Rothschild wird beschuldigt, mehrere Frauen belästigt oder sexuell zu missbraucht zu haben

Teile die Wahrheit!

Sir Evelyn de Rothschild (1931-2022), einer der mächtigsten Finanziers der Welt, wurde beschuldigt, mehrere Kolleginnen belästigt und missbraucht zu haben.

Berichten zufolge behaupten Dutzende Frauen, der milliardenschwere Globalist habe sie Mitte bis Ende der 1990er Jahre schweren sexuellen Missbrauch begangen.

Infowars.com berichtet: Sie sagten, sie hätten sich zu seinen Lebzeiten aufgrund seines Einflusses innerhalb der Bank und des britischen Establishments nicht in der Lage gefühlt, sich zu offenbaren.

Die Vorwürfe sind zwei Jahre nach seinem Tod aufgetaucht. Bloomberg schrieb, dass „mindestens sechs“ Frauen ihm über drei Jahrzehnte hinweg sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen hätten, darunter orale Vergewaltigung, erzwungenes Küssen und Grapschen.

Diese Vorfälle ereigneten sich Berichten zufolge vor und nach seinem Ausscheiden als Vorsitzender von NM Rothschild & Sons im Jahr 2004.

De Rothschild, der über 20 Jahre lang Vorsitzender von NM Rothschild war und im Vorstand von The Economist und der Muttergesellschaft von The Daily Telegraph saß , war für seine autokratische Führung bekannt. Er wurde 1989 zum Ritter geschlagen und beriet auch Königin Elisabeth II. und begleitete sie zu den Royal Ascot-Rennen. (Sie bringen Pädophile und ihre Opfer weltweit in Machtpositionen: Macron, Rothschild & Co. (Videos))

Die Vorwürfe, die bis in die Mitte und Ende der 1990er Jahre zurückreichen, werfen umfassendere Fragen über die Arbeitskultur für Frauen im Rothschild-Bankenimperium auf, das Vermögensberatung und Investmentbanking umfasst.

Obwohl es sich um historische Vorwürfe handelt, behaupten mehrere Quellen, sein Verhalten habe jahrelang ohne Konsequenzen angehalten.

The Guardian schreibt , dass Quellen behaupten, Rothschild habe gezielt Nachwuchskräfte angegriffen und sie mit Aufmerksamkeit überschüttet, bevor sie sich unangemessen und beleidigend verhielten.

Die Vorfälle ereigneten sich Berichten zufolge in den ehemaligen Londoner Büros von NM Rothschild in der St. Swithin’s Lane, wo die Bank seit 1809 ansässig war.

Zu den Vorwürfen gehören auch schwere sexuelle Übergriffe. Eine Frau behauptet, er habe sie als junge Mitarbeiterin gewaltsam angegriffen.

300x250

Eine andere behauptet, er habe sie unter ihrer Kleidung begrapscht, und eine dritte sagt, sie sei zu sexuellen Handlungen an ihm gezwungen worden, als sie an seinem Schreibtisch saß.

Diese Ansprüche, die aus der Mitte und Ende der 1990er Jahre stammen, wurden den Anwälten von Rothschild & Co. vorgelegt, die erklärten, eine erste Überprüfung der Unterlagen habe „nichts“ ergeben, gaben jedoch keinen weiteren Kommentar ab.

Die Familie Rothschild, die ebenfalls über dieselben Anwälte kontaktiert wurde, antwortete nicht.

300x250 boxone

Der Guardian erkundigte sich auch nach dem früheren und gegenwärtigen Umgang der Bank mit Beschwerden über sexuelles Fehlverhalten, erhielt aber keine weiteren Erläuterungen.

Die Bank zwang Rothschild 2003 nach einer internen Beschwerde wegen sexueller Belästigung zum Rücktritt, gab den Grund jedoch nicht öffentlich bekannt.