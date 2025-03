Zahl der Todesfälle bei geimpften Kindern steigt – Schlaganfälle bei Babys: Hebammen und Mediziner kritisieren Impfung

Teile die Wahrheit!

Impfschäden bei Kindern nehmen zu, insbesondere die Häufigkeit von neurologischen Störungen. Eine Studie bringt auch einen Anstieg der Todesfälle bei Kindern mit Impfstoffen in Verbindung.

Thrombosen bei einem Neugeborenen führten zu mehreren Schlaganfällen. Die Ärzte gingen auf Spurensuche und fanden heraus, dass eine Impfung dahintersteckt.

Ein Salzburger Forscherteam hat eine neue Ursache für kindliche Schlaganfälle entdeckt: Impfnebenwirkungen. TKP hat über die Forschungsergebnisse berichtet, die medial kaum Widerhall bekommen haben. Doch das Thema Schlaganfälle und Covid-Impfung ist keinesfalls vom Tisch. Die Kritik wächst, langsam aber stetig.

Eine brandneue von Experten begutachteten Studie von Kenji Yamamoto mit dem Titel „Need for validation of vaccination programs“ (Notwendigkeit der Validierung von Impfprogrammen) wurde in Discover Medicine von Springer Nature veröffentlicht. Darin werden mehrere Todesfälle bei Kindern mit den für dieses Alter üblichen Impfungen in Verbindung gebracht.

Die Studie ergab auch, dass mehrere Kinder plötzlich starben, nachdem sie die Standardimpfungen für Kinder erhalten hatten. Nach Yamamoto fordern nun japanische Experten eine dringende Neubewertung der globalen Impfprogramme, insbesondere der mRNA-„Impfstoffe“.

Yamamotos Erkenntnisse stützen sich auf die zunehmenden Beweise für eine durch Impfstoffe verursachte Immunschwäche und einen starken Anstieg der Nebenwirkungen. Japan hat seit der Einführung des „Impfstoffs“ gegen COVID über 600.000 zusätzliche Todesfälle verzeichnet.

Doch obwohl die Pandemie schon lange vorbei ist und die Akzeptanz des „Impfstoffs“ nachlässt, sind die Todesfälle weiterhin zu beklagen, wie auch die laufenden Vorfälle bei den Piloten weiterhin zeigen. (Erster Weltführer gibt zu, dass die gegen Covid Geimpften „keine Menschen mehr sind“ (Video))

Besonders besorgniserregend ist die steigende Zahl der Todesfälle bei Kindern, die Corona-Injektionen erhalten haben. Im Rahmen der Studie analysierte Yamamoto Dutzende ungeklärter Todesfälle bei Kindern in Japan.

Er stellte fest, dass die Zahl der plötzlichen und mysteriösen Todesfälle bei Kindern in die Höhe schoss, nachdem japanische Kinder Covid-Impfstoffe erhalten hatten. Yamamoto untersuchte drei ungeklärte Todesfälle bei Kindern, die innerhalb eines Tages nach einer Routineimpfung auftraten.

Hier seine Zusammenfassung:

Das Risiko einer Immunschwäche im Zusammenhang mit häufigen mRNA-Impfungen (Boten-Ribonukleinsäure) ist immer deutlicher geworden, was dazu geführt hat, dass zusätzliche Dosen mit Ausnahme von Japan weitestgehend abgesetzt wurden.

Eine Neubewertung von Impfprogrammen, einschließlich abgeschwächter Lebendimpfstoffe, ist von entscheidender Bedeutung. Kürzlich wurden in Japan drei Fälle von Kindern gemeldet, die einen Tag nach einer Routineimpfung starben. Trotz detaillierter Informationen, einschließlich der Ergebnisse von Autopsien, kamen Experten zu dem Schluss, dass ein kausaler Zusammenhang mit der Impfung nicht festgestellt werden konnte. Dieser Kommentar hebt die Herausforderungen im Zusammenhang mit mRNA-Impfstoffen hervor und erörtert die Notwendigkeit, die Wirksamkeit und Sicherheit bereits zugelassener Impfstoffe neu zu bewerten.

Trotz detaillierter Autopsieberichte stuften also Experten diese Fälle als „Kausalität nicht einschätzbar“ ein. Diese Einstufung veranlasste Yamamoto zu der Frage, ob externer Druck oder Interessenkonflikte eine ordnungsgemäße Bewertung der Impfstoffsicherheit behindern könnten.

Der jüngste war ein zwei Monate alter Junge, der einen Tag nach der Verabreichung von HIB-, Rotavirus- und Pneumokokken-Impfungen starb. Das Kind, das am 23. Januar 2024 starb, wurde 30 Minuten nach den Injektionen plötzlich krank. Im Krankenhaus trat 59 Minuten nach der Impfung eine Asystolie auf.

In einem anderen Fall starb ein sechs Monate altes Mädchen innerhalb eines Tages nach der Verabreichung von Impfungen gegen Hepatitis B, HIB, Pneumokokken und einem Vierfach-Impfstoff (Keuchhusten, Diphtherie, Tetanus, Polio). Sie wurde am 24. November 2023 tot aufgefunden – einen Tag nach den Impfungen.

Der dritte Fall betraf einen dreijährigen Jungen, der einen Tag nach der Verabreichung des Impfstoffs gegen Japanische Enzephalitis verstarb. Er wirkte lethargisch und hatte etwa acht Stunden nach der Impfung 39,5 °C Fieber. Kurz darauf verstarb er.