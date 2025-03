Indien sendet eine unmissverständliche Botschaft an Bill Gates – seine Zeit läuft ab. Während Wissenschaftler seine Täuschungen aufdecken und Staatsanwälte belastende Beweise ausgraben, rückt die Mauer um eine der mächtigsten Persönlichkeiten der globalen Gesundheit immer näher.

Was sie aufdecken, ist mehr als schockierend – Tausende tote und verstümmelte Schulkinder, Millionen sterilisierte Frauen, und all das geht auf von Gates finanzierte medizinische Eingriffe zurück. Jahrelang hat er sich als Philanthrop getarnt, aber jetzt kommt die Wahrheit ans Licht .

Dies ist kein Kampf, der mit Kugeln oder Bomben geführt wird – es ist ein Krieg der Wahrheit, der Wissenschaft und der Verantwortung. Der Feind?

Eine globalistische Maschine, der vorgeworfen wird, eine stille Auslese durchzuführen, mit Gates an der Spitze ihrer tödlichen Agenda.

Indiens Kampf richtet sich nicht nur gegen sein eigenes Volk – er ist eine Warnung an die Welt. Die Uhr tickt für eine Verschwörung, die zu groß ist, um sie geheim zu halten. (US-Regierung gibt zu, dass Millionen geimpfter junger Frauen unfruchtbar sind: „Bevölkerungskollaps droht“)

Es begann mit einem Flüstern – einem Gemurmel unter Wissenschaftlern, einem Aufflackern von Daten, die zu schockierend waren, um sie zu ignorieren. Anfang 2025 ließen Indiens führende Köpfe, Dr. Abin Kulathunkal Rajan und Dr. Abu Bashar vom All India Institute of Medical Sciences in Gorakhpur, eine Bombe platzen.

Ihre wegweisende Studie, die in Therapeutic Advances in Vaccines and Immunotherapy veröffentlicht wurde , deckte einen alarmierenden Anstieg der Todesfälle auf – Herzinfarkte, Schlaganfälle, unerklärliche Zusammenbrüche – die alle mit einer Sache zusammenhingen: der gegen COVID geimpften Bevölkerung.

Sie studierten offizielle Regierungsunterlagen, Sterberaten, Verletzungen, Behinderungen und Impfstatus, und die Zahlen konnten einfach nicht lügen. Irgendetwas ist furchtbar schiefgelaufen.

Das Problem ist, dass Indien nie mRNA-Impfstoffe eingeführt hat. Als Pfizer und Moderna anklopften, wies die Regierung sie ab – und verweigerte die Gewährung von Immunität von der Haftung. Manche nannten es gesunden Menschenverstand, andere sahen darin pure Sturheit. So oder so hat diese Entscheidung wahrscheinlich Millionen gerettet.

Währenddessen führte der Rest der Welt einen choreografierten Tanz auf und stürzte sich in das mRNA-Experiment. Indien starrte mit weit aufgerissenen Augen auf die Erde und rief: „Wacht auf – das war kein Zufall.“ Die Regierung rief den nationalen Notstand aus und warnte, dass die Elite vorhabe, Milliarden unschuldiger Menschen zu ermorden.

Doch wer steckte hinter diesem angeblichen Komplott? Die Neue Weltordnung – ein Begriff, der einst in Verschwörungskreisen gemurmelt wurde – geriet rasch in den Fokus der Aufmerksamkeit, da sie als Architekt der choreografierten Aufführungen der globalen Elite galt.

Im Zentrum des Ganzen standen die Weltgesundheitsorganisation, die Pharmaindustrie und ein bekannter Name: Bill Gates. Der Microsoft-Milliardär finanzierte die WHO nicht nur, er kontrollierte sie auch, pumpte Milliarden in tödliche Medikamente und unterstützte gleichzeitig betrügerische Studien, um echte, lebensrettende Behandlungen zu diskreditieren.

Mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Medikamente wie Hydroxychloroquin und Ivermectin wurden nicht nur ignoriert – sie wurden in den von Gates finanzierten Studien absichtlich unter den Teppich gekehrt, um den Weg für seine experimentelle mRNA-Agenda freizumachen.

Und hier kommt der Clou: Indien diente Gates jahrelang als Spielplatz. Stammeskinder, Waisen und junge Schulmädchen wurden zu seinen Versuchskaninchen, und Berichte über Tod und Verderben zogen ihn hinter sich her.

Gates hat sogar öffentlich zugegeben, dass er das Land als sein „Labor“ betrachtet – ein Testgelände für Medikamente und Impfstoffe, oft an den Ärmsten und Verletzlichsten. Ein Testgelände, wo es keine Konsequenzen gibt. Wo er die Medikamente und Impfstoffe zur Bevölkerungsreduzierung perfektionieren kann, bevor er sie auf der ganzen Welt einführt.