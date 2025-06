Waffenstillstand im Iran! Das Theater des Dritten Weltkriegs mit „begrenzter Eskalation“, nur… (Videos)

23. Juni: Der Iran feuerte fünf Raketenwellen auf Israel ab – sie trafen den Hafen und die Kraftwerke von Ashdod und lösten Massenchaos aus.

Abfangrate: unter 50 %.

Die El-Al-Maschine kehrte mitten in der Luft um. Ganz Israel ist nun ein Ziel.

Teherans neue Doktrin:

🟧 Kein umfassender Krieg

🟧 Gezielte Vergeltung

🟧 Straße von Hormus auf dem Tisch

🟧 Die nukleare Haltung entwickelt sich weiter

🟧 Strategische Allianzen mit Russland und China im Gespräch

Escobar warnt: Trump ist nun für zwei Kriege verantwortlich: einen Völkermord und einen unprovozierten Atomschlag einer Supermacht gegen einen Nichtatomwaffenstaat.

Und das Imperium des Chaos? Es hat die Büchse der Pandora geöffnet – und der globale Süden zieht Konsequenzen.

Hier ein Post der Q-Sekte auf Telegram:(4CHAN gehackt, Mossad enthüllt: Der digitale Honeypot, der Q-ANON und „vertraue dem Plan“ hervorbrachte)

Trump kritisiert Israel und Iran – „wissen nicht, was sie tun“

und reist jetzt zum NATO-Gipfel 💥🇺🇸🇫🇲

„Ich reise zum NATO-Gipfel, wo es – im schlimmsten Fall – deutlich ruhiger zugehen wird als zuletzt mit Israel und Iran. Ich freue mich darauf, all meine sehr guten europäischen Freunde und andere zu treffen. Hoffentlich kann viel erreicht werden!“ ➡️ Trump auf TruthSocial

Trump macht klar: Israel und Iran „wissen nicht, was sie tun“

❗️Nach dem Bruch der Waffenruhe durch Israel und Iran äußerte Trump scharf, dass beide Seiten „nicht wissen, was sie tun“. Diese Eskalation im Nahen Osten macht deutlich, dass die Lage angespannt und unberechenbar bleibt.

❗️Wir können nur vermuten, welche konkreten Forderungen Trump bei dem bevorstehenden NATO-Gipfel stellen wird. Klar ist aber: Nach der Eskalation im Nahen Osten wird die NATO eine Rolle spielen müssen.

Mögliche Schwerpunkte sind:

🔜Mehr Verantwortung und Verteidigungsausgaben von den europäischen Mitgliedsstaaten

🔜Klare Haltung gegenüber Staaten innerhalb der NATO, die politischen Einfluss in Israel oder Iran nehmen

🔜Maßnahmen gegen Doppelspiel und außenpolitische Einflussnahmen innerhalb des Bündnisses

Muss die NATO jetzt aktiv werden?

🔜Die NATO hat ein Interesse daran, Stabilität und Sicherheit in der Region zu fördern, da Konflikte im Nahen Osten indirekte Auswirkungen auf Europa haben können.

🔜Ein automatischer militärischer Einsatz ist jedoch nicht zwingend. Einsätze werden abgestimmt und benötigen ein Mandat.

🔜Wahrscheinlicher ist ein politisches und diplomatisches Vorgehen, um eine weitere Eskalation zu verhindern und die Bündnispartner auf gemeinsame Strategien einzuschwören.

Trump zeigt sich als klarer Friedensakteur, der keinen Krieg will und sich nicht von Israel befehligen lässt. Beim NATO-Gipfel wird er vermutlich darauf drängen, dass Europa mehr Verantwortung übernimmt und klare Regeln für Zusammenarbeit gelten.

Klarer Friedensakteur? Nein. Er will mehr Aufrüstung und mehr Waffen!

Zitat Deutsche Welle:

Donald Trump kann sich bestätigt fühlen: Fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), so fordert es Deutschlands neuer Außenminister Johann Wadephul, solle die neue Bundesregierung künftig in ihre Verteidigung investieren. Dies vermeldete er beim Treffen der NATO-Außenminister im türkischen Antalya. Deutschland unterstütze den Vorschlag von NATO-Generalsekretär Mark Rutte, 3,5 Prozent für militärische Zwecke und zusätzlich 1,5 Prozent für verteidigungsnahe Infrastruktur bereitzustellen, so der Minister. Endgültige Klarheit über die Investitionen aller Nato-Staaten wird es aber wohl erst beim entscheidenden Nato-Gipfel Ende Juni in Den Haag geben.

Die milliardenschweren Aufrüstungsprogramme in Europa ändern an der weltweiten Rangordnung der Militärmächte mittelfristig wenig. Die USA führen das Ranking klar an, gefolgt von Russland, China und Indien. Erst auf Platz sechs folgt mit Großbritannien die erste europäische Macht. Frankreich belegt Rang neun, Deutschland liegt aktuell auf Platz elf.

„Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke.“ George Orwell, in seinem Buch „1984“.

Angeblich hätte ja der GUTE Trump mit seinem Militärschlag gegen den Iran, dass Geschäftsmodell vom Deep State dort zerstört.

Die Wahrheit ist aber eine andere:

In Teheran fanden Volksfeiern zum „Sieg“ über Israel statt, berichtet ein Korrespondent der RIA Novosti

In Teheran fanden Volksfeiern zum „Sieg“ über Israel statt, berichtete ein Korrespondent der RIA Novosti.

Die Kundgebung findet auf dem zentralen Platz „Enekeliab-e Eslami“ statt. Iraner schwenken die Flaggen der Islamischen Republik und der IRGC.

Es gab auch traditionelle Plakate mit dem Slogan „Tod den USA!“ sowie neue Sätze über den „Sieg“ des Iran über Israel – „Wir halten den Finger am Abzug“ und „Die Auferlegung eines Waffenstillstands durch unseren Feind ist ein aufgezwungener Frieden, wie unser geliebter Führer sagte: Wir werden ihn nicht akzeptieren.“

Hassan Fahs berichtet aus Beirut und widerspricht den Internettheorien vom Erlöser Trump und der Deep State sei im Iran besiegt worden:

Der US-Angriff, der nach iranischer Ansicht den Verhandlungstisch torpediert hat, wird das Regime nicht dazu bewegen, seine Zurückhaltung aufzugeben und zu gezielten Angriffen zu greifen, um seine Souveränität zu verteidigen. Der Iran wird jedoch nicht bereit sein, mit der vom US-Präsidenten gewünschten Geschwindigkeit und Methode an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Das iranische Regime wird nicht besiegt oder aufgrund der erlittenen Verluste unter Beschuss und Druck an den Verhandlungstisch gehen, wie es die Trump-Administration wünscht.

Indem der Iran Selbstbeherrschung übt und sich das Recht vorbehält, auf die US-Aggression zu reagieren, versucht er zu vermeiden, Washington und den NATO-Ländern einen Vorwand zu liefern, ihn in einen Schurkenstaat zu stilisieren und ihn zum Ausstieg aus internationalen Abkommen zu drängen.

Daher versucht der Iran, jede spätere Entscheidung international abzusichern, indem er sich an internationale Institutionen wendet, um ihn rechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Er berief daher offiziell eine Dringlichkeitssitzung des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) ein, um klar zum US-Angriff Stellung zu beziehen und zu betonen, dass die Eskalation der USA gegen alle internationalen Rahmenbedingungen und Gesetze der Vereinten Nationen, des Sicherheitsrats und der Menschenrechte verstößt.

Er betonte zudem, dass die Aggression gleichbedeutend mit dem Scheitern des Vertrags über die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen sei, der den Iran und sein Atomprogramm nicht schützen könne.

Der Iran wird nicht besiegt in die Verhandlungen gehen

Entgegen den Andeutungen Irans, diplomatische Kanäle und Verhandlungskanäle offen halten zu wollen und jegliche Verhandlungen von der Anwesenheit einer verhandlungsbereiten und nicht täuschenden Partei abhängig zu machen, hat der Iran alle seine Eskalationsoptionen und Reaktionsmechanismen auf US-Angriffe offengelegt. Die Entscheidung darüber liegt beim Obersten Führer und den relevanten nicht-diplomatischen Parteien.

Bevor der Iran sich als Reaktion dazu entschloss, US-Stützpunkte in mehreren Golfstaaten anzugreifen, teilten sich seine Optionen auf:

1. Schließung der Straße von Hormus für Energieexporte von Öl und Gas, in Verbindung mit der Schließung der Straße von Bab al-Mandab in Zusammenarbeit mit dem Houthi-Verbündeten im Jemen.

2. Einleitung von Seegefechten gegen die US-Flotten in der Region unter Einsatz ihres Arsenals an kleinen, ferngesteuerten Selbstmord-U-Booten und ähnlichen Booten, Seeminen und strategischen Boden-See-Raketen vom Typ Yakhont.

3. Angriffe auf eine Reihe amerikanischer Stützpunkte im gesamten geografischen Einzugsgebiet des Iran, bis hin zum Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean.

Exklusive Informationen haben bestätigt, dass der Iran die drei Hauptanlagen, die Ziel des US-Angriffs waren, bereits vor Beginn des israelischen Angriffs evakuiert und geleert hat.

Das iranische Regime wird nicht besiegt, unter Beschuss und dem Druck der erlittenen Verluste an den Verhandlungstisch gehen, wie es sich die Trump-Regierung wünscht.

Seine erste Wahl wird es sein, die Konfrontation fortzusetzen, sich vor allem auf eine Ausweitung seiner Reaktion zu konzentrieren und das Zentrum Tel Avivs ins Visier zu nehmen, da dieses am meisten davon profitiert, den Verhandlungstisch zu sprengen und die Region in diese gefährliche Eskalation zu stürzen. Die Antwort auf den amerikanischen Verrat wird sein, Israel für seine Taten und Anschuldigungen bezahlen zu lassen.

Der iranische Oberste Führer ist jedoch überzeugt, dass die Verteidigung der iranischen Souveränität das Überleben des Regimes und einen möglichst verlustfreien Übergang zu einem Nachfolger bedeutet.

Daher wird er keinen übereilten Schritt unternehmen, zumal er bereits zahlreiche diplomatische Möglichkeiten eröffnet hat, diesen Moment zu verhindern. Daher wird er versuchen, nicht in die israelische Falle zu tappen.

Wer zweifelt, ist Abschaum!

Trump bezeichnete CNN und MSDNC als Abschaum, weil sie es wagten, die Zerstörung der iranischen Atomanlagen in Frage zu stellen:

„Ich glaube, alles wurde völlig zerstört … CNN ist Müll, genau wie MSDNC. Es sind alles Fake News. CNN schuldet den Piloten eine Entschuldigung. MSDNC sollte sich entschuldigen.“

Diese Kabelnetzwerke sind die wahren Verlierer. Sie sind rückgratlose Verlierer.“

Trump hat heute eine sehr scharfe Zunge. Er muss einen falschen Start gehabt haben oder er war wütend, weil der Iran und Israel ihn mit seinem „Waffenstillstand“ unter Druck setzen wollten.

Fazit:

Ihr Popcorn ist abgelaufen, es steht niemanden das Wasser bis zum Halse, weder den Kriegstreibern in Ost noch in West, noch dem Deep State.

Quellen: PublicDomain/vtforeignpolicy.com am 24.06.2025