Dunkler Sauerstoff: Tiefseegeheimnis könnte das nächste Massenaussterben auslösen (Video)

Manganknollen sind seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Die metallischen Aggregate, die in der Tiefsee vorkommen, produzieren neben Elektrizität auch Sauerstoff. Das größte Vorkommen befindet sich in der Clarion-Clipper-Zone im Zentralpazifik mit 21 Milliarden Tonnen.

Damit könnten rund 20 Megawatt Strom erzeugt werden. In den 1960er und 1970er Jahren wurden Manganknollen als mögliche Rohstoffquelle entdeckt. Was bedeutet das für die Zukunft und welche Folgen hätte der Abbau des Gesteins für die Meereswelt? Von Frank Schwede

Die durchschnittliche Tiefe unserer Weltmeere liegt bei rund viertausend Metern. Die tiefsten Punkte sogar bei fast elftausend Meter. Über die Lebensbedingungen dort unten wissen wir bis heute so gut wie nichts. Der Weltraum ist umfangreicher und besser erforscht als die Weltmeere.

Was wir jedoch wissen, ist, dass am Meeresboden dunkle und kalte Bedingungen herrschen. Dorthin gelangt kein Sonnenlicht. Dort wachsen folglich auch keine Pflanzen. Daher nahmen Forscher lange Zeit an, dass es in der Tiefsee keinen Sauerstoff gibt, weil es ohne Licht keine Photosynthese gibt – der wichtigste Prozess zur Sauerstoffproduktion.

Eine neue Studie liefert nun Hinweise, dass auch in der Tiefsee Sauerstoff produziert werden kann. Mithilfe von Sensoren könnte ein internationales Forschungsteam in der Clarion-Clipperton-Zone im Zentralpazifik Sauerstoffgehalt am Meeresboden nachweisen.

Doch der Sauerstoff wurde nicht von Pflanzen oder Meeresbewohner erzeugt. Er kam von Manganknollen, ein Millionenjahre altes metallisches Gestein, das Elektrizität erzeugt. Manganknollen sind dazu in der Lage, genügend Strom zu erzeugen, um Wassermoleküle in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten.

Die Ergebnisse dieser Studie aus dem Jahr 2024 zeigen, dass der Sauerstoffgehalt in einem Zeitraum von zwei Tagen anstieg. Die sensationelle Entdeckung warf zunächst die Frage auf, wie die Sauerstoffproduktion ohne Photosynthese überhaupt möglich ist.

Da in die Tiefe der Meere kein Licht vordringt, wird der nachgewiesene Sauerstoff auch als „dunkler Sauerstoff“ bezeichnet. Eine potentielle Ursache für die Produktion von Sauerstoff sind nach Meinung der Forscher die Manganknolle.

Zwischen den metallreichen Knollen entstehen elektrische Spannungen, sodass wie bei einer Batterie Strom fließen kann. Diese elektrische Spannung sorgen dafür, dass Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird. Ein Vorgang, den Forscher als Wasserelektrolyse bezeichnen.

Um diese Vermutung bestätigen zu können, sind laut den Forschenden allerdings noch weitere Untersuchungen notwendig. Klar ist aber, dass die Sauerstoffproduktion viele Fragen mit sich bringt. Gleichzeitig zeigt sie auch, wie wenig wir über die Tiefsee wissen.

Lange Zeit ein Kuriosum

Geplant ist, Manganknollen vor allem in der Clarion-Clipperton-Zone abzubauen, da sie beispielsweise für Windräder, Solaranlagen oder Batterien für Elektroautos verwendet werden können.

Die Existenz dieser Knollen ist bereits seit der britischen Challenger-Expedition von 1872 bis 1876 bekannt. Lange Zeit galten sie als Kuriosum. Erst in den 1960er und 1970er Jahren gerieten sie konkret in den Fokus der Industrienationen, die sie als mögliche Rohstoffquelle erkannten.

Die Begeisterung ging sogar so weit, dass angebliche Abbauversuche sogar als Tarnung für die verdeckte CIA Operation „Azorian Projekt“ im Zentralpazifik herhalten musste. 1974 versuchte die die CIA das gesunkene sowjetische U-Boot K-129 mit Atomraketen an Bord getarnt mithilfe eines Tiefseebergbauschiffs vom Grund der See zu bergen.

Manganknollen kommen weltweit an den Meeresböden in Tiefen von 3000 bis 6000 Metern vor. Sie bestehen aus Metallen wie Mangan, Eisen, Nickel, Kupfer und Cobalt, die durch Erosionen ins Meer eingetragen werden oder aus Hydrothermalquellen in vulkanisch aktiven Bereichen der Meere stammen.