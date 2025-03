Teile die Wahrheit!

Seit gut vier Jahren ist der Begriff Adrenochrom in aller Munde. Bekannt wurde er durch ein Video von Xavier Naidoo, in dem der Sänger und Komponist kryptisch das Stichwort Adrenochrom nannte und mit Folter von Kindern und Jugendlichen in geheimen Untergrundanlagen in Verbindung brachte.

Während die einen glauben, dass zur Herstellung von Adrenochrom Kinder gefoltert und ermordet werden, ist das für andere nichts anderes als ein rechtspopulistisches Lügenmärchen.

Erfahren Sie in diesem Report von Frank Schwede, was sich wirklich hinter Adrenochrom verbirgt, wie es gewonnen wird und was es mit den gefolterten Kindern auf sich hat.

Adrenochrom bildet sich im menschlichen Körper als Nebenprodukt von Adrenalin. Die chemische Formel lautet C9H9NO3. Es handelt sich also um eine chemische Verbindung und es entsteht durch die Oxidation von Adrenalin.

Adrenochrom ist in der Medizin schon seit Jahrzehnten bekannt. Forscher haben in den 1940er Jahren sogar einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Stoffwechselprodukt und Schizophrenie vermutet – ähnlich der Wirkung von LSD. Das hat sich aber später als falsch erwiesen.

Oft wird behauptet, dass Hollywoodstars Adrenochrom als Verjüngungsdroge verwenden. Dabei kam das Gerücht auf, dass zu dessen Gewinnung Kinder gefoltert werden, weil Angst bekanntlich die Produktion von Adrenalin fördert. Dazu schreibt der Faktenchecker der Austria Presse Agentur (APA), Florian Schmid:

„Wie jede Verschwörungstheorie baut auch diese auf vielen wahren Punkten auf. Es gibt viele ungelöste Fälle von verschwundenen Kindern. Es gibt Fälle von Satanismus, Kannibalismus und natürlich auch enorme kriminelle Aktivitäten im Bereich Pädophilie.

Adrenochrom gibt es als Stoffwechselprodukt wirklich. Einen Mythenstatus erlangte es als Droge in dem Buch „Fear and Loathing in Las Vegas“. Natürlich gibt es auch Hollywoodstars, die viel Geld investieren, um sich körperlich jung zu halten. Diese Fakten werden dann schwer zu schwer widerlegenden Behauptungen ausgeschmückt…“

Mittlerweile ist sogar bekannt, dass Adrenochrom auch im Labor hergestellt werden kann und sogar ganz legal im Internet zu beziehen ist. Woher also kommt die Behauptung, dass es nötig ist, Kinder zur Gewinnung von Adrenochrom zu foltern? (Insider: USA geben Ukraine 30 Tage Zeit, um die Liste der VIP-Adrenochrom-Kunden herauszugeben)

Die Art der Gewinnung nur frei erfunden

Dieser Mythos ist wohl tatsächlich Hunter S. Thompson Roman „Fear and Loathing in Las Vegas“ geschuldet, der mit Jonny Depp in der Hauptrolle auch verfilmt wurde. In dem Roman heißt es:

„Es gibt nur eine Quelle für dieses Zeug… die Adrenalindrüsen eines lebenden menschlichen Körpers. Es ist nicht gut, wenn man es aus einer Leiche herausnimmt.“

Später gab Thompson sogar zu, dass er die Wirkung und die Art der Gewinnung aus Adrenalindrüsen von lebenden Menschen für seinen Roman frei erfunden hat. Bisher konnte auch kein klinischer Nachweis erbracht werden, dass Adrenochrom tatsächlich eine verjüngende Wirkung hat.

Andererseits beschäftigen sich renommierte Forscher schon seit geraumer Zeit mit der Frage, wie man den natürlichen Alterungsprozess aufhalten kann. Sogar das renommierte Wissenschaftsmagazin Nature befasste sich schon mit dem Thema und schrieb dazu:

„In den vergangenen paar Jahren hat eine kleine Anzahl an Laboren die Parabiose wiederbelebt, insbesondere im Bereich der Alterungsforschung. Durch die Verbindung des Blutkreislaufs einer alten Maus mit dem einer jungen Maus haben Wissenschaftler einige sehr bemerkenswerte Ergebnisse produziert.

Im Herz, dem Gehirn, den Muskeln und fast jedem anderen Organ neues Leben eingehaucht zu haben. Dies hat die alten Mäuse stärker, schlauer und gesunder gemacht. Es hat sogar dazu geführt, dass ihr Fell glänzender wurde. Jetzt haben diese Labore damit angefangen, die Komponenten des jungen Blutes zu identifizieren, welche für die Veränderungen verantwortlich sind.“