Berliner Migrationschaos: Senat versagt beim Containerdorf-Bau – nur 342 statt 6100 Plätze

Das Scheitern könnte kaum spektakulärer sein: Während täglich neue Migranten in die Hauptstadt strömen, blamiert sich der rot-schwarze Senat bis auf die Knochen.

Von den vollmundig angekündigten 16 Containerdörfern mit über 6100 Plätzen für Asylbewerber bleiben gerade einmal mickrige 342 Plätze für dieses Jahr übrig.

Ein Armutszeugnis für eine Stadtregierung, die offenbar nicht einmal mehr in der Lage ist, simple Bauvorhaben umzusetzen.

Das große Versprechen zerplatzt wie eine Seifenblase

Was als ambitioniertes Projekt zur Bewältigung der Migrationskrise verkauft wurde, entpuppt sich nun als peinliches Luftschloss.

Statt der geplanten 16 Standorte werden es bestenfalls elf – und selbst das erst bis 2027. Die Gründe für dieses Desaster lesen sich wie eine Bankrotterklärung deutscher Verwaltungsunfähigkeit: Grundstücke sind plötzlich nicht mehr verfügbar, die Deutsche Bahn legt Vetos ein, und bei anderen Standorten weiß man nicht einmal, ob dort überhaupt Menschen untergebracht werden dürfen. (Hotspot der Asylindustrie: Tegel wird zum Schmelztiegel des Migrationsirrsinns (Video))

Hätte man diese elementaren Fragen nicht vorher klären können?

Besonders bitter: Vier komplette Standorte wurden ersatzlos gestrichen. In Schöneberg, Hohenschönhausen, Friedrichshain und Charlottenburg wird es keine neuen Unterkünfte geben.

Die Verantwortlichen im Senat scheinen von der Realität überrascht worden zu sein – als hätte niemand damit gerechnet, dass Bauvorhaben auch scheitern können.

Die Rechnung zahlt der Steuerzahler

Während die Politik versagt, explodieren die Kosten für den Bürger. Sage und schreibe 62 Euro pro Tag kostet ein einziger Platz in den Containerunterkünften – das sind über 1.860 Euro im Monat!

Für dieses Geld könnte man in Berlin problemlos eine Zweizimmerwohnung mieten. Doch statt bezahlbaren Wohnraum für deutsche Familien zu schaffen, verpulvert der Senat Millionen für provisorische Containerlösungen.

„Derzeit leben noch knapp 8000 Geflüchtete in Notunterkünften. Unser Ziel ist es, diese Zahl deutlich zu senken“

So tönt es aus dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Doch wie soll das funktionieren, wenn man nicht einmal die geplanten Unterkünfte bauen kann?

Die Realität spricht eine andere Sprache: Allein in den ersten drei Monaten 2025 kamen weitere 3.500 Migranten nach Berlin. Das System ist längst am Limit – und die Politik reagiert mit Hilflosigkeit.

Wegner fordert härtere Gangart – doch wo bleiben die Taten?

Immerhin scheint beim Regierenden Bürgermeister Kai Wegner langsam die Erkenntnis zu reifen, dass es so nicht weitergehen kann.

In einem Interview sprach er endlich Klartext: Die irreguläre Migration müsse an den Grenzen gestoppt werden. Berlin erlebe „klare Belastungsgrenzen“ in der Unterbringung, Integration, im Bildungswesen und auf dem Arbeitsmarkt.

Doch diese späte Einsicht kommt Jahre zu spät. Während Wegner von Überforderung spricht, hat seine eigene Verwaltung nicht einmal simple Bauvorhaben im Griff.

Die Bürger haben längst verstanden: Das Problem ist nicht nur die unkontrollierte Zuwanderung, sondern auch die Unfähigkeit der Politik, damit umzugehen.

Ein System vor dem Kollaps

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 21.000 neue Migranten kamen 2024 nach Berlin, weitere Tausende folgen 2025. Gleichzeitig scheitert der Senat daran, auch nur die notwendigsten Unterkünfte bereitzustellen.

Das Ergebnis: überfüllte Notunterkünfte, explodierende Kosten und eine Stadt, die zunehmend die Kontrolle verliert.

Was Berlin braucht, ist keine weitere Symptombekämpfung durch teure Containerdörfer, sondern endlich eine konsequente Migrationspolitik.

Die Grenzen müssen geschützt, illegale Einwanderung gestoppt und Abschiebungen konsequent durchgeführt werden. Nur so lässt sich verhindern, dass unsere Städte endgültig im Chaos versinken.

Die Berliner haben genug von einer Politik, die Probleme nur verwaltet statt sie zu lösen. Es ist höchste Zeit für einen grundlegenden Kurswechsel – bevor es endgültig zu spät ist.

Die gescheiterten Containerdörfer sind nur ein weiteres Symptom einer verfehlten Migrationspolitik, die unser Land an den Rand des Zusammenbruchs treibt.

Mietpreisbremse versagt: Deutsche Großstädte erleben beispiellose Mietexplosion

Die vielgepriesene Mietpreisbremse der Bundesregierung entpuppt sich als zahnloser Tiger. Während die Politik sich selbst für ihre vermeintlichen Erfolge feiert, explodieren die Mieten in deutschen Großstädten geradezu. Eine aktuelle Auswertung des Bauministeriums offenbart das ganze Ausmaß des Versagens: In den 14 größten kreisfreien Städten stiegen die Angebotsmieten seit 2015 um durchschnittlich fast 50 Prozent. Besonders dramatisch ist die Lage in Berlin, wo sich die Neumieten mehr als verdoppelt haben. Berlin führt die Negativliste an Die Hauptstadt, einst bekannt für ihre bezahlbaren Mieten und lebendige Kulturszene, hat sich zu einem Albtraum für Wohnungssuchende entwickelt. Mit einem Anstieg von satten 107 Prozent seit 2015 führt Berlin die Liste der Mietpreissteigerungen an. Wer heute in der Hauptstadt eine Wohnung sucht, muss im Schnitt fast 18 Euro pro Quadratmeter berappen. Nur München liegt mit knapp 22 Euro noch darüber, gefolgt von Frankfurt am Main mit rund 16 Euro. Auch Leipzig und Bremen verzeichnen mit 67,7 beziehungsweise 57 Prozent erschreckende Steigerungsraten. Selbst Dresden, das mit „nur" 28,4 Prozent Plus noch am glimpflichsten davonkommt, zeigt: Die Mietpreisexplosion ist kein lokales, sondern ein flächendeckendes Problem. Die Mietpreisbremse – ein Schweizer Käse voller Löcher Was sollte die Mietpreisbremse eigentlich leisten? In Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt sollte sie die Mietpreise bei neuen Verträgen auf maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete deckeln. Doch die Realität zeigt: Das Instrument ist so löchrig wie ein Schweizer Käse. Neubauten nach 2014, umfassend modernisierte Wohnungen, Möblierungszuschläge – die Liste der Ausnahmen ist lang. Und als wäre das nicht genug, müssen Mieter auch noch selbst gegen ihre Vermieter vorgehen, wenn sie einen Verstoß vermuten. Eine öffentliche Preiskontrolle? Fehlanzeige! „Durch die Mietpreisexplosion wird insbesondere den städtischen Mieterinnen und Mietern das Geld aus der Tasche gezogen, Umzüge werden unmöglich und das alles trägt zur weiteren sozialen Spaltung unserer Gesellschaft bei."Diese Worte der Linken-Abgeordneten Caren Lay treffen den Nagel auf den Kopf. Die soziale Spaltung in unseren Städten nimmt dramatische Ausmaße an. Normalverdiener werden aus den Innenstädten verdrängt, Familien können sich keine größeren Wohnungen mehr leisten, und junge Menschen bleiben notgedrungen bei ihren Eltern wohnen. Die Große Koalition bleibt untätig Besonders bitter: Die neue schwarz-rote Bundesregierung unter Friedrich Merz plant offenbar, die wirkungslose Mietpreisbremse einfach zu verlängern – ohne jegliche Verschärfung. Man könnte meinen, die Politik habe aus den Fehlern der Vergangenheit nichts gelernt. Während die Mieten explodieren und Menschen verzweifelt nach bezahlbarem Wohnraum suchen, beschränkt sich die Regierung auf kosmetische Maßnahmen. Die Daten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung basieren auf Internetangeboten für Wohnungen zwischen 40 und 100 Quadratmetern. Zwar warnt das Ministerium vor möglichen Verzerrungen, da Aushänge, Wartelisten und direkte Maklervermittlungen nicht berücksichtigt seien. Doch selbst wenn die tatsächlichen Steigerungen etwas geringer ausfallen sollten – der Trend ist eindeutig und alarmierend. Zeit für echte Lösungen statt Symbolpolitik Die Mietpreisexplosion ist nicht nur ein soziales, sondern auch ein wirtschaftliches Problem. Wenn Menschen den Großteil ihres Einkommens für die Miete ausgeben müssen, fehlt das Geld für Konsum und Altersvorsorge. Die Binnennachfrage schwächelt, die Wirtschaft leidet. Statt immer neue Schulden aufzunehmen – wie es die Merz-Regierung trotz gegenteiliger Versprechen mit ihrem 500-Milliarden-Sondervermögen plant – sollte die Politik endlich wirksame Maßnahmen gegen die Mietpreisexplosion ergreifen. Es braucht eine echte Reform der Mietpreisbremse ohne die zahllosen Schlupflöcher. Es braucht mehr sozialen Wohnungsbau statt Luxussanierungen. Und es braucht den politischen Willen, sich mit mächtigen Immobilienkonzernen anzulegen. Doch davon ist bei der aktuellen Bundesregierung wenig zu spüren. Die Leidtragenden sind Millionen von Mietern, die jeden Monat tiefer in die Tasche greifen müssen – für ein Grundbedürfnis, das immer mehr zum Luxusgut wird.

