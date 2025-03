Ian Carroll lässt in Joe Rogans Show eine Bombe platzen – er enthüllt Pizzagate und die dunkelsten Geheimnisse des Deep State (Video)

Obamas „Hot Dog“-Bestellung – was war das für 65.000 Dollar?!

Eine der bizarrsten Entdeckungen im Zuge der Podesta-E-Mail-Leaks war eine E-Mail aus dem Jahr 2009, aus der hervorging, dass Barack Obama um Mitternacht Hotdogs im Wert von 65.000 Dollar ins Weiße Haus einfliegen ließ.

Lassen Sie das sacken.

In einer offiziellen E-Mail des Weißen Hauses heißt es:

„Ich glaube, Obama hat für eine private Party im Weißen Haus rund 65.000 Dollar für Hotdogs und Pizza aus Chicago ausgegeben. Nehmen wir an, wir nutzen dieselben Kanäle?“

Welche Hotdogs sind 65.000 Dollar wert ? Und warum sollte das Weiße Haus sie mitten in der Nacht aus Chicago einschmuggeln?

Es sei denn natürlich, es ginge überhaupt nicht ums Essen.

Die Wahrheit ist: So funktioniert das Weiße Haus nicht. Dies ist kein lockeres Gespräch über Catering – hier wird verschlüsselte Sprache verwendet , genau wie in den Podesta-E-Mails.

Dennoch berichteten die Medien nie darüber. Die Faktenprüfer erklärten es nie. Stattdessen taten sie es als „Verschwörungstheorie“ ab, ohne zu erklären, warum es in offiziellen Aufzeichnungen existiert.

Beginnen Sie , das Muster zu erkennen?

James Alefantis – Die schattenhafte Gestalt hinter Comet Ping Pong

Wenn Sie sich mit Pizzagate befassen , stoßen Sie immer auf einen Namen: James Alefantis.

Wer ist er?

Er ist der Besitzer von Comet Ping Pong , der Pizzeria, die mit Podestas E-Mails in Verbindung steht.

Er wurde von GQ als einer der mächtigsten Menschen in Washington, D.C. eingestuft – und doch ist er nur der Besitzer einer Pizzeria ?

Sein Instagram-Account enthielt verstörende Inhalte – Fotos von an Tische geklebten Kindern, Hinweise auf „Tötungsräume“ und Kommentare über „Särge in Kindergröße“.

Warum war dieser Mann – der nie ein gewähltes Amt bekleidet hatte – in Washington so mächtig? Was genau geschah in seiner Pizzeria , das ihn in der politischen Elite zu einem bekannten Namen machte?

Die Medien deckten ihn. Anstatt Nachforschungen anzustellen, griffen sie jeden an, der Fragen stellte.

Aber jetzt kommt alles heraus.

Wikileaks, Seth Rich und die Clinton-Connection – Eine Spur toter Whistleblower

Reden wir über Seth Rich.

Seth Rich war ein DNC-Mitarbeiter , der 2016 ermordet wurde – kurz nachdem die Podesta-E-Mails durchgesickert waren. Die offizielle Version? Ein „verpfuschter Raubüberfall“.

Aber hier ist das Problem:

Es wurde nichts gestohlen. Seine Brieftasche, sein Telefon und seine Wertsachen? Alles wurde zurückgelassen.

Er wurde zweimal in den Rücken geschossen. Nicht in den Kopf und nicht aus Selbstverteidigung – eine klassische Hinrichtung.

Wikileaks-Gründer Julian Assange deutete stark an, dass Rich die Quelle für die E-Mail-Leaks des DNC war.

Seth Rich hatte Zugriff auf die DNC-Server. Kurz nach den Leaks starb er.

Die Medien ließen die Geschichte sofort verschwinden. Sie bezeichneten sie als Verschwörung, obwohl es überwältigende Beweise dafür gab, dass er nicht bei einem Raubüberfall getötet, sondern zum Schweigen gebracht wurde.

Wenn Sie danach immer noch den Lügen des Establishments glauben, kann ich Ihnen eine Brücke verkaufen.

Warum der Tiefe Staat gerade in Panik gerät

Jahrelang kontrollierten sie die Berichterstattung. Sie zensierten, brachten jeden zum Schweigen und verleumdeten ihn, der ihre pädophilen Netzwerke, ihre Korruption und ihre illegalen Aktivitäten aufdeckte.

Aber jetzt? Die Schleusen brechen.

Das Interview von Ian Carroll mit Joe Rogan hat die Sache völlig aufgedeckt.

Elon Musk baut ihre Zensurmaschine ab.

Trump ist wieder an der Macht und bereit, diese Verbrecher zur Rechenschaft zu ziehen.

Das alte System bricht zusammen. Sie können die Wahrheit nicht mehr kontrollieren.

Was Sie JETZT tun können

Verbreiten Sie diese Informationen – Teilen Sie diesen Artikel, bevor er zensiert wird!

Unterstützen Sie unabhängige Medien – Die etablierten Medien sind kompromittiert. Finden Sie echte Journalisten, die die Wahrheit ans Licht bringen.

Fordern Sie Ermittlungen – Rufen Sie Ihre Volksvertreter an. Fordern Sie sie auf, sich mit diesen Verbrechen zu befassen.

Bleiben Sie wachsam – Der Kampf ist noch nicht vorbei. Der Tiefe Staat wird zurückschlagen, aber wir sind stärker.

Letzte Warnung: Die Zeit der Verleugnung ist vorbei

Das Establishment möchte, dass Sie schlafen. Sie wollen, dass Sie blind, gehorsam und willfährig sind.

Doch Amerika wacht auf. Die Wahrheit kommt ans Licht. Und die korrupten Eliten, die sich für unantastbar hielten? Ihre Zeit läuft ab.

Das ist keine Verschwörung. Das ist Realität. Und es ist Zeit, sich zu WEHREN.

.

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 26.03.2025