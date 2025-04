Geheime Unterwelt: Höhlenforscher ist sich sicher – die  Baumeister der Untergrundanlagen stammen nicht von der Erde (Video) 

Teile die Wahrheit!

Den österreichischen Höhlenforschern Ingrid und Heinrich Kusch ist es in jahrzehntelanger Forschungsarbeit gelungen, Hunderte Untergrundanlagen, eine steinzeitliche Megalithkultur und sensationelle Artefakte einer über 60.000 Jahre alten Fremdkultur zu bergen, die möglicherweise nicht von der Erde stammt. Von Frank Schwede

Wenn die österreichischen Forscher Ingrid und Heinrich Kusch aus der Steiermark auf Vortragsreise gehen und ihre Zuhörer in den Untergrund führen, ist der Saal rappelvoll.

Kein Wunder, was das Ehepaar Kusch berichtet, ist Geschichte aus den Tiefen der Erde, wie man sie sonst nirgendwo zu Ohr bekommt.

Zwar ist Forschern mittlerweile bekannt, dass in vielen europäischen Hochkulturen und Weltreligionen Höhlen und Schratteln einen bedeutenden Stellenwert hatten, weil man noch im Mittelalter angenommen hat, dass dort der Sitz der Götter ist, doch die wahren Hintergründe verschweigt der Mainstream bis heute.

Laut Aussage des Historikers und Höhlenforschers Heinrich Kusch wurde ein Großteil der Höhlen und Schratteln vom Neolithikum bis zur Römerzeit regelmäßig genutzt.

In seinen Büchern Geheime Unterwelt, Tore zur Unterwelt und Versiegelte Unterwelt berichtet das Ehepaar Kusch ausführlich über die letzten großen Geheimnisse unserer Geschichte, in der die Unterwelt einen ganz besonderen Stellenwert hat.

Viele Stollen wurden wie mit einem Messer aus dem Berg geschnitten, was laut Kusch für die damalige Zeit ungewöhnlich ist und den Eindruck vermittelt, dass die Arbeiten möglicherweise mit einer uns bis heute unbekannten Technologie durchgeführt wurde, weil sich nach heutigem Erkenntnisstand quarzhaltiges Gestein ohne Maschinen nicht bearbeiten lässt. (Geheimnisvolle Unterwelt: Acht-Meter-Loch und seltsame Flugbewegung im Harz – was ist da los? (Video))

In einem früheren Interview mit dem ORF sagte Heinrich Kusch:

„Das ist für die Steinzeit unglaublich. Wir haben auf 0,2 Millimeter genau diese Gänge gescannt und können feststellen, dass auf meterlange Strecken nur Abweichungen von 16 Millimeter da sind. Das ist selbst mit den heutigen Maschinen unmöglich.

Zur Präzision der Herstellung einzelner Gänge kann nur gesagt werden, dass es derzeit keine bekannte Technik gibt, die in der Lage ist, so kleinräumige Gangpassagen mit einer Genauigkeit von nur wenigen Millimetern Abweichung an Decke und wand zu schaffen.

Auch händisch ist dies unmöglich zu erreichen, weil ja das Gestein immer wieder bei Kluft- und Schichtflächen ausbricht und so gesehen zerrissene oder aufgebrochene Gangteile das Gesamtbild prägen würden.

300x250

Außerdem kann bei händischer Arbeit keine Temperatur von über 1200 Grad Celsius an der Werkzeugspitze entstehen, die das Gestein zum Schmelzen bringt, wie an mehreren untersuchten Proben festgestellt werden konnte.“

Energiezentren tief unter der Erde

Die Gänge in den Schratteln messen oft kaum mehr als achtzig Zentimeter in der Breite und 1,60 Meter in der Höhe. Kusch vermutet, dass ein Großteil auf die Prähistorie oder die Megalithkultur von vor 3500-6500 Jahren oder auf eine noch ältere Kulturen zurückreichen könnte.

300x250 boxone

Was die Nutzung der Anlagen betrifft, sind Forscher geteilter Meinung. Manche vermuten, dass Höhlen als Zufluchtsort oder Vorratskammern dienten, andere glauben an eine sakrale Nutzung, etwa als „Seelenkammer“, so wie der 2007 verstorbene Heimatforscher Anton Haschner aus Markt Indersdorf.