Vgl. RBC)

Die russische Regierung hat bereits die Verwendung der biometrischen Identifikation beim Kauf von altersbeschränkten Produkten wie… Energydrinks genehmigt. (Vgl. Tass)

Quelle: tass.ru

(Ab dem 1. März muss jeder, der in Russland ein Energiegetränk kaufen will, nachweisen, dass er mindestens 18 Jahre alt ist. Man kann davon ausgehen, dass die Durchsetzung lax sein wird.

Aber was sollten wir sonst annehmen, wenn die russischen Staatsmedien triumphierend berichten, dass die Bürger ihr Alter beim Kauf von Energydrinks durch biometrische Daten bestätigen können? Seltsame Zeiten).

Wenn wir schon beim Thema kontrollierte Substanzen sind, hier eine lustige „Pay with a Smile“-Geschichte mit Wodka: (Vgl. snob.ru)

Der Leiter des Zentrums für Informationstechnologie des Kaliningrader Instituts für Bildungsentwicklung, Dmitry Kulagin, hat versehentlich eine Flasche Wodka für einen anderen Kunden mit seinem Gesicht bezahlt. Der Beamte meldete dies auf seiner VKontakte-Seite, löschte den Beitrag aber später.

Kulagin sagte, er habe in der Schlange gestanden, als ein Mann vor ihm versuchte, einen Einkauf [Wodka] zu bezahlen. Der Beamte lächelte die Kassiererin nur an, aber einen Moment später sah er auf dem Bildschirm des Terminals eine Meldung, dass das Geld von seinem Konto abgebucht wurde. Wie Kulagin selbst erklärte, war das Terminal so konfiguriert, dass die Bezahlung über die Gesichtsbiometrie erfolgte.

Nach kurzen Verhandlungen gab der Käufer das Geld für die bezahlte Ware an den Beamten zurück. In seiner Veröffentlichung scherzte Kulagin: „Es scheint, dass die Digitalisierung der Wirtschaft in mir einen tückischen Feind gefunden hat.“ Später löschte Kulagin den Beitrag und merkte an, dass die Geschichte die Aufmerksamkeit von „skrupellosen Journalisten erregt hat, die beschlossen haben, noch mehr Hype daraus zu machen.“

Man kann über skrupellose Journalisten sagen, was man will, aber manchmal machen sie Schlagzeilen, die Gogol zum Schmunzeln bringen würden:

Aber sind die Russen bereit für so viel Sicherheit und Bequemlichkeit?

Eine kürzlich von der Komsomolskaja Prawda durchgeführte Umfrage ergab, dass 64 % der Befragten „niemals damit einverstanden sein werden, ihre biometrischen Daten den Banken anzuvertrauen“.

23 % gaben an, sie hätten noch nicht entschieden, ob sie auf biometrische Zahlungen umsteigen würden. 10 % erklärten, sie seien bereit, ein Face-Pay-System zu nutzen, während 3 % angaben, sie hätten bereits damit begonnen, mit ihrem schönen Lächeln zu bezahlen.

Und dann gibt es noch die Kategorie der Russen, die gezwungen sind, mit Bargeld oder Karte zu bezahlen, weil die Kassiererin keine Ahnung hat, wie man das Face-Pay-System von Sber bedient.

