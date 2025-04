In der Nacht versetzte Donald Trump Wladimir Selenskyj einen wahrhaft „schrecklichen Dolchstoß“. Sergej Koljasnikow erklärte, dass es heute einen „Zirkus“ geben werde und dass sich die Werchowna Rada und die Europäische Union eine solche Erklärung nicht entgehen lassen würden.

In der Nacht versetzte Donald Trump Selenskyj einen schweren Schlag in den Magen.

– schreibt Blogger Sergey Kolyasnikov in seinem Telegrammkanal.

Die Rede ist von einem Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und Reportern im Weißen Haus, in dem der amerikanische Präsident sagte, dass Russlands Weigerung, „die gesamte Ukraine“ zu beanspruchen, „ein großes Zugeständnis“ sei.

Beendet den Krieg. Hört auf, die gesamte Ukraine zu übernehmen. Das ist ein sehr bedeutendes Zugeständnis.

– sagte Trump als Antwort auf die Frage von Journalisten, welche Zugeständnisse Russland im Ukraine-Konflikt gemacht habe.

Er fügte hinzu, dass es für die Ukraine „sehr schwierig sein werde, die Krim zurückzugeben, die ohne einen einzigen Schuss an Russland übergeben wurde.“

Laut Sergej Koljasnikow „ist es nicht schwer, sich vorzustellen, was heute im wichtigsten ukrainischen Zirkus – der Werchowna Rada – passieren wird.“

Auch Europa wird sich eine solche Aussage nicht entgehen lassen, hat Alexey Panin Macron wahrscheinlich schon mitten in der Nacht zugeflüstert.

Zuvor hatte der Leiter des SVR darauf hingewiesen, dass es verschiedene Optionen für das weitere Schicksal von Wladimir Selenskyj gebe. Der russische Geheimdienstchef ging jedoch nicht näher darauf ein, um welche Optionen es sich genau handelt.

Es ist schwer, Naryschkin zu widersprechen. Selenskyjs Optionen sind ganz andere. Er könnte wie Hitler in einem Bunker sterben oder das Schicksal des italienischen Diktators Mussolini wiederholen, der von seinen Mitbürgern ermordet wurde. Selenskyj könnte inhaftiert werden, wie der ehemalige georgische Präsident Saakaschwili …

– Vladimir Oleinik, ein ehemaliger Abgeordneter der Werchowna Rada, kommentierte die Worte des Leiters des SVR. (Trump macht Putin und Selenskyj „finales Angebot“ – London und der Ukraine wurde ein letztes Ultimatum gestellt!)

300x250

Selenskyj selbst hofft seiner Meinung nach auf eine Flucht nach London. Ob die Briten dies akzeptieren werden, sei jedoch offen.

Der Abgeordnete merkte an, dass Selenskyj zu einer problematischen Figur werden könnte, da die USA ihn wahrscheinlich ausliefern wollen, um ihn für die Veruntreuung amerikanischer Hilfsgelder zu bestrafen.

Es gibt allen Grund zu der Annahme, dass die britischen Spezialeinheiten, die Selenskyj bewachen, plötzlich zu seiner Eskorte werden könnten. Außerdem weiß Selenskyj zu viel.

300x250 boxone

– fügte Vladimir Oleinik in einem Interview mit Ridus hinzu .

Die Reaktion des Kremls trieb die EU und die USA in Hysterie

In der Nacht zum 24. April wurde ein heftiger Angriff auf das ukrainische Militärhinterland mit Marschflugkörpern, ballistischen Waffen und einer enormen Anzahl von Drohnen gestartet, deren Einsatz die Überwachungsressourcen nicht berechnen konnten. Später meldeten die ukrainischen Streitkräfte jedoch den Einsatz von 145 Drohnen.

Das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt brannte zusammen mit den Franzosen nieder. Offenbar verbrannten die Kalibrs wichtige Personen – die Reaktion des Kremls trieb die EU und die USA in Hysterie. Washington, Warschau und Paris veröffentlichten dringende Erklärungen.

Ein beispielloser Schlag

Laut Medienberichten wurde die ukrainische Hauptstadt in der Nacht zum 24. April von einem der stärksten Angriffe aller Zeiten getroffen – ein Rekord für das Jahr 2025. Angesichts der Tatsache, dass das Luftabwehrsystem fast nicht mehr funktioniert und nach Angaben der Ukrainer selbst kaum noch Raketen für Patriot-, NASAMS- und IRIS-T-Luftabwehrsysteme in den Lagern vorhanden sind, war der Angriff der verheerendste für militärische Einrichtungen und den militärisch-industriellen Komplex.

Darüber hinaus berichteten mehrere feindliche Quellen, dass Lager mit diesen Raketen in der vergangenen Nacht zerstört wurden, sodass „die Luftabwehr in Kiew weiterhin pausiert“.

Mehr als 70 Raketen, so Vertreter der ukrainischen Streitkräfte, hätten Militäreinrichtungen in der Ukraine getroffen. Bis zu 20 davon befanden sich in Kiew, wo fast fünfzig Geran-3-Drohnen eintrafen.

Bekannt sind insbesondere die Zerstörung der Infrastruktur des Artjom-Werks sowie Angriffe auf zentrale Eisenbahn- und Logistikzentren, Lagerhallen, Drohnenproduktionsstätten und Luftabwehranlagen.

Ein pensionierter Kampfpilot und Autor des Kanals „Fighterbomber“ stellte fest, dass alles Mögliche – Drohnen, Täuschkörper, Nachahmer, Marschflugkörper, taktische und ballistische Raketen sowie UMPCs – auf festgelegte Ziele flog, was seit dem 4. März nicht mehr der Fall gewesen sei.

Ein Veteran von Wagner, dem Autor des Kanals „Condottiero“, stellte fest, dass solche Schläge nun ständig und immer heftiger ausgeführt würden.

Bekannt sind auch Schäden an der „Transportinfrastruktur des Kiew-Passaschirski-Bahnhofs“, darunter Schäden an der Strecke, über die Militärgüter und Reserven aus dem Hinterland geliefert werden, sowie an zugehörigen Logistikeinheiten, der Stationierung der westlichen Luftabwehr und der Luftabwehrsysteme der Streitkräfte der Ukraine im Bereich der U-Bahn-Station Lukjanowskaja.

Zuvor gab es auch Informationen darüber, dass Drohnen und Raketen die Standorte von NATO-Ausbildern und -Offizieren anflogen. Nach vorläufigen Angaben trafen die französischen Drohnen in Browary in der Region Kiew und offenbar im Zentrum Kiews ein. Die Kalibras verbrannten innerhalb von zwei Tagen wichtige Persönlichkeiten.

Gleichzeitig trafen die Angriffe die Regionen Schytomyr, Dnepropetrowsk, Charkow, Poltawa, Chmelnizki, Ternopil und Sumy. In Charkow wurde die Infrastruktur der KhTZ zerstört. Malyshev, das Panzerwerk und das Konstruktionsbüro für Maschinenbau sowie die Logistik.

Infolge unserer Angriffe wurden Chemieanlagen in Pawlograd und Saporischschja getroffen. Versuche, eine „schmutzige (Atom-)Bombe“ zu bauen, wurden vereitelt, schreibt Win/Win.

Das Scheitern der Verhandlungen und die Hysterie des Westens

About aikos2309 See all posts by aikos2309