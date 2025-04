Impfung: Wie das mRNA-Spike-Protein die Zirbeldrüse und Deine DNA ruiniert

Ein führender italienischer Pathologe hat die Ergebnisse seiner mehrjährigen Untersuchung der Gehirne von gegen Covid geimpften Personen veröffentlicht.

Dabei stellte sich heraus, dass sie alle eines gemeinsam haben: Die Zirbeldrüse ist vollständig zerstört.

In einem Podcast-Interview behauptete Fabio Zoffi, dass die von vielen Beobachtern berichteten Persönlichkeitsveränderungen bei Personen, die den COVID-19-Impfstoff erhalten hatten, „sehr real“ seien.

Er betonte außerdem, dass Depressionen eine echte Nebenwirkung der mRNA-basierten Gentherapie seien und dass Pathologen allmählich konkrete Erklärungen für die physiologischen Veränderungen finden, die nach der Injektion im Körper auftreten.

„Über Persönlichkeitsveränderungen, Depressionen und so weiter. Das ist sehr real. Wir haben die Ursachen der Theorie identifiziert und einige Pathologen in Italien haben sie bestätigt“, sagte Zoffi. „Das Spike-Protein zerstört und greift leider auch das endokrine System an.“

„Die hormonproduzierenden Drüsen werden angegriffen und außer Gefecht gesetzt. Und Hormone sind es, die unsere Emotionen und Gefühle und all diese Dinge erzeugen“, fuhr Zoffi fort. „Ein italienischer Pathologe berichtete einer Zeitung, dass er bei allen Gehirnen, die er untersuchte, bei allen Geimpften eine völlig zerstörte Zirbeldrüse gefunden habe.“

Das Spike-Protein ist auch sehr gefährlich für das endokrine System. Deshalb kommt es bei den Menschen zu all diesen Persönlichkeitsveränderungen.

Die Zirbeldrüse ist eine kleine, erbsenförmige Struktur, die tief im Zentrum des Gehirns liegt, zwischen den beiden Hemisphären in einer Rille, wo die Hälften des Thalamus aufeinandertreffen.

Trotz seiner Größe spielt es eine wichtige Rolle bei der Regulierung der inneren Uhr des Körpers, indem es Melatonin produziert, das Hormon, das für die Steuerung des Schlaf-Wach-Rhythmus verantwortlich ist.

In verschiedenen Kulturen und spirituellen Traditionen wird die Zirbeldrüse oft als „drittes Auge“ oder „Sitz der Seele“ bezeichnet – ein Symbol für Intuition, innere Sicht und höheres Bewusstsein.

An Italian Pathologist found out what might be the reason behind „personality changes“ seen in people injured by spike protein pic.twitter.com/y2iNxnreKz

Vax-Inhaltsstoffe und die Zirbeldrüse: Das menschliche Bewusstsein wird beeinflusst

Nachdem Sie diesen „Impfstoff“ nun schon mehrmals erhalten haben, ist es an der Zeit, sich genau zu fragen, was in Ihren Körper und in den Ihres Kindes gespritzt wurde. Denn dieses Zeug hat mit der Zirbeldrüse zu tun , dem menschlichen Rezeptor für natürliche Energie und Licht.

Bei der Suche nach Informationen zu dieser Drüse stößt man wahrscheinlich auf Texte, die einem vielleicht nicht gefallen, weil sie einem wie Hippie-Kram oder so vorkommen. Lassen Sie sich dadurch jedoch nicht davon abhalten, sich eingehend mit diesem metaphysischen Mysterium zu befassen, denn es ist eng mit den Lebenskräften verbunden, ohne die man nicht so leben kann, wie es vorgesehen ist. (Krankenhaus-Whistleblower: Ärzte, die mit derselben mRNA-Charge geimpft wurden, sterben gleichzeitig (Video))

Deine DNA ruinieren

Schauen wir uns zunächst an, was ein Pharma-Millionär zum Impfstoff sagt. Sein Name ist Dimitris Giannakopoulos, CEO von Vianex in Griechenland. (Weitere Einzelheiten zu seiner Botschaft finden Sie auf Frontnieuws.com.)

Giannakopoulos schrieb:

„Viele Leute fragen mich, ob ich geimpft werde und mit welchem ​​Impfstoff. Nein, ich werde nicht geimpft und werde auch nicht geimpft. Nicht, weil ich Angst vor Nebenwirkungen habe, sondern weil ich nicht zulasse, dass meine DNA verfälscht wird.“

Sie wissen, was mit „vermasselt“ gemeint ist: Es bedeutet, dass etwas seine funktionale Integrität verloren hat. Wenn Ihre DNA also vermasselt ist, funktioniert sie nicht mehr so ​​wie zuvor; sie funktioniert anders – vielleicht auf eine Weise, die Sie nicht wollen . Das ist vermasselt.

Werfen wir nun einen Blick auf Comirnaty, den von Pfizer entwickelten Trank. Diese beliebte Injektion macht viele verrückt. Erinnern Sie sich an das Mädchen, das auf ihrem Selfie-Twitter „Dieses Mädchen nimmt Pfizer“ schmetterte und damit ihren privilegierten Impfstatus in einem Lied zur Schau stellte? Hier ist die Bestätigung:

Comirnaty :

Offenbar bewirken die Inhaltsstoffe des Corona-„Impfstoffs“ eine Hemmung eines bestimmten Prozesses in der Zirbeldrüse. Stimuliert man die Expression des S-Antigens, entsteht „Dunkelheit“ im Körper (es wird weniger Licht empfangen, das von den Augen genutzt wird). Diese Dunkelheit ist jedoch in Wirklichkeit eine blockierte Aufnahme der natürlichen Energie aus den umgebenden Schichten, wie der Ionosphäre, deren Energie für das reibungslose Funktionieren des menschlichen Systems erforderlich ist.

Der Mensch muss die richtigen Frequenzen haben, um sein Leben auf der Erde voll und ganz zu erleben; zum Beispiel beim Schlafen, Fühlen, Kreativsein, Wachen usw. Man könnte es die Gottesenergie nennen, die göttliche Energie, die die treibende Lebenskraft hinter allem Lebendigen ist. Die Zirbeldrüse ist somit mit dem Empfang dieser treibenden Energie befasst.

Tatsächlich ist die gesamte globale Corona-Welle ein gigantisches Experiment, das darauf abzielt, den Menschen von seiner natürlichen Lebenskraft zu trennen. Sobald dies gelingt, können sie durch Satelliten und künstlich erzeugte Vibrationen gesteuert werden. Dies geht Hand in Hand mit den Bemühungen, einen „dritten DNA-Strang“ zu erzeugen. Dieses frankensteinartige Unterfangen nutzt Nanotechnologie in Projekten, die vom US-Militär finanziert werden. Man hört nicht viel darüber, aber es gibt viel darüber zu erfahren.

mRNA-Impfstoffe

Was ist so toll und wunderbar an diesen Impfstoffen und warum sollten Sie sie nehmen?

Bevor Sie weiterlesen, sollten Sie verstehen, was der Begriff „Anti-Vektor-Immunität“ bedeutet. Lesen Sie, was Gavi dazu sagt. Gavi, die Impfallianz, wird teilweise von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert. (Was dachten Sie?) Hier ist die Liste der Spender: https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles.

Wenn jemand bereits einer anderen Virusvariante ausgesetzt war, kann sein Immunsystem die modifizierte Version erkennen und zerstören, bevor sie ihre Wirksubstanz freisetzen kann. Das bedeutet, dass der Impfstoff möglicherweise nicht wirkt. Diese sogenannte „ Anti-Vektor-Immunität “ erschwert auch die Auffrischungsimpfung mit einem adenoviralen Vektorimpfstoff, wenn dabei derselbe virale Vektor ein zweites oder drittes Mal injiziert wird.

Dies untermauert das Hauptargument für mRNA-Impfungen, denn es behauptet, dass mRNA-Impfstoffe immer und immer wieder injiziert werden können. Das bedeutet, dass etwaige Antikörper, die Sie möglicherweise bereits durch früheren Kontakt mit einem Virus gebildet haben, die injizierte mRNA-Mischung nicht beeinträchtigen. Mit anderen Worten: Die Wirkung dieser Impfstoffklasse wird nicht durch bereits vorhandene Antikörper beeinträchtigt, sodass sie regelmäßig und mehrfach injiziert werden kann, was die Gewinne der Pharmaunternehmen steigert . (Da fragt man sich, ob es sich wirklich um einen „Impfstoff“ handelt.)

Hier ist es:

Wirkmechanismus von mRNA-Impfstoffen

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK567793/

„Die rasante Entwicklung und Weiterentwicklung der mRNA-Impfstoffe beruht auf ihrer Fähigkeit, die Antigenstruktur und -expression zu imitieren, die mit der bei einer SARS-CoV-2-Infektion auftretenden vergleichbar ist.[19] Die mRNA-Impfung birgt kein Infektionsrisiko oder keine Insertionsmutagenese . Die mRNA entgeht der Anti-Vektor-Immunität, was wiederholte Impfungen ermöglicht. Die Fähigkeit der mRNA, eine unerwünschte Immunreaktion im Körper hervorzurufen , kann reduziert werden , und Modifikationen können vorgenommen werden, um die Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe zu verbessern .[20]“

Allerdings sind folgende Aussagen in dieser Beschreibung nicht wahr: Keine Ansteckungsgefahr → im Gegenteil, es zeigt sich, dass sich durchaus einige Menschen nach der Impfung „infizieren“.

Kein Risiko einer Insertionsmutagenese → im Gegenteil, Insertionsmutagenese ist nachweislich möglich und kommt höchstwahrscheinlich tatsächlich vor, wodurch Ihre DNA verändert wird .

Die mRNA „entzieht sich der Anti-Vektor-Immunität“ → im Gegenteil, trotz dieser Behauptung erkranken jetzt viele an Covid und viele haben schwere Nebenwirkungen.

Daher sind wiederholte Impfungen zulässig → im Gegenteil, dies folgt nicht mehr dem „Umgehen der Anti-Vektor-Immunität“. Wie Sie wissen, verfehlen wiederholte mRNA-Impfungen ihr Ziel eindeutig, und manche Menschen sterben sogar an Nebenwirkungen, wenn sie nicht gerade an Covid erkranken. Dann gibt es noch die vagen Aussagen, die das Vertrauen in das Gebräu nicht stärken: Die Fähigkeit der mRNA, eine unerwünschte Immunreaktion im Körper hervorzurufen, kann reduziert werden . Was ist mit „reduziert werden“ gemeint ? Heißt das, dass die mRNA zwar funktionieren kann, aber dennoch durch die „Anti-Vektor-Immunität“ beeinträchtigt sein kann? Es sieht ganz danach aus, wenn die mRNA nicht selbst aktiv eine Krankheit verursacht.

. Was ist mit „reduziert werden“ gemeint ? Heißt das, dass die mRNA zwar funktionieren kann, aber dennoch durch die „Anti-Vektor-Immunität“ beeinträchtigt sein kann? Es sieht ganz danach aus, wenn die mRNA nicht selbst aktiv eine Krankheit verursacht. und es können Modifikationen vorgenommen werden, um die Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe zu verbessern → was ist mit „ kann vorgenommen werden“ und was mit „verbessern“ gemeint? Heißt das, es könnte funktionieren, aber die „Anti-Vektor-Immunität“ nicht verbessern? Es sieht ganz danach aus, als ob das nicht der Fall wäre. Und hier ist das Verkaufsargument von Gavi, das für den mRNA-Impfstoff wirbt, das offensichtlich keine Ihrer vertrauenswürdigen Behörden in Betracht gezogen oder sich so zu Herzen genommen hat, wie sie es hätte tun sollen: Eine Herausforderung bei diesem Ansatz besteht darin, dass die Betroffenen möglicherweise bereits zuvor dem Virusvektor ausgesetzt waren und eine Immunreaktion dagegen entwickeln, wodurch die Wirksamkeit des Impfstoffs verringert wird. Eine solche „ Anti-Vektor-Immunität “ erschwert zudem die Verabreichung einer zweiten Impfdosis ( sofern diese erforderlich ist) , es sei denn, diese zweite Dosis wird mithilfe eines anderen Virusvektors verabreicht . Gavi sagt, dass eine zweite Dosis mit einem „anderen Virusvektor“ verabreicht werden muss, um die „Anti-Vektor-Immunität“ zu überwinden. Die zweite Frage, die Sie sich dann stellen könnten, ist: Wirken die mRNA-Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen wirklich besser? Wissen Sie, ob das der Fall ist? Wurden Ihnen Beweise dafür vorgelegt? Und warum wird jeder dazu gedrängt, eine Auffrischungsimpfung nach der anderen zu nehmen? Impfung nach Impfung nach Impfung? Liegt es vielleicht daran, dass das Zeug tatsächlich nicht wie versprochen wirkt , aber abgesehen von den Profiten der Pharmaindustrie wirkt es wie Magie?! Mehrdeutige oder unspezifische Wörter, die Gavi verwendet: Anti-Vektor-Immunität. Siehe obige Erklärung. Dieser Mechanismus scheint im Hinblick auf den mRNA-Impfstoff überhaupt keine Relevanz zu haben. Menschen werden immer wieder mit einem Mittel gespritzt, das im besten Fall nichts gegen ein „Virus“ ausrichtet und im schlimmsten Fall verstümmelt und tötet. Warum sollte man als Hersteller dieses bizarren Tranks ihm so überlegene Eigenschaften zuschreiben, wenn man doch weiß, dass das Produkt nichts mit einer „Impfung“ gegen einen Krankheitserreger zu tun hat, geschweige denn damit, dass es sich einfach nur um eine „Impfung“ handelt? Das Wort „herausfordernd“. Was soll das Ihrer Meinung nach bedeuten? Dass es den Gewinnen im Wege steht? Und dass man es als Verkaufsargument für das mRNA-Gift nutzen wird? Die Worte „vorausgesetzt, dies ist erforderlich“ beziehen sich auf eine zweite Dosis. Warum soll das Ihrer Meinung nach erwähnt werden? Weil man mit einem natürlichen Immunsystem keinen Impfstoff gegen ein (nicht existierendes) Virus benötigt und daher keine Gewinne erzielt werden können? Außerdem muss diese zweite Dosis mit einem anderen Virusvektor versetzt werden, was die Gewinne schmälert? Auch dies ist ein hervorragendes Verkaufsargument für den mRNA-gefrorenen Cocktail, der nicht einmal ein Impfstoff ist. Die Verkaufsstrategie für dieses monströse Produkt ist bemerkenswert und geradezu furchtbar hinterhältig. Stellen Sie sich vor, jemand verkauft Holzklötze und vermarktet sie als „Autoreifen“. Er behauptet, diese Autoreifen würden sich dem Luftdruck entziehen und nie lecken, und man könne immer wieder neue Klötze aufziehen. Sogar Booster-Klötze, die man auf den ursprünglichen Klotz aufsetzt. Ihr Auto fährt sich dann viel besser und trotzt Schlaglöchern und scharfen Steinen. So sicher wie möglich! Das Ganze ist ein teuflisches Pharma-Experiment – ​​niemanden interessiert es, ob diese mRNA-Injektionen Schutz vor Krankheitserregern bieten. Tatsächlich lässt sich mit Sicherheit sagen, dass sie die DNA dauerhaft verändern . Und sie machen die Hersteller steinreich – auf Kosten Ihrer Gesundheit oder Ihres Todes. Zutaten Comirnaty: Tozinameran (BNT162b2)

Das Tozinameran (BNT162b2) ist eine nukleosidmodifizierte Messenger-RNA (modRNA), die in Lipidnanopartikeln (LNP) exprimiert wird und das Spike-Protein (S-Protein) des SARS-CoV-2-Virus kodiert – den Hauptort für neutralisierende Antikörper.[26][27] Die Lipidpartikel ermöglichen den Transfer der RNA in Wirtszellen, was zur Expression der SARS-CoV-2-S-Antigene führt.[19] Die Immunogenität und Antikörperreaktion auf SARS-CoV-2-S-Antigene verleiht zusätzlichen Schutz gegen COVID-19. mRNA-1273 SARS-CoV-2

Der mRNA-1273-Impfstoff besteht aus einem Lipidnanopartikel (LNP), das nukleosidmodifizierte Messenger-RNA (modRNA) umhüllt. Diese kodiert das perfusionsstabilisierte Spike-(S)-Protein des SARS-CoV-2-Virus und verfügt über eine S1-S2-Spaltstelle mit transmembranärer Komponente. Das auf der Oberfläche vorhandene S-2P-Antigen ermöglicht den Eintritt in die Wirtszelle. Dadurch wird die RNA in die Wirtszellen transferiert, was zur Expression der SARS-CoV-2-S-Antigene führt. Die Immunogenität und die Antikörperreaktion gegen SARS-CoV-2-S-Antigene bieten zudem Schutz vor COVID-19.[27][19] Toxizität von Tozinameran:

Zur Toxizität der Impfstoffe Tozinameran (BNT162b2) und mRNA-1273 SARS-CoV-2 liegen nicht genügend Daten vor. „Unzureichend“ – wofür? Weil der Wahnsinn weitergeht? Weil der zitternden Herde blindlings dieses Mittel verabreicht wird? Weil keine angemessene Risikobewertung gerechtfertigt ist? Weil der Wahnsinn aufgrund des beklagenswerten Mangels an ausreichenden Daten nicht gestoppt wird? Und Sie glauben immer noch, dass es in Ordnung ist, dass Pfizer Ihnen und Ihren Lieben dieses Zeug injiziert? Pfizer Comirnaty-Broschüre https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf Wirkmechanismus: „Die nukleosidmodifizierte Messenger-RNA in Comirnaty ist in Lipidnanopartikeln formuliert, die den Transport der nicht replizierenden RNA in Wirtszellen ermöglichen, um die transiente Expression des SARS-CoV-2-S-Antigens zu steuern. Die mRNA kodiert für membranverankertes, vollständiges S mit zwei Punktmutationen innerhalb der zentralen Helix. Die Mutation dieser beiden Aminosäuren zu Prolin fixiert S in einer antigenisch bevorzugten Präfusionskonformation. Der Impfstoff löst sowohl neutralisierende Antikörper als auch zelluläre Immunantworten auf das Spike-(S)-Antigen aus, was zum Schutz vor COVID-19 beitragen kann .“ Mehrdeutige oder unspezifische Wörter, die Pfizer verwendet: Die Worte „ kann beitragen “ bedeuten: keine Garantien. Diese Worte bedeuten, dass das Zeug im schlimmsten Fall überhaupt keinen Schutz bietet. Sie bedeuten auch nicht, dass es ein statistisch signifikantes Schutzniveau gibt. Im Grunde bedeutet es: Wir haben keine Ahnung, aber Sie nehmen es trotzdem. Über das S-Antigen Das Ziel ist hier das S-Antigen. Es handelt sich um ein Gen, das für ein Protein kodiert. Es hat andere Namen: 48 kDa Protein

S Arrestin

S-Antigen; Netzhaut und Zirbeldrüse (Arrestin)

Retinales S-Antigen1 Publikation

DURCHHÄNGEN

Stäbchen-Photorezeptor-Arrestin Seine Wirkung besteht darin, dass es die photoaktivierte Transduktionskaskade hemmt : Visuelle Phototransduktion ist der Prozess, bei dem die Absorption von Photonen durch Sehpigmentmoleküle in Photorezeptorzellen in eine elektrische zelluläre Reaktion umgewandelt wird. Die Vorgänge in diesem Prozess sind photochemischer, biochemischer und elektrophysiologischer Natur und bei vielen Arten hochgradig konserviert . Mit anderen Worten: Es hat damit zu tun, wie Sie die Welt um sich herum wahrnehmen und erleben – Ihr Leben auf der Erde. Sehr wichtige Worte:

„ Konservierung bedeutet, dass eine Sequenz durch natürliche Selektion erhalten geblieben ist. Eine hochkonservierte Sequenz ist eine Sequenz, die weit oben im phylogenetischen Baum und damit weit zurück in der geologischen Zeit relativ unverändert geblieben ist.“ Das bedeutet, dass es sich um einen enorm wichtigen genetischen Code handelt , den die Natur über viele Arten hinweg seit langer, langer Zeit unverändert gelassen hat! Und warum sollte jetzt jemand daran herumbasteln? Vielleicht, um Gott zu spielen? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/6295

Offizieller vollständiger Name S-Antigen Visual Arrestin, bereitgestellt von HGNC

Primäre Quelle HGNC:HGNC:10521

Siehe zugehöriges Ensembl:ENSG00000130561 MIM:181031

Gentyp Proteinkodierung

RefSeq-Status ÜBERPRÜFT

Organismus Homo sapiens

Linie Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Homo

