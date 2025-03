Extreme Wetterphänomene sind kein Zufall – sondern künstlich erzeugt (Video)

Teile die Wahrheit!

In diesem Interview mit Clayton Morris spricht der Klima-Experte Dane Wigington über geheime Geoengineering-Programme und deren verheerende Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit.

Er enthüllt, dass giftige Chemikalien wie Aluminium, Barium und Strontium systematisch in die Atmosphäre gesprüht werden und warnt vor den Folgen für Böden, Pflanzen und Menschen.

Zudem erklärt er, warum künstliche Wetterphänomene wie extreme Schneestürme oder plötzliche Temperaturstürze keine natürlichen Ereignisse sind.

Wigington fordert Transparenz und einen gesellschaftlichen Aufstand gegen diese verdeckten Operationen.

Interview mit Dane Wigington – Übersetzung ins Deutsche

Einleitung:

Nachdem Präsident Trump volle Transparenz versprochen hat, fordern viele Amerikaner nun Antworten zu den Chemtrails am Himmel. RFK Juniors ehemalige Mitstreiterin Nicole Shanahan hat kürzlich hierzu ein Video auf Social Media gepostet. (Chemtrails gibt es wirklich: Sie versprühen Gift, toxische Metalle und DNA-verändernde Chemikalien, um Ihre Gesundheit zu zerstören und die Menschheit für immer zu verändern!)

Nicole Shanahan (Video-Einspielung):

„Ich habe das Wochenende offline verbracht und heute Morgen beim Surfen die Flugzeuge am Himmel beobachtet. Aber irgendwann konnte ich es nicht mehr ertragen.

Das da ist kein Kondensstreifen. Es sah anfangs vielleicht so aus, aber jetzt verwandelt es sich in eine Wolke. Seht nur, wie dick dieser Streifen ist. Man kann diesen hier sehen, er ist etwas weiter hinten, und dieser ebenfalls. Doch dieser hier ist am längsten in der Luft.

Das muss aufhören! Das ist lächerlich. Es könnte ein perfekter Tag sein – aber nein! Das muss enden.“

Clayton Morris (Moderator):

Dane Wigington ist der führende Forscher und Administrator der Webseite geoengineeringwatch.org. Er ist außerdem der ausführende Produzent der bahnbrechenden Klima-Ingenieur-Dokumentation The Dimming. Ich empfehle allen, sich diesen Film anzusehen.

Dane hat die letzten 20 Jahre seines Lebens der kontinuierlichen Forschung über geheime, globale Klima-Engineering-Operationen gewidmet.

Dane, willkommen zurück in der Sendung, es ist großartig, Sie wieder hier zu haben.

Lassen Sie mich gleich zu Beginn fragen: Wie ist der aktuelle Stand? Sie haben Ihr Leben dem Kampf für Antworten gewidmet. Sie haben bewiesen, dass giftige Chemikalien versprüht werden.

Sie haben Filmmaterial, das zeigt, wie Flugzeuge diese Chemikalien in den Himmel sprühen – es ist in Ihrer Dokumentation festgehalten. Hoffen Sie, dass unter der Trump-Regierung endlich Antworten kommen?

Dane Wigington:

Ich halte nicht den Atem an. Aber danke, Clayton und Natalie, für eure kontinuierliche Aufmerksamkeit zu diesem extrem ernsten Thema. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie schwerwiegend die Lage wirklich ist.

Was ist seit dem 20. Januar passiert? Am 21. Januar haben wir die aggressivsten chemischen Vereisungs- und Wolkenimpfungs-Operationen gesehen, die es je gab. Das hat zu Schneestürmen in New Orleans, Florida und Teilen von Texas entlang der Golfküste geführt.