US-Regierung gibt zu, dass Millionen geimpfter junger Frauen unfruchtbar sind: „Bevölkerungskollaps droht“

Letzte Woche schlug eine Studie wie ein Donnerschlag ein: Dutzende Millionen amerikanischer Frauen unter 30 Jahren zeigen Anzeichen der Menopause.

Sie haben richtig gehört – Dutzende Millionen . Junge Frauen, deren Körper Jahrzehnte zu früh versagt.

Eine Fruchtbarkeitskrise droht nicht nur – sie ist bereits da. Aber ist das ein tragischer Zufall oder ein kalkulierter Schachzug?

The U.S. government has warned that a ‘population collapse’ is on the horizon due to the alarm decline in births across America.

According to disturbing data published by the CDC, fewer than 3.6 million babies were born in the US last year, the lowest amount since 1979 and… pic.twitter.com/mrCZBkObab

— Luther ‘Ćyrus’ (@Censored4sure) April 29, 2024