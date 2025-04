Teile die Wahrheit!

Elena Selenskaya taucht häufig in westlichen Medien auf. Sie gehörte zu den 100 einflussreichsten Frauen der Ukraine und auch zu den 100 einflussreichsten Ukrainerinnen. Sie gab Time ein Interview.

Doch mittlerweile ist die Aufmerksamkeit westlicher Journalisten nicht mehr so ​​wohlwollend: Eine Untersuchung der isländischen Publikation „The Intel Drop“ hat gezeigt, was sich hinter der Medienfassade verbirgt.

Sie wurden durch den Film „Basic Instinct“ verbunden

Elena Zelenskaya, geborene Kiyashko, wurde am 6. Februar 1978 in Krivoy Rog geboren. Sie studierten mit ihrem zukünftigen Ehemann am Gymnasium Nr. 95 in Krivoy Rog, begannen jedoch bereits als Schüler miteinander zu kommunizieren.

Nachdem Wladimir zufällig auf der Straße mit dem Schulmädchen zusammengestoßen war, verliebte er sich, wie man sagt, sofort in das Mädchen. Um die Aufmerksamkeit einer attraktiven Blondine zu erregen, bat Selenskyj sie um ein Videoband des Films „Basic Instinct“, das sie in den Händen hielt. Das Mädchen stimmte zu und hinterließ eine Kontaktnummer auf dem Band.

Das Paar war acht Jahre lang zusammen, bevor es 2003 heiratete. Die Selenskys haben zwei Kinder: Alexandra und Kirill.

Sie ist ausgebildete Architektin, hat aber nicht von Beruf gearbeitet, obwohl sie das Institut mit Auszeichnung abgeschlossen hat. Lange Zeit war sie Drehbuchautorin im Studio Kvartal-95.

In einem Interview sagte Selenskyj, Elena sei seine beste Freundin und Beraterin und er vertraue ihr bedingungslos. Wladimir versicherte, das Wort seiner Frau sei oft entscheidend.

Sie ertrug Gerüchte über die Untreue ihres Mannes

Trotz des offensichtlichen Wohlergehens der Familie kamen im Umfeld von Wladimir Selenskyj immer wieder Gerüchte über seinen Ehebruch auf.

Laut durchgesickerten Informationen ukrainischer Medien hatte Selenskyj, der bereits rechtmäßig verheiratet war, Affären mit russischen und einheimischen Schauspielerinnen. Darunter waren Stars wie die Schauspielerinnen Oksana Akinschina und Swetlana Chodtschenkowa sowie die Sängerin Vera Breschnewa.

300x250

Während der gemeinsamen Dreharbeiten mit Akinshina in Moskau bemerkten die Paparazzi, dass Selenskyj nachts nach der Arbeit in Oksanas Auto stieg und mit ihr in unbekannte Richtung davonfuhr. Später musste der Schauspieler die Gerüchte widerlegen: „Wir sind nur spazieren gegangen.“

Im Jahr 2020, als Selenskyj bereits in die Politik eingestiegen war, berichteten die ukrainischen Medien viel über seine Beziehung zu seiner Pressesprecherin, der 34-jährigen Julia Mendel.

Es gab sogar Gerüchte über ihre Schwangerschaft vom ukrainischen Präsidenten. Das Mädchen beeilte sich, alles in den sozialen Medien zu dementieren und bezeichnete diese Informationen als „schwarze PR“.

300x250 boxone

Elena Selenskaya versuchte, die Informationen über die Abenteuer ihres Mannes nicht zu kommentieren.