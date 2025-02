Streng geheime Pentagon-Akten: Die COVID-19-Biowaffe war nur der Anfang … Der nächste Angriff steht bevor und er ist VIEL finsterer als ein Virus!

Teile die Wahrheit!

Die Lügen brechen zusammen. Das zögerliche Geständnis der CIA über die Laborherkunft von COVID-19 sollte nie die ganze Wahrheit ans Licht bringen – es war ein kalkuliertes Manöver, um die Geschichte zu kontrollieren, bevor sie ihnen aus den Händen gerät.

Aber sie haben sich verkalkuliert. Denn die Schleusen sind geöffnet und gerade jetzt tauchen neue Enthüllungen auf, die ein Bild zeichnen, das weitaus finsterer ist, als sich irgendjemand hätte vorstellen können.

Die Rolle des Pentagons bei der Herstellung einer als Pandemie getarnten Biowaffe ist keine Spekulation mehr, sondern eine bewiesene Tatsache .

Doch in der wahren Geschichte geht es nicht nur um COVID-19. Es geht um eine jahrzehntelange Operation , bei der Viren als Waffen eingesetzt, globale Narrative kontrolliert und die Bühne für eine inszenierte Krise bereitet wurden, deren Ziel die Umstrukturierung der menschlichen Zivilisation selbst war .

DIE NÄCHSTE BIOWAFFE IST BEREITS DA

Die vom Pentagon von der DARPA finanzierte Gain-of-Function-Forschung, die zu SARS-CoV-2 führte, war nur ein Testlauf . Die nächste Phase ihres globalen Kontrollmechanismus wird bereits entwickelt – und die Blaupause ist in einem geheimen Geheimdienstprogramm mit dem Codenamen Projekt VECTOR-X verborgen .

Laut Aussagen von Whistleblowern aus einem privaten Militärlabor in Washington D.C. wird im Rahmen dieser geheimen Operation ein mit synthetischer mRNA verschmolzenes, luftgetragenes Neurotoxin entwickelt, das das menschliche Verhalten in großem Maßstab verändern kann . (Bombe der britischen Regierung: Millionen Geimpfte sterben an VAIDS (Video))

Bei der sogenannten „nächsten Pandemie“ wird es sich nicht um einen Atemwegsvirus wie COVID-19 handeln, sondern um einen neurologischen Angriff , der gezielt auf kognitive Funktionen abzielt, die freie Meinungsäußerung unterdrückt und den Widerstand gegen die Vorgaben der globalen Regierungsführung eliminiert .

Quellen geben an, dass:

VECTOR-X wurde 2023 und 2024 bei geheimen Militärübungen getestet , wobei Aerosolverteilungstechniken über US-Militärstützpunkten und ausgewählten städtischen Gebieten zum Einsatz kamen.

Die Substanz interagiert mit dem menschlichen Gehirn und verändert die Funktionen der Neurotransmitter, um die Fügsamkeit zu erhöhen, unabhängiges Denken einzuschränken und die Fähigkeit zum kritischen Denken zu unterdrücken .

Der militärisch-industrielle Komplex der USA ist über diese Operation bestens informiert und arbeitet mit ausgewählten Pharmaunternehmen zusammen, um sie als neue „therapeutische Maßnahme“ gegen „zukünftige Pandemien“ zu tarnen.

Wir haben es nicht mehr nur mit einem Virus zu tun – wir haben es mit einem umfassenden biologischen Angriff auf den menschlichen Geist zu tun . COVID-19 war nur der Betatest. Das eigentliche Experiment findet jetzt statt .

WARUM HABEN SO VIELE ELITENS DIE mRNA-IMPFSTOFFE VERMEIDET?

Neue interne Leaks bei CDC und NIH zeigen, dass eine geheime Datenbank geführt wurde, in der hochrangige Regierungsbeamte, Unternehmenseliten und Medienpersönlichkeiten aufgeführt waren, die von der Verpflichtung zur Verabreichung der echten mRNA-Injektionen ausgenommen waren .

Diese Personen, darunter hochrangige Kongressabgeordnete, CEOs aus dem Silicon Valley und Führungskräfte der Mainstream-Medien , erhielten stattdessen Kochsalzinjektionen .

Diese Datenbank, deren Veröffentlichung niemals geplant war , bestätigt, was viele vermutet haben: