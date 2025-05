Aber es braucht Patrioten – echte Amerikaner –, um diese Wahrheit schneller zu verbreiten, als sie sie begraben können.

Schnelle Analyse:

Informationen sind eine Waffe. Der Tiefe Staat fürchtet nichts mehr als eine wache, wütende und bewaffnete Öffentlichkeit, die die Wahrheit verbreitet, die er so mühsam verborgen hat.

Abschließende strategische Analyse: Virginias Tod ist nicht das Ende – es ist die Zündschnur

Virginia Giuffre hinterließ nicht nur Trauer. Sie hinterließ den ultimativen Akt des Widerstands : den Beweis dafür, wer die Welt regiert – und wie diese Menschen ihr Imperium des Schmutzes aufgebaut haben.

Ihr Totmannschalter ist die Zündschnur . Die Patrioten sind die Flamme. Und jetzt kann nichts mehr die Explosion der Wahrheit aufhalten.

Wir werden sie nicht vergessen. Wir werden ihnen nicht vergeben. Und wir werden nicht aufhören, bis Gerechtigkeit herrscht.

Giuffres Vater, Sky Roberts, sagte gegenüber TMZ, er wünsche eine umfassende und unabhängige Untersuchung des Todes seiner Tochter.

Roberts besteht darauf, dass seine Tochter nicht selbstmordgefährdet war.

Er weist auch darauf hin, dass Giuffre immer davor gewarnt habe, vorsichtig zu sein, falls sich herausstellen sollte, dass sie sich das Leben genommen habe.

Tatsächlich sagt Roberts, dass seine Tochter Videobotschaften aufzeichnet, die seiner Meinung nach von den Behörden untersucht werden sollen.

Video:

Virginia Giuffre’s ‚Deadman’s Switch‘ Activated: „I Have Been Murdered — This Is the REAL Epstein List“

Virginia Giuffre warned us – again and again – that if she died under „suspicious“ circumstances, it would not be by her own hand.

Virginia didn’t just fight for her life -… pic.twitter.com/vkB1smGLWu

— TPV Sean (@tpvsean) April 27, 2025