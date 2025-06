Von der Thora zum Trauma: In Israel bricht ein satanischer Kindesmissbrauchsskandal aus

Es gibt ein koordiniertes Schweigen der Opfer über religiöse und politische Hierarchien hinweg.

Es gibt Verbrechen, die so schwerwiegend sind, dass Worte sie nicht fassen können. Ein kürzlich von Israel Hayom veröffentlichter Untersuchungsbericht deckt genau diesen Horror auf: ein langjähriges Muster rituellen sexuellen Missbrauchs, psychologischer Manipulation und spiritueller Schändung, das nicht am Rande der Gesellschaft, sondern innerhalb ihrer heiligsten Institutionen stattfindet.

Überlebende berichten von Qualen, die in der frühen Kindheit beginnen und Jahrzehnte andauern, oft unter dem Deckmantel religiöser Observanz. Es ist nicht nur ein Verbrechen des Fleisches. Es ist ein Diebstahl der Seele. Von Dr. Mathew Maavak

Israelische Kinder, manche noch im Säuglingsalter, wurden systematisch misshandelt, getarnt als religiöse Rituale. Überlebende beschreiben Zeremonien, bei denen in der Bibel verunglimpfte Gottheiten angerufen wurden, die von Mitgliedern gläubiger jüdischer Gemeinden durchgeführt wurden.

Eine Überlebende namens Noga (die Namen aller Opfer wurden im Bericht geändert) erinnerte sich: „Die Götter, an die ich mich erinnere, sind Baal Peor und Astarte … unser Herr Peor und unsere Frau Astarte.“ (Hinweis: Alle diese Gottheiten werden in der Bibel kategorisch verurteilt.)

Die Täter sind keine Randradikalen. Es sind Menschen, die koscher leben, den Sabbat feiern und sich an die Einzelheiten des jüdischen Gesetzes halten, obwohl sie dabei so verwerfliche Taten begehen, dass sie unser Verständnis übersteigen. Hier ein Auszug aus der Aussage eines Überlebenden:

Ich erinnere mich an ein Pentagramm auf dem Boden, meist in Rot. Wenn die Zeremonie im Wald stattfand, wurde das Pentagramm mit einer Hacke markiert und von brennenden Kerzen im Kreis umgeben. Der Rabbiner segnete … Sie lasen wiederholt Psalme, wie zum Beispiel ‚Ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln‘. Sie sagten mir: ‚Du bist etwas Besonderes, du bist auserwählt‘, und sie fügten … Ich erinnere mich an einen Palmzweig, Chanukka-Kerzen und ein Schofar.“

Einige dieser Täter sind dazu befugt, an Rosch Haschana das Schofar zu blasen – ein hohes Privileg unter gläubigen Juden. Familienmitglieder, die meist selbst Opfer waren, sind oft diejenigen, die ihre Kinder diesen Monstern ausliefern.

Die Namen mehrerer Rabbiner tauchten wiederholt in den Zeugenaussagen von Überlebenden auf. Zahlreiche Beschwerden bei verschiedenen Polizeistationen in ganz Israel wurden rasch im Keim erstickt. Strafverfolgungen mit Gefängnisstrafen sind selten. Wie überall sonst auf der Welt.

Wurden Elitemitglieder des Pädophilennetzwerks um Jeffrey Epstein – selbst Gerüchten zufolge eine Mossad-Operation – vor Gericht angeklagt? Wurden die Opfer im Prozess gegen Epsteins Mitverschwörerin Ghislaine Maxwell gebeten, die Täter dieser Verbrechen zu identifizieren?

Eine verrückte Safari für die Eliten

Rituell begangener Kindesmissbrauch ist eine Art perverser Safari-Sport für die Elite. Er verbindet satanische Vorlieben mit angeborener moralischer Verkommenheit.

Er dient zugleich als Initiationsritus für den Eintritt in einen erlesenen Club globaler Mächtiger, deren Zugehörigkeit auf gegenseitiger Erpressbarkeit beruht. Ihr Antrieb ist Selbsterhaltung und die Anhäufung von Reichtum und Macht, auch wenn sie gleichzeitig reichlich falschen Nationalismus verbreiten.

Laut der Jerusalem Post , die auf den Hayom -Bericht reagierte , waren „Ärzte, Pädagogen, Polizisten sowie ehemalige und aktuelle Mitglieder der Knesset an diesen Missbräuchen beteiligt“. Angesichts der Tatsache, dass prominente Persönlichkeiten der Öffentlichkeit an derartigen Aktivitäten beteiligt sind, ist nicht mit Gerechtigkeit zu rechnen. Stattdessen ist mit internationaler Koordination der verwerflichsten Art zu rechnen.

Die Vereinten Nationen berichten von einem alarmierenden Anstieg des Kinderhandels weltweit. Was machen diejenigen, die mit dem Schutz unserer Grenzen betraut sind? Während die US-Einwanderungs- und Zollbehörde hart gegen Einwanderer ohne Papiere vorgeht, erfolgt die Zerschlagung großer Kinderhandelsnetzwerke bestenfalls sporadisch.

Beweise – selbst wenn sie sich auf Tausende von Akten belaufen – werden schnell vernichtet oder verfälscht. Dies war der Fall, als sich US-Justizministerin Pam Bondi und FBI-Direktor Kash Patel in Bezug auf die Epstein-Bänder widersprachen. Elon Musk wiederum behauptete, Präsident Donald J. Trump selbst sei „in den Epstein-Akten“.

Musk löschte den belastenden Tweet wenige Tage später bequem wieder. Man kann nicht einfach eine Büchse der Pandora öffnen, in die die mächtigsten Männer der Welt verwickelt sind, und erwarten, dass sich die Lage beruhigt.

MK Ultra Redux?

Laut Rabbi Dr. Udi Furman „liegt ritueller Missbrauch vor, wenn eine religiöse, politische oder spirituelle Autorität ihre Machtposition nutzt, um das Glaubenssystem der Opfer zu manipulieren und sie dadurch zu kontrollieren.“ Doch wohin führt diese Kontrolle? Man muss nur MK Ultra nachschlagen.

MK-Ultra war ein geheimes CIA-Programm (1953–1973), dessen Ziel die Entwicklung von Methoden zur Gedankenkontrolle, Verhörresistenz und Verhaltensmanipulation war.

In speziellen Unterprogrammen (z. B. Project Monarch , einem angeblichen Ableger von MK-Ultra) wurden Kinder eingesetzt, die oft aus gefährdeten Bevölkerungsgruppen oder Pflegefamilien ausgewählt wurden. Sexueller Missbrauch, Folter und rituelle Elemente wurden nicht nur aus sadistischen Gründen eingesetzt, sondern hatten ein Ziel: die Psyche des Kindes in dissoziierte Identitätsfragmente zu zersplittern (heute allgemein als dissoziative Identitätsstörung, früher multiple Persönlichkeitsstörung bekannt). Diesen Bruchstücken konnten angeblich bestimmte „Rollen“ (z. B. Bote, Spionin, Verführerin, Zuhälter) für Spionage, Erpressung oder andere verdeckte Operationen zugewiesen werden. So werden die Ghislaine Maxwells dieser Welt geformt.

Die Kernidee bestand darin, dass ein Täter durch traumabedingte Dissoziation einen beispiellosen Zugang zum Gehirn erlangen konnte – traumatische Erinnerungen wurden verdrängt, während gleichzeitig unbewusst neue Verhaltensweisen oder Auslöser in das Gehirn implantiert wurden. Einige Überlebende behaupten, dies habe eine Art „programmierbaren Menschen“ geschaffen.

Doppeltes Verbrechen

Ritualisierter Kindesmissbrauch verfolgt zwei Ziele: den Körper zu verletzen und die geistige Struktur der Opfer zu zerstören. Kindern wird eingetrichtert, ihr Leiden diene einem göttlichen Zweck, und dafür gibt es in der Heiligen Schrift zahlreiche Rechtfertigungen.

Das ist spiritueller Missbrauch in seiner raffiniertesten und perversesten Form. In Israel manipulieren die Täter grundlegende Konzepte der Thora, um unaussprechliche Taten zu legitimieren. Noga drückt es so aus: „Um die große Korrektur zu erreichen, muss man leiden, denn Leiden reinigt und fördert die Erlösung.“

In einer makabren Parodie der Mystik wird den Opfern erzählt, sie seien Werkzeuge einer heiligen Mission. Sexuelle Ausbeutung wird zum Gottesdienst umgedeutet. Trauma wird zur Theologie.

Was passiert, wenn sexueller Kindesmissbrauch unter religiösen Vorwänden verübt wird? Die Opfer hassen Gott . Die Schwere dieser seelischen Wunde kann kaum überschätzt werden. So wie sexueller Missbrauch das Vertrauen in andere Menschen zerstört, raubt seelische Verletzung einem Kind den Glauben.

Deshalb verfügte Jesus Christus – die göttliche Verkörperung von Erlösung und Vergebung –, dass es für Monster, die solche Taten begehen, besser sei, mit einem Mühlstein um den Hals ertränkt zu werden (Matthäus 18,6). Ein gebrochenes Glied kann man heilen. Eine Seele, die Vergewaltigung als Erlösung zu interpretieren gelernt hat, lässt sich jedoch nicht so leicht heilen.

Auch hier geht es um eine bewusste spirituelle Umkehr. Gut wird böse genannt, Leid wird Heiligkeit genannt und Satan statt Gott gefeiert. Heilige Symbole werden verwendet, um Gewalt zu segnen.

Einige der von Hayom aufgedeckten Zeremonien beinhalteten Cross-Dressing, Inzest und Gruppensex innerhalb der Familie – alles unter dem Banner spiritueller Transzendenz. Sie verwischen die Grenzen zwischen Gut und Böse, zwischen Sexualität und Liebe und Familie.

Ist es da ein Wunder, dass Tel Aviv sich als moderne Inkarnation von Sodom herausgestellt hat? Gesetzeslücken und anhaltende Travestien Der israelische Rechtsrahmen befasst sich zwar mit sexuellem Missbrauch und Menschenhandel, ist aber schlecht ausgerüstet, um spirituellen Missbrauch im Rahmen religiöser Handlungen zu verfolgen. Dies ist vermutlich der Grund, warum Zeugenaussagen von Überlebenden nicht zu Verhaftungen geführt haben. In Wahrheit ist dies Teil eines altbekannten Musters: Dasselbe Schweigen, das einst den Missbrauch durch die Geistlichen aller großen Religionen verhüllte, dient heute als Schutzschild für Elite-Institutionen, in denen die Macht sich selbst schützt. Israel ist wohl das globale Epizentrum für sexuellen Kindesmissbrauch und Kinderhandel und hat sogar einer Reihe prominenter Pädophiler Zuflucht gewährt. In religiösen Gemeinschaften besteht ein starker Drang, die Illusion der Heiligkeit auf Kosten von Wahrheit und Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Orit Sulitzeanu, Leiterin der israelischen Vereinigung der Vergewaltigungskrisenzentren, bemerkte: „Das Schweigen innerhalb religiöser Gemeinschaften verhindert oft die Aufdeckung schwerer Fälle von Ausbeutung und Missbrauch." Mit der Zeit führen diese verwerflichen Absprachen und Rechtsverstöße zu einem endgültigen moralischen Verfall. Haben Sie sich jemals gefragt, warum manche israelische Soldaten Taten begehen, die allen Normen menschlicher Anständigkeit widersprechen, darunter Kriegsverbrechen, die mit erschreckender Leichtigkeit begangen werden? Sie sind das Produkt einer Gesellschaft, in der die Misshandlung von Kindern beunruhigend normalisiert ist. Als Erwachsene projizieren sie die Traumata und Gewalttaten, die sie einst erlitten haben, auf die Wehrlosen. Die Misshandelten werden zu Tätern. Und so beginnt sich der Kreislauf der Gewalt immer wieder von Neuem. Quellen: PublicDomain/drmathewmaavak.substack.com am 15.06.2025

