Adrenochrom: Dokumente enthüllen – US-Regierung handelte mit Schädeln und Organen von abgetriebenen Föten

Ein Formular zur „Änderung der Ausschreibung/Vertragsänderung“ vom 1. April 2013 belegt, dass die FDA seit mindestens Oktober 2012 fetale Lebern und Thymusdrüsen von ABR kaufte und 580 US-Dollar pro Leber-Thymus-Set in Rechnung stellte, später jedoch einen Einzelpreis von 685 US-Dollar zahlte.

Ein von ABR an die FDA übermittelter „Gebührenplan für Dienstleistungen“ vom 1. Januar 2013 enthält:

Servicegebühr für die Beschaffung fetaler Leichen

D&E im 2. Trimester

[Abtreibung durch Dilatation und Evakuierung] (13.-24. Woche) pro Probe 275 $

Aspiration im 1. Trimester [Abtreibung] (8.–12. Woche) pro Probe 515 USD

Intaktes Calvarium [Schädel des Babys] (8-24 Wochen)“ pro Probe 515 $

Die Gebührenordnung für Dienstleistungen umfasst auch die „spezielle Verarbeitung/Konservierung“ der fetalen Teile, wie z. B. „Gewebereinigung“, „Schockgefrieren“ und „passives Einfrieren (Trockeneis)“.

In einer „Bestellung für Lieferungen oder Dienstleistungen“ vom 9. September 2014 schreibt die FDA zu einer Bestellung im Wert von 9.900 US-Dollar:

Die Auftragnehmer versenden Thymusdrüse (2. Trimester) für 325 $ und Leber (2. Trimester) für 325 $. Die Lieferung über Nacht kostet 150 $ und die Überweisungsgebühr 25 $. Insgesamt beträgt der Gesamtbetrag pro Lieferung 825 $. Der Gesamtbetrag dieses Vertrags darf 9.900,00 $ nicht überschreiten.

Aufgrund einer „Änderung der Ausschreibung/Vertragsänderung“ vom 21. August 2015 erhöhte ABR den Preis für Babylebern und -thymuszellen von 325 US-Dollar auf 340 US-Dollar pro Stück.

Ein von ABR an Howard am 5. Juli 2017 versandtes „Gewebeangebot“ enthielt ein Angebot von 5.440 US-Dollar für die Bereitstellung von 16 Lebern und 16 Thymuszellen aus dem zweiten Trimester (16–24 Wochen) zu je 340 US-Dollar pro „Probe“. In der Angebotsanfrage heißt es, dass „Gewebe, das nachweislich positiv auf HIV, HepA, HepB, HepC oder Chromosomenanomalien getestet wurde, nicht akzeptiert werden“.

Am 28. Juni 2017 schickte ein redigierter Vertragsspezialist der FDA Larton bei ABR eine Preisanfrage (RFQ) für menschliches fötales Gewebe im Alter von „16 bis 24 Wochen“, einschließlich einer „Bedarfserklärung“:

Und wenn man die vorliegenden Beweise betrachtet, gibt es keinen Zweifel mehr. Ermittlungen sind längst überfällig, und Strafverfolgung muss folgen.

Was Sie gleich hören werden, sind keine Spekulationen. Es sind Beweise. Handfeste, dokumentierte Beweise – gewonnen aus durchgesickerten Regierungsverträgen, FOIA-Enthüllungen und verdeckten Aufnahmen, die einer auf Horror aufgebauten Industrie die Maske vom Gesicht reißen.

Wir sprechen hier von einem Schwarzmarkt, der sich direkt vor unseren Augen versteckt – wo Körperteile von Föten an den Meistbietenden verkauft werden und auf dem die Preise für „frische“ Organe auf Rechnungen so aufgeführt sind, als wäre das nichts anderes als die Bestellung von Autoteilen.

Und dahinter steckt ein Netz aus Biotech-Unternehmen, Regierungsbehörden und sogenannten „Gesundheitsdienstleistern“, die ein Vermögen machen.

Und sie machen aus ihrer Gier keinen Hehl. In Undercover-Aufnahmen sieht man Topmanager lachend bei einem Glas Wein prahlen, wie sie sich Luxusautos, Designerhandtaschen und verschwenderische Urlaube leisten – alles finanziert durch den Handel mit ungeborenem Menschenfleisch.

Das ist zum Kotzen. Doch das Schlimmste? All das geschah unter dem Schutz eben jener Institutionen, denen wir angeblich vertrauen sollen. Und die Mainstream-Medien waren an der Vertuschung beteiligt.

Führungskräfte von Planned Parenthood wurden dabei ertappt, wie sie für die VIP-Elite Organe und Körperteile von Kindern raubten – und mit den Luxusgütern und dem verschwenderischen Lebensstil prahlten, den ihnen der Handel mit toten Kindern ermöglicht.

Dr. Mary Gatter, die Leiterin der Los Angeles-Zweigstelle von Planned Parenthood, wurde auf Video dabei erwischt, wie sie über den Preis ganz bestimmter Körperteile verhandelte, die von den Eliten bevorzugt werden, die diese Körperteile für den Konsum von Adrenochrom verwenden.

Dieses Video ist besonders aufschlussreich, da Dr. Gatter ausdrücklich bestätigt, dass sie bereit ist, dem potenziellen Käufer Thymus-Leber-Paare zur Verfügung zu stellen.

Sie bestätigt außerdem, dass sie Kollegen in anderen Teilen Kaliforniens hat, die ein Netzwerk betreiben, das dieselben Körperteile an Elitekäufer verkauft.

Dies ist vernichtendes Material, das auf Film festgehalten wurde, und dennoch decken die Mainstream-Medien Planned Parenthood und die Hollywood-Elite, die ihnen dient, immer noch ab.

Und wir warten immer noch darauf, dass Gerechtigkeit geschieht.

Laut der von Experten begutachteten medizinischen Literatur sind die Thymusdrüse und die Leber die beiden Hauptorgane für die Produktion von Adrenochrom.

Die Thymusdrüse ist ein kleines Organ, das mehrere Hormone, darunter Insulin, produziert und auch Adrenalin reguliert.

Es ist keine Überraschung, dass Dr. Gatter beim Verhandeln über den Preis dieser Körperteile in Los Angeles, der Heimat Hollywoods, erwischt wurde.

Mutige Wahrheitsverkünder wie Mel Gibson und Jim Caviezal haben die von der Hollywood-Elite begangenen Verbrechen an Kindern ans Licht gebracht.

Caviezel trat 2022 bei der Clay Clark’s Health and Freedom Conference in der Nähe von Tulsa, Oklahoma auf und sprach offen über die Plage des Kinderhandels in Hollywood. Dabei enthüllte er, dass die Elite der Unterhaltungsindustrie Kinder wegen Adrenochrom „vergewaltigt und ermordet“ .

Und auch Mel Gibson, der Caviezal in „Die Passion Christi“ inszenierte und derzeit an „The Sound of Freedom“ arbeitet, prangerte Hollywood öffentlich als „Parasitenhöhle“ an , die sich „am Blut von Kindern laben“.

Die Hollywood-Studios seien „ getränkt im Blut unschuldiger Kinder “, sagte Gibson und verriet weiter, dass der Konsum von „ Babyblut in Hollywood so populär ist, dass es im Grunde wie eine eigene Währung funktioniert “ .

Doch es herrscht nicht nur Dunkelheit. Dank des Mutes von Wahrheitssuchern wie Ihnen wendet sich das Blatt. Jeden Tag wachen mehr Menschen auf – und die Täter können nicht länger ungestraft im Verborgenen agieren. Ihre Tage unkontrollierter Macht sind gezählt.

Nehmen wir zum Beispiel Planned Parenthood: Die Mauern um die Perversen und Mörder werden immer dichter.

Ihr Direktor für strategische Kommunikation wurde tot aufgefunden, nachdem die Polizei Hinweise auf ein Pädophilennetzwerk in seinem Haus entdeckt hatte.

Der 36-jährige Tim Yergeau wurde tot in seiner Wohnung in Connecticut aufgefunden. Er hatte offenbar Selbstmord begangen, kurz nachdem die Polizei ihn in Ermittlungen wegen Kindesmissbrauchs verwickelt hatte.

Dann gibt es noch die Geschichte von Bill Taverner, einem Direktor von Planned Parenthood, der offen erklärt , dass Kinder vom Moment ihrer Geburt an als „sexuelle Wesen“ behandelt werden sollten .

In einem Interview im Jahr 2012 argumentierte Taverner, Online-Pornografie könne für junge Menschen „nützlich“ sein.

Nachdem die People’s Voice Taverners satanischen Glauben ans Licht gebracht hatte, grub Fox News Digital ähnliche entsetzliche Aussagen von Taverners Center for Sex Ed aus und stellte ihn seinem Publikum vor.

In einem dieser Dokumente, das zur Indoktrination der Mitarbeiter von Planned Parenthood verwendet wurde, heißt es: „Sexualität ist in jedem Alter und in jeder Lebensphase ein Teil des Lebens. Babys, ältere Menschen und alle dazwischen können Sexualität erfahren.“

Planned Parenthood ist außerdem ein Originallieferant von Pflegematerial für Kinder und ermutigt vorpubertierende Kinder, Hormone einzunehmen, um „die Pubertät hinauszuzögern“.

Sehen Sie sich diesen widerlichen Inhalt an und fragen Sie sich: Ist die Stimme des gruseligen Erzählers männlich oder weiblich? Und warum versuchen sie, so viele Kinder wie möglich einer Gehirnwäsche zu unterziehen, um den Beginn der Pubertät zu verzögern?

..

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 03.06.2025