7 Maßnahmen der NATO-Länder, die darauf hindeuten, dass etwas wirklich Großes bevorsteht

Wenn der Frieden in Sicht ist, warum bereiten sie sich dann fieberhaft auf den Dritten Weltkrieg vor? Mir scheint, die NATO-Staaten sind überzeugt, dass etwas Großes bevorsteht. Wissen sie etwas, das sie uns nicht verraten?

Wie ich gestern bereits erwähnte , heizt sich die Lage im Nahen Osten immer mehr auf, und der Konflikt in der Ukraine hat ein sehr gefährliches Stadium erreicht.

Sollten die Verhandlungen mit Russland scheitern, werden beide Seiten die Lage in ihrem verzweifelten Versuch, den Krieg zu gewinnen, wahrscheinlich deutlich eskalieren lassen. Von Michael Snyder

Die Russen könnten zu dem Schluss gelangen, dass eine finale Auseinandersetzung mit der NATO begonnen hat. Wir wollen nicht, dass die Russen den Ukraine-Konflikt so sehen, denn sie sind bereits extrem paranoid, und es würde nicht viel brauchen, um sie in den Wahnsinn zu treiben.

Leider unternehmen die NATO-Staaten weiterhin Dinge, die die Spannungen verschärfen, anstatt sie abzubauen. Die folgenden sieben Maßnahmen der NATO-Staaten deuten darauf hin, dass etwas Großes bevorsteht … (Europa bereitet sich auf den 3. Weltkrieg vor – mit Überlebensratgebern, Massenevakuierungen, riesigen Bunkern und Wehrpflicht)

#1 Frankreich bereitet die Verteilung eines 20-seitigen Überlebenshandbuchs vor, das den Bürgern Anweisungen gibt, was zu tun ist, wenn ein ausgewachsener Krieg ausbricht …

Frankreich ist das jüngste Land, das seinen Bürgern einen Leitfaden zum Überleben einer Invasion herausgibt.

Die 20-seitige Broschüre gibt französischen Zivilisten Ratschläge, wie sie die Republik im Falle einer Invasion verteidigen können, indem sie sich bei Reserveeinheiten oder lokalen Verteidigungsbemühungen anmelden.

Außerdem erhalten Sie Tipps zum Zusammenstellen eines Überlebenskits mit den wichtigsten Dingen, darunter sechs Liter Wasser, Konserven, Batterien und medizinische Grundversorgung.

#2 Auch die französische Regierung fordert ihre Bürger auf, den Iran „sofort“ zu verlassen …

Die französischen Behörden forderten ihre Bürger am Donnerstag auf, das iranische Territorium unverzüglich zu verlassen.

Das französische Außenministerium hat angesichts der Freilassung eines seiner Staatsbürger, der über 880 Tage im Iran inhaftiert war, eine Warnung an seine Bürger herausgegeben.

#3 Es wird berichtet , dass Militärplaner in Großbritannien Spezialeinheiten angewiesen haben, sich auf ihre Entsendung in die Ukraine vorzubereiten …

Zwei mit der Anweisung vertraute Militärquellen zufolge wurden Spezialeinheiten von Militärplanern, die vom Kabinettsbüro mit der Truppenvorbereitung beauftragt worden waren, angewiesen, sich auf die Mobilisierung in der Ukraine vorzubereiten.

Das Kommandozentrum für die britische Militärplanung, das Permanent Joint Headquarters (PJHQ), erhielt letzte Woche Anweisungen, mit dem Prozess der Entsendung von Personal und Ressourcen zu beginnen.

Die Befehle, die auch für Reservisten der Spezialkräfte galten, versetzten das Personal in Bereitschaft, um sicherzustellen, dass die militärische Ausrüstung funktionsfähig ist, bevor eine Aufforderung zur Mobilisierung in die Ukraine eingeht.

#4 Die Türkei hat angekündigt, dass sie „bei Bedarf“ auch bereit wäre, Truppen in die Ukraine zu entsenden …

Die Türkei sei bereit, im Bedarfsfall im Rahmen einer umfassenderen Friedensmission Truppen in die Ukraine zu entsenden, hieß es am Donnerstag aus einer Quelle im türkischen Verteidigungsministerium.

„Die Frage der Beteiligung an einer Mission … wird mit allen relevanten Parteien geprüft, wenn dies für die Schaffung von Stabilität und Frieden in der Region als notwendig erachtet wird“, sagte die Quelle.

Die Russen haben bereits erklärt, dass sie unter keinen Umständen NATO-Truppen auf ukrainischem Boden dulden würden.

Warum bereiten diese Länder dann überhaupt die Entsendung von Truppen vor?

#5 Polen bereitet sich auf eine Auseinandersetzung mit Russland vor, indem es „jeden erwachsenen Mann zur militärischen Ausbildung einzieht“ …

Warschau bereitet sich darauf vor, einer Invasion durch Wladimir Putin entgegenzutreten, indem es jeden erwachsenen Mann zur militärischen Ausbildung einzieht.

Doch das osteuropäische Land will auch Atomwaffen, und Präsident Andrzej Duda hat nun erklärt, die USA könnten einen Teil ihres Arsenals in sein Land schicken.

#6 Die baltischen Staaten errichten gemeinsam eine massive Verteidigungslinie , die sechshundert Bunker, Panzergräben, Drachenzähne und Raketensysteme umfasst…

Die baltischen Staaten bauen an ihrer Grenze zu Russland eine gemeinsame Verteidigungslinie mit jeweils etwa 600 Bunkern.

Dazu gehören auch Panzergräben, Wälder, Drachenzähne, Igel und Raketensysteme.

Polen und die baltischen Staaten haben zudem einen internationalen Vertrag zum Verbot von Antipersonenminen aufgekündigt, um den Vormarsch der russischen Armee aufzuhalten.

#7 In einem Brief an die Iraner hat Donald Trump dem Iran lediglich zwei Monate Zeit gegeben , um ein Friedensabkommen zu erreichen …

Einem Bericht von Axios zufolge hat Präsident Donald Trump dem Iran eine Frist von zwei Monaten gesetzt, um ein neues Atomabkommen zu erreichen.

