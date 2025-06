Wird es 2027 (oder sogar früher) zu einem Massenaussterben kommen?

Coulthart sagt, ihm seien verschiedene mögliche Szenarien vorgelegt worden.

„Manche Leute sagen, es sei eine Polumkehr, andere sagen, es sei ein Asteroid, der den Planeten trifft“, erklärte er. „Manche sagen, es sei die KI, die Quantensprünge erreicht, und dann verlieren wir plötzlich die Kontrolle über unsere eigenen Computersysteme. Ich habe keine Ahnung.“

Das ist sehr interessant, denn viele glauben, dass in der Offenbarung des Johannes der Täufer ein Asteroid beschrieben wird, der auf unseren Planeten einschlägt.

Aufgrund dessen, was er hört, ist Coulthart davon überzeugt, dass „im Jahr 2027 etwas passieren wird“ , doch er wurde auch vor dem Jahr 2034 gewarnt …

„Sicherlich wird 2027 etwas passieren, und ich weiß nicht, was es sein wird. Ich habe auch von 2034 gehört und auch von anderen Daten, die viel später liegen. Es kommt darauf an, mit wem man spricht.“

Solange Coulthart keine weiteren Beweise vorlegt, wird es für viele natürlich leicht sein, seine Behauptungen zurückzuweisen.

Er besteht jedoch darauf, dass seine Kontakte ihm sagen, dass wir uns in einer „geborgten Zeit“ befinden …

„Mir ist bewusst, dass mir alle sagen, wir hätten nur noch wenig Zeit. Und ich kann gar nicht genug betonen, wie ernst die Blicke sind, die ich bekomme, wenn ich die Leute, die sich mir anvertrauen, frage: ‚Wie ist der Zeitplan dafür?‘ Und sie drängen mich, Eile zu walten“, fügte er hinzu.

Der Wissenschaftler und Erfinder Weston Warren meldet sich mit einer Warnung vor einem Ereignis zurück, das nur etwa alle 4.100 bis 4.300 Jahre eintritt. Es handelt sich um ein biblisches Ereignis, das globale Katastrophen wie die Sintflut zu Noahs Zeiten auslösen kann. Wissenschaftler nennen das, was in Erdnähe vorbeifliegt, den Schwarzen Stern. Der Schwarze Stern wird die Erde zwar nicht treffen, bringt aber elektromagnetische Energie mit sich, die den geschmolzenen Eisen- und Nickelkern beeinflussen, Kontinente umformen und alles Leben auf dem Planeten bedrohen kann. Warren erklärt: „Höchstwahrscheinlich war diese elektromagnetische Anomalie die Ursache für die Sintflut zu Noahs Zeiten. Sie wird unser Sonnensystem verlassen und Anfang 2028 zwischen Erde und Mars ausgestoßen werden.“

Erfinder Weston Warren sagt, er sei Teil einer Gruppe, die ein Objekt namens „den Schwarzen Stern“ verfolgt. Laut Warren soll der „Schwarze Stern“ von 2026 bis 2028 auf seinem Weg in die Nähe unseres Planeten für großes Chaos sorgen …

Genau wie bei Coulthart wünschte ich mir wirklich, dass Warren mehr Beweise vorlegen könnte.

Ich muss jedoch zugeben, dass es faszinierend ist, dass seine Behauptungen tatsächlich mit vielen Dingen übereinzustimmen scheinen, die ich recherchiert habe.

Warren warnt, dass die globalen Wettermuster in den nächsten Jahren völlig verrückt spielen werden …

Weston sagt: „Die Winde werden weltweit weiter zunehmen. Das gilt überall, aber in den Vereinigten Staaten werden wir immer stärkere Winde haben. Es wird Windgeschwindigkeiten von 30, 40 und 50 Meilen pro Stunde geben. … Ich spreche von Windgeschwindigkeiten von 30, 40 und 50 Meilen pro Stunde, die wochenlang anhalten. Das wird den Flugverkehr beeinträchtigen, insbesondere Kleinflugzeuge. … Landwirte werden große Schwierigkeiten beim Anbau haben, weil der Wind nicht nachlässt. Dadurch wird es zu Sachschäden in Gewerbe- und Wohngebieten kommen. Dächer werden beschädigt, Bäume, Stromleitungen und Hagelkörner werden immer größer.

Im Höhepunkt werden die Hagelkörner größer als Fußbälle sein. Dann betritt man biblisches Terrain. Wenn die Bibel von Erdveränderungen, Seuchen, Hungersnöten und Erdbeben an einem Ort nach dem anderen spricht, wird es Tsunamis, Hurrikane und Tornados geben. Dies sind Beschreibungen einer Erde unter Stress und transformiert. Das liegt alles an dieser zweiten Anomalie (Schwarzer Stern), die in unser Sonnensystem eingedrungen ist.“

Erinnern Sie sich, als neulich ein Teil Chinas von Windgeschwindigkeiten von über 200 Kilometern pro Stunde heimgesucht wurde?

Vielleicht ist das ein Zeichen für die Zukunft.

Warren ist völlig davon überzeugt, dass das Objekt, das er verfolgt, uns nicht treffen wird.

Aber in der Offenbarung des Johannes ist von einem riesigen Objekt die Rede , das eines Tages unseren Planeten treffen wird .

Ich werde daher auf alle wichtigen Neuigkeiten zum Thema Asteroiden aufmerksam achten.

Interessanterweise führte die NASA 2018 eine Übung durch , bei der ein Szenario simuliert wurde, bei dem die Wahrscheinlichkeit, dass im Jahr 2027 ein Asteroid die Erde trifft, bei 96 Prozent lag.

Warum wurde speziell dieses Jahr für die Übung ausgewählt?

Letztes Jahr spielte die NASA mit einem Szenario herum, in dem es eine 72-prozentige Wahrscheinlichkeit gab , dass ein Asteroid „mit einem Durchmesser von möglicherweise mehreren hundert Metern“ die Erde treffen würde …

Das diesjährige Szenario: Ein hypothetischer Asteroid mit einem Durchmesser von möglicherweise mehreren hundert Metern wurde entdeckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er innerhalb von 14 Jahren auf der Erde einschlägt, liegt bei 72 %. Mögliche Einschlagsorte sind dicht besiedelte Gebiete in Nordamerika, Südeuropa und Nordafrika. Dennoch besteht eine Wahrscheinlichkeit von 28 %, dass der Asteroid die Erde verfehlt. Nach mehreren Monaten der Beobachtung nähert sich der Asteroid der Sonne zu sehr, was weitere Beobachtungen für weitere sieben Monate unmöglich macht. Die Entscheidungsträger müssen nun entscheiden, was zu tun ist.

Die NASA versichert uns immer wieder, dass keinerlei Gefahr besteht.

Warum also führen sie weiterhin solche ominösen Übungen durch?

Lassen Sie mich dem Ganzen noch eine weitere Ebene hinzufügen.

Es wird berichtet, dass Wissenschaftler im Jahr 2027 endlich offiziell feststellen können, ob sich Apophis „auf Kollisionskurs mit der Erde im Jahr 2029“ befindet …

Es gibt noch ein weiteres Problem. „Apophis befindet sich am Taghimmel und ist von Mitte 2021 bis 2027 nicht beobachtbar“, so Paul Wiegert. Das bedeutet, dass jede Änderung seiner Flugbahn bis knapp zwei Jahre vor dem 12. April 2029 unbemerkt bleiben wird. Er fügt jedoch hinzu, dass eine einzige Beobachtung im Jahr 2027 notwendig wäre, um festzustellen, ob der Asteroid „einen drohenden Einschlag auf der Erde“ droht.

„Dass Apophis im Jahr 2029 durch einen kleinen Asteroiden auf Kollisionskurs mit der Erde gebracht wird, ist nicht nur äußerst unwahrscheinlich, sondern wird höchstwahrscheinlich auch durch einfache Teleskopbeobachtungen schnell als Möglichkeit ausgeschlossen werden, wenn Apophis im Jahr 2027 wieder sichtbar wird“, sagte Wiegert.

Im Moment ist Apophis nicht zu sehen.

Doch ab 2027 werden unsere Astronomen ihn wieder sehen können.

Aus irgendeinem Grund taucht das Jahr 2027 immer wieder auf.

Warum ist das so?

Und warum hören wir immer wieder von Vorbereitungen der Regierung auf eine Art apokalyptisches Ereignis?

In einem kürzlichen Interview mit Tucker Carlon behauptete Catherine Austin Fitts, die Regierung habe Billionen von Dollar ausgegeben, um riesige unterirdische Städte zu errichten …

Die Bundesregierung habe heimlich Billionen für den Bau eines komplexen Netzwerks unterirdischer „Städte“ ausgegeben, in denen die Reichen und Mächtigen im Falle eines „Beinahe-Ausrottungsereignisses“ Schutz finden könnten, behauptete ein ehemaliger Beamter des Weißen Hauses unter Bush aufsehenerregend.

Seit 1998 wurden im ganzen Land rund 170 solcher Bunker gebaut – darunter einige, die sich unter den Ozeanen vor der US-Küste befinden, erzählte die 74-jährige Catherine Austin Fitts Tucker Carlson kürzlich bei einem Auftritt in seinem Podcast.

„Es ist eine Vorbereitung auf eine Katastrophe“, sagte Fitts laut Realtor.com.

Was, wenn sie recht hat?

Was wäre, wenn die Regierung tatsächlich unterirdische Anlagen für eine Art apokalyptisches Ereignis errichtet hätte, von dem sie uns nichts erzählt?

Das wäre wirklich einer der größten Skandale der Geschichte.

Bevor ich diesen Artikel beende, möchte ich erwähnen, dass der riesige Feuerball, um den sich unser Planet dreht, wieder einmal verrückt spielt …

Ein massiver Sonnensturm, der die Erde am Wochenende traf, verstärkt sich und könnte Funkausfälle auslösen und die Stromnetze belasten.

Am Montag gaben die Behörden eine geomagnetische Sturmwarnung der Stufe 3 heraus. Das bedeutet, dass die Sonnenaktivität GPS-Signale, Funkverbindungen und elektrische Systeme stören könnte, während Polarlichter auch viel weiter südlich sichtbar sein könnten als gewöhnlich.

Ich warne meine Leser immer wieder, die Sun genau im Auge zu behalten.

Irgendwann wird das eine ganz große Geschichte werden.

Dank des Sonnensturms, der uns jetzt trifft, können viele von Ihnen, die in nördlichen Bundesstaaten leben, am Montagabend möglicherweise das Nordlicht sehen …

Nach Angaben der National Oceanic and Atmospheric Administration können in mehreren nördlichen Bundesstaaten der USA am Sonntag, dem 1. Juni und Montag, dem 2. Juni möglicherweise Nordlichter zu sehen sein.

Laut NOAA können Nordlichter, auch Aurora Borealis genannt, in Bundesstaaten nahe der kanadischen Grenze sichtbar sein. Auch in den meisten Teilen Kanadas besteht die Möglichkeit, die Lichter zu sehen.

Während die Wahrscheinlichkeit, am Sonntag Nordlichter zu sehen, in den meisten Teilen der USA gering ist, ist die Wahrscheinlichkeit, das atemberaubende Lichtspektakel zu sehen, in Alaska und Teilen von Montana, North Dakota und Minnesota höher.

Es ist eine verrückte Zeit, in der wir leben.

Ich glaube, dass die apokalyptischsten Kapitel der gesamten Menschheitsgeschichte vor uns liegen, und es gibt viele andere da draußen, denen es genauso geht.

Machen Sie sich also bereit, schnallen Sie sich an und halten Sie sich gut fest.

Wir leben wirklich in der Endzeit und sie wird wilder sein als alles, was Hollywood sich je vorgestellt hat.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 06.06.2025