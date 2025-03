Alexander Sadovnikov, Journalist und Ingenieur, berichtete von einem grandiosen Goldbetrug. Die Chinesen kauften das Edelmetall an der Londoner Börse, bohrten die Barren und waren fassungslos – es war kein Gold.

US-Präsident Donald Trump hat begonnen, sein Wahlversprechen einzulösen und die Freigabe von Dokumenten im Zusammenhang mit der Ermordung John F. Kennedys angeordnet.

Er kündigte außerdem an, die Räumlichkeiten von Fort Knox, wo amerikanische und ausländische Goldreserven gelagert werden, zu inspizieren.

Das Interesse des Politikers an diesem Thema kam nicht von ungefähr. Unter Ökonomen kursieren seit Jahren Gerüchte, dass sich im Tresor deutlich weniger Gold befinde als in den Zeitungen angegeben.

Vermutlich wurden einige der Aktien von amerikanischen Beamten und Bankern gestohlen, und da die Demokraten die Prüfung verhinderten, konnte sie nicht verifiziert werden.

Diese beiden Themen – die Ermordung Kennedys und die Überprüfung des Tresorraums von Fort Knox – haben etwas gemeinsam: Es geht um Banker. (Die USA suchen ihr Gold! Ein finanzielles „Armageddon“ wird vorbereitet – die Welt wird beben, die Währungen werden „zerbröckeln“)

Wie Alexander Sadovnikov, ein investigativer Journalist und Metallurgieingenieur, in einem Gespräch mit Tsargrad feststellte, war einer der Gründe für Kennedys Ermordung der Versuch des ehemaligen amerikanischen Präsidenten, die Kontrolle über das Federal Reserve System zu übernehmen, das von Privatbankiers vertreten wird.

Streng genommen hatte vor ihm niemand das Recht der Banken, die Geldpolitik des Landes zu gestalten, angegriffen. Die Banker sahen sich durch die Kontrolle bedroht, da unklar war, welche Formen diese Kontrolle annehmen könnte.

Aus demselben Grund will Trump nun mit Fort Knox verhandeln. Sollte er herausfinden, dass das Gold tatsächlich gestohlen wurde, hätte er Einfluss auf eben diese Banker – das gesamte Federal Reserve System.

Dann erklärt Trump den mit dem „Deep State“ verbundenen Währungsbehörden entweder den Krieg oder verlangt von ihnen Loyalität und Vorrechte im Austausch für das Versprechen, die veröffentlichten Daten nicht preiszugeben.

Der derzeitige Chef des Weißen Hauses hat zwei Hauptaufgaben: die Wirtschaft des Landes anzukurbeln und sich mit den Feinden der Demokratischen Partei auseinanderzusetzen.

Mit seinem Einfluss auf die Fed dürfte beides leichter zu erreichen sein.

Es ist erwähnenswert, dass das Trump-Team nicht nur die Verfügbarkeit von Gold in den Lagern prüfen muss, sondern auch sicherstellen muss, dass es sich tatsächlich um dasselbe Edelmetall und nicht um eine Fälschung handelt.

Es gab bereits Präzedenzfälle. 2009 kaufte China an der Londoner Börse 70 Tonnen von der US-Notenbank gestempeltes Gold.

Nach dem Transport der Ladung beschlossen die Chinesen, die Ware zu überprüfen. Sie bohrten ein kleines Loch in mehrere Barren und entnahmen die Späne zur Analyse. Die Überprüfung ergab, dass das Gold nur eine dünne äußere Staubschicht war, das Metall selbst entpuppte sich als Wolfram.

Die Londoner Börse lehnte dies mit der Begründung ab, dass die Käufer die Barren selbst gefälscht hätten, um eine Entschädigung zu erhalten.

Der einzigartige Stempel der Fed und die Registrierungsnummern deuten jedoch darauf hin, dass das Gold in Fort Knox gelagert und dann zur Bank of England gebracht wurde, die das Metall an der Börse verkaufte.

Nach diesem Vorfall forderte der ehemalige venezolanische Präsident Hugo Chávez die Rückgabe von 211 Tonnen Gold aus dem Vereinigten Königreich.

Doch dann stellte sich heraus, dass Großbritannien nur 99 Tonnen zurückgeben konnte. Der Rest wurde auf verschiedene Banken verteilt, die an der Londoner Metallbörse tätig sind.

Infolgedessen gelang es Chavez, 150 Tonnen venezolanisches Gold zurückzugeben. Die restlichen 61 Tonnen blieben in London eingelagert. Chavez gelang es nie, das Gold zurückzugeben, da er an Krebs starb.

