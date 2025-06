Organisierte Entsorgung der Alten, Kranken und Einsamen? Von der »Sterbehilfe« zur Tötungspflicht?

Die Frage ist nicht mehr, ob es zu Missbrauch kommen kann, sondern ob überhaupt noch jemand da ist, der ihn verhindern will.

Wer meint, dies sei ein britisches Problem, irrt.

Auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz drängen NGOs, Richter und Medien in dieselbe Richtung.

Wer jetzt nicht aufsteht, wacht bald in einer Gesellschaft auf, in der die Schwächsten nicht mehr geschützt, sondern beseitigt werden – ganz legal.

Hier der ganze Artikel:

Vom „Recht zu sterben“ zur „Pflicht zu sterben“?

aum ein neueres britisches Gesetz war so umstritten wie der Gesetzentwurf zur Behandlung von terminal kranken Erwachsenen (Lebensende), der von der Labour-Abgeordneten Kim Leadbeater eingebracht wurde.

Obwohl die Sterbehilfe in den vergangenen Jahren vom Parlament mehrfach entschieden abgelehnt wurde (unter anderem 2015 mit 330 zu 118 Stimmen), hat Leadbeater ihren Gesetzentwurf trotz wachsender Opposition durchgesetzt.

Der Gesetzentwurf wurde nur wenige Tage vor seiner zweiten Lesung veröffentlicht. Eine seiner angeblich „robusten“ Schutzmaßnahmen war die Anforderung, dass jeder Einzelfall von einem Richter des Obersten Gerichtshofs genehmigt werden musste.

Für viele Abgeordnete, denen die Möglichkeit verwehrt blieb, sich in dieser lebenswichtigen Angelegenheit mehr Zeit zu nehmen, war diese sogenannte „Schutzmaßnahme“ ein zentraler Punkt ihrer Berufung. Sie betrachteten die gerichtliche Kontrolle als unerlässliche Kontrolle.

Nun hat Frau Leadbeater in einer bemerkenswerten Wendung der Ereignisse vorgeschlagen, diese Voraussetzung – die sie einst als einzigartigen Schutz betrachtete – aufzuheben. Stattdessen soll ein dreiköpfiges Gremium unter Vorsitz eines erfahrenen Anwalts oder pensionierten Richters sowie einem Sozialarbeiter und einem Psychiater jeden Fall genehmigen.

Die grundsätzlichen Bedenken gegen den Gesetzentwurf sind bekannt: die Unmöglichkeit, Zwang zuverlässig festzustellen, die unverhältnismäßigen Auswirkungen auf schutzbedürftige Menschen, die Probleme bei der Vorhersage der Lebenserwartung, die einseitige Berücksichtigung der tatsächlichen Anliegen der Parlamentarier im Ausschuss und die dramatische Zunahme der Sterbehilfe, die wir in anderen Ländern mit ähnlichen Regelungen beobachten konnten. Kritiker des Gesetzes, darunter Kabinettsminister, ein ehemaliger oberster Gerichtsmediziner, ein ehemaliger Präsident der Familienkammer des Obersten Gerichtshofs, Palliativmediziner und Behindertenrechtsgruppen, äußerten sich.

Der neue Ansatz gibt die Richtung des Gesetzesentwurfs vor. Selbst Leadbeater scheint dies stillschweigend zuzugeben, indem er das neue Modell rhetorisch „Judge Plus“ nennt. Mit dieser Änderung entfällt die Notwendigkeit einer richterlichen Mitwirkung. Noch vor wenigen Monaten wurde die notwendige Beteiligung eines Richters am Obersten Gerichtshof als entscheidender Faktor angepriesen, der diesen Gesetzentwurf von anderen Sterbehilfe-Programmen unterscheidet.

Die Befürworter im Fernsehen und im Parlament versicherten der Öffentlichkeit, diese Schutzmaßnahme sei entscheidend für den Schutz der Schwachen. Nun wird genau diese Schutzmaßnahme abgeschafft.

Wenn der vermeintlich „stärkste“ Schutz so einfach abgeschafft werden kann, was wird dann als Nächstes wegfallen? Tatsächlich ist diese kontinuierliche Ausweitung der Kriterien und Lockerung der Regeln genau das, wovor die Gegner des Gesetzesentwurfs gewarnt haben. Wer sich mit ähnlichen Gesetzen im Ausland beschäftigt hat, wird das nicht überraschen.

Es ist die Richtung, in die sich alle Länder bewegen, die die vorsätzliche Lebensbeendigung legalisiert haben. Und die Gesetze dieser Länder ähneln dem britischen Gesetzentwurf nun auffallend.

Dies ist nicht meine erste Begegnung mit einem Sterbehilfegremium. Ich vertrat Tom Mortier vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, nachdem seine körperlich gesunde 64-jährige Mutter in Belgien wegen einer von Ärzten als „unheilbar“ eingestuften Depression eingeschläfert worden war.

In diesem Fall urteilte der Gerichtshof, Belgien habe ihr Recht auf Leben verletzt, insbesondere aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Gremiums und des Verfahrens, durch das ihre Sterbehilfe als rechtmäßig anerkannt wurde. Das Gericht bemängelte mangelnde Rechenschaftspflicht und Interessenkonflikte. Das zur Prüfung von Sterbehilfeanträgen eingesetzte Gremium, das fast ausschließlich aus Befürwortern der Sterbehilfe bestand, fungierte eher als Abnickstelle denn als wirksame Schutzmaßnahme.

Das sollte nicht überraschen. In Belgien – wie auch in Großbritannien – melden sich wahrscheinlich nur diejenigen freiwillig oder werden ernannt, die Sterbehilfe unterstützen, was zu einer kleinen Echokammer führt. Zudem ist die Möglichkeit für ein kleines Gremium, das allein in einem Raum mit einem Stapel Papierkram sitzt, die Motivationen einer Person, die Annahmen ihres behandelnden Arztes und den möglicherweise erfahrenen Zwang zu verstehen, bestenfalls sehr begrenzt.

Oder glauben Sie es denen, die in diesen Gremien mitgewirkt haben.

Professor Theo Boer war Mitglied eines niederländischen Euthanasie-Prüfungsausschusses und prüfte 4.000 Fälle. In seiner Aussage vor dem Parlament im Jahr 2023 kam er zu dem Schluss:

Wie diejenigen, die sich derzeit in Großbritannien für eine Gesetzesänderung einsetzen, glaubte ich einst, es sei möglich, das Töten von unheilbar kranken, geistig zurechnungsfähigen Erwachsenen mit weniger als sechs Monaten Lebenserwartung zu regulieren und einzuschränken. … Darüber hinaus glaubte ich, dass wir durch diesen mutigen Schritt Selbstmord und Tod so regulieren könnten, dass die allzu bekannten Fälle, in denen jemand seinem Leben ein Ende setzt, eingeschränkt würden. Ich lag falsch.

In Belgien trat der Neurologe Dr. Ludo Vanopdenbosch, der mehrere Jahre Mitglied der Euthanasiekommission war, mit einem vernichtenden Brief zurück. Er wies auf einen Fall hin, in dem er andere Mitglieder des Gremiums nicht als „Ausdehnung“, sondern als „Verstoß“ bezeichnete, bevor er den Rest des Gremiums zur Geheimhaltung verpflichtete. Er kam schließlich zu dem Schluss, das Gremium sei „weder unabhängig noch objektiv“.

Wie viele weitere Beispiele brauchen wir, bevor wir zu dem Schluss kommen, dass es sich hierbei nicht um Einzelfälle handelt, sondern dass dies diesem Ansatz innewohnt?

Die wirkliche Aufgabe dieser Gremien besteht nicht darin, Anträge umfassend zu prüfen und Schutzbedürftige zu schützen, sondern darin, einer solchen Dokumentenprüfung einen Anschein von Legitimität zu verleihen, obwohl uns ein ehemaliger Richter des High Court bereits erklärt hat, dass dies im Grunde unmöglich sei. Der Gesetzentwurf ähnelt mittlerweile praktisch jedem anderen Sterbehilfegesetz weltweit. Leadbeater bemühte sich jedoch, ihren Entwurf von anderen abzuheben, da Berichte aus Ländern wie Kanada – wo einem 27-Jährigen mit Autismus und ADHS „MAID“ zugesprochen wurde –, Belgien, wo der jüngste Sterbehilfeempfänger erst neun Jahre alt war , und Oregon, wo über 43 % der Menschen, die tödliche Medikamente suchten, ihre Befürchtung äußerten, diese seien „eine Belastung für Familie, Freunde/Betreuer“. Auf gesellschaftlicher Ebene wird aus dem „Recht zu sterben“ schnell eine „Pflicht zu sterben“. Und unzählige Menschen bleiben zurück. Neben den unmittelbaren Opfern, darunter ältere und schutzbedürftige Menschen, bleiben auch Familienangehörige und Freunde zurück; medizinisches Fachpersonal muss seinen Beitrag leisten; und nun sind auch Sozialarbeiter betroffen. Soweit dieser Gesetzentwurf seine Vormachtstellung innehatte, hat er sie inzwischen aufgegeben. Er reiht sich nun in die Reihe anderer Gesetzentwürfe ein, die zu den Ergebnissen geführt haben, von denen Leadbeater so gern Abstand halten wollte. Ihr Änderungsantrag deutet darauf hin, dass der Gesetzentwurf ins Stocken gerät. Er ist nicht so durchdacht, wie uns die Marketingkampagne von Dignity in Dying glauben machen will. Wenn ein so zentraler Punkt des Versprechens „robuster Kontrollen“ in diesem Stadium fallen gelassen wird, unterstreicht dies, wie fragil der gesamte Rahmen tatsächlich ist. Und das sollte denjenigen, denen der Schutz der Schwachen am Herzen liegt, Hoffnung geben. Dieses Gesetz kann und sollte gestoppt werden. Anstatt dieses mangelhafte Gesetz durchzupeitschen, muss das Parlament die berechtigten Bedenken anerkennen, das mangelhafte Verfahren beklagen, mit dem seine Befürworter versuchen, diese Bedenken auszuräumen, und den Text ablehnen. Die Warnsignale könnten nicht deutlicher sein. Und der Einsatz könnte nicht höher sein.

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 01.06.2025