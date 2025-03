Während sich die Welt auf den 3. Weltkrieg vorbereitet, wird nächste Woche die zweite Purim-Blutmondfinsternis am Himmel erscheinen

Teile die Wahrheit!

In letzter Zeit hat es viele Zeichen am Himmel gegeben. Vor weniger als einer Woche gab es beispielsweise eine sehr seltene Konstellation der sieben anderen Planeten unseres Sonnensystems, und zwar genau am Tag des Streits zwischen Präsident Trump und Wolodymyr Selenskyj im Oval Office.

Das hätte viel mehr Aufmerksamkeit erregen müssen. Nächste Woche werden wir Zeuge eines Zeichens am Himmel, das meiner Meinung nach noch wichtiger ist. Könnte es sein, dass Gott versucht, unsere Aufmerksamkeit zu erregen? Wenn ja, scheint die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung nicht zuzuhören. Von Michael Snyder

Im Laufe der Menschheitsgeschichte wurden Blutmondfinsternisse immer wieder mit Kriegen in Verbindung gebracht. Als ich Google AI danach fragte, erhielt ich folgende Antwort …

Eine Mondfinsternis während der Belagerung von Konstantinopel im Jahr 1453 und eine Mondfinsternis im Jahr 413 v. Chr. sind Beispiele für Finsternisse, die die Geschichte beeinflussten und mit Kriegen in Verbindung gebracht wurden.

Interessanterweise fällt die Blutmondfinsternis, die nächste Woche stattfindet, in die Zeit des biblischen Purim-Festes, und das biblische Purim-Fest ist das einzige biblische Fest, das tatsächlich als Folge eines bewaffneten Konflikts entstand.

Im Buch Esther rettete Gott auf wundersame Weise sein Volk davor, buchstäblich aus allen Ländern des Persischen Reiches vernichtet zu werden.

Heute ist Persien als Iran bekannt.

Nächste Woche werden wir also eine Blutmondfinsternis (die mit Krieg in Verbindung gebracht wird) erleben, und zwar genau am Tag des einzigen biblischen Festes, das aus einem bewaffneten Konflikt hervorging.

Das ist ziemlich erstaunlich, aber die Geschichte endet hier nicht. (Vorhersage für März 2025: Lesung mit Kristallkugel und Tarot – Explosionen in Deutschland und Wahrheitsbomben (Video))

Tatsächlich gab es während Purim im Jahr 2024 eine Blutmondfinsternis, es wird während Purim im Jahr 2025 eine Blutmondfinsternis geben und es wird während Purim im Jahr 2026 eine Blutmondfinsternis geben.

Und alle diese Finsternisse ereignen sich während einer Kriegszeit.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür?

Am 7. Oktober 2023 drangen Hamas-Terroristen in Israel ein und eine Kriegssaison im Nahen Osten begann.

Nur wenige Monate später wurden wir Zeugen der ersten Purim-Blutmondfinsternis.

Im Jahr 2024 dauerte der erste Tag von Purim vom Sonnenuntergang des 23. März bis zum Sonnenuntergang des 24. März.

Der zweite Tag von Purim dauerte vom Sonnenuntergang des 24. März bis zum Sonnenuntergang des 25. März.

An diesem zweiten Tag des Purim-Festes im Jahr 2024 ereignete sich die erste Purim-Blutmondfinsternis.