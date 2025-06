Smart City? Smart Company? Vorsicht! Was hat KI mit der Agenda 2030 zu tun? Sehr viel!

Teile die Wahrheit!

So wie in den 1990er Jahren Firmen und Verwaltungen vom Quasi-Monopol Microsoft abhängig gemacht wurden, so sollen heute die Produktion, Verwaltung und Infrastruktur von der Nutzung der »Künstlicher Intelligenz« abhängig gemacht werden.

Teil der Agenda 2030, die auch von der UNO und der EU sowie von der Bundesregierung vorangetrieben und beim WEF eifrig beworben wird, ist die Idee der »Smart City«.

Dabei sollen große Teile der Infrastruktur und Verwaltung digital übernommen werden. Das wird als effizient und als Zukunftsprojekt verkauft.

Werden Algorithmen unsere Demokratie übernehmen?

Dazu gehört auch die Idee, dass demokratische Prozesse digital übernommen werden, weil die Algorithmen ja angeblich »wüssten«, was die Bürger wirklich wollen. In einer mittlerweile gelöschte Boschüre der Bundesregierung hieß es dazu:

»Da wir genau wissen, was Leute tun und möchten, gibt es weniger Bedarf an Wahlen, Mehrheitsfindungen oder Abstimmungen. Verhaltensbezogene Daten können Demokratie als das gesellschaftliche Feedbacksystem ersetzen.« (Bilderberger über Stockholm: Externalisierung der Geldherren (während des Vollmonds))

Dieser Horror wird dann »Post-voting society« genannt.

»Smart City« — ein schöner Begriff für den blanken Horror. Es ist geradezu eine Dystopie, die von den Beratern der Merkel-Regierung ausgekocht wird.

In der Broschüre »Smart City Charta: Digitale Transformation in den Kommunen nachhaltig gestalten«, herausgegeben vom »Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit«, wird ein Bild von der Zukunft gezeichnet, in der Maschinen uns die wichtigen Entscheidungen abnehmen, unser Leben digital managen und überwachen.

Noch schlimmer: Es sollen weniger demokratische Wahlen stattfinden, weil die digitale Welt unsere Entscheidungen übernimmt. Und es soll das Privateigentum reduziert werden: Wir sollen alles leihen und mieten. Privateigentum soll Luxus werden. Kurz: Die totale Sklaverei.

300x250

So heißt es auf Seite 43 beispielsweise zur den digitalen Kontrolle unseres Lebens, dass künstliche Intelligenz unsere Alltagsentscheidungen abnehmen soll:

Zitat: »Künstliche Intelligenz ersetzt Wahl: Wir müssen uns nie entscheiden, einen bestimmten Bus oder Zug zu nehmen, sondern bekommen den schnellsten Weg von A nach B. Wir werden auch nie unsere Schlüssel, Geldbeutel oder Uhren vergessen.«

Post-ownership society

300x250 boxone

Auf selbiger Seite wird von der Reduzierung und teilweisen Abschaffung des Privateigentums gesprochen: