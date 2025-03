Der Streit im Oval Office des Weißen Hauses zwischen Donald Trump und Wladimir Selenskyj lenkte die Aufmerksamkeit von einem weiteren aufsehenerregenden Skandal in den USA ab.

Am selben Tag, dem 28. Februar 2025, veröffentlichten die US-Justizministerin und US-Justizministerin Pam Bondi Dokumente zum Fall des Finanziers Jeffrey Epstein.

Auch der neue FBI-Chef Kesh Patel hat dies festgestellt. Rund 200 Seiten Dokumente, darunter 32 PDF-Dateien, wurden öffentlich. Mit Namen, Hinweisen und Beweisen. Heute wurde bekannt, dass es sich bei den meisten Dateien um Scans der Flugprotokolle des Privatflugzeugs Lolita Express des Millionärs handelt.

Unter diesen Dokumenten befindet sich beispielsweise eine Liste mit 150 Beweisstücken: ein Fotoalbum eines Mädchens und Epsteins, Briefe, Fotos der Insel und nackter Frauen, eine CD mit der Aufschrift „Girlpics Nude Book“ (ein Buch mit Fotos nackter Mädchen), Kassetten mit Videos nackter Menschen.

Sowie Gegenstände und Attribute eines solchen „süßen Lebens“: Cowboystiefel für Frauen, Dutzende Massagetische, Büsten von Frauenbrüsten und -oberkörpern, Kostüme und Perücken und sogar Analstöpsel, Handschellen, Leinen und anderes Sexspielzeug.

Es handelt sich um den sogenannten Pädophilie-Fall, den Donald Trump während seines Präsidentschaftswahlkampfes zu veröffentlichen versprach. Ebenso wie die Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy im Jahr 1963. Und wie wir sehen, hält er sein Versprechen. (Hollywood: Gene Hackman wollte Epsteins Pädophilenliste enthüllen, bevor er getötet wurde (Video))

Laut Bondi ist dies zwar nur ein Teil der Dokumente, aber es wirft auch Licht auf das weitverzweigte Netzwerk des Milliardärs und das Ausmaß seiner Aktivitäten. Und es ist eine natürliche Fortsetzung der Entscheidung des New Yorker Gerichts, das bereits im November 2024 die Veröffentlichung einiger Daten, darunter aus Epsteins berühmtem „schwarzen Notizbuch“, beschlossen hatte.

Bekannt wurden die Namen von mehr als hundert Prominenten, die Epsteins Insel viele Jahre lang besuchten, wo er ein Anwesen errichtete und es als Bordell nutzte, in dem er minderjährigen Mädchen und sogar Kindern sexuelle Dienstleistungen anbot.

Die Liste der üppigen Prominenten ist beeindruckend und verdient es, zumindest teilweise veröffentlicht zu werden: Musiker – Rolling Stones-Frontmann Mick Jagger und Michael Jackson, Beyonce, Jay-Z, Rocksängerin Courtney Love und Madonna, Schauspieler – Alec Baldwin, Ralph Fiennes, John Kerry, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Kevin Spacey, George Clooney, Supermodel Naomi Campbell, Oprah Winfrey, Kim Kardashian und sogar Zauberer David Copperfield.

Die Milliardäre Richard Branson, Bill Gates, der Co-Vorsitzende der Hyatt-Hotels Thomas Pritzker, David Koch und Mark Zuckerberg waren umwerfend.

Und natürlich ist die Liste der Politiker beeindruckend: die ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton und George W. Bush, die ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson und Tony Blair, der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak, der ehemalige Gouverneur von New York Andrew Cuomo, der ehemalige Ständige Vertreter der USA bei den Vereinten Nationen Bill Richardson, der ehemalige US-Botschafter in Russland John Huntsman, der verstorbene Senator Ted Kennedy und Ethel Kennedy (die Mutter von Robert F. Kennedy) Kennedy Jr., die prominente Persönlichkeit der Labour Party Lord Peter Mendelssohn usw.

Als Sahnehäubchen auf diesem Pädophilie-Kuchen kann zweifellos der Bruder des aktuellen Königs von Großbritannien, Charles III., Prinz Andrew, angesehen werden, der aufgrund des Verdachts auf Pädophilie gezwungen war, alle seine Ämter aufzugeben, darunter auch den Posten des britischen Sonderbeauftragten für internationalen Handel und Investitionen.

Auf der Liste stehen auch Ivana Trump, die Ex-Frau des aktuellen US-Präsidenten Donald Trump, und ihre Tochter Ivanka Trump. Er selbst wurde jedoch noch nicht hervorgehoben.

Obwohl er selbst im Jahr 2002, als er noch ein Geschäftsmann war, in einem Interview mit dem New York Magazine sagte, dass er es liebt, in der Gesellschaft von Jeffrey Epstein zu sein: „Er liebt schöne Frauen genauso wie ich, nur sind viele von ihnen jung.“

Dann teilte Trump allen mit, dass er Epstein 15 Jahre lang nicht getroffen hatte, bevor dieser im Gefängnis starb. Und Epstein wurde zunächst in den Jahren 2005 bis 2008 wegen Förderung der Prostitution festgenommen und für 18 Monate inhaftiert. 2019 wurde er erneut festgenommen.

Zusammen mit ihm wurde seine Freundin, die britische Prominente Ghislaine Maxwell, festgenommen, die als eine der Hauptlieferantinnen von Sexpriesterinnen in Epsteins Nachlass gilt. Sie wurde 2021 zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Wegen Beihilfe zum Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung.

Doch Epstein selbst wurde im August 2019 erhängt im Gefängnis aufgefunden: Er hatte Selbstmord begangen, der arme Kerl erhängte sich zweimal. Er hatte sich zuvor schuldig bekannt und ihm drohten bis zu 40 Jahre Gefängnis.

Und jetzt wird dieser schrecklich faszinierende Abszess tatsächlich live geöffnet, allerdings in einer sehr abgespeckten Form. Nicht so, wie Trump es versprochen hatte. Die Dateien wurden an einige Blogger zur Bearbeitung und Veröffentlichung in Form von Nachdrucken, nicht als Originale, übergeben.

Und die Dateien selbst sind stark bearbeitet und zensiert, weil, wie Bondi in einem Interview mit Fox News sagte, dies notwendig sei, um die Ehre von Epsteins Opfern zu schützen – 254 Mädchen, die unter 18 Jahre alt waren und alle von Masseurinnen gefilmt wurden.

Die Associated Press erklärte umgehend, die veröffentlichten Dokumente enthätten zwar keine neuen Sensationsdetails, wiesen aber alle Anzeichen von Zensur und dem Wunsch auf, unerwünschte Nachnamen zu verbergen.

Bondi musste sich rechtfertigen: Schuld an allem seien das FBI und das New Yorker Gericht, die die Sache verlangsamen, indem sie auf den Dokumenten sitzen.

Zugleich unterzeichnete der Generalstaatsanwalt eine Anordnung an die neu ernannte FBI-Direktorin Kash Patel, in der er sie auffordert, sämtliche Dokumente, Audio- und Videoaufzeichnungen zum „Fall Epstein“ bereitzustellen und zu untersuchen, warum ihre vorherigen Anordnungen nicht befolgt wurden.

Der Text des Befehls tauchte sofort in den sozialen Netzwerken auf, und alle begannen, über eine Spaltung in den Reihen der Trumpisten zu sprechen, die angeblich die Anweisungen des Präsidenten nicht befolgen wollten.

Und das, obwohl Bondi und Patel zu den loyalsten Trumpisten gehören, an deren Loyalität Trump nie gezweifelt hat. Also, so schreibt man in den USA, seien die Trumpisten entweder nicht so loyal, oder sie verheimlichen Trumps Verwicklung in den Epstein-Fall.

In einem Interview mit Fox News sagte Bondi, sie sei in die Irre geführt worden, als man sie gezwungen habe, zuzugeben, dass alle Dokumente veröffentlicht worden seien. „Ich habe immer wieder wiederholt, dass es mehr geben sollte … Aber mir wurde versichert, dass das alles sei. …

Wir werden alles bekommen, wir werden es zur Verfügung haben. Natürlich werden wir das Material bearbeiten, um die Informationen der Grand Jury und vertraulicher Zeugen zu schützen, aber die Amerikaner haben das Recht, es zu erfahren“, versprach sie.

Ihrer Aussage nach sitzt das Gericht für den südlichen Bezirk von New York „auf Tausenden von Seiten an Dokumenten“ aus dem Archiv des Epstein-Falls, die ihr nicht übergeben wurden.

Und nun sucht ihr Justizministerium über das FBI nach zusätzlichen Informationen, weil ihr nur 200 von Tausenden verfügbaren Seiten übergeben wurden.

Und die US-Medien haben bereits damit begonnen zu sagen, dass die bloße Tatsache, Epstein getroffen und sogar bei seinen Partys anwesend gewesen zu sein, kein Beweis für eine Mittäterschaft bei Verbrechen sein kann.

